Market Structure Order Block Dashboard MT4
- Индикаторы
- Prime Horizon
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Индикатор ICT / Smart Money Concepts для MetaTrader 4
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, использующих Smart Money Concepts (SMC) и подход ICT: структура рынка, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), зоны ликвидности, Kill Zones и Volume Profile в одном визуальном дашборде.
Это не советник и он не открывает/не закрывает сделки. Это инструмент технического анализа, который помогает читать структуру цены и строить торговые планы по Forex, индексам и металлам (например, XAUUSD).
Основные возможности
- Автоматическое чтение структуры рынка: определение свингов (HH, HL, LH, LL) с настраиваемой чувствительностью.
- BOS & ChoCH: поиск Break of Structure и Change of Character с прорисовкой линий и текстовых меток прямо на графике.
- Order Blocks (зоны спроса и предложения):
- Авто-идентификация бычьих и медвежьих Order Blocks.
- Фильтрация по объёму, размеру свечи и импульсу цены.
- Оценка силы в % и количество ретестов каждой зоны.
- Опция удаления уже mitigated зон и продления блоков в будущее.
- Fair Value Gaps (FVG):
- Автоматический поиск бычьих и медвежьих FVG.
- Минимальный размер гэпа в пунктах – настраиваемый.
- Опция пометки/удаления FVG, заполненных более чем на 50%.
- Зоны ликвидности:
- Определение Equal Highs / Equal Lows ($$$EQH / $$$EQL).
- Настраиваемая толерантность в пунктах и минимальное число касаний.
- Отметка зон, которые уже были сняты ценой (swept).
- Kill Zones (торговые сессии):
- Сессии Asian, London и New York (включаются отдельно).
- Параметр GMT Offset для синхронизации с серверным временем брокера.
- Цветные прямоугольники сессий и подпись активной сессии на графике.
- Встроенный Volume Profile:
- Анализ объёма по последним X свечам (задаётся пользователем).
- Расчёт и отображение POC, VAH и VAL.
- Разделение объёма на покупку/продажу на ключевых ценовых уровнях.
- Современный дашборд MT4:
- Компактная панель, показывающая тренд, последний сигнал BOS/ChoCH, количество активных Order Blocks, FVG, текущую сессию и оценку конфлюэнции (%).
- Хорошо читаемые цвета на тёмном фоне для дейтрейдинга и свинг-торговли.
Входные параметры и настройка
- InpSwingStrength – сила свингов для определения HH/HL/LH/LL.
- InpMaxBars – максимальное количество свечей для анализа.
- InpShowBOS / InpShowChoCH – включение/отключение BOS и ChoCH.
- InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – полное управление Order Blocks.
- InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – настройки Fair Value Gaps.
- InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – параметры зон ликвидности.
- InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – конфигурация Kill Zones.
- InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – параметры Volume Profile.
- InpDashX / InpDashY – положение дашборда на графике.
Все элементы (цвета, размер шрифта, прозрачность, количество отображаемых зон) настроены так, чтобы оставаться читаемыми в реальной торговле – будь то скальпинг, интрадей или свинг-торговля.
Как использовать индикатор в SMC / ICT-подходе
- Выберите инструмент (основная Forex-пара, индекс, XAUUSD и т.п.) и рабочий таймфрейм (M5, M15, H1, H4…).
- Позвольте Market Structure Order Block Dashboard MT4 автоматически определить структуру, BOS/ChoCH, Order Blocks, FVG и зоны ликвидности.
- Используйте оценку конфлюэнции и активную сессию (Kill Zone), чтобы отфильтровать самые интересные торговые области.
- Постройте собственный план входа/выхода согласно вашим правилам risk-management (стоп-лосс, размер позиции, анализ нескольких ТF и т.д.).
Индикатор не заменяет торговую систему или план управления рисками, но существенно экономит время на чтении структуры рынка и разметке ключевых зон.
Рекомендуемые инструменты и таймфреймы
- Основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY и др.
- Индексы: DAX, US30, NAS100 (в зависимости от ликвидности у вашего брокера).
- Таймфреймы: M5–H4 для интрадей-торговли, H4–D1 для свинга.
Предупреждение о рисках
Результаты не гарантируются. Market Structure Order Block Dashboard MT4 – это инструмент технического анализа для опытных трейдеров. Торговля Forex, CFD и другими производными финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с высоким риском потерь. Всегда тестируйте новый индикатор на демо-счёте перед использованием на реальном счёте и применяйте план управления рисками, соответствующий вашему профилю.