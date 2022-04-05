Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

💡 ИЩЕТЕ ВЕРСИЮ ДЛЯ MT5? Если вы используете MetaTrader 5, нажмите здесь, чтобы получить нативную версию: 👉 https://www.mql5.com/ru/market/product/155546

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Профессиональный индикатор силы валют (MT4)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который измеряет относительную силу основных валют рынка Форекс в реальном времени. Он анализирует до 28 основных пар, рассчитывает нормализованную силу 8 главных валют и отображает полную панель инструментов (дашборд), позволяющую быстро определить наиболее актуальные пары для отслеживания или те, которые следует избегать.

Цель индикатора

Обеспечить четкое и мгновенное представление о силе и слабости валют.

Помочь выявить сильные тренды, выделяя комбинации «сильный против слабого» (Strong vs Weak).

Служить фильтром для улучшенного отбора пар для торговли.

Обобщить анализ рынка Форекс без необходимости открывать множество графиков.

Основные возможности

Мультивалютный анализ: одновременный расчет силы 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD).

Анализ до 28 пар: автоматическое определение пар, доступных у брокера.

Полная визуальная панель: шкалы силы 0–100%, динамические цвета, проценты, тренды.

Лучшие пары (Best Pairs): определение комбинаций с наибольшим расхождением (сильный против слабого).

Пары, которые стоит избегать: обнаружение пересечений с низким дифференциалом (рынок без направления).

Мульти-таймфрейм: возможность сглаживания или комбинирования нескольких временных горизонтов для большей стабильности.

Сглаживание данных: настраиваемое усреднение для уменьшения рыночного шума.

Встроенные алерты: оповещения о сильной валюте, слабой валюте или обнаружении лучшей пары.

Настраиваемый интерфейс: положение панели, цвета, ширина, шрифты.

Как использовать

Перетащите индикатор на любой график MT4. Выберите таймфрейм расчета в параметре CalculationTimeframe . Настройте период анализа (например, 24 бара). Включите или отключите мульти-таймфрейм анализ и сглаживание в зависимости от вашего подхода. Настройте секции "Best Pairs" и "Worst Pairs" в соответствии с вашими порогами. Включите локальные или push-уведомления, если хотите получать сигналы о возможностях. Используйте дашборд как фильтр для ваших стратегий или для экспресс-анализа рынка.

Основные параметры

CALCULATION SETTINGS (Настройки расчета) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD (Визуальная панель) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS (Рекомендации по парам) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS (Алерты и уведомления) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS (Дополнительные опции) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs

Советы по использованию

Отдавайте предпочтение пересечениям, где одна валюта значительно сильнее другой.

Избегайте пар, относительная сила которых схожа: движения часто бывают нерегулярными (флэт).

Для краткосрочной торговли используйте более короткие периоды (например, 12–24 бара).

Для свинг-трейдинга увеличьте период или включите сглаживание.

Сочетайте силу валют с вашей технической стратегией для принятия более точных решений.

Протестируйте настройки на демо-счете перед реальным использованием.

Совместимость

Платформа: MetaTrader 4 (Индикатор).

Символы: Основные валютные пары (до 28 пар в зависимости от брокера).

Таймфреймы: от M1 до MN (расчет основан на CalculationTimeframe ).

Счета: Hedging и Netting.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Открывает ли индикатор позиции? Нет. Он предоставляет аналитику, но не выставляет ордера автоматически.

Почему значения меняются в реальном времени? Сила валют меняется в зависимости от колебаний рынка, это нормально для динамического индикатора.

Перерисовывается ли индикатор? Значения могут меняться на последнем баре (текущая свеча), но история остается согласованной с проанализированными периодами.

Что произойдет, если у моего брокера нет всех пар? Индикатор использует только доступные символы и выдаст предупреждение, если некоторые пары отсутствуют.

Предупреждение

Торговля сопряжена с высоким риском убытков. Этот индикатор предоставляет обобщенный вид рынка, но не гарантирует результатов и не является инвестиционной рекомендацией. Всегда тестируйте настройки на демо-счете перед реальным использованием.

История изменений (Changelog)

v1.00 — Первоначальный релиз: мультивалютный дашборд, лучшие/худшие пары, алерты, расширенные опции, анализ до 28 пар.

Ключевые слова

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, Сила валют, Индикатор Форекс, Trend Filter, Market Scanner, Валютные пары, MT4 Indicator.