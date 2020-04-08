Position Size Calculator ATR
- Индикаторы
- Prime Horizon
- Версия: 1.0
Position Size Calculator Lite MT5 – бесплатный индикатор управления риском
Важно: если вам нужны интерактивные зоны Stop Loss / Take Profit с перетаскиванием на графике, расширенная панель с информацией по марже и подробными риск-показателями, пожалуйста, найдите в Market продукт «Position Size Calculator PRO MT5». Данная Lite-версия — это бесплатный упрощённый вариант, ориентированный на расчёт размера позиции.
Обратная связь
Индикатор бесплатный и поддерживается в моё свободное время. Если он помогает вам экономить время и соблюдать мани-менеджмент, пожалуйста, оставьте честный отзыв во вкладке «Reviews». Ваши комментарии помогают улучшать инструмент и поддерживать его актуальным.
Обзор
Position Size Calculator Lite MT5 — бесплатный индикатор, который рассчитывает оптимальный объём позиции (lot size) для каждой сделки. Расчёт основан на:
- фиксированном проценте риска от баланса счёта,
- дистанции Stop Loss на основе ATR,
- целевом соотношении риск/прибыль (risk:reward).
Цель — обеспечить стабильное соблюдение риск-менеджмента на Forex, индексах, товарах, CFD и криптовалютах в MetaTrader 5.
Индикатор отображает компактную панель на графике: сумма риска, рекомендуемый объём позиции, а также прогнозируемые уровни Stop Loss и Take Profit. Кнопка позволяет мгновенно переключаться между направлениями BUY (покупка/long) и SELL (продажа/short).
Основные возможности (Lite-версия)
- Автоматический расчёт объёма позиции на основе процента риска от баланса.
- Stop Loss по ATR с настраиваемыми периодом ATR и множителем.
- Проекция Take Profit по заданному соотношению риск/прибыль.
- Работает с любыми инструментами вашего брокера: Forex, индексы, товары, CFD, крипто.
- Использует параметры символа MT5: tick value, tick size, min/max объём, шаг объёма.
- Простая и лёгкая панель с ключевой информацией.
- Переключение BUY / SELL одним кликом.
Как выполняется расчёт
- Индикатор считывает баланс счёта и по параметру RiskPercent вычисляет сумму риска.
- В зависимости от выбранного направления (BUY/SELL) цена входа берётся по Ask или Bid текущего символа.
- Значение ATR читается с текущего графика; дистанция Stop Loss равна: ATR × ATR_Multiplier.
- Для BUY Stop Loss размещается ниже цены входа, для SELL — выше.
- Take Profit проецируется с использованием той же дистанции, умноженной на TargetRR (risk:reward).
- Затем рассчитывается объём позиции так, чтобы денежный убыток по Stop Loss равнялся выбранной сумме риска.
Все вычисления выполняются с использованием tick value, tick size и шага объёма, чтобы результат соответствовал ограничениям символа и брокера.
Входные параметры
Управление риском
- DefaultDirectionBuy – исходное направление при запуске (true = BUY, false = SELL).
- RiskPercent – риск на сделку в процентах от баланса.
- TargetRR – целевое соотношение риск/прибыль (например, 2.0 = 1:2).
Настройки стратегии
- ATR_Multiplier – множитель ATR для определения дистанции Stop Loss.
- ATR_Period – период ATR.
Визуальная панель
- ShowPanel – показывать / скрывать панель.
- PanelX, PanelY – положение панели (в пикселях).
- PanelBgColor, TextColorMain, FontSize – базовые визуальные настройки панели.
Как использовать индикатор
- Прикрепите Position Size Calculator Lite MT5 к графику нужного символа и таймфрейма.
- Задайте RiskPercent, TargetRR, ATR_Multiplier и ATR_Period под вашу стратегию.
- Выберите направление расчёта кнопкой: BUY или SELL.
- Считайте с панели рекомендуемый объём позиции и уровни Stop Loss / Take Profit.
- Используйте эти значения при выставлении ордера в MetaTrader 5.
Обновление до версии PRO
Для расширенного контроля (интерактивные зоны SL/TP, информация по марже, детальные риск-метрики и дополнительные функции) найдите в Market продукт «Position Size Calculator PRO MT5».
Примечания и предупреждение
- Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он только рассчитывает размер позиции и прогнозируемые уровни.
- Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.
- Торговля на Forex, индексах и CFD связана с высоким риском. Прошлые результаты не гарантируют будущие.
- Торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить, и соблюдайте правила риск-менеджмента.