Multi Currency Strength Dashboard Mini (ÜCRETSİZ) – MetaTrader 5 İçin Döviz Gücü Göstergesi

Multi Currency Strength Dashboard Mini, MetaTrader 5 için ücretsiz bir indikatördür. 8 majör para biriminin (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) göreceli gücünü tek bir panelde gerçek zamanlı olarak gösterir.

Amaç: Hangi para birimlerinin güçlü ve hangilerinin zayıf olduğunu saniyeler içinde görerek watchlist’i daha hızlı oluşturmak ve güçlü vs zayıf mantığıyla parite seçimini kolaylaştırmak.

Ana Özellikler (Mini sürüm)

Tek panelde 8 majör para birimi analizi.

analizi. Güç barları ve yüzde değerleriyle görsel dashboard.

ve yüzde değerleriyle görsel dashboard. Otomatik gerçek zamanlı güncellemeler (hafif güncelleme).

Tüm zaman dilimlerinde çalışır (hesaplama seçilen timeframe’e göre yapılır).

çalışır (hesaplama seçilen timeframe’e göre yapılır). Çoğu broker ile uyumlu (yaygın sembol sonekleri desteklenir).

Nasıl Çalışır?

İndikatör, Market Watch’ta mevcut olan majör Forex paritelerindeki fiyat değişimlerinden yola çıkarak her para birimi için gücü hesaplar, sonucu 0–100 aralığına normalize eder ve görsel bir sıralama olarak panelde gösterir.

Hızlı Kullanım (Adım adım)

Market Watch içinde majör sembolleri gösterin (tümünü göster / majörleri ekleyin). İndikatörü herhangi bir grafiğe ekleyin. Calculation Timeframe ve Calculation Period ayarlarını seçin. En güçlü ve en zayıf para birimlerini izleyin, stratejinize uygun pariteleri seçin.

Parametreler (Inputs)

CalculationTimeframe : Hesaplama zaman dilimi (örn. H1).

: Hesaplama zaman dilimi (örn. H1). CalculationPeriod : Kullanılan bar sayısı (örn. 24).

: Kullanılan bar sayısı (örn. 24). ShowDashboard : Paneli göster/gizle.

: Paneli göster/gizle. PanelX / PanelY : Panel konumu.

: Panel konumu. PanelWidth : Panel genişliği.

: Panel genişliği. FontSize ve görsel seçenekler: okunabilirlik ve renk ayarları.

Ücretsiz Sürüm Sınırlamaları

Mini sürüm basit ve hafif kullanım için tasarlanmıştır: para birimi gücünü net şekilde gösterir. Bazı gelişmiş özellikler yalnızca PRO sürümde bulunur.

Neden PRO Sürüme Geçmelisiniz?

Daha gelişmiş bir çalışma akışı (tarama, filtreleme ve karar desteği) istiyorsanız Market’te “Multi Currency Strength Dashboard PRO” ürününü arayın (satıcı profilimde mevcuttur). PRO sürüm genellikle şunları içerir:

En iyi işlem yapılabilir pariteleri belirleme (güçlü vs zayıf).

belirleme (güçlü vs zayıf). Alarm ve bildirimler (ayarlara bağlı).

ve bildirimler (ayarlara bağlı). Çoklu zaman dilimi analizi.

analizi. Geçmiş trend/sinyal görselleştirme (sürüme bağlı).

Gelişmiş yumuşatma ve özelleştirme seçenekleri.

Piyasalar ve Uyumluluk

Platform: MetaTrader 5

Piyasalar: ağırlıklı olarak Forex (majör pariteler). Broker’ınız gerekli sembolleri sunuyorsa çalışır.

(majör pariteler). Broker’ınız gerekli sembolleri sunuyorsa çalışır. Timeframe: tümü (hesaplama seçilen timeframe’e göre).

Destek

Kurulum, sembol sonekleri veya panelin görünmemesi gibi konularda MQL5 üzerinden bana mesaj atın. Market Watch ekran görüntüsü ve broker’ınızdaki sembollerin tam adlarını (sonek dahil) eklerseniz daha hızlı yardımcı olurum.

Risk Uyarısı

Trading yüksek sermaye kaybı riski içerir. Bu indikatör bir analiz aracıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test edin.