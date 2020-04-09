Trailing Stop Manager PRO

Trailing Stop Manager PRO — Профессиональное управление трейлинг-стопом (MT5)

Trailing Stop Manager PRO — это эксперт-советник для MetaTrader 5, который автоматизирует управление трейлинг-стопом по открытым позициям. Он может управлять всеми позициями на счете или только теми, которые отфильтрованы по символу и/или MagicNumber. Советник реализует несколько режимов: фиксированный трейлинг в пунктах, трейлинг на основе ATR, автоматический перевод в безубыток, частичное закрытие и визуальную панель (dashboard).

Назначение инструмента

  • Стандартизировать управление трейлинг-стопом для всех позиций.
  • Фиксировать прибыль с помощью безубытка и трейлинга, адаптированного к рынку.
  • Работать как с ручными сделками, так и со стратегиями на базе других советников (через символ и MagicNumber).
  • Обеспечить наглядный контроль за состоянием позиций через встроенный dashboard.

Основные функции

  • Трейлинг в пунктах: настраиваемая дистанция трейлинга и шаг (step).
  • Трейлинг на основе ATR: динамический стоп в зависимости от волатильности рынка.
  • Автоматический безубыток: перенос Stop Loss на цену входа плюс запас в пунктах после достижения заданной прибыли.
  • Частичное закрытие: фиксация части объема позиции при достижении определенного уровня цены.
  • Визуальный dashboard: статус работы, количество позиций, общий P/L, активный режим, дистанция до стопа, состояние безубытка.
  • Фильтры управления: только Buy, только Sell, выбранные символы, фильтрация по MagicNumber.
  • Оповещения и уведомления: опциональные алерты и push-уведомления при ключевых событиях (активация безубытка, частичное закрытие и т.п.).

Как использовать

  1. Скопируйте файл советника в папку MQL5/Experts и перезапустите MetaTrader 5.
  2. Прикрепите советник к любому графику MT5 (любой символ и таймфрейм).
  3. Включите управление трейлинг-стопом, установив EnableTrailing = true.
  4. Выберите режим трейлинга:
    • Фиксированный трейлинг: настройте параметры TrailingStopPips и TrailingStepPips.
    • Режим ATR: активируйте UseATRTrailing и задайте ATR_Period и ATR_Multiplier.
  5. При необходимости активируйте и настройте безубыток.
  6. При необходимости включите частичное закрытие для автоматической фиксации части прибыли.
  7. Используйте фильтры (направление, символ, MagicNumber), чтобы задать, какие позиции будут управляться советником.
  8. Следите за показателями на dashboard, чтобы контролировать состояние позиций и логику управления.

Ключевые входные параметры

TRAILING STOP SETTINGS
EnableTrailing, TrailingStopPips, TrailingStepPips, UseATRTrailing, ATR_Period, ATR_Multiplier

BREAK-EVEN SETTINGS
EnableBreakEven, BreakEvenPips, BreakEvenExtraPips

PARTIAL CLOSE SETTINGS
EnablePartialClose, PartialClosePips, PartialClosePercent

VISUAL DASHBOARD
ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, PanelColor, TextColor, ProfitColor, LossColor

ALERTS
EnableAlerts, EnablePushNotifications

FILTERS
TrailBuyOnly, TrailSellOnly, TrailSymbolsFilter, MagicNumberFilter

Рекомендации по использованию

  • Для индексов и металлов трейлинг на основе ATR часто дает более плавное поведение на волатильном рынке.
  • Для валютных пар фиксированный трейлинг с шагом (step) может быть более предсказуемым.
  • При настройке безубытка имеет смысл добавить несколько пунктов сверху, чтобы компенсировать спред и мелкие колебания.
  • Фильтрация по MagicNumber позволяет управлять несколькими стратегиями советников на одном счете независимо друг от друга.
  • Всегда тестируйте настройки (пункты, количество знаков, параметры ATR) на демо-счете или в визуальном тестере перед использованием на реальном счете.

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 5 (Expert Advisor).
  • Типы счетов: Hedging и Netting.
  • Типы входа: ручные ордера и ордера, выставленные сторонними советниками.
  • Рынки: Forex, индексы, металлы, крипто и другие инструменты в зависимости от брокера.

FAQ

Управляет ли советник отложенными ордерами?
Нет, советник работает только с открытыми позициями.

Можно ли управлять только одним конкретным советником?
Да. Используйте параметр MagicNumberFilter, чтобы обрабатывать только позиции с указанным MagicNumber.

Что происходит, если Stop Loss уже установлен?
Текущий Stop Loss изменяется только тогда, когда выполняются условия трейлинга и шага.

Можно ли одновременно использовать безубыток и трейлинг?
Да. Сначала может сработать безубыток, затем при выполнении условий включается трейлинг.

Предупреждение о рисках

Трейдинг связан с высоким уровнем риска убытков. Данный эксперт-советник автоматизирует управление трейлинг-стопом и некоторыми элементами сопровождения позиции, но не гарантирует результат. Рекомендуется тестировать настройки на демо-счете и адаптировать параметры к вашему брокеру, инструментам и уровню допустимого риска. Никогда не используйте для торговли средства, потерю которых вы не можете себе позволить.

Changelog

  • v1.00 — первоначальная версия с трейлингом в пунктах, трейлингом по ATR, автоматическим безубытком, частичным закрытием, визуальным dashboard, фильтрами и оповещениями.

Ключевые слова

Trailing Stop, ATR, Break-Even, Partial Close, Trade Manager, Risk Management, автоматический Stop Loss, Dashboard, MagicNumber, Expert Advisor, MT5.

Рекомендуем также
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Утилиты
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Утилиты
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
MAFX Trading Manager
Mark Anthony Noblefranca Nazarrea
5 (1)
Утилиты
MAFX Trading Manager Профессиональная панель ручного управления сделками для MetaTrader 5 Обзор продукта MAFX Trading Manager — это профессиональная панель ручного управления сделками для MetaTrader 5, разработанная для более эффективного открытия и управления позициями. Она обеспечивает быстрое исполнение ордеров и основные инструменты управления сделками в компактном и удобном интерфейсе. Данный продукт предназначен для ручных трейдеров, которым необходимы больший контроль, скорость и стабильн
FREE
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита для автоматической установки уровней безубытка, переводит сделки в безубыток   при прохождении заданного расстояния . Позволяет минимизировать риски. Создана профессиональным трейдером для трейдеров.   Утилита   работает с любыми рыночными ордерами, открытыми трейдером вручную или при помощи советников. Может фильтровать сделки по магическому номеру. Одновременно утилита может работать с любым количеством ордеров.  MT4 version  https://www.mql5.com/ru/market/product/57076 ЧТО МОЖЕТ УТИЛИ
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Утилиты
Советник  Auto SLTP Maker MT5  призван помочь тем, кто забывает устанавливать в сделках параметры StopLoss и/или TakeProfit, либо торгуют на слишком быстром рынке, чтобы успевать это сделать вовремя. Он автоматически отслеживает сделки без уровней StopLoss и/или TakeProfit и проверяет, какой их уровень, согласно настройкам, необходимо установить для сделок. Данный продукт работает как с рыночными ордерами, так и с отложенными. Тип ордеров, на которые он будет реагировать можно выбрать в настройк
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Утилиты
Close Buttons Utility — компактная и гибкая MQL5-утилита для ручного управления позициями и отложенными ордерами прямо с графика. Панель позволяет в один клик закрыть группы ордеров и позиций на текущем или группе выбранных символов. Может работать как со всеми ордерами, так и с заданным списом Меджик номеров или ручными ордерами. Панель можно минимизировать или передвигать по всему экрану. Поддерживаются светлая и тёмная темы, настраиваемые размеры, высота строк и число колонок кнопок, а для ка
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Эксперты
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Утилиты
OpenAllSymbolsSafe.mq5 — Умный скрипт для MetaTrader 5 Назначение: Автоматически открывает графики всех символов из Обзора рынка с применением шаблона default.tpl на текущем таймфрейме (TF) , предварительно закрывая все открытые графики (кроме текущего). Идеален для быстрого анализа множества инструментов без рутинных действий! Особенности: Автоматизация: Экономит время — открытие десятков графиков в один клик. Безопасность: Аккуратно закрывает лишние графики, сохраняя текущий акти
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Утилиты
Торговая панель Lot by Risk предназначена для торговли вручную . Это альтернативное средство для отправки ордеров. Первая особенность панели –   удобное выставление ордеров при помощи контрольных линий. Вторая особенность – расчёт объёма сделки по заданному риску при наличии линии stop loss . Контрольные линии выставляются при помощи горячих клавиш: take profit – по умолчанию клавиша T ; price – по умолчанию клавиша P ; stop loss – по умолчанию клавиша S ; Настроить клавиши можно самостоятельно
FREE
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Утилиты
Менеджер символов или Сеточный менеджер, разработан для группировки ордеров в одну позицию (по символу и по направлению). Эта утилита будет полезна сеточникам и мультивалютникам, тем у кого может быть открыто множество ордеров по нескольким парам. Вы сможете видеть общее количество лотов, общую прибыль, и устанавливать виртуальные стоплосс и тейкпрфит. Для установки реального ТП (или СЛ) необходимо сначала задать виртуальное значение, а затем ввести в этой ячейке команду: "set". Если вы хотите
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Эксперты
DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER может использовать ваши различные терминалы (MOBILE PHONE, WEB, TRADINGVIEW, MT5) для ручной торговли, а затем автоматически обрабатывается EA. Мобильная торговля может использовать различные режимы сетки советника, режим скальпирования, режим хеджирующего арбитража и режим независимого ордера для открытия позиций вручную. Советник может автоматически устанавливать стоп-лосс для мобильного открытия. И используйте свой мобильный телефон, чтобы открывать сетку,
Turbo Close All
Phami Thanh Hoang
Утилиты
Turbo Close All is a powerful and versatile script designed to help traders quickly and efficiently manage their trading positions and pending orders on MetaTrader 5. With its advanced features and customizable settings, this script is an essential tool for traders who want to streamline their trading process and maintain control over their positions and orders. Key Features: Comprehensive Closing Options: Turbo Close All allows you to close all market positions and/or delete pending orders bas
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Утилиты
Закрытие позиций в MetaTrader 5 по общей прибыли\убытку с трейлингом прибыли.  CloseIfProfitorLoss with Trailing В‌ы можете включить  Режим Виртуальных стопов  , закрытие и расчет  отдельно по BUY SELL позициям  , закрытие и расчет  всех символов или текущего символа  , включить трейлинг прибыли  Закрытие происходит по  валюте депозита, пунктам, % и просадке . Советник предназначен для использования на любом счете в паре с любым советником или при ручной торговле. Версия МТ4 Полное описание +D
Lock Bot
Artem Alekseev
Утилиты
Утилита предназначена для автоматической поддержки "локирующей" позиции и повторного её открытия при необходимости, что подходит для стратегий сопровождения и защиты позиции. Простая утилита (далее бот), который реализует стратегию локирования с бесконечным перезапуском локирующей сделки. Принцип работы бота: - при запуске необходимо выбрать ордер на buy или sell с заданным TP - задать параметр SL локирующей сделки - бот следит за расстоянием между ценой открытия первой сделки и текущей. Если ра
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
Утилиты
Tool Auto Modify SLTP – Protect Your Trades, Optimize Your Strategy In trading, risk is always present. Just one forgotten SL/TP can turn a promising trade into a loss. Even experienced traders occasionally make mistakes. That’s why Tool Auto Modify SLTP was created – to keep you protected and let you focus on your strategy. Key Features: Manage Orders for All Symbols: Monitor and adjust SL/TP for all your trading pairs. Three Flexible Risk Modes: Point-Based: Set fixed SL/TP distances. Account
FREE
RiskCopilot
Carlos Adrian Feged Zapata
Утилиты
RiskCopilot Utility - Descripciones Multiidioma РУССКИЙ RiskCopilot Utility - Ваш Интеллектуальный Торговый Помощник "Видьте Свой Риск. Овладейте Торговлей." RiskCopilot Utility - это комплексное решение для управления рисками и расчета размера позиций в MetaTrader 5. Этот всеобъемлющий торговый помощник предоставляет вычисления в реальном времени, продвинутые инструменты оценки рисков и профессиональную торговую аналитику, не контролируя ваши торговые решения. Идеально подходит как для но
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
One-Click Trader Utility for MT5 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT5 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Эксперты
NOTE: FOR SETTINGS AND TECHNICAL SUPPORT HERE IS OUR SMART MONEY TELEGRAM LINK:  https://t.me/ +g51Apb2W5Ck0ZGFk WHAT IS SMART MONEY EA? Smart Money EA is not just another trading robot. It's a high precision trend following EA that leverages the Smart Money concept, price action, and market momentum to enter trades with exceptional accuracy." It's your all-in-one solution for trading EURUSD, Crude Oil, Nasdaq 100, Germany 40, and even volatility indices, including Step index . STAY INFORMED AN
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Утилиты
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Утилиты
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Утилиты
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Close by percentage MT5
Konstantin Kulikov
Утилиты
Привет, друзья. Эту утилиту я написал специально для использования в своем профиле с большим количеством экспертов и сетов ("Joint_profiles_from_grid_sets"   https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ).  Теперь, чтобы ограничить убытки на счёте, нет необходимости менять параметр "Close_positions_at_percentage_of_loss" на каждом чарте. Просто откройте   один   дополнительный чарт, прикрепите данную утилиту и настройте желаемый процент по закрытию всех сделок на счёте. Утилита имеет следующий фун
Grid Builder 5
Oleg Remizov
5 (1)
Утилиты
Утилита   Grid Builder MT5   предназначена для размещения сети отложенных ордеров любой сложности и будет отличным инструментом в руках трейдера, торгующего сеточные торговые стратегии.  Инструмент обладает многочисленными настройками, благодаря которым можно быстро и просто построить сеть из ордеров с заданными параметрами. Поддерживаются все типы отложенных ордеров: Buy Stop; Buy Limit; Sell Stop; Sell Limit. Также скрипт позволяет в один клик удалить ранее размещённую сеть ордеров. Если парам
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Утилиты
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Утилиты
EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 5 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие п
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Утилиты
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Утилиты
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Утилиты
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Утилиты
Cerberus the Equity Watcher — это инструмент управления рисками, который постоянно отслеживает средства на вашем счете и позволяет избежать крупных просадок, вызванных неисправными советниками или вашим эмоциональным поведением, если вы являетесь дискреционным трейдером. Это чрезвычайно полезно для систематических трейдеров, которые полагаются на советники, которые могут содержать ошибки или могут плохо работать в неожиданных рыночных условиях. Cerberus позволяет вам установить минимальное значе
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Другие продукты этого автора
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор визуального анализа для MetaTrader 5, основанный на структуре рынка и концепциях ICT / Smart Money. Важно: этот продукт не открывает сделки и не управляет позициями . Это инструмент анализа (не советник/Expert Advisor). Ключевые особенности Быстрое чтение структуры рынка (HH/HL/LH/LL, BOS, ChoCH) Выделение зон Smart Money (Order Blocks, FVG, ликвидность) Сессии: Азиатская / Лондонская / Нью-Йоркская + Kill Zones Локальный профиль объема
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator Lite MT5 – бесплатный индикатор управления риском Важно: если вам нужны интерактивные зоны Stop Loss / Take Profit с перетаскиванием на графике, расширенная панель с информацией по марже и подробными риск-показателями, пожалуйста, найдите в Market продукт «Position Size Calculator PRO MT5» . Данная Lite-версия — это бесплатный упрощённый вариант, ориентированный на расчёт размера позиции. Обратная связь Индикатор бесплатный и поддерживается в моё свободное время. Если он
FREE
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Trendline Targets Dashboard MT5 Trendline Targets Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает полный визуальный торговый план: сигнал , точку входа (Entry) , Stop Loss и Take Profits , автоматически рассчитанные в коэффициентах риска R . Индикатор не открывает сделки. Это инструмент визуального анализа и управления, а не торговый робот. Специальное предложение: при покупке вы получаете 1 индикатор в подарок на выбор из моего профиля MQL5. Исключение: бонус не распространя
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1) Position Size Calculator PRO — это индикатор risk management для MetaTrader 5, который автоматически рассчитывает оптимальный размер позиции (lot size) на основе вашего риска на сделку, расстояния до Stop Loss и параметров торгового инструмента (tick value, tick size, минимальный/максимальный/шаг объёма, маржа). Продукт не открывает сделки и не управляет ордерами: это инструмент поддержки принятия решений , созданный для стандартизации money management и
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Индикатор ICT / Smart Money Concepts для MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 – это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, использующих Smart Money Concepts (SMC) и подход ICT : структура рынка, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , зоны ликвидности , Kill Zones и Volume Profile в одном визуальном дашборде. Это не советник и он не открывает/не закрывает сделки. Это инструмент технического ана
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Индикаторы
Multi Currency Strength Dashboard Mini (БЕСПЛАТНО) – Индикатор силы валют для MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5 , который в реальном времени показывает относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в виде понятной панели (dashboard). Цель: за секунды находить сильные и слабые валюты, чтобы проще формировать список наблюдения и выбирать пары по логике сильная против слабой . Основные возможности (версия M
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Индикаторы
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Индикатор силы валют с визуальной панелью Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это индикатор для MetaTrader 5 , который измеряет относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в реальном времени, анализируя до 28 валютных пар Forex (в зависимости от доступных у вашего брокера символов). Цель инструмента — дать быстрый и структурированный обзор силы/слабости валют, чтобы помочь выбирать пары для анализа (сильная в
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Утилиты
ИЩЕТЕ ВЕРСИЮ ДЛЯ MT5? Если вы используете MetaTrader 5, нажмите здесь, чтобы получить нативную версию: https://www.mql5.com/ru/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Профессиональный индикатор силы валют (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который измеряет относительную силу основных валют рынка Форекс в реальном времени. Он анализирует до 28 основных пар, рассчитывает нормализованную силу 8 главных валют и отобр
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Расчёт лота + визуальные зоны SL/TP (Drag & Drop) для быстрой и точной риск-менеджмент системы Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 — это индикатор управления риском и расчёта размера позиции (position sizing / money management) для MetaTrader 4. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе вашего риска на сделку , расстояния до Stop Loss и параметров символа (tick value, tick size, маржа, плечо и т.д.). Версия 2.0 — это крупное обновле
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Утилиты
Prop Firm Guardian PRO - Защитник Equity Проходите челленджи проп-фирм, автоматизируя свою дисциплину. Главная причина провалов в проп-трейдинге — не стратегия, а управление риском. Достижение максимальной дневной потери (Daily Drawdown) по ошибке или из-за эмоций — фатально. Prop Firm Guardian PRO — это ваш автоматический страховочный сет. Он в реальном времени контролирует эквити вашего счёта и закрывает ВСЁ ДО того, как лимит будет нарушен. ️ РАБОТА УТИЛИТЫ Этот утилити-советник работает в
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, разработанный для обнаружения и визуализации снятия ликвидности (BSL/SSL) и быстрого сканирования нескольких рынков с помощью мультивалютного / мультитаймфреймового дашборда . Он не открывает сделок и не управляет позициями: это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Предложение к запуску (цена + бонус) Цена запуска: 39$ . Эта цена действительна для первых 5 проданных лицензий .
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв