Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – бесплатный индикатор управления риском

Важно: если вам нужны интерактивные зоны Stop Loss / Take Profit с перетаскиванием на графике, расширенная панель с информацией по марже и подробными риск-показателями, пожалуйста, найдите в Market продукт «Position Size Calculator PRO MT5». Данная Lite-версия — это бесплатный упрощённый вариант, ориентированный на расчёт размера позиции.

Обратная связь

Индикатор бесплатный и поддерживается в моё свободное время. Если он помогает вам экономить время и соблюдать мани-менеджмент, пожалуйста, оставьте честный отзыв во вкладке «Reviews». Ваши комментарии помогают улучшать инструмент и поддерживать его актуальным.

Обзор

Position Size Calculator Lite MT5 — бесплатный индикатор, который рассчитывает оптимальный объём позиции (lot size) для каждой сделки. Расчёт основан на:

фиксированном проценте риска от баланса счёта,

от баланса счёта, дистанции Stop Loss на основе ATR ,

, целевом соотношении риск/прибыль (risk:reward).

Цель — обеспечить стабильное соблюдение риск-менеджмента на Forex, индексах, товарах, CFD и криптовалютах в MetaTrader 5.

Индикатор отображает компактную панель на графике: сумма риска, рекомендуемый объём позиции, а также прогнозируемые уровни Stop Loss и Take Profit. Кнопка позволяет мгновенно переключаться между направлениями BUY (покупка/long) и SELL (продажа/short).

Основные возможности (Lite-версия)

Автоматический расчёт объёма позиции на основе процента риска от баланса.

Stop Loss по ATR с настраиваемыми периодом ATR и множителем.

Проекция Take Profit по заданному соотношению риск/прибыль.

Работает с любыми инструментами вашего брокера: Forex, индексы, товары, CFD, крипто.

Использует параметры символа MT5: tick value, tick size, min/max объём, шаг объёма.

Простая и лёгкая панель с ключевой информацией.

Переключение BUY / SELL одним кликом.

Как выполняется расчёт

Индикатор считывает баланс счёта и по параметру RiskPercent вычисляет сумму риска. В зависимости от выбранного направления (BUY/SELL) цена входа берётся по Ask или Bid текущего символа. Значение ATR читается с текущего графика; дистанция Stop Loss равна: ATR × ATR_Multiplier. Для BUY Stop Loss размещается ниже цены входа, для SELL — выше. Take Profit проецируется с использованием той же дистанции, умноженной на TargetRR (risk:reward). Затем рассчитывается объём позиции так, чтобы денежный убыток по Stop Loss равнялся выбранной сумме риска.

Все вычисления выполняются с использованием tick value, tick size и шага объёма, чтобы результат соответствовал ограничениям символа и брокера.

Входные параметры

Управление риском

DefaultDirectionBuy – исходное направление при запуске (true = BUY, false = SELL).

– исходное направление при запуске (true = BUY, false = SELL). RiskPercent – риск на сделку в процентах от баланса.

– риск на сделку в процентах от баланса. TargetRR – целевое соотношение риск/прибыль (например, 2.0 = 1:2).

Настройки стратегии

ATR_Multiplier – множитель ATR для определения дистанции Stop Loss.

– множитель ATR для определения дистанции Stop Loss. ATR_Period – период ATR.

Визуальная панель

ShowPanel – показывать / скрывать панель.

– показывать / скрывать панель. PanelX , PanelY – положение панели (в пикселях).

, – положение панели (в пикселях). PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – базовые визуальные настройки панели.

Как использовать индикатор

Прикрепите Position Size Calculator Lite MT5 к графику нужного символа и таймфрейма. Задайте RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier и ATR_Period под вашу стратегию. Выберите направление расчёта кнопкой: BUY или SELL. Считайте с панели рекомендуемый объём позиции и уровни Stop Loss / Take Profit. Используйте эти значения при выставлении ордера в MetaTrader 5.

Обновление до версии PRO

Для расширенного контроля (интерактивные зоны SL/TP, информация по марже, детальные риск-метрики и дополнительные функции) найдите в Market продукт «Position Size Calculator PRO MT5».

Примечания и предупреждение