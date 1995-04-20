Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Индикатор ICT / Smart Money Concepts для MetaTrader 4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 – это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, использующих Smart Money Concepts (SMC) и подход ICT: структура рынка, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), зоны ликвидности, Kill Zones и Volume Profile в одном визуальном дашборде.

Это не советник и он не открывает/не закрывает сделки. Это инструмент технического анализа, который помогает читать структуру цены и строить торговые планы по Forex, индексам и металлам (например, XAUUSD).

Основные возможности

Автоматическое чтение структуры рынка : определение свингов (HH, HL, LH, LL) с настраиваемой чувствительностью.

: определение свингов (HH, HL, LH, LL) с настраиваемой чувствительностью. BOS & ChoCH : поиск Break of Structure и Change of Character с прорисовкой линий и текстовых меток прямо на графике.

: поиск и с прорисовкой линий и текстовых меток прямо на графике. Order Blocks (зоны спроса и предложения) : Авто-идентификация бычьих и медвежьих Order Blocks . Фильтрация по объёму , размеру свечи и импульсу цены. Оценка силы в % и количество ретестов каждой зоны. Опция удаления уже mitigated зон и продления блоков в будущее.

: Fair Value Gaps (FVG) : Автоматический поиск бычьих и медвежьих FVG. Минимальный размер гэпа в пунктах – настраиваемый. Опция пометки/удаления FVG, заполненных более чем на 50%.

: Зоны ликвидности : Определение Equal Highs / Equal Lows ($$$EQH / $$$EQL). Настраиваемая толерантность в пунктах и минимальное число касаний. Отметка зон, которые уже были сняты ценой (swept).

: Kill Zones (торговые сессии) : Сессии Asian , London и New York (включаются отдельно). Параметр GMT Offset для синхронизации с серверным временем брокера. Цветные прямоугольники сессий и подпись активной сессии на графике.

: Встроенный Volume Profile : Анализ объёма по последним X свечам (задаётся пользователем). Расчёт и отображение POC , VAH и VAL . Разделение объёма на покупку/продажу на ключевых ценовых уровнях.

: Современный дашборд MT4 : Компактная панель, показывающая тренд , последний сигнал BOS/ChoCH , количество активных Order Blocks, FVG, текущую сессию и оценку конфлюэнции (%) . Хорошо читаемые цвета на тёмном фоне для дейтрейдинга и свинг-торговли.

:

Входные параметры и настройка

InpSwingStrength – сила свингов для определения HH/HL/LH/LL.

– сила свингов для определения HH/HL/LH/LL. InpMaxBars – максимальное количество свечей для анализа.

– максимальное количество свечей для анализа. InpShowBOS / InpShowChoCH – включение/отключение BOS и ChoCH.

– включение/отключение BOS и ChoCH. InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – полное управление Order Blocks.

– полное управление Order Blocks. InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – настройки Fair Value Gaps.

– настройки Fair Value Gaps. InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – параметры зон ликвидности.

– параметры зон ликвидности. InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – конфигурация Kill Zones.

– конфигурация Kill Zones. InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – параметры Volume Profile.

– параметры Volume Profile. InpDashX / InpDashY – положение дашборда на графике.

Все элементы (цвета, размер шрифта, прозрачность, количество отображаемых зон) настроены так, чтобы оставаться читаемыми в реальной торговле – будь то скальпинг, интрадей или свинг-торговля.

Как использовать индикатор в SMC / ICT-подходе

Выберите инструмент (основная Forex-пара, индекс, XAUUSD и т.п.) и рабочий таймфрейм (M5, M15, H1, H4…). Позвольте Market Structure Order Block Dashboard MT4 автоматически определить структуру, BOS/ChoCH, Order Blocks, FVG и зоны ликвидности. Используйте оценку конфлюэнции и активную сессию (Kill Zone), чтобы отфильтровать самые интересные торговые области. Постройте собственный план входа/выхода согласно вашим правилам risk-management (стоп-лосс, размер позиции, анализ нескольких ТF и т.д.).

Индикатор не заменяет торговую систему или план управления рисками, но существенно экономит время на чтении структуры рынка и разметке ключевых зон.

Рекомендуемые инструменты и таймфреймы

Основные валютные пары : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY и др.

: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY и др. Индексы : DAX, US30, NAS100 (в зависимости от ликвидности у вашего брокера).

: DAX, US30, NAS100 (в зависимости от ликвидности у вашего брокера). Таймфреймы: M5–H4 для интрадей-торговли, H4–D1 для свинга.

Предупреждение о рисках

Результаты не гарантируются. Market Structure Order Block Dashboard MT4 – это инструмент технического анализа для опытных трейдеров. Торговля Forex, CFD и другими производными финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с высоким риском потерь. Всегда тестируйте новый индикатор на демо-счёте перед использованием на реальном счёте и применяйте план управления рисками, соответствующий вашему профилю.