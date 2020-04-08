Multi Currency Strength Dashboard Mini
- 指标
- Prime Horizon
- 版本: 1.0
Multi Currency Strength Dashboard Mini（免费版）— MetaTrader 5 货币强弱指标
Multi Currency Strength Dashboard Mini 是一款面向 MetaTrader 5 的免费指标，可在同一面板中实时显示 8 大主要货币（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强弱（0–100 归一化）。
目标：让你用几秒钟快速识别强势货币与弱势货币，更高效地建立观察列表，并按“强对弱”的逻辑筛选交易货币对。
核心功能（Mini 免费版）
- 一次性分析 8 大主要货币 的强弱。
- 可视化 Dashboard：强弱柱状条 + 百分比读数。
- 自动实时更新（轻量刷新）。
- 支持所有图表周期（计算基于你选择的周期）。
- 兼容大多数经纪商（支持常见交易品种后缀）。
工作原理
指标会从 Market Watch 中可用的主要外汇货币对提取价格变化，计算每种货币在指定周期与指定回溯长度下的强弱值，并将结果归一化到 0–100 区间后展示为排名式面板。
快速使用步骤
- 在 Market Watch 中显示主要外汇品种（显示全部/添加主要货币对）。
- 将指标加载到任意图表。
- 设置 Calculation Timeframe 与 Calculation Period。
- 观察最强与最弱货币，并按策略选择相应货币对（强 vs 弱）。
参数说明（Inputs）
- CalculationTimeframe：计算周期（例如 H1）。
- CalculationPeriod：回溯 K 线数量（例如 24）。
- ShowDashboard：显示/隐藏面板。
- PanelX / PanelY：面板位置。
- PanelWidth：面板宽度。
- FontSize 与视觉选项：字体大小、颜色等可读性设置。
免费版限制
Mini 版本强调“轻量 + 快速读数”，用于查看 8 大货币强弱。部分高级功能仅在 PRO 版本中提供。
为什么升级到 PRO 版本
如果你希望获得更完整的交易辅助（扫描、过滤、信号与提醒等），请在 Market 中搜索我的 “Multi Currency Strength Dashboard PRO”（在我的卖家主页可找到）。PRO 版本通常包含：
- 自动识别更适合交易的货币对（强 vs 弱）。
- 提醒/通知功能（取决于设置）。
- 多周期强弱分析。
- 历史趋势/提示箭头显示（取决于版本）。
- 更高级的平滑与自定义选项。
市场与兼容性
- 平台：MetaTrader 5
- 市场：主要用于 外汇（Forex）。需要你的经纪商提供相应货币对。
- 周期：任意（计算基于所选周期）。
支持
如遇到安装、品种后缀、面板不显示等问题，请通过 MQL5 私信联系我，并附上 Market Watch 截图以及你经纪商的完整品种名称（含后缀）。
风险提示
交易存在较高风险，可能导致资金损失。本指标仅为分析工具，不构成任何投资建议。请先在模拟账户中测试，再用于真实账户。