Market Structure Order Block Dashboard MT4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Индикатор ICT / Smart Money Concepts для MetaTrader 4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 – это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, использующих Smart Money Concepts (SMC) и подход ICT: структура рынка, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), зоны ликвидности, Kill Zones и Volume Profile в одном визуальном дашборде.

Это не советник и он не открывает/не закрывает сделки. Это инструмент технического анализа, который помогает читать структуру цены и строить торговые планы по Forex, индексам и металлам (например, XAUUSD).

Основные возможности

  • Автоматическое чтение структуры рынка: определение свингов (HH, HL, LH, LL) с настраиваемой чувствительностью.
  • BOS & ChoCH: поиск Break of Structure и Change of Character с прорисовкой линий и текстовых меток прямо на графике.
  • Order Blocks (зоны спроса и предложения):
    • Авто-идентификация бычьих и медвежьих Order Blocks.
    • Фильтрация по объёму, размеру свечи и импульсу цены.
    • Оценка силы в % и количество ретестов каждой зоны.
    • Опция удаления уже mitigated зон и продления блоков в будущее.
  • Fair Value Gaps (FVG):
    • Автоматический поиск бычьих и медвежьих FVG.
    • Минимальный размер гэпа в пунктах – настраиваемый.
    • Опция пометки/удаления FVG, заполненных более чем на 50%.
  • Зоны ликвидности:
    • Определение Equal Highs / Equal Lows ($$$EQH / $$$EQL).
    • Настраиваемая толерантность в пунктах и минимальное число касаний.
    • Отметка зон, которые уже были сняты ценой (swept).
  • Kill Zones (торговые сессии):
    • Сессии Asian, London и New York (включаются отдельно).
    • Параметр GMT Offset для синхронизации с серверным временем брокера.
    • Цветные прямоугольники сессий и подпись активной сессии на графике.
  • Встроенный Volume Profile:
    • Анализ объёма по последним X свечам (задаётся пользователем).
    • Расчёт и отображение POC, VAH и VAL.
    • Разделение объёма на покупку/продажу на ключевых ценовых уровнях.
  • Современный дашборд MT4:
    • Компактная панель, показывающая тренд, последний сигнал BOS/ChoCH, количество активных Order Blocks, FVG, текущую сессию и оценку конфлюэнции (%).
    • Хорошо читаемые цвета на тёмном фоне для дейтрейдинга и свинг-торговли.

Входные параметры и настройка

  • InpSwingStrength – сила свингов для определения HH/HL/LH/LL.
  • InpMaxBars – максимальное количество свечей для анализа.
  • InpShowBOS / InpShowChoCH – включение/отключение BOS и ChoCH.
  • InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – полное управление Order Blocks.
  • InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – настройки Fair Value Gaps.
  • InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – параметры зон ликвидности.
  • InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – конфигурация Kill Zones.
  • InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – параметры Volume Profile.
  • InpDashX / InpDashY – положение дашборда на графике.

Все элементы (цвета, размер шрифта, прозрачность, количество отображаемых зон) настроены так, чтобы оставаться читаемыми в реальной торговле – будь то скальпинг, интрадей или свинг-торговля.

Как использовать индикатор в SMC / ICT-подходе

  1. Выберите инструмент (основная Forex-пара, индекс, XAUUSD и т.п.) и рабочий таймфрейм (M5, M15, H1, H4…).
  2. Позвольте Market Structure Order Block Dashboard MT4 автоматически определить структуру, BOS/ChoCH, Order Blocks, FVG и зоны ликвидности.
  3. Используйте оценку конфлюэнции и активную сессию (Kill Zone), чтобы отфильтровать самые интересные торговые области.
  4. Постройте собственный план входа/выхода согласно вашим правилам risk-management (стоп-лосс, размер позиции, анализ нескольких ТF и т.д.).

Индикатор не заменяет торговую систему или план управления рисками, но существенно экономит время на чтении структуры рынка и разметке ключевых зон.

Рекомендуемые инструменты и таймфреймы

  • Основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY и др.
  • Индексы: DAX, US30, NAS100 (в зависимости от ликвидности у вашего брокера).
  • Таймфреймы: M5–H4 для интрадей-торговли, H4–D1 для свинга.

Предупреждение о рисках

Результаты не гарантируются. Market Structure Order Block Dashboard MT4 – это инструмент технического анализа для опытных трейдеров. Торговля Forex, CFD и другими производными финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с высоким риском потерь. Всегда тестируйте новый индикатор на демо-счёте перед использованием на реальном счёте и применяйте план управления рисками, соответствующий вашему профилю.

