Multi Currency Strength Dashboard Mini (무료) – MetaTrader 5 통화 강도(Strength) 지표

Multi Currency Strength Dashboard Mini 는 MetaTrader 5 용 무료 인디케이터로, 8개 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 상대적인 강도를 실시간으로 대시보드 형태로 표시합니다.

목적: 몇 초 만에 강한 통화와 약한 통화를 파악하여 워치리스트를 효율적으로 구성하고, 강세 vs 약세 조합의 통화쌍을 더 빠르게 선택하도록 돕습니다.

주요 기능 (Mini 무료 버전)

8개 주요 통화 강도를 한 패널에서 확인.

강도를 한 패널에서 확인. 강도 바(Bar) + 퍼센트 값으로 시각화.

+ 퍼센트 값으로 시각화. 자동 실시간 업데이트(가벼운 갱신).

모든 타임프레임 에서 사용 가능(계산은 선택한 타임프레임 기준).

에서 사용 가능(계산은 선택한 타임프레임 기준). 대부분의 브로커와 호환(일반적인 심볼 접미사 지원).

작동 방식

Market Watch 에서 사용 가능한 주요 FX 통화쌍의 가격 변화를 기반으로 통화별 강도를 계산하고, 결과를 0~100으로 정규화하여 대시보드에 랭킹 형태로 표시합니다.

빠른 사용 방법

Market Watch 에 주요 통화쌍을 표시(전체 표시 / 메이저 추가). 어떤 차트든 인디케이터를 적용. Calculation Timeframe 과 Calculation Period 설정. 가장 강한 통화와 가장 약한 통화를 확인하고 전략에 맞는 통화쌍 선택.

파라미터 (Inputs)

CalculationTimeframe : 계산에 사용할 타임프레임(예: H1).

: 계산에 사용할 타임프레임(예: H1). CalculationPeriod : 계산에 사용할 캔들/바 개수(예: 24).

: 계산에 사용할 캔들/바 개수(예: 24). ShowDashboard : 대시보드 표시/숨김.

: 대시보드 표시/숨김. PanelX / PanelY : 대시보드 위치.

: 대시보드 위치. PanelWidth : 패널 너비.

: 패널 너비. FontSize 및 시각 옵션: 가독성과 색상 설정.

무료 버전 제한

Mini 버전은 “간단하고 가벼운” 통화 강도 확인을 목표로 합니다. 일부 고급 기능은 PRO 버전에서만 제공됩니다.

PRO 버전으로 업그레이드해야 하는 이유

스캐닝/필터링/의사결정 지원 등 더 강력한 기능이 필요하다면, Market 에서 “Multi Currency Strength Dashboard PRO” 를 검색하세요(제 판매자 프로필에서 확인 가능). PRO 버전에는 보통 다음과 같은 기능이 포함됩니다:

거래하기 좋은 통화쌍 자동 식별(강세 vs 약세).

자동 식별(강세 vs 약세). 알림 및 노티피케이션(설정에 따라).

및 노티피케이션(설정에 따라). 멀티 타임프레임 분석.

분석. 과거 트렌드/신호 시각화(버전에 따라).

고급 스무딩 및 커스터마이징 옵션.

시장 및 호환성

플랫폼: MetaTrader 5

시장: 주로 Forex (메이저 통화쌍). 브로커가 필요한 심볼을 제공해야 합니다.

(메이저 통화쌍). 브로커가 필요한 심볼을 제공해야 합니다. 타임프레임: 전체(계산은 선택한 타임프레임 기준).

지원

설치, 심볼 접미사, 표시 문제 등이 있다면 MQL5 메시지로 문의해 주세요. Market Watch 스크린샷과 브로커의 정확한 심볼 이름(접미사 포함)을 첨부하면 더 빠르게 도와드릴 수 있습니다.

리스크 경고

트레이딩은 원금 손실 위험이 큽니다. 본 인디케이터는 분석 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 실계좌 적용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하세요.