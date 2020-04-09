Trailing Stop Manager PRO — Профессиональное управление трейлинг-стопом (MT5)

Trailing Stop Manager PRO — это эксперт-советник для MetaTrader 5, который автоматизирует управление трейлинг-стопом по открытым позициям. Он может управлять всеми позициями на счете или только теми, которые отфильтрованы по символу и/или MagicNumber. Советник реализует несколько режимов: фиксированный трейлинг в пунктах, трейлинг на основе ATR, автоматический перевод в безубыток, частичное закрытие и визуальную панель (dashboard).

Назначение инструмента

Стандартизировать управление трейлинг-стопом для всех позиций.

Фиксировать прибыль с помощью безубытка и трейлинга, адаптированного к рынку.

Работать как с ручными сделками, так и со стратегиями на базе других советников (через символ и MagicNumber).

Обеспечить наглядный контроль за состоянием позиций через встроенный dashboard.

Основные функции

Трейлинг в пунктах : настраиваемая дистанция трейлинга и шаг (step).

: настраиваемая дистанция трейлинга и шаг (step). Трейлинг на основе ATR : динамический стоп в зависимости от волатильности рынка.

: динамический стоп в зависимости от волатильности рынка. Автоматический безубыток : перенос Stop Loss на цену входа плюс запас в пунктах после достижения заданной прибыли.

: перенос Stop Loss на цену входа плюс запас в пунктах после достижения заданной прибыли. Частичное закрытие : фиксация части объема позиции при достижении определенного уровня цены.

: фиксация части объема позиции при достижении определенного уровня цены. Визуальный dashboard : статус работы, количество позиций, общий P/L, активный режим, дистанция до стопа, состояние безубытка.

: статус работы, количество позиций, общий P/L, активный режим, дистанция до стопа, состояние безубытка. Фильтры управления : только Buy, только Sell, выбранные символы, фильтрация по MagicNumber.

: только Buy, только Sell, выбранные символы, фильтрация по MagicNumber. Оповещения и уведомления: опциональные алерты и push-уведомления при ключевых событиях (активация безубытка, частичное закрытие и т.п.).

Как использовать

Скопируйте файл советника в папку MQL5/Experts и перезапустите MetaTrader 5. Прикрепите советник к любому графику MT5 (любой символ и таймфрейм). Включите управление трейлинг-стопом, установив EnableTrailing = true. Выберите режим трейлинга: Фиксированный трейлинг : настройте параметры TrailingStopPips и TrailingStepPips.

: настройте параметры TrailingStopPips и TrailingStepPips. Режим ATR: активируйте UseATRTrailing и задайте ATR_Period и ATR_Multiplier. При необходимости активируйте и настройте безубыток. При необходимости включите частичное закрытие для автоматической фиксации части прибыли. Используйте фильтры (направление, символ, MagicNumber), чтобы задать, какие позиции будут управляться советником. Следите за показателями на dashboard, чтобы контролировать состояние позиций и логику управления.

Ключевые входные параметры

TRAILING STOP SETTINGS

EnableTrailing, TrailingStopPips, TrailingStepPips, UseATRTrailing, ATR_Period, ATR_Multiplier

BREAK-EVEN SETTINGS

EnableBreakEven, BreakEvenPips, BreakEvenExtraPips

PARTIAL CLOSE SETTINGS

EnablePartialClose, PartialClosePips, PartialClosePercent

VISUAL DASHBOARD

ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, PanelColor, TextColor, ProfitColor, LossColor

ALERTS

EnableAlerts, EnablePushNotifications

FILTERS

TrailBuyOnly, TrailSellOnly, TrailSymbolsFilter, MagicNumberFilter

Рекомендации по использованию

Для индексов и металлов трейлинг на основе ATR часто дает более плавное поведение на волатильном рынке.

Для валютных пар фиксированный трейлинг с шагом (step) может быть более предсказуемым.

При настройке безубытка имеет смысл добавить несколько пунктов сверху, чтобы компенсировать спред и мелкие колебания.

Фильтрация по MagicNumber позволяет управлять несколькими стратегиями советников на одном счете независимо друг от друга.

Всегда тестируйте настройки (пункты, количество знаков, параметры ATR) на демо-счете или в визуальном тестере перед использованием на реальном счете.

Совместимость

Платформа: MetaTrader 5 (Expert Advisor).

Типы счетов: Hedging и Netting.

Типы входа: ручные ордера и ордера, выставленные сторонними советниками.

Рынки: Forex, индексы, металлы, крипто и другие инструменты в зависимости от брокера.

FAQ

Управляет ли советник отложенными ордерами?

Нет, советник работает только с открытыми позициями.

Можно ли управлять только одним конкретным советником?

Да. Используйте параметр MagicNumberFilter, чтобы обрабатывать только позиции с указанным MagicNumber.

Что происходит, если Stop Loss уже установлен?

Текущий Stop Loss изменяется только тогда, когда выполняются условия трейлинга и шага.

Можно ли одновременно использовать безубыток и трейлинг?

Да. Сначала может сработать безубыток, затем при выполнении условий включается трейлинг.

Предупреждение о рисках

Трейдинг связан с высоким уровнем риска убытков. Данный эксперт-советник автоматизирует управление трейлинг-стопом и некоторыми элементами сопровождения позиции, но не гарантирует результат. Рекомендуется тестировать настройки на демо-счете и адаптировать параметры к вашему брокеру, инструментам и уровню допустимого риска. Никогда не используйте для торговли средства, потерю которых вы не можете себе позволить.

Changelog

v1.00 — первоначальная версия с трейлингом в пунктах, трейлингом по ATR, автоматическим безубытком, частичным закрытием, визуальным dashboard, фильтрами и оповещениями.

Ключевые слова

Trailing Stop, ATR, Break-Even, Partial Close, Trade Manager, Risk Management, автоматический Stop Loss, Dashboard, MagicNumber, Expert Advisor, MT5.