Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Расчёт лота + визуальные зоны SL/TP (Drag & Drop) для быстрой и точной риск-менеджмент системы

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 — это индикатор управления риском и расчёта размера позиции (position sizing / money management) для MetaTrader 4. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе вашего риска на сделку, расстояния до Stop Loss и параметров символа (tick value, tick size, маржа, плечо и т.д.).

Версия 2.0 — это крупное обновление: теперь вы не просто смотрите на панель, а управляете сделкой прямо на графике с помощью визуальных зон SL/TP, режима BUY/SELL и кнопок быстрой настройки (Risk %, R:R, ATR).

Что нового в V2.0

Полная поддержка BUY & SELL (переключение направления в 1 клик).

(переключение направления в 1 клик). Интерактивные зоны на графике : Stop Loss (красная) + Take Profit (зелёная) + линия входа .

: Stop Loss (красная) + Take Profit (зелёная) + . Drag & Drop : перемещайте SL/TP на графике → мгновенный пересчёт (лот, убыток, прибыль, R:R).

: перемещайте SL/TP на графике → (лот, убыток, прибыль, R:R). Переключатель Zones ON/OFF + опциональные ценовые метки (Entry/SL/TP с пипсами и суммой в валюте счёта).

+ опциональные (Entry/SL/TP с пипсами и суммой в валюте счёта). Новый дизайн панели : LOT SIZE выделен в отдельном блоке + улучшенная читаемость.

: в отдельном блоке + улучшенная читаемость. Кнопки управления : Risk % +/-, R:R +/-, ATR Multiplier +/-, Reset.

: Risk % +/-, R:R +/-, +/-, Reset. Улучшены расчёты break-even и маржи с учётом направления BUY/SELL.

и с учётом направления BUY/SELL. Более плавное обновление в реальном времени благодаря таймеру.

Назначение инструмента

Стандартизировать ваш риск-менеджмент (фиксированный % или фиксированная сумма риска).

(фиксированный % или фиксированная сумма риска). Сразу видеть потенциальный убыток , потенциальную прибыль и соотношение Risk/Reward .

, и . Контролировать требуемую маржу и оценочный уровень маржи до открытия позиции.

и оценочный до открытия позиции. Быстрее готовить аккуратные сделки (рынок или отложенные ордера) без ручных расчётов.

Как использовать

Установите Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 на график нужного инструмента. Задайте риск: InpRiskPercent (%) или MaxRiskAmount (фиксированная сумма). Выберите режим лота: автоматический расчёт или UseFixedLotSize + FixedLotSize. Выберите направление кнопкой BUY/SELL. Настройте Stop Loss: Автоматически по ATR (ATR Period + множитель), или

(ATR Period + множитель), или Вручную — перетащите зону SL на графике (Drag & Drop). Настройте Take Profit: Авто по R:R (целевое соотношение), или

(целевое соотношение), или Вручную — перетащите зону TP на графике. Панель обновляется в реальном времени: лот, риск, прибыль, R:R, маржа, break-even.

Основные функции

Расчёт размера лота по риску в % или по фиксированной сумме риска.

по риску в % или по фиксированной сумме риска. BUY/SELL с корректными направленными расчётами.

с корректными направленными расчётами. Stop Loss по ATR (период + множитель, регулируемый кнопками).

(период + множитель, регулируемый кнопками). Take Profit автоматически по Risk/Reward (регулируется кнопками).

по (регулируется кнопками). Визуальные зоны SL/TP + линия входа на графике.

+ на графике. Drag & Drop SL/TP → мгновенный пересчёт (лот, убыток, прибыль, R:R).

→ мгновенный пересчёт (лот, убыток, прибыль, R:R). Опциональные ценовые метки на графике (Entry/SL/TP с пипсами и суммой).

на графике (Entry/SL/TP с пипсами и суммой). Информация о марже : требуемая маржа + оценочный уровень маржи.

: требуемая маржа + оценочный уровень маржи. Цена безубыточности (break-even) с учётом спреда (с учётом BUY/SELL).

с учётом спреда (с учётом BUY/SELL). Оптимизированный интерфейс: LOT SIZE выделен для быстрого принятия решений.

Основные параметры (inputs)

InpRiskPercent — риск на сделку (%)

— риск на сделку (%) MaxRiskAmount — максимальная сумма риска (0 = использовать %)

— максимальная сумма риска (0 = использовать %) UseFixedLotSize / FixedLotSize — фиксированный лот вместо расчёта

/ — фиксированный лот вместо расчёта InpIsBuyDirection — начальное направление (BUY по умолчанию)

— начальное направление (BUY по умолчанию) CalculationTimeframe — таймфрейм для ATR (0 = текущий таймфрейм графика)

— таймфрейм для ATR (0 = текущий таймфрейм графика) ATR_Period / InpATR_Multiplier — параметры ATR (множитель регулируется кнопками)

/ — параметры ATR (множитель регулируется кнопками) CalculateRR / InpTargetRR — авто TP по R:R (регулируется кнопками)

/ — авто TP по R:R (регулируется кнопками) InpShowZones — показывать зоны SL/TP по умолчанию (ON/OFF)

— показывать зоны SL/TP по умолчанию (ON/OFF) ShowPriceLabels — показывать ценовые метки на графике

— показывать ценовые метки на графике ShowPanel + опции отображения — блоки счёта, маржи, R:R, break-even

Совместимость

Платформа: MetaTrader 4

Тип: индикатор (не открывает и не закрывает сделки)

(не открывает и не закрывает сделки) Инструменты: Forex, индексы, металлы, сырьё, крипто (зависит от брокера)

Типы счетов: Standard/ECN/Cent (в зависимости от данных символа у брокера)

Рекомендации

Сначала протестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

перед использованием на реальном счёте. Проверяйте, что рассчитанный лот соответствует вашему торговому плану и ограничениям брокера.

Подстраивайте риск под волатильность: ATR помогает, но дисциплина решает.

Предупреждение о рисках

Данный индикатор является инструментом для риск-менеджмента и расчёта размера позиции. Он не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результатов. Торговля связана с высоким риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда тестируйте настройки на демо-счёте перед торговлей на реальном счёте.