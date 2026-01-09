Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
- Индикаторы
- Prime Horizon
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, разработанный для обнаружения и визуализации снятия ликвидности (BSL/SSL) и быстрого сканирования нескольких рынков с помощью мультивалютного / мультитаймфреймового дашборда. Он не открывает сделок и не управляет позициями: это инструмент визуального анализа, а не торговый робот.
Предложение к запуску (цена + бонус)
Цена запуска: 39$.
Эта цена действительна для первых 5 проданных лицензий. После этого цена продукта составит 59$.
Бонус при запуске: после покупки я дарю 1 продукт на ваш выбор из моего профиля MQL5 (кроме Market Structure Order Block Dashboard MT5). Чтобы получить бонус, просто напишите мне личное сообщение через MQL5 после покупки.
Что индикатор обнаруживает и отображает
Индикатор сканирует график и выделяет:
- Buy-Side Liquidity (BSL): снятие ликвидности выше уровня (swing high, EQH, PDH, PWH)
- Sell-Side Liquidity (SSL): снятие ликвидности ниже уровня (swing low, EQL, PDL, PWL)
- Зоны ликвидности: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)
- Фильтр MSS (опционально): подтверждение смены структуры после снятия ликвидности (режим «Sweep + MSS»)
- Визуальное отображение: линии + зоны (заливка) + стрелки «Swept» + всплывающие подсказки
- Dashboard PRO: сканер multi-symbol / multi-timeframe с индикаторами-точками (BSL/SSL / +MSS) и переходом на график в один клик
- Уведомления: всплывающее окно, звук, Push-уведомления, Email (с анти-спам задержкой)
Цель проста: быстро находить релевантные снятия ликвидности и экономить время с помощью наглядного сканера вместо того, чтобы следить за одним графиком.
Анти-перерисовка / Подтверждение
- Режим Confirm On Close: сигналы подтверждаются при закрытии свечи для уменьшения рыночного шума
- Система подтвержденных сигналов (без перерисовки): как только сигнал подтвержден, он остается на графике
- Параметры отката (бары / %) для фильтрации «чистых» снятий
Пример использования (простой алгоритм)
- Выберите список символов и таймфреймов в дашборде (например: M15/H1/H4/D1).
- Дождитесь появления сигнала (точка BSL / SSL или +MSS, если включено).
- Нажмите на ячейку: график автоматически переключится на нужный символ + таймфрейм.
- Проанализируйте контекст (тренд, структура, зона) и примените свой торговый план (стоп-лосс/тейк-профит/риск-менеджмент).
Этот продукт не является «магической кнопкой». Он служит для структурирования и ускорения поиска снятий ликвидности и выбора торговых возможностей.
Основные параметры
- Детекция: Swing Strength (сила свинга), мин. дистанция свипа, количество баров отката, % отката, подтверждение по закрытию
- Типы зон: Swing HL, EQH/EQL (допуск + касания), PDH/PDL, PWH/PWL
- MSS: активация, период просмотра (lookback), минимальный порог
- Стиль: цвета BSL/SSL, стиль/толщина уровней, заливка зон, высота зон
- Дашборд: компактный/расширенный режим, позиция, масштаб, прозрачность, списки символов/таймфреймов, частота обновления
- Уведомления: Popup/Звук/Push/Email + время задержки
Рынки и таймфреймы
- Forex: мажоры и кросс-курсы (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)
- Металлы / Индексы / Крипто: XAUUSD, совместимые индексы, BTCUSD (в зависимости от брокера)
- Интрадей: от M15 до H1
- Свинг-трейдинг: от H4 до D1
Обновление (Версия 2.04)
- Dashboard PRO: режимы Compact/Large, масштабирование, прозрачность, эффект наведения (hover) и навигация кликом
- Кнопки интерфейса: показать/скрыть дашборд + показать/скрыть зоны «Swept»
- Визуальные улучшения: читаемые тексты, премиум-индикаторы (BSL/SSL/+MSS), встроенная легенда
- Стабильность: оптимизация обновления (обновляется только при изменении сигналов)
Руководство пользователя и поддержка
Для покупателей доступно руководство пользователя в формате PDF (настройки + примеры). Оно высылается по запросу через сообщения MQL5.
Поддержка и обновления осуществляются на основе отзывов пользователей и развития платформы MetaTrader 5.
Предупреждение
Данный продукт не гарантирует никаких результатов и не является инвестиционной консультацией. Торговля сопряжена с высоким риском потери средств. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальном счету и используйте его только в рамках соответствующего риск-менеджмента.