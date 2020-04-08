Multi Currency Strength Dashboard Mini（免费版）— MetaTrader 5 货币强弱指标

Multi Currency Strength Dashboard Mini 是一款面向 MetaTrader 5 的免费指标，可在同一面板中实时显示 8 大主要货币（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强弱（0–100 归一化）。

目标：让你用几秒钟快速识别强势货币与弱势货币，更高效地建立观察列表，并按“强对弱”的逻辑筛选交易货币对。

核心功能（Mini 免费版）

一次性分析 8 大主要货币 的强弱。

的强弱。 可视化 Dashboard： 强弱柱状条 + 百分比读数。

+ 百分比读数。 自动实时更新（轻量刷新）。

支持 所有图表周期 （计算基于你选择的周期）。

（计算基于你选择的周期）。 兼容大多数经纪商（支持常见交易品种后缀）。

工作原理

指标会从 Market Watch 中可用的主要外汇货币对提取价格变化，计算每种货币在指定周期与指定回溯长度下的强弱值，并将结果归一化到 0–100 区间后展示为排名式面板。

快速使用步骤

在 Market Watch 中显示主要外汇品种（显示全部/添加主要货币对）。 将指标加载到任意图表。 设置 Calculation Timeframe 与 Calculation Period。 观察最强与最弱货币，并按策略选择相应货币对（强 vs 弱）。

参数说明（Inputs）

CalculationTimeframe ：计算周期（例如 H1）。

：计算周期（例如 H1）。 CalculationPeriod ：回溯 K 线数量（例如 24）。

：回溯 K 线数量（例如 24）。 ShowDashboard ：显示/隐藏面板。

：显示/隐藏面板。 PanelX / PanelY ：面板位置。

：面板位置。 PanelWidth ：面板宽度。

：面板宽度。 FontSize 与视觉选项：字体大小、颜色等可读性设置。

免费版限制

Mini 版本强调“轻量 + 快速读数”，用于查看 8 大货币强弱。部分高级功能仅在 PRO 版本中提供。

为什么升级到 PRO 版本

如果你希望获得更完整的交易辅助（扫描、过滤、信号与提醒等），请在 Market 中搜索我的 “Multi Currency Strength Dashboard PRO”（在我的卖家主页可找到）。PRO 版本通常包含：

自动识别 更适合交易的货币对 （强 vs 弱）。

（强 vs 弱）。 提醒/通知 功能（取决于设置）。

功能（取决于设置）。 多周期 强弱分析。

强弱分析。 历史趋势/提示箭头显示（取决于版本）。

更高级的平滑与自定义选项。

市场与兼容性

平台： MetaTrader 5

市场：主要用于 外汇（Forex） 。需要你的经纪商提供相应货币对。

。需要你的经纪商提供相应货币对。 周期：任意（计算基于所选周期）。

支持

如遇到安装、品种后缀、面板不显示等问题，请通过 MQL5 私信联系我，并附上 Market Watch 截图以及你经纪商的完整品种名称（含后缀）。

风险提示

交易存在较高风险，可能导致资金损失。本指标仅为分析工具，不构成任何投资建议。请先在模拟账户中测试，再用于真实账户。