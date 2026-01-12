Smart RR Pro

DRX Smart Risk | Профессиональный Планировщик Сделок

Хватит гадать. Начните планировать с точностью.

Рисование линий Фибоначчи или ручной расчет лота — это медленно и чревато ошибками. DRX Smart Risk переносит интуитивный рабочий процесс профессиональных платформ (таких как TradingView) прямо в ваш терминал MetaTrader 5 — но быстрее, умнее и полностью интегрировано.

Проблема: Стандартные линии в MT5 неудобны. Их трудно захватить мышью, они исчезают при смене таймфрейма, а соотношение Риск/Прибыль (R:R) приходится считать в уме. Решение: DRX Smart Risk — это визуальный инструмент премиум-класса. Он рисует интерактивный блок риска/вознаграждения на графике, который рассчитывает всё в реальном времени. Просто двигайте линии, и инструмент покажет, какой суммой вы рискуете и какова потенциальная прибыль.

🚀 Ключевые особенности:

  • Технология "Smart Drag": Забудьте о неудобных линиях. Наша "Якорная логика" гарантирует синхронное движение блоков TP и SL.

  • Переключение в один клик: Умная кнопка прямо на линии входа позволяет мгновенно переключаться между LONG и SHORT.

  • Auto-Flip: Просто перетащите Take Profit ниже линии входа, и инструмент автоматически поймет, что вы хотите открыть короткую позицию (Short).

  • Расчет денег в реальном времени: Введите размер лота в панели, и вы увидите: "TP: +$450.00 / SL: -$150.00".

  • Защита "Safety Gap": Инструмент предотвращает "схлопывание" блоков. Вы всегда можете точно захватить и переместить инструмент без ошибочных кликов.

  • Память Таймфрейма: Спланировали сделку на M5? Переключитесь на H4 — ваш Risk Box останется точно там, где вы его поставили.


