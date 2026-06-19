Session Volume Profile SMC MT5
- Индикаторы
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Prime Horizon🎯 MT5 Developer — Market Structure, Smart Money & Funded Trading Tools
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- Версия: 1.0
- Активации: 20
Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем.
Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене. Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накладывает сверху взгляд на структуру рынка в стиле Smart Money Concepts (SMC), так что объём и структура видны в одном инструменте.
Что он строит
Для каждой сессии индикатор рисует полный профиль объёма с POC (Point of Control - наиболее торгуемая цена), VAH и VAL (верх и низ Зоны Стоимости) и затенённой Зоной Стоимости, содержащей основную часть объёма сессии. При закрытии сессии её POC, VAH и VAL переносятся на следующую, где часто работают как поддержка и сопротивление - уровни, оставленные потоком ордеров.
Объём и структура рынка в одном представлении
Поверх профиля индикатор отмечает структуру рынка - Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs и Lower Lows (HH / HL / LH / LL) - и отслеживает уровни пробоя (Break of Structure). Уровни, которые цена ещё не пробила, показаны пунктиром; уровни, уже пробитые закрытием свечи, остаются на графике сплошной линией. Реакция на предыдущем POC вместе с пробоем структуры даёт контекст, который не даст одна цена.
Основные возможности
Перетащите индикатор на любой график и символ - профили сессий, уровни, структура и панель появятся сразу. Всё настраивается, а значения по умолчанию готовы к работе.
Примечание
Образовательный и аналитический инструмент. Он не открывает сделки и не подаёт сигналов на покупку или продажу. Торговля сопряжена с риском; прошлое поведение уровня не гарантирует будущих результатов.
Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене. Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накладывает сверху взгляд на структуру рынка в стиле Smart Money Concepts (SMC), так что объём и структура видны в одном инструменте.
Что он строит
Для каждой сессии индикатор рисует полный профиль объёма с POC (Point of Control - наиболее торгуемая цена), VAH и VAL (верх и низ Зоны Стоимости) и затенённой Зоной Стоимости, содержащей основную часть объёма сессии. При закрытии сессии её POC, VAH и VAL переносятся на следующую, где часто работают как поддержка и сопротивление - уровни, оставленные потоком ордеров.
Объём и структура рынка в одном представлении
Поверх профиля индикатор отмечает структуру рынка - Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs и Lower Lows (HH / HL / LH / LL) - и отслеживает уровни пробоя (Break of Structure). Уровни, которые цена ещё не пробила, показаны пунктиром; уровни, уже пробитые закрытием свечи, остаются на графике сплошной линией. Реакция на предыдущем POC вместе с пробоем структуры даёт контекст, который не даст одна цена.
Основные возможности
- Один профиль на сессию - День, Неделя или Месяц, выбирается автоматически по таймфрейму графика или вручную.
- POC, VAH, VAL и Зона Стоимости для каждой сессии, с регулируемым охватом Зоны Стоимости.
- Уровни предыдущей сессии продлеваются как динамическая поддержка/сопротивление; выходные и праздники учитываются автоматически.
- Независимый таймфрейм расчёта - строить профиль по M1, M5 или M15 для более точного разрешения на любом таймфрейме графика.
- Структура рынка HH / HL / LH / LL (SMC).
- Уровни Break of Structure - ожидаемые (пунктир) и подтверждённые (сплошные), сохраняются в недавних сессиях.
- Окраска объёма покупок / продаж внутри Зоны Стоимости, чтобы видеть, кто контролировал рынок.
- Перемещаемая и сворачиваемая панель - сессия, POC, VAH/VAL, цена относительно Зоны Стоимости, тренд структуры и ожидаемые уровни одним взглядом.
- Работает на всех символах и таймфреймах - Forex, индексы, металлы, крипто - с тиковым или реальным объёмом.
- Auto period - период профиля следует за таймфреймом (День / Неделя / Месяц); отключите для ручной установки.
- Calc timeframe - разрешение данных для построения каждого профиля.
- Periods to show - число отображаемых прошлых сессий.
- Value Area % - доля объёма внутри Зоны Стоимости (по умолчанию 70%).
- Rows и ширина - детализация профиля и ширина на экране.
- Show structure / break lines / dashboard - независимые переключатели, цвета и размер шрифта.
Перетащите индикатор на любой график и символ - профили сессий, уровни, структура и панель появятся сразу. Всё настраивается, а значения по умолчанию готовы к работе.
Примечание
Образовательный и аналитический инструмент. Он не открывает сделки и не подаёт сигналов на покупку или продажу. Торговля сопряжена с риском; прошлое поведение уровня не гарантирует будущих результатов.
Je ne peux que témoigner de ma gratitude a Sylvain. J'ai pris le DASHBOARD puis le marker profil et en 5 ans de trading je n'ai jamais rencontré une personne aussi disponible et professionnelle pour expliquer le fonctionnement de ses indicateurs. Par mail il répond à chaque demande et quand on voit le prix de l'outil et son accompagnement moi je dis bravo!