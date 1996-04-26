Liquidity Sweeps Detector PRO MT4

Liquidity Sweeps Detector PRO MT4
Индикатор Smart Money Concepts (SMC / ICT), который размечает ликвидность buy-side и sell-side, определяет, когда цена снимает уровень ликвидности, и подтверждает последующий Market Structure Shift (MSS). Каждый валидный sweep + MSS отмечается стрелкой и оценивается мультитаймфреймовой конфлюэнцией, с автоматической проекцией риск-прибыль и живой панелью на графике.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ
  • Размечает ликвидность buy-side (BSL) и sell-side (SSL) по подтверждённым свинг-максимумам и минимумам.
  • Определяет sweep ликвидности (снятие стопов): цена пробивает уровень, затем закрывается обратно внутри.
  • Подтверждает Market Structure Shift (MSS) после sweep перед валидацией сетапа.
  • Рисует стрелку SHORT на BSL + MSS и стрелку LONG на SSL + MSS.
МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВАЯ КОНФЛЮЭНЦИЯ
Три старших таймфрейма (по умолчанию M15 / H1 / H4) считываются через кэшированный движок направления и объединяются в оценку конфлюэнции для каждого сетапа:
  • Оценка A+, когда все три таймфрейма совпадают с направлением сетапа, вплоть до C, когда ни один не совпадает.
  • Цели ликвидности старшего таймфрейма (BSL / SSL H4) отслеживаются как следующая цель ликвидности.
  • Сетап против всех старших таймфреймов помечается, чтобы вы могли пропустить или понизить его.
ФИЛЬТР HTF (OFF / WARN / BLOCK)
Выберите, как обрабатываются контртрендовые сетапы: WARN отмечает их отдельной оранжевой стрелкой, BLOCK полностью скрывает их, а OFF показывает все сетапы. Вы решаете, насколько строг индикатор к доминирующему тренду.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РИСК-ПРИБЫЛЬ
Для каждого подтверждённого сетапа индикатор проецирует stop loss за тенью sweep и take profit на следующей противоположной ликвидности, затем показывает итоговое соотношение R:R. Цели следуют чёткой воспроизводимой логике вместо фиксированной произвольной дистанции.

ЖИВАЯ ПАНЕЛЬ
Перемещаемая и сворачиваемая панель кратко отражает текущее состояние с одного взгляда:
  • Направление текущего таймфрейма с его оценкой конфлюэнции.
  • Последний сетап MSS и как давно он сформировался.
  • Ближайшие уровни BSL и SSL с их дистанцией в пипсах.
  • Цели ликвидности старшего таймфрейма (H4).
  • R:R сетапа с проецируемыми SL и TP.
  • Строка мультитаймфреймового направления и счётчик sweeps / MSS.
ТРЕКЕР СЕССИЙ / KILLZONES
Панель показывает активную торговую сессию и выделяет killzones Лондона, Нью-Йорка и Азии, окна, в которых снятия ликвидности происходят чаще всего.

СИЛА ЗОНЫ (PREMIUM / DISCOUNT)
Каждая активная зона показывает значение силы на основе её положения внутри недавнего диапазона (premium против discount), так что максимум BSL в premium или минимум SSL в discount сразу выделяется.

ПОДСКАЗКИ
Наведите курсор на любую стрелку, зону или линию MSS, чтобы прочитать весь контекст: цена зоны, тень sweep, пробой MSS, SL / TP, R:R, оценка конфлюэнции и дистанция до цены.

ОПОВЕЩЕНИЯ
Получайте уведомление popup, звук, push или email на каждый подтверждённый сетап sweep + MSS, с настраиваемой задержкой, чтобы избежать повторных оповещений на том же движении.

РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ РЫНКЕ
Совместим с любым символом и таймфреймом: форекс, металлы (XAUUSD), индексы, сырьё, крипто и CFD на акции, для скальпинга, интрадей и свинга.

НАЧАЛО РАБОТЫ
Прикрепите индикатор к графику, начните на демо с настройками по умолчанию, затем отрегулируйте силу свинга, дистанцию sweep и фильтры под ваш символ и стиль.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (PDF)
Подробное пошаговое PDF-руководство пользователя (установка, настройки и как читать sweeps, MSS и цели) доступно по запросу через личные сообщения MQL5.

ПОДДЕРЖКА
Вопросы об установке, настройках или оповещениях? Напишите мне через личные сообщения MQL5, и я буду рад помочь.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКЕ
Этот продукт является индикатором технического анализа в образовательных целях. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска. Индикатор не размещает ордера и не гарантирует какой-либо результат. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и торгуйте ответственно.
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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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Position Size Calculator Lite MT5 - Бесплатный индикатор управления рисками (v2.0) Бесплатная Lite-версия Position Size Calculator. Если вам нужно интерактивное перетаскивание линий SL/TP, режим фиксированного лота и регулировка Risk/R:R/ATR с панели, см. PRO-версию на Market: Position Size Calculator PRO MT5 . Обзор Position Size Calculator Lite MT5 — бесплатный индикатор, рассчитывающий рекомендуемый размер лота для сделки на основе процента риска, Stop Loss на базе ATR и целевого соотношения
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Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v3.0) – Единый интерфейс, встроенные спарклайны, экспорт CSV Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это индикатор для MetaTrader 5 , который измеряет относительную силу 8 основных валют в реальном времени (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD), анализируя до 28 валютных пар Forex (в зависимости от символов, доступных у вашего брокера). Версия 3.0 представляет полное визуальное обновление, соответствующее теме TradingTips Dashboard Suite (такой же вне
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — Версия 1.5 Multi-Timeframe Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — индикатор технического анализа для MetaTrader 5, который обнаруживает снятия ликвидности (liquidity sweeps) с подтверждением смены структуры рынка (MSS) . На основе методологии Smart Money Concepts / ICT он определяет уровни Buy Side Liquidity (BSL) и Sell Side Liquidity (SSL) и сигнализирует о снятии стопов с последующей сменой структуры. Индикатор обеспечивает встроенный мультитаймфреймовый анал
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Prime Horizon
Индикаторы
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Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
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ИЩЕТЕ ВЕРСИЮ ДЛЯ MT5? Если вы используете MetaTrader 5, нажмите здесь, чтобы получить нативную версию: https://www.mql5.com/ru/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Профессиональный индикатор силы валют (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который измеряет относительную силу основных валют рынка Форекс в реальном времени. Он анализирует до 28 основных пар, рассчитывает нормализованную силу 8 главных валют и отобр
Trailing Stop Manager Basic
Prime Horizon
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Trailing Stop Manager Basic — Бесплатный трейлинг-стоп советник (MT5) Trailing Stop Manager Basic — бесплатная версия Trailing Stop Manager PRO. Этот советник для MetaTrader 5 автоматизирует управление трейлинг-стопом в фиксированных пипсах, безубытком и одноуровневым частичным закрытием по всем открытым позициям счёта. Работает с ручными ордерами и ордерами от любого другого советника. Инструмент включает профессиональную визуальную панель, идентичную PRO-версии — дневная статистика, P&L в реал
FREE
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Trendline Targets Dashboard MT5 Трендовый индикатор на основе адаптивного движка SuperTrend . Он строит чёткую линию тренда, отмечает каждую смену тренда и проецирует стоп-лосс и три цели тейк-профита на основе кратных риска (R). Каждый параметр настраивается прямо на графике через панель управления, с опциональными фильтрами качества, настраиваемыми оповещениями и встроенным калькулятором размера позиции. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Откройте панель Quick Settings на графике и настраивайте всё на лету,
Session Volume Profile SMC MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем. Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене . Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накла
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Индикаторы
Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini – это бесплатный индикатор для MetaTrader 5 , который в реальном времени показывает относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в виде понятной и быстрой к чтению панели. Цель: за несколько секунд определить сильные и слабые валюты, чтобы сформировать целевой watchlist (например, выбрать пары, где сильная валюта противостоит слабой). Что
FREE
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Утилиты
Trailing Stop Manager PRO v3.0 — Комплекс управления позициями (MT5) Trailing Stop Manager PRO — это эксперт-советник для MetaTrader 5, автоматизирующий управление всеми открытыми позициями: trailing stop, безубыток, частичные закрытия, защита от просадки и оповещения. Версия 3.0 — полная переработка, которая увеличивает количество режимов trailing, добавляет уведомления Telegram, интегрирует защиту от просадки для счетов Funded и предоставляет визуальную панель с интерактивными элементами управ
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Расчёт лота + визуальные зоны SL/TP (Drag & Drop) для быстрой и точной риск-менеджмент системы Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 — это индикатор управления риском и расчёта размера позиции (position sizing / money management) для MetaTrader 4. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе вашего риска на сделку , расстояния до Stop Loss и параметров символа (tick value, tick size, маржа, плечо и т.д.). Версия 2.0 — это крупное обновле
SMC Trade Pilot MT4
Prime Horizon
Утилиты
SMC Trade Pilot MT4 Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров Smart Money Concepts. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика и открывайте сделку одним касанием. Управляйте позициями со смартфона, даже находясь вдали от компьютера. Какую задачу решает Сетапы Smart Money не ждут. Ордер-блоки и снятия ликвидности формируются на открытии Лондона, Нью-Йорка или в середине азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто не у экрана. Пока вы посмотрите на граф
Session Volume Profile SMC MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем. Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене . Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накла
SMC Signal Matrix MT5
Prime Horizon
Индикаторы
SMC Signal Matrix — это мультисимвольный сканер на основе Smart Money Concepts. Он анализирует множество символов одновременно и показывает на одной панели тренд структуры рынка, торговый сигнал, оценку качества (confluence), ближайший ордер-блок и последнее снятие ликвидности по каждой паре. Вместо того чтобы открывать по одному графику, вы читаете структуру рынка всего списка наблюдения на одной панели. Сканер применяет один и тот же движок Smart Money Concepts к каждому символу: структура рын
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