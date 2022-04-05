Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
💡 ИЩЕТЕ ВЕРСИЮ ДЛЯ MT5? Если вы используете MetaTrader 5, нажмите здесь, чтобы получить нативную версию: 👉 https://www.mql5.com/ru/market/product/155546
Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Профессиональный индикатор силы валют (MT4)
Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который измеряет относительную силу основных валют рынка Форекс в реальном времени. Он анализирует до 28 основных пар, рассчитывает нормализованную силу 8 главных валют и отображает полную панель инструментов (дашборд), позволяющую быстро определить наиболее актуальные пары для отслеживания или те, которые следует избегать.
Цель индикатора
-
Обеспечить четкое и мгновенное представление о силе и слабости валют.
-
Помочь выявить сильные тренды, выделяя комбинации «сильный против слабого» (Strong vs Weak).
-
Служить фильтром для улучшенного отбора пар для торговли.
-
Обобщить анализ рынка Форекс без необходимости открывать множество графиков.
Основные возможности
-
Мультивалютный анализ: одновременный расчет силы 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD).
-
Анализ до 28 пар: автоматическое определение пар, доступных у брокера.
-
Полная визуальная панель: шкалы силы 0–100%, динамические цвета, проценты, тренды.
-
Лучшие пары (Best Pairs): определение комбинаций с наибольшим расхождением (сильный против слабого).
-
Пары, которые стоит избегать: обнаружение пересечений с низким дифференциалом (рынок без направления).
-
Мульти-таймфрейм: возможность сглаживания или комбинирования нескольких временных горизонтов для большей стабильности.
-
Сглаживание данных: настраиваемое усреднение для уменьшения рыночного шума.
-
Встроенные алерты: оповещения о сильной валюте, слабой валюте или обнаружении лучшей пары.
-
Настраиваемый интерфейс: положение панели, цвета, ширина, шрифты.
Как использовать
-
Перетащите индикатор на любой график MT4.
-
Выберите таймфрейм расчета в параметре CalculationTimeframe .
-
Настройте период анализа (например, 24 бара).
-
Включите или отключите мульти-таймфрейм анализ и сглаживание в зависимости от вашего подхода.
-
Настройте секции "Best Pairs" и "Worst Pairs" в соответствии с вашими порогами.
-
Включите локальные или push-уведомления, если хотите получать сигналы о возможностях.
-
Используйте дашборд как фильтр для ваших стратегий или для экспресс-анализа рынка.
Основные параметры
CALCULATION SETTINGS (Настройки расчета) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod
VISUAL DASHBOARD (Визуальная панель) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize
PAIR RECOMMENDATIONS (Рекомендации по парам) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs
ALERTS & NOTIFICATIONS (Алерты и уведомления) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications
ADVANCED OPTIONS (Дополнительные опции) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs
Советы по использованию
-
Отдавайте предпочтение пересечениям, где одна валюта значительно сильнее другой.
-
Избегайте пар, относительная сила которых схожа: движения часто бывают нерегулярными (флэт).
-
Для краткосрочной торговли используйте более короткие периоды (например, 12–24 бара).
-
Для свинг-трейдинга увеличьте период или включите сглаживание.
-
Сочетайте силу валют с вашей технической стратегией для принятия более точных решений.
-
Протестируйте настройки на демо-счете перед реальным использованием.
Совместимость
-
Платформа: MetaTrader 4 (Индикатор).
-
Символы: Основные валютные пары (до 28 пар в зависимости от брокера).
-
Таймфреймы: от M1 до MN (расчет основан на CalculationTimeframe ).
-
Счета: Hedging и Netting.
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Открывает ли индикатор позиции? Нет. Он предоставляет аналитику, но не выставляет ордера автоматически.
Почему значения меняются в реальном времени? Сила валют меняется в зависимости от колебаний рынка, это нормально для динамического индикатора.
Перерисовывается ли индикатор? Значения могут меняться на последнем баре (текущая свеча), но история остается согласованной с проанализированными периодами.
Что произойдет, если у моего брокера нет всех пар? Индикатор использует только доступные символы и выдаст предупреждение, если некоторые пары отсутствуют.
Предупреждение
Торговля сопряжена с высоким риском убытков. Этот индикатор предоставляет обобщенный вид рынка, но не гарантирует результатов и не является инвестиционной рекомендацией. Всегда тестируйте настройки на демо-счете перед реальным использованием.
История изменений (Changelog)
v1.00 — Первоначальный релиз: мультивалютный дашборд, лучшие/худшие пары, алерты, расширенные опции, анализ до 28 пар.
Ключевые слова
Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, Сила валют, Индикатор Форекс, Trend Filter, Market Scanner, Валютные пары, MT4 Indicator.