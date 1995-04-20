Position Size Calculator PRO MT4
- Версия: 2.0
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 10
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Расчёт лота + визуальные зоны SL/TP (Drag & Drop) для быстрой и точной риск-менеджмент системы
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 — это индикатор управления риском и расчёта размера позиции (position sizing / money management) для MetaTrader 4. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе вашего риска на сделку, расстояния до Stop Loss и параметров символа (tick value, tick size, маржа, плечо и т.д.).
Версия 2.0 — это крупное обновление: теперь вы не просто смотрите на панель, а управляете сделкой прямо на графике с помощью визуальных зон SL/TP, режима BUY/SELL и кнопок быстрой настройки (Risk %, R:R, ATR).
Что нового в V2.0
- Полная поддержка BUY & SELL (переключение направления в 1 клик).
- Интерактивные зоны на графике: Stop Loss (красная) + Take Profit (зелёная) + линия входа.
- Drag & Drop: перемещайте SL/TP на графике → мгновенный пересчёт (лот, убыток, прибыль, R:R).
- Переключатель Zones ON/OFF + опциональные ценовые метки (Entry/SL/TP с пипсами и суммой в валюте счёта).
- Новый дизайн панели: LOT SIZE выделен в отдельном блоке + улучшенная читаемость.
- Кнопки управления: Risk % +/-, R:R +/-, ATR Multiplier +/-, Reset.
- Улучшены расчёты break-even и маржи с учётом направления BUY/SELL.
- Более плавное обновление в реальном времени благодаря таймеру.
Назначение инструмента
- Стандартизировать ваш риск-менеджмент (фиксированный % или фиксированная сумма риска).
- Сразу видеть потенциальный убыток, потенциальную прибыль и соотношение Risk/Reward.
- Контролировать требуемую маржу и оценочный уровень маржи до открытия позиции.
- Быстрее готовить аккуратные сделки (рынок или отложенные ордера) без ручных расчётов.
Как использовать
- Установите Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 на график нужного инструмента.
- Задайте риск: InpRiskPercent (%) или MaxRiskAmount (фиксированная сумма).
- Выберите режим лота: автоматический расчёт или UseFixedLotSize + FixedLotSize.
- Выберите направление кнопкой BUY/SELL.
- Настройте Stop Loss:
- Автоматически по ATR (ATR Period + множитель), или
- Вручную — перетащите зону SL на графике (Drag & Drop).
- Настройте Take Profit:
- Авто по R:R (целевое соотношение), или
- Вручную — перетащите зону TP на графике.
- Панель обновляется в реальном времени: лот, риск, прибыль, R:R, маржа, break-even.
Основные функции
- Расчёт размера лота по риску в % или по фиксированной сумме риска.
- BUY/SELL с корректными направленными расчётами.
- Stop Loss по ATR (период + множитель, регулируемый кнопками).
- Take Profit автоматически по Risk/Reward (регулируется кнопками).
- Визуальные зоны SL/TP + линия входа на графике.
- Drag & Drop SL/TP → мгновенный пересчёт (лот, убыток, прибыль, R:R).
- Опциональные ценовые метки на графике (Entry/SL/TP с пипсами и суммой).
- Информация о марже: требуемая маржа + оценочный уровень маржи.
- Цена безубыточности (break-even) с учётом спреда (с учётом BUY/SELL).
- Оптимизированный интерфейс: LOT SIZE выделен для быстрого принятия решений.
Основные параметры (inputs)
- InpRiskPercent — риск на сделку (%)
- MaxRiskAmount — максимальная сумма риска (0 = использовать %)
- UseFixedLotSize / FixedLotSize — фиксированный лот вместо расчёта
- InpIsBuyDirection — начальное направление (BUY по умолчанию)
- CalculationTimeframe — таймфрейм для ATR (0 = текущий таймфрейм графика)
- ATR_Period / InpATR_Multiplier — параметры ATR (множитель регулируется кнопками)
- CalculateRR / InpTargetRR — авто TP по R:R (регулируется кнопками)
- InpShowZones — показывать зоны SL/TP по умолчанию (ON/OFF)
- ShowPriceLabels — показывать ценовые метки на графике
- ShowPanel + опции отображения — блоки счёта, маржи, R:R, break-even
Совместимость
- Платформа: MetaTrader 4
- Тип: индикатор (не открывает и не закрывает сделки)
- Инструменты: Forex, индексы, металлы, сырьё, крипто (зависит от брокера)
- Типы счетов: Standard/ECN/Cent (в зависимости от данных символа у брокера)
Рекомендации
- Сначала протестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.
- Проверяйте, что рассчитанный лот соответствует вашему торговому плану и ограничениям брокера.
- Подстраивайте риск под волатильность: ATR помогает, но дисциплина решает.
Предупреждение о рисках
Данный индикатор является инструментом для риск-менеджмента и расчёта размера позиции. Он не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результатов. Торговля связана с высоким риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда тестируйте настройки на демо-счёте перед торговлей на реальном счёте.