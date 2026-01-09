Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, разработанный для обнаружения и визуализации снятия ликвидности (BSL/SSL) и быстрого сканирования нескольких рынков с помощью мультивалютного / мультитаймфреймового дашборда. Он не открывает сделок и не управляет позициями: это инструмент визуального анализа, а не торговый робот.

Предложение к запуску (цена + бонус)

Цена запуска: 39$.

Эта цена действительна для первых 5 проданных лицензий. После этого цена продукта составит 59$.

Бонус при запуске: после покупки я дарю 1 продукт на ваш выбор из моего профиля MQL5 (кроме Market Structure Order Block Dashboard MT5). Чтобы получить бонус, просто напишите мне личное сообщение через MQL5 после покупки.

Что индикатор обнаруживает и отображает

Индикатор сканирует график и выделяет:

Buy-Side Liquidity (BSL) : снятие ликвидности выше уровня (swing high, EQH, PDH, PWH)

: снятие ликвидности выше уровня (swing high, EQH, PDH, PWH) Sell-Side Liquidity (SSL) : снятие ликвидности ниже уровня (swing low, EQL, PDL, PWL)

: снятие ликвидности ниже уровня (swing low, EQL, PDL, PWL) Зоны ликвидности : Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)

: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL) Фильтр MSS (опционально) : подтверждение смены структуры после снятия ликвидности (режим «Sweep + MSS»)

: подтверждение смены структуры после снятия ликвидности (режим «Sweep + MSS») Визуальное отображение : линии + зоны (заливка) + стрелки «Swept» + всплывающие подсказки

: линии + зоны (заливка) + стрелки «Swept» + всплывающие подсказки Dashboard PRO : сканер multi-symbol / multi-timeframe с индикаторами-точками (BSL/SSL / +MSS) и переходом на график в один клик

: сканер с индикаторами-точками (BSL/SSL / +MSS) и Уведомления: всплывающее окно, звук, Push-уведомления, Email (с анти-спам задержкой)

Цель проста: быстро находить релевантные снятия ликвидности и экономить время с помощью наглядного сканера вместо того, чтобы следить за одним графиком.

Анти-перерисовка / Подтверждение

Режим Confirm On Close : сигналы подтверждаются при закрытии свечи для уменьшения рыночного шума

: сигналы подтверждаются при закрытии свечи для уменьшения рыночного шума Система подтвержденных сигналов (без перерисовки): как только сигнал подтвержден, он остается на графике

(без перерисовки): как только сигнал подтвержден, он остается на графике Параметры отката (бары / %) для фильтрации «чистых» снятий

Пример использования (простой алгоритм)

Выберите список символов и таймфреймов в дашборде (например: M15/H1/H4/D1). Дождитесь появления сигнала (точка BSL / SSL или +MSS, если включено). Нажмите на ячейку: график автоматически переключится на нужный символ + таймфрейм. Проанализируйте контекст (тренд, структура, зона) и примените свой торговый план (стоп-лосс/тейк-профит/риск-менеджмент).

Этот продукт не является «магической кнопкой». Он служит для структурирования и ускорения поиска снятий ликвидности и выбора торговых возможностей.

Основные параметры

Детекция : Swing Strength (сила свинга), мин. дистанция свипа, количество баров отката, % отката, подтверждение по закрытию

: Swing Strength (сила свинга), мин. дистанция свипа, количество баров отката, % отката, подтверждение по закрытию Типы зон : Swing HL, EQH/EQL (допуск + касания), PDH/PDL, PWH/PWL

: Swing HL, EQH/EQL (допуск + касания), PDH/PDL, PWH/PWL MSS : активация, период просмотра (lookback), минимальный порог

: активация, период просмотра (lookback), минимальный порог Стиль : цвета BSL/SSL, стиль/толщина уровней, заливка зон, высота зон

: цвета BSL/SSL, стиль/толщина уровней, заливка зон, высота зон Дашборд : компактный/расширенный режим, позиция, масштаб, прозрачность, списки символов/таймфреймов, частота обновления

: компактный/расширенный режим, позиция, масштаб, прозрачность, списки символов/таймфреймов, частота обновления Уведомления: Popup/Звук/Push/Email + время задержки

Рынки и таймфреймы

Forex : мажоры и кросс-курсы (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)

: мажоры и кросс-курсы (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…) Металлы / Индексы / Крипто : XAUUSD, совместимые индексы, BTCUSD (в зависимости от брокера)

: XAUUSD, совместимые индексы, BTCUSD (в зависимости от брокера) Интрадей : от M15 до H1

: от M15 до H1 Свинг-трейдинг: от H4 до D1

Обновление (Версия 2.04)

Dashboard PRO : режимы Compact/Large, масштабирование, прозрачность, эффект наведения (hover) и навигация кликом

: режимы Compact/Large, масштабирование, прозрачность, эффект наведения (hover) и навигация кликом Кнопки интерфейса : показать/скрыть дашборд + показать/скрыть зоны «Swept»

: показать/скрыть дашборд + показать/скрыть зоны «Swept» Визуальные улучшения : читаемые тексты, премиум-индикаторы (BSL/SSL/+MSS), встроенная легенда

: читаемые тексты, премиум-индикаторы (BSL/SSL/+MSS), встроенная легенда Стабильность: оптимизация обновления (обновляется только при изменении сигналов)

Руководство пользователя и поддержка

Для покупателей доступно руководство пользователя в формате PDF (настройки + примеры). Оно высылается по запросу через сообщения MQL5.

Поддержка и обновления осуществляются на основе отзывов пользователей и развития платформы MetaTrader 5.

Предупреждение

Данный продукт не гарантирует никаких результатов и не является инвестиционной консультацией. Торговля сопряжена с высоким риском потери средств. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальном счету и используйте его только в рамках соответствующего риск-менеджмента.