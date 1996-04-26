Liquidity Sweeps Detector PRO MT4
- Индикаторы
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Prime Horizon🎯 MT5 Developer — Market Structure, Smart Money & Funded Trading Tools
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- Версия: 1.50
- Активации: 20
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4
Индикатор Smart Money Concepts (SMC / ICT), который размечает ликвидность buy-side и sell-side, определяет, когда цена снимает уровень ликвидности, и подтверждает последующий Market Structure Shift (MSS). Каждый валидный sweep + MSS отмечается стрелкой и оценивается мультитаймфреймовой конфлюэнцией, с автоматической проекцией риск-прибыль и живой панелью на графике.
ЧТО ОН ДЕЛАЕТ
Три старших таймфрейма (по умолчанию M15 / H1 / H4) считываются через кэшированный движок направления и объединяются в оценку конфлюэнции для каждого сетапа:
Выберите, как обрабатываются контртрендовые сетапы: WARN отмечает их отдельной оранжевой стрелкой, BLOCK полностью скрывает их, а OFF показывает все сетапы. Вы решаете, насколько строг индикатор к доминирующему тренду.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РИСК-ПРИБЫЛЬ
Для каждого подтверждённого сетапа индикатор проецирует stop loss за тенью sweep и take profit на следующей противоположной ликвидности, затем показывает итоговое соотношение R:R. Цели следуют чёткой воспроизводимой логике вместо фиксированной произвольной дистанции.
ЖИВАЯ ПАНЕЛЬ
Перемещаемая и сворачиваемая панель кратко отражает текущее состояние с одного взгляда:
Панель показывает активную торговую сессию и выделяет killzones Лондона, Нью-Йорка и Азии, окна, в которых снятия ликвидности происходят чаще всего.
СИЛА ЗОНЫ (PREMIUM / DISCOUNT)
Каждая активная зона показывает значение силы на основе её положения внутри недавнего диапазона (premium против discount), так что максимум BSL в premium или минимум SSL в discount сразу выделяется.
ПОДСКАЗКИ
Наведите курсор на любую стрелку, зону или линию MSS, чтобы прочитать весь контекст: цена зоны, тень sweep, пробой MSS, SL / TP, R:R, оценка конфлюэнции и дистанция до цены.
ОПОВЕЩЕНИЯ
Получайте уведомление popup, звук, push или email на каждый подтверждённый сетап sweep + MSS, с настраиваемой задержкой, чтобы избежать повторных оповещений на том же движении.
РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ РЫНКЕ
Совместим с любым символом и таймфреймом: форекс, металлы (XAUUSD), индексы, сырьё, крипто и CFD на акции, для скальпинга, интрадей и свинга.
НАЧАЛО РАБОТЫ
Прикрепите индикатор к графику, начните на демо с настройками по умолчанию, затем отрегулируйте силу свинга, дистанцию sweep и фильтры под ваш символ и стиль.
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (PDF)
Подробное пошаговое PDF-руководство пользователя (установка, настройки и как читать sweeps, MSS и цели) доступно по запросу через личные сообщения MQL5.
ПОДДЕРЖКА
Вопросы об установке, настройках или оповещениях? Напишите мне через личные сообщения MQL5, и я буду рад помочь.
УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКЕ
Этот продукт является индикатором технического анализа в образовательных целях. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска. Индикатор не размещает ордера и не гарантирует какой-либо результат. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и торгуйте ответственно.
Индикатор Smart Money Concepts (SMC / ICT), который размечает ликвидность buy-side и sell-side, определяет, когда цена снимает уровень ликвидности, и подтверждает последующий Market Structure Shift (MSS). Каждый валидный sweep + MSS отмечается стрелкой и оценивается мультитаймфреймовой конфлюэнцией, с автоматической проекцией риск-прибыль и живой панелью на графике.
ЧТО ОН ДЕЛАЕТ
- Размечает ликвидность buy-side (BSL) и sell-side (SSL) по подтверждённым свинг-максимумам и минимумам.
- Определяет sweep ликвидности (снятие стопов): цена пробивает уровень, затем закрывается обратно внутри.
- Подтверждает Market Structure Shift (MSS) после sweep перед валидацией сетапа.
- Рисует стрелку SHORT на BSL + MSS и стрелку LONG на SSL + MSS.
Три старших таймфрейма (по умолчанию M15 / H1 / H4) считываются через кэшированный движок направления и объединяются в оценку конфлюэнции для каждого сетапа:
- Оценка A+, когда все три таймфрейма совпадают с направлением сетапа, вплоть до C, когда ни один не совпадает.
- Цели ликвидности старшего таймфрейма (BSL / SSL H4) отслеживаются как следующая цель ликвидности.
- Сетап против всех старших таймфреймов помечается, чтобы вы могли пропустить или понизить его.
Выберите, как обрабатываются контртрендовые сетапы: WARN отмечает их отдельной оранжевой стрелкой, BLOCK полностью скрывает их, а OFF показывает все сетапы. Вы решаете, насколько строг индикатор к доминирующему тренду.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РИСК-ПРИБЫЛЬ
Для каждого подтверждённого сетапа индикатор проецирует stop loss за тенью sweep и take profit на следующей противоположной ликвидности, затем показывает итоговое соотношение R:R. Цели следуют чёткой воспроизводимой логике вместо фиксированной произвольной дистанции.
ЖИВАЯ ПАНЕЛЬ
Перемещаемая и сворачиваемая панель кратко отражает текущее состояние с одного взгляда:
- Направление текущего таймфрейма с его оценкой конфлюэнции.
- Последний сетап MSS и как давно он сформировался.
- Ближайшие уровни BSL и SSL с их дистанцией в пипсах.
- Цели ликвидности старшего таймфрейма (H4).
- R:R сетапа с проецируемыми SL и TP.
- Строка мультитаймфреймового направления и счётчик sweeps / MSS.
Панель показывает активную торговую сессию и выделяет killzones Лондона, Нью-Йорка и Азии, окна, в которых снятия ликвидности происходят чаще всего.
СИЛА ЗОНЫ (PREMIUM / DISCOUNT)
Каждая активная зона показывает значение силы на основе её положения внутри недавнего диапазона (premium против discount), так что максимум BSL в premium или минимум SSL в discount сразу выделяется.
ПОДСКАЗКИ
Наведите курсор на любую стрелку, зону или линию MSS, чтобы прочитать весь контекст: цена зоны, тень sweep, пробой MSS, SL / TP, R:R, оценка конфлюэнции и дистанция до цены.
ОПОВЕЩЕНИЯ
Получайте уведомление popup, звук, push или email на каждый подтверждённый сетап sweep + MSS, с настраиваемой задержкой, чтобы избежать повторных оповещений на том же движении.
РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ РЫНКЕ
Совместим с любым символом и таймфреймом: форекс, металлы (XAUUSD), индексы, сырьё, крипто и CFD на акции, для скальпинга, интрадей и свинга.
НАЧАЛО РАБОТЫ
Прикрепите индикатор к графику, начните на демо с настройками по умолчанию, затем отрегулируйте силу свинга, дистанцию sweep и фильтры под ваш символ и стиль.
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (PDF)
Подробное пошаговое PDF-руководство пользователя (установка, настройки и как читать sweeps, MSS и цели) доступно по запросу через личные сообщения MQL5.
ПОДДЕРЖКА
Вопросы об установке, настройках или оповещениях? Напишите мне через личные сообщения MQL5, и я буду рад помочь.
УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКЕ
Этот продукт является индикатором технического анализа в образовательных целях. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска. Индикатор не размещает ордера и не гарантирует какой-либо результат. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и торгуйте ответственно.