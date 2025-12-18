Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5

Multi Currency Strength Dashboard Mini est un indicateur gratuit pour MetaTrader 5 qui affiche en temps réel la force relative des 8 devises majeures (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) sous forme de tableau de bord clair et rapide à lire.

Objectif : vous aider à repérer en quelques secondes les devises fortes et faibles afin de mieux orienter votre watchlist (par exemple : chercher des paires où une devise est forte face à une devise faible).

Fonctionnalités principales (version Mini)

Analyse des 8 devises majeures dans un seul panneau.

dans un seul panneau. Dashboard visuel avec barres de force et pourcentages.

et pourcentages. Mise à jour automatique en temps réel.

Fonctionne sur tous les timeframes (calcul sur un timeframe choisi).

(calcul sur un timeframe choisi). Compatible avec la plupart des brokers (gestion des suffixes courants).

Comment ça marche

L’indicateur calcule une force normalisée (0 à 100) à partir de variations de prix observées sur un ensemble de paires majeures disponibles dans votre Market Watch. Le résultat est ensuite affiché sous forme de classement visuel.

Comment l’utiliser (workflow simple)

Ajoutez les symboles Forex majeurs dans Market Watch (afficher tout). Attachez l’indicateur à n’importe quel graphique. Choisissez le Calculation Timeframe et le Calculation Period. Surveillez les devises les plus fortes et les plus faibles, puis sélectionnez des paires cohérentes (forte vs faible).

Paramètres (Inputs)

CalculationTimeframe : timeframe utilisé pour le calcul (ex. H1).

: timeframe utilisé pour le calcul (ex. H1). CalculationPeriod : nombre de bougies prises en compte (ex. 24).

: nombre de bougies prises en compte (ex. 24). ShowDashboard : afficher/masquer le panneau.

: afficher/masquer le panneau. PanelX / PanelY : position du dashboard.

: position du dashboard. PanelWidth : largeur du panneau.

: largeur du panneau. FontSize et options visuelles : lisibilité et couleurs.

Limitations de la version gratuite

Cette version Mini est conçue pour rester simple et légère. Elle permet de visualiser la force des devises, mais n’inclut pas certaines fonctions avancées.

Pourquoi passer à la version PRO

Si vous souhaitez une utilisation plus poussée (scanning, filtrage et aide à la décision), recherchez la version “Multi Currency Strength Dashboard PRO” dans le Market (sur mon profil vendeur). La version PRO inclut notamment :

Identification des meilleures paires à trader (forte vs faible).

(forte vs faible). Alertes et notifications (selon configuration).

et notifications (selon configuration). Analyse multi-timeframe .

. Affichage de tendances / signaux historiques (selon version).

Options avancées de lissage et de personnalisation.

Marchés et compatibilité

Plateforme : MetaTrader 5

Marchés : principalement Forex (paires majeures). Fonctionne si les symboles nécessaires sont disponibles chez votre broker.

(paires majeures). Fonctionne si les symboles nécessaires sont disponibles chez votre broker. Timeframes : tous (calcul sur le timeframe choisi).

Support

Si vous avez une question (installation, symboles avec suffixes, affichage), contactez-moi via la messagerie MQL5 avec une capture de votre Market Watch et le nom exact de vos symboles.

Avertissement sur le risque

Le trading comporte un risque élevé de perte en capital. Cet indicateur est un outil d’analyse et ne constitue pas un conseil en investissement. Testez toujours sur compte démo avant toute utilisation en réel.