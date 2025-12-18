Multi Currency Strength Dashboard Mini（無料）– MetaTrader 5 用 通貨強弱メーター

Multi Currency Strength Dashboard Mini は MetaTrader 5 向けの無料インジケーターで、8つの主要通貨（USD / EUR / GBP / JPY / CHF / CAD / AUD / NZD）の相対的な強弱を、見やすいダッシュボードでリアルタイム表示します。

目的：強い通貨・弱い通貨を数秒で把握し、ウォッチリスト作成や「強い通貨 vs 弱い通貨」の組み合わせ選定を効率化します。

主な機能（Mini 無料版）

8主要通貨 の強弱を1つのパネルに表示。

の強弱を1つのパネルに表示。 強弱バー ＋パーセンテージの視覚的ダッシュボード。

＋パーセンテージの視覚的ダッシュボード。 自動リアルタイム更新（軽量更新）。

全タイムフレーム対応 （計算は選択した時間足で実行）。

（計算は選択した時間足で実行）。 多くのブローカーに対応（一般的なシンボルのサフィックスを考慮）。

仕組み

Market Watch に表示されている主要FXペアの価格変化をもとに通貨ごとの強弱を算出し、0〜100に正規化してランキング形式で表示します。

使い方（クイックスタート）

Market Watch に主要通貨ペアを表示（すべて表示 / 主要ペア追加）。 任意のチャートにインジケーターを適用。 Calculation Timeframe と Calculation Period を設定。 最強・最弱の通貨を確認し、戦略に合う通貨ペアを選択。

パラメータ（Inputs）

CalculationTimeframe ：計算に使う時間足（例：H1）。

：計算に使う時間足（例：H1）。 CalculationPeriod ：計算に使うバー数（例：24）。

：計算に使うバー数（例：24）。 ShowDashboard ：パネル表示/非表示。

：パネル表示/非表示。 PanelX / PanelY ：パネル位置。

：パネル位置。 PanelWidth ：パネル幅。

：パネル幅。 FontSize と視覚設定：文字サイズ・色など。

無料版の制限

Mini版は「シンプル＆軽量」を重視した強弱表示ツールです。高度な機能の一部は PRO版のみで利用できます。

PRO版にアップグレードする理由

スキャンやフィルタリング、意思決定支援を強化したい場合は、Market で “Multi Currency Strength Dashboard PRO”（私の出品者プロフィール）を検索してください。PRO版には通常、以下のような機能が含まれます：

取引に適したペア （強い通貨 vs 弱い通貨）の抽出。

（強い通貨 vs 弱い通貨）の抽出。 アラート ／通知機能（設定により）。

／通知機能（設定により）。 マルチタイムフレーム 分析。

分析。 過去のトレンド／シグナル表示（バージョンによる）。

高度なスムージング＆カスタマイズ。

対象市場と互換性

プラットフォーム： MetaTrader 5

対象：主に FX（主要通貨ペア） 。必要なシンボルがブローカーに存在することが条件です。

。必要なシンボルがブローカーに存在することが条件です。 タイムフレーム：すべて（計算は選択した時間足）。

サポート

インストール、サフィックス付きシンボル、表示不具合などの質問は、MQL5 メッセージでご連絡ください。Market Watch のスクリーンショットと、ブローカーの正確なシンボル名（サフィックス含む）を添付するとスムーズです。

リスク警告

取引には資金損失のリスクがあります。本インジケーターは分析ツールであり、投資助言ではありません。必ずデモ口座でテストしてから実口座で使用してください。