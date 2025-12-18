Multi Currency Strength Dashboard Mini
- 지표
- Prime Horizon
- 버전: 1.0
Multi Currency Strength Dashboard Mini (무료) – MetaTrader 5 통화 강도(Strength) 지표
Multi Currency Strength Dashboard Mini 는 MetaTrader 5 용 무료 인디케이터로, 8개 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 상대적인 강도를 실시간으로 대시보드 형태로 표시합니다.
목적: 몇 초 만에 강한 통화와 약한 통화를 파악하여 워치리스트를 효율적으로 구성하고, 강세 vs 약세 조합의 통화쌍을 더 빠르게 선택하도록 돕습니다.
주요 기능 (Mini 무료 버전)
- 8개 주요 통화 강도를 한 패널에서 확인.
- 강도 바(Bar) + 퍼센트 값으로 시각화.
- 자동 실시간 업데이트(가벼운 갱신).
- 모든 타임프레임에서 사용 가능(계산은 선택한 타임프레임 기준).
- 대부분의 브로커와 호환(일반적인 심볼 접미사 지원).
작동 방식
Market Watch 에서 사용 가능한 주요 FX 통화쌍의 가격 변화를 기반으로 통화별 강도를 계산하고, 결과를 0~100으로 정규화하여 대시보드에 랭킹 형태로 표시합니다.
빠른 사용 방법
- Market Watch 에 주요 통화쌍을 표시(전체 표시 / 메이저 추가).
- 어떤 차트든 인디케이터를 적용.
- Calculation Timeframe 과 Calculation Period 설정.
- 가장 강한 통화와 가장 약한 통화를 확인하고 전략에 맞는 통화쌍 선택.
파라미터 (Inputs)
- CalculationTimeframe: 계산에 사용할 타임프레임(예: H1).
- CalculationPeriod: 계산에 사용할 캔들/바 개수(예: 24).
- ShowDashboard: 대시보드 표시/숨김.
- PanelX / PanelY: 대시보드 위치.
- PanelWidth: 패널 너비.
- FontSize 및 시각 옵션: 가독성과 색상 설정.
무료 버전 제한
Mini 버전은 “간단하고 가벼운” 통화 강도 확인을 목표로 합니다. 일부 고급 기능은 PRO 버전에서만 제공됩니다.
PRO 버전으로 업그레이드해야 하는 이유
스캐닝/필터링/의사결정 지원 등 더 강력한 기능이 필요하다면, Market 에서 “Multi Currency Strength Dashboard PRO” 를 검색하세요(제 판매자 프로필에서 확인 가능). PRO 버전에는 보통 다음과 같은 기능이 포함됩니다:
- 거래하기 좋은 통화쌍 자동 식별(강세 vs 약세).
- 알림 및 노티피케이션(설정에 따라).
- 멀티 타임프레임 분석.
- 과거 트렌드/신호 시각화(버전에 따라).
- 고급 스무딩 및 커스터마이징 옵션.
시장 및 호환성
- 플랫폼: MetaTrader 5
- 시장: 주로 Forex(메이저 통화쌍). 브로커가 필요한 심볼을 제공해야 합니다.
- 타임프레임: 전체(계산은 선택한 타임프레임 기준).
지원
설치, 심볼 접미사, 표시 문제 등이 있다면 MQL5 메시지로 문의해 주세요. Market Watch 스크린샷과 브로커의 정확한 심볼 이름(접미사 포함)을 첨부하면 더 빠르게 도와드릴 수 있습니다.
리스크 경고
트레이딩은 원금 손실 위험이 큽니다. 본 인디케이터는 분석 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 실계좌 적용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하세요.