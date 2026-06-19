Session Volume Profile SMC MT5

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Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем.

Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене. Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накладывает сверху взгляд на структуру рынка в стиле Smart Money Concepts (SMC), так что объём и структура видны в одном инструменте.

Что он строит
Для каждой сессии индикатор рисует полный профиль объёма с POC (Point of Control - наиболее торгуемая цена), VAH и VAL (верх и низ Зоны Стоимости) и затенённой Зоной Стоимости, содержащей основную часть объёма сессии. При закрытии сессии её POC, VAH и VAL переносятся на следующую, где часто работают как поддержка и сопротивление - уровни, оставленные потоком ордеров.

Объём и структура рынка в одном представлении
Поверх профиля индикатор отмечает структуру рынка - Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs и Lower Lows (HH / HL / LH / LL) - и отслеживает уровни пробоя (Break of Structure). Уровни, которые цена ещё не пробила, показаны пунктиром; уровни, уже пробитые закрытием свечи, остаются на графике сплошной линией. Реакция на предыдущем POC вместе с пробоем структуры даёт контекст, который не даст одна цена.

Основные возможности
  • Один профиль на сессию - День, Неделя или Месяц, выбирается автоматически по таймфрейму графика или вручную.
  • POC, VAH, VAL и Зона Стоимости для каждой сессии, с регулируемым охватом Зоны Стоимости.
  • Уровни предыдущей сессии продлеваются как динамическая поддержка/сопротивление; выходные и праздники учитываются автоматически.
  • Независимый таймфрейм расчёта - строить профиль по M1, M5 или M15 для более точного разрешения на любом таймфрейме графика.
  • Структура рынка HH / HL / LH / LL (SMC).
  • Уровни Break of Structure - ожидаемые (пунктир) и подтверждённые (сплошные), сохраняются в недавних сессиях.
  • Окраска объёма покупок / продаж внутри Зоны Стоимости, чтобы видеть, кто контролировал рынок.
  • Перемещаемая и сворачиваемая панель - сессия, POC, VAH/VAL, цена относительно Зоны Стоимости, тренд структуры и ожидаемые уровни одним взглядом.
  • Работает на всех символах и таймфреймах - Forex, индексы, металлы, крипто - с тиковым или реальным объёмом.
Основные настройки
  • Auto period - период профиля следует за таймфреймом (День / Неделя / Месяц); отключите для ручной установки.
  • Calc timeframe - разрешение данных для построения каждого профиля.
  • Periods to show - число отображаемых прошлых сессий.
  • Value Area % - доля объёма внутри Зоны Стоимости (по умолчанию 70%).
  • Rows и ширина - детализация профиля и ширина на экране.
  • Show structure / break lines / dashboard - независимые переключатели, цвета и размер шрифта.
Начало работы
Перетащите индикатор на любой график и символ - профили сессий, уровни, структура и панель появятся сразу. Всё настраивается, а значения по умолчанию готовы к работе.

Примечание
Образовательный и аналитический инструмент. Он не открывает сделки и не подаёт сигналов на покупку или продажу. Торговля сопряжена с риском; прошлое поведение уровня не гарантирует будущих результатов.
Отзывы 2
Lapin97429
34
Lapin97429 2026.07.16 04:35 
 

Je ne peux que témoigner de ma gratitude a Sylvain. J'ai pris le DASHBOARD puis le marker profil et en 5 ans de trading je n'ai jamais rencontré une personne aussi disponible et professionnelle pour expliquer le fonctionnement de ses indicateurs. Par mail il répond à chaque demande et quand on voit le prix de l'outil et son accompagnement moi je dis bravo!

akompy
366
akompy 2026.07.09 08:35 
 

Great tool to have. thanks to the developer - very responsive

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Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
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3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
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Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
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Фильтр:
Lapin97429
34
Lapin97429 2026.07.16 04:35 
 

Je ne peux que témoigner de ma gratitude a Sylvain. J'ai pris le DASHBOARD puis le marker profil et en 5 ans de trading je n'ai jamais rencontré une personne aussi disponible et professionnelle pour expliquer le fonctionnement de ses indicateurs. Par mail il répond à chaque demande et quand on voit le prix de l'outil et son accompagnement moi je dis bravo!

akompy
366
akompy 2026.07.09 08:35 
 

Great tool to have. thanks to the developer - very responsive

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