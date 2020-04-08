Position Size Calculator ATR

Position Size Calculator Lite MT5 – бесплатный индикатор управления риском

Важно: если вам нужны интерактивные зоны Stop Loss / Take Profit с перетаскиванием на графике, расширенная панель с информацией по марже и подробными риск-показателями, пожалуйста, найдите в Market продукт «Position Size Calculator PRO MT5». Данная Lite-версия — это бесплатный упрощённый вариант, ориентированный на расчёт размера позиции.

Обратная связь

Индикатор бесплатный и поддерживается в моё свободное время. Если он помогает вам экономить время и соблюдать мани-менеджмент, пожалуйста, оставьте честный отзыв во вкладке «Reviews». Ваши комментарии помогают улучшать инструмент и поддерживать его актуальным.

Обзор

Position Size Calculator Lite MT5 — бесплатный индикатор, который рассчитывает оптимальный объём позиции (lot size) для каждой сделки. Расчёт основан на:

  • фиксированном проценте риска от баланса счёта,
  • дистанции Stop Loss на основе ATR,
  • целевом соотношении риск/прибыль (risk:reward).

Цель — обеспечить стабильное соблюдение риск-менеджмента на Forex, индексах, товарах, CFD и криптовалютах в MetaTrader 5.

Индикатор отображает компактную панель на графике: сумма риска, рекомендуемый объём позиции, а также прогнозируемые уровни Stop Loss и Take Profit. Кнопка позволяет мгновенно переключаться между направлениями BUY (покупка/long) и SELL (продажа/short).

Основные возможности (Lite-версия)

  • Автоматический расчёт объёма позиции на основе процента риска от баланса.
  • Stop Loss по ATR с настраиваемыми периодом ATR и множителем.
  • Проекция Take Profit по заданному соотношению риск/прибыль.
  • Работает с любыми инструментами вашего брокера: Forex, индексы, товары, CFD, крипто.
  • Использует параметры символа MT5: tick value, tick size, min/max объём, шаг объёма.
  • Простая и лёгкая панель с ключевой информацией.
  • Переключение BUY / SELL одним кликом.

Как выполняется расчёт

  1. Индикатор считывает баланс счёта и по параметру RiskPercent вычисляет сумму риска.
  2. В зависимости от выбранного направления (BUY/SELL) цена входа берётся по Ask или Bid текущего символа.
  3. Значение ATR читается с текущего графика; дистанция Stop Loss равна: ATR × ATR_Multiplier.
  4. Для BUY Stop Loss размещается ниже цены входа, для SELL — выше.
  5. Take Profit проецируется с использованием той же дистанции, умноженной на TargetRR (risk:reward).
  6. Затем рассчитывается объём позиции так, чтобы денежный убыток по Stop Loss равнялся выбранной сумме риска.

Все вычисления выполняются с использованием tick value, tick size и шага объёма, чтобы результат соответствовал ограничениям символа и брокера.

Входные параметры

Управление риском

  • DefaultDirectionBuy – исходное направление при запуске (true = BUY, false = SELL).
  • RiskPercent – риск на сделку в процентах от баланса.
  • TargetRR – целевое соотношение риск/прибыль (например, 2.0 = 1:2).

Настройки стратегии

  • ATR_Multiplier – множитель ATR для определения дистанции Stop Loss.
  • ATR_Period – период ATR.

Визуальная панель

  • ShowPanel – показывать / скрывать панель.
  • PanelX, PanelY – положение панели (в пикселях).
  • PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – базовые визуальные настройки панели.

Как использовать индикатор

  1. Прикрепите Position Size Calculator Lite MT5 к графику нужного символа и таймфрейма.
  2. Задайте RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier и ATR_Period под вашу стратегию.
  3. Выберите направление расчёта кнопкой: BUY или SELL.
  4. Считайте с панели рекомендуемый объём позиции и уровни Stop Loss / Take Profit.
  5. Используйте эти значения при выставлении ордера в MetaTrader 5.

Обновление до версии PRO

Для расширенного контроля (интерактивные зоны SL/TP, информация по марже, детальные риск-метрики и дополнительные функции) найдите в Market продукт «Position Size Calculator PRO MT5».

Примечания и предупреждение

  • Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он только рассчитывает размер позиции и прогнозируемые уровни.
  • Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.
  • Торговля на Forex, индексах и CFD связана с высоким риском. Прошлые результаты не гарантируют будущие.
  • Торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить, и соблюдайте правила риск-менеджмента.
Рекомендуем также
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же имеется возм
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Индикаторы
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Индикаторы
Индикатор   Haven FVG   — это инструмент для анализа рынков, который позволяет выделять области неэффективности (Fair Value Gaps, FVG) на графике, предоставляя трейдерам ключевые уровни для анализа цены и принятия торговых решений. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ Основные особенности: Индивидуальные настройки цветов: Цвет для бычьего FVG   (Bullish FVG Color). Цвет для медвежьего FVG   (Bearish FVG Color). Гибкая визуализация FVG: Максимальное количество свечей для поиска FVG. Дополнительное удлинени
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
Индикаторы
The TradeQL Indicator is a customizable tool that highlights specific trading patterns on candlestick charts. Users can define patterns through TradeQL queries, which the indicator then applies to the chart, visually representing matches and captured groups. Ideal for identifying complex trade setups in real-time. TradeQL queries are specified using the TradeQL Language. See https://github.com/abdielou/tradeql for more details. This language is expressed as a regular expression. The language al
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (41)
Индикаторы
Индикатор определяет, когда происходит расхождение между ценой и индикатором или осциллятором. Он выявляет как регулярные, так и скрытые расхождения. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может обнаруживать дивергенции для следующих осцилляторов / индикаторов:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, композитный индекс, MFI и моментум. Можно выбрать только од
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Индикаторы
Risk5Percent is a custom indicator for MetaTrader 5 designed to help you manage your risk exposure precisely. By entering the desired risk percentage and the number of lots used, it calculates and displays the corresponding price level on the chart that represents your maximum anticipated loss (e.g., 5%), automatically considering contract and tick size for the selected instrument. Key Features: Custom settings for trade direction (long/short), risk percentage, and lot size. Automatic adjus
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Индикаторы
What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels based on lo
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Strifor Smart Lot Calculator eng version
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (1)
Индикаторы
Strifor Lot Calculator — это индикатор для MetaTrader 5, который помогает трейдерам рассчитывать оптимальный размер лота исходя из заданного риска и стоп-лосса. Он позволяет торговать более осознанно, управлять рисками и экономить время на ручных расчетах. Преимущества Точный контроль риска — автоматический расчет размера лота в зависимости от выбранного процента риска. Два режима работы — ручной ввод параметров или расчет по линиям на графике. Поддержка популярных инструментов — валютные пары,
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Индикаторы
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Индикаторы
Добро пожаловать в наш   паттерн ценовой волны   MT5 --(паттерн ABCD)-- Паттерн ABCD является мощным и широко используемым торговым паттерном в мире технического анализа. Это гармонический ценовой паттерн, который трейдеры используют для определения потенциальных возможностей покупки и продажи на рынке. С помощью паттерна ABCD трейдеры могут предвидеть потенциальное движение цены и принимать обоснованные решения о том, когда открывать и закрывать сделки. Версия советника:   Price Wave EA MT5
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Индикаторы
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
PZ Pivot Points MT5
PZ TRADING SLU
4.91 (22)
Индикаторы
Ищете качественный индикатор точек разворота? Значит, PZ Pivot Points - это то, что вам нужно! Он строит уровни не только за текущий день. Он строит исторические уровни для проведения тестирования на истории Вы сами выбираете таймфрейм Цвета и размеры настраиваются Что такое "точки разворота"? Анализ точек разворота зачастую применяется совместно с расчетом уровней поддержки и сопротивления, как и в случае с анализом трендовых линий. При анализе точек разворота первые уровни поддержки и сопроти
FREE
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters. Key Features Intelligent Signal System - Automatic buy/sell signal generation - Quality filters to reduce false signals - Clear visual indicators on chart Advanced Divergence Analysis - Automatic divergence detection - Integrated price-oscillator analysis - Technical signal confirmation Multiple Filt
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Индикаторы
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Haiken Ashi для MT5 Улучшите свой торговый анализ с помощью индикатора Haiken Ashi для MT5. Этот мощный инструмент преобразует стандартные ценовые данные в более плавные, трендовые свечи, что упрощает идентификацию рыночных тенденций и потенциальных точек разворота. Ключевые особенности: Четкая идентификация тренда: Визуально различайте восходящие и нисходящие тренды по различным цветам свечей. Снижение шума: Фильтруйте ценовые колебания, обеспечивая более четкое представление об осно
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Индикаторы
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.88 (26)
Индикаторы
Этот алгоритм предсказывает краткосрочные изменения цены с точностью 86%*. Когда происходит большое движение, определяемое ATR, во время состояния перекупленности или перепроданности, индикатор предупредит вас. Предсказывает, будет ли цена выше или ниже сигнальной свечи. Идеально подходит для торговли со средней реверсией, бинарными опционами или фьючерсными контрактами на больших временных рамках. Индикатор был протестирован на данных за 5 лет и имеет точность 90% для прогнозирования разворото
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Другие продукты этого автора
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Индикатор ICT / Smart Money Concepts для MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 – это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, использующих Smart Money Concepts (SMC) и подход ICT : структура рынка, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , зоны ликвидности , Kill Zones и Volume Profile в одном визуальном дашборде. Это не советник и он не открывает/не закрывает сделки. Это инструмент технического ана
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Индикаторы
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Индикатор силы валют с визуальной панелью Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это индикатор для MetaTrader 5 , который измеряет относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в реальном времени, анализируя до 28 валютных пар Forex (в зависимости от доступных у вашего брокера символов). Цель инструмента — дать быстрый и структурированный обзор силы/слабости валют, чтобы помочь выбирать пары для анализа (сильная в
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Индикаторы
Multi Currency Strength Dashboard Mini (БЕСПЛАТНО) – Индикатор силы валют для MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5 , который в реальном времени показывает относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в виде понятной панели (dashboard). Цель: за секунды находить сильные и слабые валюты, чтобы проще формировать список наблюдения и выбирать пары по логике сильная против слабой . Основные возможности (версия M
FREE
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator PRO V2.0 для MetaTrader 5 Position Size Calculator PRO V2.0 – это индикатор управления рисками для платформы MetaTrader 5. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер позиции (lot size) в соответствии с вашим риском на сделку, расстоянием до Stop Loss и параметрами инструмента (tick value, tick size, маржа). Индикатор отображает полный панельный блок прямо на графике, а также визуальные зоны Stop Loss и Take Profit, которые можно перемещать мышью. Он предназначен дл
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Утилиты
ИЩЕТЕ ВЕРСИЮ ДЛЯ MT5? Если вы используете MetaTrader 5, нажмите здесь, чтобы получить нативную версию: https://www.mql5.com/ru/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Профессиональный индикатор силы валют (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который измеряет относительную силу основных валют рынка Форекс в реальном времени. Он анализирует до 28 основных пар, рассчитывает нормализованную силу 8 главных валют и отобр
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Расчёт лота + визуальные зоны SL/TP (Drag & Drop) для быстрой и точной риск-менеджмент системы Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 — это индикатор управления риском и расчёта размера позиции (position sizing / money management) для MetaTrader 4. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе вашего риска на сделку , расстояния до Stop Loss и параметров символа (tick value, tick size, маржа, плечо и т.д.). Версия 2.0 — это крупное обновле
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Утилиты
Trailing Stop Manager PRO — Профессиональное управление трейлинг-стопом (MT5) Trailing Stop Manager PRO — это эксперт-советник для MetaTrader 5, который автоматизирует управление трейлинг-стопом по открытым позициям. Он может управлять всеми позициями на счете или только теми, которые отфильтрованы по символу и/или MagicNumber. Советник реализует несколько режимов: фиксированный трейлинг в пунктах, трейлинг на основе ATR, автоматический перевод в безубыток, частичное закрытие и визуальную панель
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Утилиты
Prop Firm Guardian PRO - Защитник Equity Проходите челленджи проп-фирм, автоматизируя свою дисциплину. Главная причина провалов в проп-трейдинге — не стратегия, а управление риском. Достижение максимальной дневной потери (Daily Drawdown) по ошибке или из-за эмоций — фатально. Prop Firm Guardian PRO — это ваш автоматический страховочный сет. Он в реальном времени контролирует эквити вашего счёта и закрывает ВСЁ ДО того, как лимит будет нарушен. ️ РАБОТА УТИЛИТЫ Этот утилити-советник работает в
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв