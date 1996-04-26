Liquidity Sweeps Detector PRO MT4

Размечает ликвидность buy-side (BSL) и sell-side (SSL) по подтверждённым свинг-максимумам и минимумам.

и по подтверждённым свинг-максимумам и минимумам. Определяет sweep ликвидности (снятие стопов): цена пробивает уровень, затем закрывается обратно внутри.

ликвидности (снятие стопов): цена пробивает уровень, затем закрывается обратно внутри. Подтверждает Market Structure Shift (MSS) после sweep перед валидацией сетапа.

после sweep перед валидацией сетапа. Рисует стрелку SHORT на BSL + MSS и стрелку LONG на SSL + MSS.

Оценка A+ , когда все три таймфрейма совпадают с направлением сетапа, вплоть до C , когда ни один не совпадает.

, когда все три таймфрейма совпадают с направлением сетапа, вплоть до , когда ни один не совпадает. Цели ликвидности старшего таймфрейма (BSL / SSL H4) отслеживаются как следующая цель ликвидности.

Сетап против всех старших таймфреймов помечается, чтобы вы могли пропустить или понизить его.

Направление текущего таймфрейма с его оценкой конфлюэнции.

текущего таймфрейма с его оценкой конфлюэнции. Последний сетап MSS и как давно он сформировался.

Ближайшие уровни BSL и SSL с их дистанцией в пипсах.

Цели ликвидности старшего таймфрейма (H4).

R:R сетапа с проецируемыми SL и TP.

сетапа с проецируемыми SL и TP. Строка мультитаймфреймового направления и счётчик sweeps / MSS.

Индикатор Smart Money Concepts (SMC / ICT), который размечает ликвидность buy-side и sell-side, определяет, когда цена снимает уровень ликвидности, и подтверждает последующий Market Structure Shift (MSS). Каждый валидный sweep + MSS отмечается стрелкой и оценивается мультитаймфреймовой конфлюэнцией, с автоматической проекцией риск-прибыль и живой панелью на графике.Три старших таймфрейма (по умолчанию M15 / H1 / H4) считываются через кэшированный движок направления и объединяются в оценку конфлюэнции для каждого сетапа:Выберите, как обрабатываются контртрендовые сетапы:отмечает их отдельной оранжевой стрелкой,полностью скрывает их, апоказывает все сетапы. Вы решаете, насколько строг индикатор к доминирующему тренду.Для каждого подтверждённого сетапа индикатор проецируетза тенью sweep ина следующей противоположной ликвидности, затем показывает итоговое соотношение. Цели следуют чёткой воспроизводимой логике вместо фиксированной произвольной дистанции.Перемещаемая и сворачиваемая панель кратко отражает текущее состояние с одного взгляда:Панель показывает активную торговую сессию и выделяет killzones, окна, в которых снятия ликвидности происходят чаще всего.Каждая активная зона показывает значение силы на основе её положения внутри недавнего диапазона (premium против discount), так что максимум BSL в premium или минимум SSL в discount сразу выделяется.Наведите курсор на любую стрелку, зону или линию MSS, чтобы прочитать весь контекст: цена зоны, тень sweep, пробой MSS, SL / TP, R:R, оценка конфлюэнции и дистанция до цены.Получайте уведомлениеилина каждый подтверждённый сетап sweep + MSS, с настраиваемой задержкой, чтобы избежать повторных оповещений на том же движении.Совместим с любым символом и таймфреймом:, металлы (), индексы, сырьё, крипто и CFD на акции, дляПрикрепите индикатор к графику, начните на демо с настройками по умолчанию, затем отрегулируйте силу свинга, дистанцию sweep и фильтры под ваш символ и стиль.Подробное пошаговое(установка, настройки и как читать sweeps, MSS и цели) доступно по запросу через личные сообщения MQL5.Вопросы об установке, настройках или оповещениях? Напишите мне через личные сообщения MQL5, и я буду рад помочь.Этот продукт является индикатором технического анализа в образовательных целях. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска. Индикатор не размещает ордера и не гарантирует какой-либо результат. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и торгуйте ответственно.