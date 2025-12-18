Multi Currency Strength Dashboard Mini
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRATIS) – Misuratore di Forza Valutaria per MetaTrader 5
Multi Currency Strength Dashboard Mini è un indicatore gratuito per MetaTrader 5 che mostra in tempo reale la forza relativa di 8 valute principali (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) tramite un dashboard chiaro e immediato.
Obiettivo: individuare in pochi secondi quali valute sono forti e quali sono deboli, per creare una watchlist più efficace e selezionare coppie con logica forte vs debole.
Funzionalità principali (versione Mini)
- Analisi di 8 valute major in un unico pannello.
- Dashboard visivo con barre di forza e percentuali.
- Aggiornamenti automatici in tempo reale (leggeri).
- Funziona su tutti i timeframe (il calcolo usa un timeframe selezionato).
- Compatibile con la maggior parte dei broker (supporto per suffissi di simboli comuni).
Come funziona
L’indicatore calcola una forza normalizzata (da 0 a 100) a partire dalle variazioni di prezzo su un insieme di principali coppie Forex disponibili nel Market Watch, e visualizza il risultato come ranking sul pannello.
Come usarlo (guida rapida)
- Mostra i simboli Forex principali nel Market Watch (mostra tutto / aggiungi i major).
- Applica l’indicatore a qualsiasi grafico.
- Imposta Calculation Timeframe e Calculation Period.
- Osserva la valuta più forte e la più debole e seleziona le coppie coerenti con la tua strategia.
Parametri (Inputs)
- CalculationTimeframe: timeframe usato per il calcolo (es. H1).
- CalculationPeriod: numero di barre considerate (es. 24).
- ShowDashboard: mostra/nasconde il pannello.
- PanelX / PanelY: posizione del dashboard.
- PanelWidth: larghezza del pannello.
- FontSize e opzioni visive: leggibilità e colori.
Limitazioni della versione gratuita
La versione Mini è pensata per essere semplice e leggera: visualizza chiaramente la forza delle valute. Alcune funzioni avanzate sono disponibili solo nella versione PRO.
Perché passare alla versione PRO
Se vuoi un flusso di lavoro più avanzato (scansione, filtri e supporto decisionale), cerca nel Market la “Multi Currency Strength Dashboard PRO” (nel mio profilo venditore). La versione PRO include tipicamente:
- Identificazione delle migliori coppie da tradare (forte vs debole).
- Avvisi e notifiche (in base alle impostazioni).
- Analisi multi-timeframe.
- Visualizzazione di trend / segnali storici (in base alla versione).
- Opzioni avanzate di smoothing e personalizzazione.
Mercati e compatibilità
- Piattaforma: MetaTrader 5
- Mercati: principalmente Forex (coppie major). Funziona se i simboli necessari sono disponibili presso il tuo broker.
- Timeframe: tutti (il calcolo usa il timeframe scelto).
Supporto
Per domande (installazione, suffissi dei simboli, problemi di visualizzazione), contattami tramite messaggio su MQL5 allegando uno screenshot del Market Watch e i nomi esatti dei simboli del tuo broker.
Avvertenza sul rischio
Il trading comporta un alto rischio di perdita di capitale. Questo indicatore è uno strumento di analisi e non costituisce consulenza finanziaria. Testa sempre su conto demo prima dell’uso in reale.