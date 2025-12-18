Multi Currency Strength Dashboard Mini
- インディケータ
- Prime Horizon
- バージョン: 1.0
Multi Currency Strength Dashboard Mini（無料）– MetaTrader 5 用 通貨強弱メーター
Multi Currency Strength Dashboard Mini は MetaTrader 5 向けの無料インジケーターで、8つの主要通貨（USD / EUR / GBP / JPY / CHF / CAD / AUD / NZD）の相対的な強弱を、見やすいダッシュボードでリアルタイム表示します。
目的：強い通貨・弱い通貨を数秒で把握し、ウォッチリスト作成や「強い通貨 vs 弱い通貨」の組み合わせ選定を効率化します。
主な機能（Mini 無料版）
- 8主要通貨の強弱を1つのパネルに表示。
- 強弱バー＋パーセンテージの視覚的ダッシュボード。
- 自動リアルタイム更新（軽量更新）。
- 全タイムフレーム対応（計算は選択した時間足で実行）。
- 多くのブローカーに対応（一般的なシンボルのサフィックスを考慮）。
仕組み
Market Watch に表示されている主要FXペアの価格変化をもとに通貨ごとの強弱を算出し、0〜100に正規化してランキング形式で表示します。
使い方（クイックスタート）
- Market Watch に主要通貨ペアを表示（すべて表示 / 主要ペア追加）。
- 任意のチャートにインジケーターを適用。
- Calculation Timeframe と Calculation Period を設定。
- 最強・最弱の通貨を確認し、戦略に合う通貨ペアを選択。
パラメータ（Inputs）
- CalculationTimeframe：計算に使う時間足（例：H1）。
- CalculationPeriod：計算に使うバー数（例：24）。
- ShowDashboard：パネル表示/非表示。
- PanelX / PanelY：パネル位置。
- PanelWidth：パネル幅。
- FontSize と視覚設定：文字サイズ・色など。
無料版の制限
Mini版は「シンプル＆軽量」を重視した強弱表示ツールです。高度な機能の一部は PRO版のみで利用できます。
PRO版にアップグレードする理由
スキャンやフィルタリング、意思決定支援を強化したい場合は、Market で “Multi Currency Strength Dashboard PRO”（私の出品者プロフィール）を検索してください。PRO版には通常、以下のような機能が含まれます：
- 取引に適したペア（強い通貨 vs 弱い通貨）の抽出。
- アラート／通知機能（設定により）。
- マルチタイムフレーム分析。
- 過去のトレンド／シグナル表示（バージョンによる）。
- 高度なスムージング＆カスタマイズ。
対象市場と互換性
- プラットフォーム：MetaTrader 5
- 対象：主に FX（主要通貨ペア）。必要なシンボルがブローカーに存在することが条件です。
- タイムフレーム：すべて（計算は選択した時間足）。
サポート
インストール、サフィックス付きシンボル、表示不具合などの質問は、MQL5 メッセージでご連絡ください。Market Watch のスクリーンショットと、ブローカーの正確なシンボル名（サフィックス含む）を添付するとスムーズです。
リスク警告
取引には資金損失のリスクがあります。本インジケーターは分析ツールであり、投資助言ではありません。必ずデモ口座でテストしてから実口座で使用してください。