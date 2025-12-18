Multi Currency Strength Dashboard Mini

Multi Currency Strength Dashboard Mini（無料）– MetaTrader 5 用 通貨強弱メーター

Multi Currency Strength Dashboard MiniMetaTrader 5 向けの無料インジケーターで、8つの主要通貨（USD / EUR / GBP / JPY / CHF / CAD / AUD / NZD）の相対的な強弱を、見やすいダッシュボードでリアルタイム表示します。

目的：強い通貨・弱い通貨を数秒で把握し、ウォッチリスト作成や「強い通貨 vs 弱い通貨」の組み合わせ選定を効率化します。

主な機能（Mini 無料版）

  • 8主要通貨の強弱を1つのパネルに表示。
  • 強弱バー＋パーセンテージの視覚的ダッシュボード。
  • 自動リアルタイム更新（軽量更新）。
  • 全タイムフレーム対応（計算は選択した時間足で実行）。
  • 多くのブローカーに対応（一般的なシンボルのサフィックスを考慮）。

仕組み

Market Watch に表示されている主要FXペアの価格変化をもとに通貨ごとの強弱を算出し、0〜100に正規化してランキング形式で表示します。

使い方（クイックスタート）

  1. Market Watch に主要通貨ペアを表示（すべて表示 / 主要ペア追加）。
  2. 任意のチャートにインジケーターを適用。
  3. Calculation TimeframeCalculation Period を設定。
  4. 最強・最弱の通貨を確認し、戦略に合う通貨ペアを選択。

パラメータ（Inputs）

  • CalculationTimeframe：計算に使う時間足（例：H1）。
  • CalculationPeriod：計算に使うバー数（例：24）。
  • ShowDashboard：パネル表示/非表示。
  • PanelX / PanelY：パネル位置。
  • PanelWidth：パネル幅。
  • FontSize と視覚設定：文字サイズ・色など。

無料版の制限

Mini版は「シンプル＆軽量」を重視した強弱表示ツールです。高度な機能の一部は PRO版のみで利用できます。

PRO版にアップグレードする理由

スキャンやフィルタリング、意思決定支援を強化したい場合は、Market で “Multi Currency Strength Dashboard PRO”（私の出品者プロフィール）を検索してください。PRO版には通常、以下のような機能が含まれます：

  • 取引に適したペア（強い通貨 vs 弱い通貨）の抽出。
  • アラート／通知機能（設定により）。
  • マルチタイムフレーム分析。
  • 過去のトレンド／シグナル表示（バージョンによる）。
  • 高度なスムージング＆カスタマイズ。

対象市場と互換性

  • プラットフォーム：MetaTrader 5
  • 対象：主に FX（主要通貨ペア）。必要なシンボルがブローカーに存在することが条件です。
  • タイムフレーム：すべて（計算は選択した時間足）。

サポート

インストール、サフィックス付きシンボル、表示不具合などの質問は、MQL5 メッセージでご連絡ください。Market Watch のスクリーンショットと、ブローカーの正確なシンボル名（サフィックス含む）を添付するとスムーズです。

リスク警告

取引には資金損失のリスクがあります。本インジケーターは分析ツールであり、投資助言ではありません。必ずデモ口座でテストしてから実口座で使用してください。

