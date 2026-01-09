Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, разработанный для обнаружения и визуализации снятия ликвидности (BSL/SSL) и быстрого сканирования нескольких рынков с помощью мультивалютного / мультитаймфреймового дашборда. Он не открывает сделок и не управляет позициями: это инструмент визуального анализа, а не торговый робот.

Предложение к запуску (цена + бонус)

Цена запуска: 39$.

Эта цена действительна для первых 5 проданных лицензий. После этого цена продукта составит 59$.

Бонус при запуске: после покупки я дарю 1 продукт на ваш выбор из моего профиля MQL5 (кроме Market Structure Order Block Dashboard MT5). Чтобы получить бонус, просто напишите мне личное сообщение через MQL5 после покупки.

Что индикатор обнаруживает и отображает

Индикатор сканирует график и выделяет:

  • Buy-Side Liquidity (BSL): снятие ликвидности выше уровня (swing high, EQH, PDH, PWH)
  • Sell-Side Liquidity (SSL): снятие ликвидности ниже уровня (swing low, EQL, PDL, PWL)
  • Зоны ликвидности: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)
  • Фильтр MSS (опционально): подтверждение смены структуры после снятия ликвидности (режим «Sweep + MSS»)
  • Визуальное отображение: линии + зоны (заливка) + стрелки «Swept» + всплывающие подсказки
  • Dashboard PRO: сканер multi-symbol / multi-timeframe с индикаторами-точками (BSL/SSL / +MSS) и переходом на график в один клик
  • Уведомления: всплывающее окно, звук, Push-уведомления, Email (с анти-спам задержкой)

Цель проста: быстро находить релевантные снятия ликвидности и экономить время с помощью наглядного сканера вместо того, чтобы следить за одним графиком.

Анти-перерисовка / Подтверждение

  • Режим Confirm On Close: сигналы подтверждаются при закрытии свечи для уменьшения рыночного шума
  • Система подтвержденных сигналов (без перерисовки): как только сигнал подтвержден, он остается на графике
  • Параметры отката (бары / %) для фильтрации «чистых» снятий

Пример использования (простой алгоритм)

  1. Выберите список символов и таймфреймов в дашборде (например: M15/H1/H4/D1).
  2. Дождитесь появления сигнала (точка BSL / SSL или +MSS, если включено).
  3. Нажмите на ячейку: график автоматически переключится на нужный символ + таймфрейм.
  4. Проанализируйте контекст (тренд, структура, зона) и примените свой торговый план (стоп-лосс/тейк-профит/риск-менеджмент).

Этот продукт не является «магической кнопкой». Он служит для структурирования и ускорения поиска снятий ликвидности и выбора торговых возможностей.

Основные параметры

  • Детекция: Swing Strength (сила свинга), мин. дистанция свипа, количество баров отката, % отката, подтверждение по закрытию
  • Типы зон: Swing HL, EQH/EQL (допуск + касания), PDH/PDL, PWH/PWL
  • MSS: активация, период просмотра (lookback), минимальный порог
  • Стиль: цвета BSL/SSL, стиль/толщина уровней, заливка зон, высота зон
  • Дашборд: компактный/расширенный режим, позиция, масштаб, прозрачность, списки символов/таймфреймов, частота обновления
  • Уведомления: Popup/Звук/Push/Email + время задержки

Рынки и таймфреймы

  • Forex: мажоры и кросс-курсы (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)
  • Металлы / Индексы / Крипто: XAUUSD, совместимые индексы, BTCUSD (в зависимости от брокера)
  • Интрадей: от M15 до H1
  • Свинг-трейдинг: от H4 до D1

Обновление (Версия 2.04)

  • Dashboard PRO: режимы Compact/Large, масштабирование, прозрачность, эффект наведения (hover) и навигация кликом
  • Кнопки интерфейса: показать/скрыть дашборд + показать/скрыть зоны «Swept»
  • Визуальные улучшения: читаемые тексты, премиум-индикаторы (BSL/SSL/+MSS), встроенная легенда
  • Стабильность: оптимизация обновления (обновляется только при изменении сигналов)

Руководство пользователя и поддержка

Для покупателей доступно руководство пользователя в формате PDF (настройки + примеры). Оно высылается по запросу через сообщения MQL5.

Поддержка и обновления осуществляются на основе отзывов пользователей и развития платформы MetaTrader 5.

Предупреждение

Данный продукт не гарантирует никаких результатов и не является инвестиционной консультацией. Торговля сопряжена с высоким риском потери средств. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальном счету и используйте его только в рамках соответствующего риск-менеджмента.

