Position Size Calculator PRO MT4

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Расчёт лота + визуальные зоны SL/TP (Drag & Drop) для быстрой и точной риск-менеджмент системы

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 — это индикатор управления риском и расчёта размера позиции (position sizing / money management) для MetaTrader 4. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе вашего риска на сделку, расстояния до Stop Loss и параметров символа (tick value, tick size, маржа, плечо и т.д.).

Версия 2.0 — это крупное обновление: теперь вы не просто смотрите на панель, а управляете сделкой прямо на графике с помощью визуальных зон SL/TP, режима BUY/SELL и кнопок быстрой настройки (Risk %, R:R, ATR).

Что нового в V2.0

  • Полная поддержка BUY & SELL (переключение направления в 1 клик).
  • Интерактивные зоны на графике: Stop Loss (красная) + Take Profit (зелёная) + линия входа.
  • Drag & Drop: перемещайте SL/TP на графике → мгновенный пересчёт (лот, убыток, прибыль, R:R).
  • Переключатель Zones ON/OFF + опциональные ценовые метки (Entry/SL/TP с пипсами и суммой в валюте счёта).
  • Новый дизайн панели: LOT SIZE выделен в отдельном блоке + улучшенная читаемость.
  • Кнопки управления: Risk % +/-, R:R +/-, ATR Multiplier +/-, Reset.
  • Улучшены расчёты break-even и маржи с учётом направления BUY/SELL.
  • Более плавное обновление в реальном времени благодаря таймеру.

Назначение инструмента

  • Стандартизировать ваш риск-менеджмент (фиксированный % или фиксированная сумма риска).
  • Сразу видеть потенциальный убыток, потенциальную прибыль и соотношение Risk/Reward.
  • Контролировать требуемую маржу и оценочный уровень маржи до открытия позиции.
  • Быстрее готовить аккуратные сделки (рынок или отложенные ордера) без ручных расчётов.

Как использовать

  1. Установите Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 на график нужного инструмента.
  2. Задайте риск: InpRiskPercent (%) или MaxRiskAmount (фиксированная сумма).
  3. Выберите режим лота: автоматический расчёт или UseFixedLotSize + FixedLotSize.
  4. Выберите направление кнопкой BUY/SELL.
  5. Настройте Stop Loss:
    • Автоматически по ATR (ATR Period + множитель), или
    • Вручную — перетащите зону SL на графике (Drag & Drop).
  6. Настройте Take Profit:
    • Авто по R:R (целевое соотношение), или
    • Вручную — перетащите зону TP на графике.
  7. Панель обновляется в реальном времени: лот, риск, прибыль, R:R, маржа, break-even.

Основные функции

  • Расчёт размера лота по риску в % или по фиксированной сумме риска.
  • BUY/SELL с корректными направленными расчётами.
  • Stop Loss по ATR (период + множитель, регулируемый кнопками).
  • Take Profit автоматически по Risk/Reward (регулируется кнопками).
  • Визуальные зоны SL/TP + линия входа на графике.
  • Drag & Drop SL/TP → мгновенный пересчёт (лот, убыток, прибыль, R:R).
  • Опциональные ценовые метки на графике (Entry/SL/TP с пипсами и суммой).
  • Информация о марже: требуемая маржа + оценочный уровень маржи.
  • Цена безубыточности (break-even) с учётом спреда (с учётом BUY/SELL).
  • Оптимизированный интерфейс: LOT SIZE выделен для быстрого принятия решений.

Основные параметры (inputs)

  • InpRiskPercent — риск на сделку (%)
  • MaxRiskAmount — максимальная сумма риска (0 = использовать %)
  • UseFixedLotSize / FixedLotSize — фиксированный лот вместо расчёта
  • InpIsBuyDirection — начальное направление (BUY по умолчанию)
  • CalculationTimeframe — таймфрейм для ATR (0 = текущий таймфрейм графика)
  • ATR_Period / InpATR_Multiplier — параметры ATR (множитель регулируется кнопками)
  • CalculateRR / InpTargetRR — авто TP по R:R (регулируется кнопками)
  • InpShowZones — показывать зоны SL/TP по умолчанию (ON/OFF)
  • ShowPriceLabels — показывать ценовые метки на графике
  • ShowPanel + опции отображения — блоки счёта, маржи, R:R, break-even

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 4
  • Тип: индикатор (не открывает и не закрывает сделки)
  • Инструменты: Forex, индексы, металлы, сырьё, крипто (зависит от брокера)
  • Типы счетов: Standard/ECN/Cent (в зависимости от данных символа у брокера)

Рекомендации

  • Сначала протестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.
  • Проверяйте, что рассчитанный лот соответствует вашему торговому плану и ограничениям брокера.
  • Подстраивайте риск под волатильность: ATR помогает, но дисциплина решает.

Предупреждение о рисках

Данный индикатор является инструментом для риск-менеджмента и расчёта размера позиции. Он не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результатов. Торговля связана с высоким риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда тестируйте настройки на демо-счёте перед торговлей на реальном счёте.

