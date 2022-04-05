Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Профессиональный индикатор силы валют (MT4)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который измеряет относительную силу основных валют рынка Форекс в реальном времени. Он анализирует до 28 основных пар, рассчитывает нормализованную силу 8 главных валют и отображает полную панель инструментов (дашборд), позволяющую быстро определить наиболее актуальные пары для отслеживания или те, которые следует избегать.

Цель индикатора

  • Обеспечить четкое и мгновенное представление о силе и слабости валют.

  • Помочь выявить сильные тренды, выделяя комбинации «сильный против слабого» (Strong vs Weak).

  • Служить фильтром для улучшенного отбора пар для торговли.

  • Обобщить анализ рынка Форекс без необходимости открывать множество графиков.

Основные возможности

  • Мультивалютный анализ: одновременный расчет силы 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD).

  • Анализ до 28 пар: автоматическое определение пар, доступных у брокера.

  • Полная визуальная панель: шкалы силы 0–100%, динамические цвета, проценты, тренды.

  • Лучшие пары (Best Pairs): определение комбинаций с наибольшим расхождением (сильный против слабого).

  • Пары, которые стоит избегать: обнаружение пересечений с низким дифференциалом (рынок без направления).

  • Мульти-таймфрейм: возможность сглаживания или комбинирования нескольких временных горизонтов для большей стабильности.

  • Сглаживание данных: настраиваемое усреднение для уменьшения рыночного шума.

  • Встроенные алерты: оповещения о сильной валюте, слабой валюте или обнаружении лучшей пары.

  • Настраиваемый интерфейс: положение панели, цвета, ширина, шрифты.

Как использовать

  1. Перетащите индикатор на любой график MT4.

  2. Выберите таймфрейм расчета в параметре CalculationTimeframe .

  3. Настройте период анализа (например, 24 бара).

  4. Включите или отключите мульти-таймфрейм анализ и сглаживание в зависимости от вашего подхода.

  5. Настройте секции "Best Pairs" и "Worst Pairs" в соответствии с вашими порогами.

  6. Включите локальные или push-уведомления, если хотите получать сигналы о возможностях.

  7. Используйте дашборд как фильтр для ваших стратегий или для экспресс-анализа рынка.

Основные параметры

CALCULATION SETTINGS (Настройки расчета) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD (Визуальная панель) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS (Рекомендации по парам) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS (Алерты и уведомления) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS (Дополнительные опции) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs

Советы по использованию

  • Отдавайте предпочтение пересечениям, где одна валюта значительно сильнее другой.

  • Избегайте пар, относительная сила которых схожа: движения часто бывают нерегулярными (флэт).

  • Для краткосрочной торговли используйте более короткие периоды (например, 12–24 бара).

  • Для свинг-трейдинга увеличьте период или включите сглаживание.

  • Сочетайте силу валют с вашей технической стратегией для принятия более точных решений.

  • Протестируйте настройки на демо-счете перед реальным использованием.

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 4 (Индикатор).

  • Символы: Основные валютные пары (до 28 пар в зависимости от брокера).

  • Таймфреймы: от M1 до MN (расчет основан на CalculationTimeframe ).

  • Счета: Hedging и Netting.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Открывает ли индикатор позиции? Нет. Он предоставляет аналитику, но не выставляет ордера автоматически.

Почему значения меняются в реальном времени? Сила валют меняется в зависимости от колебаний рынка, это нормально для динамического индикатора.

Перерисовывается ли индикатор? Значения могут меняться на последнем баре (текущая свеча), но история остается согласованной с проанализированными периодами.

Что произойдет, если у моего брокера нет всех пар? Индикатор использует только доступные символы и выдаст предупреждение, если некоторые пары отсутствуют.

Предупреждение

Торговля сопряжена с высоким риском убытков. Этот индикатор предоставляет обобщенный вид рынка, но не гарантирует результатов и не является инвестиционной рекомендацией. Всегда тестируйте настройки на демо-счете перед реальным использованием.

История изменений (Changelog)

v1.00 — Первоначальный релиз: мультивалютный дашборд, лучшие/худшие пары, алерты, расширенные опции, анализ до 28 пар.

Ключевые слова

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, Сила валют, Индикатор Форекс, Trend Filter, Market Scanner, Валютные пары, MT4 Indicator.


