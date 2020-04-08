Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Индикатор силы валют с визуальной панелью

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это индикатор для MetaTrader 5, который измеряет относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в реальном времени, анализируя до 28 валютных пар Forex (в зависимости от доступных у вашего брокера символов).

Цель инструмента — дать быстрый и структурированный обзор силы/слабости валют, чтобы помочь выбирать пары для анализа (сильная валюта против слабой) и избегать пар с низким дифференциалом силы.

Основные функции

Визуальная панель (dashboard) на графике с полосами силы (нормированная шкала 0–100).

с полосами силы (нормированная шкала 0–100). Анализ до 28 пар (автоматический список, поддержка суффиксов брокера при наличии).

(автоматический список, поддержка суффиксов брокера при наличии). Best Pairs — список пар по настраиваемому минимальному дифференциалу силы.

— список пар по настраиваемому минимальному дифференциалу силы. Worst Pairs — список пар с низким дифференциалом (для фильтрации).

— список пар с низким дифференциалом (для фильтрации). Оповещения по очень сильным/очень слабым валютам и по лучшей возможности (опциональные push-уведомления).

Что нового в v2.6

3 режима расчёта : Price Change : классический метод на основе изменения цены. RSI : метод на основе осциллятора, рассчитанный на более стабильное поведение в волатильных условиях. Hybrid : комбинированный подход Price + RSI (мультифакторный анализ).

: Multi-Timeframe матрица (3 настраиваемых таймфрейма) для проверки согласованности силы на разных горизонтах.

(3 настраиваемых таймфрейма) для проверки согласованности силы на разных горизонтах. Сворачиваемая панель (minimize/maximize) для экономии места на графике.

(minimize/maximize) для экономии места на графике. Панель “28 Pairs” (показ/скрытие): пары автоматически сортируются по дифференциалу силы.

(показ/скрытие): пары автоматически сортируются по дифференциалу силы. Переключение графика в один клик : клик по Best Pair открывает соответствующий символ на графике.

: клик по Best Pair открывает соответствующий символ на графике. Улучшения стабильности (fallback при недоступности RSI), более точная нормализация и более плавные значения за счёт улучшенного сглаживания.

Как интерпретировать значения

0–100 : нормированная шкала силы (чем выше значение, тем сильнее валюта относительно остальных).

: нормированная шкала силы (чем выше значение, тем сильнее валюта относительно остальных). Дифференциал : используется для отбора пар “сильная против слабой” в списке Best Pairs.

: используется для отбора пар “сильная против слабой” в списке Best Pairs. Тренд (опционально): сравнение текущего расчёта с предыдущим для отображения направления.

Важные настройки

CalculationMode : Price Change / RSI / Hybrid

: Price Change / RSI / Hybrid CalculationTimeframe : основной таймфрейм расчёта

: основной таймфрейм расчёта CalculationPeriod : период (в барах) для расчётов

: период (в барах) для расчётов RSI_Period : период RSI (режимы RSI/Hybrid)

: период RSI (режимы RSI/Hybrid) ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3 : настройка multi-timeframe

+ : настройка multi-timeframe MinStrengthDiff : минимальная разница силы для Best Pairs

: минимальная разница силы для Best Pairs EnableAlerts: включение оповещений и анти-спам задержка

Установка и использование

Установите индикатор и добавьте его на любой график MT5. Выберите режим расчёта и таймфрейм под ваш стиль торговли. Сканируйте силу валют на панели и открывайте пару из Best Pairs для дальнейшего анализа. (Опционально) Включите MTF Matrix для подтверждения согласованности по таймфреймам.

История изменений

v2.6: добавлены режимы Price/RSI/Hybrid, multi-timeframe матрица, сворачиваемая панель, сортируемая панель 28 пар, переключение графика по клику, улучшения интерфейса/оповещений/стабильности.

Отказ от ответственности

Этот индикатор является инструментом анализа. Он не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результат. Всегда тестируйте в подходящих условиях (демо/бэктест) и соблюдайте правила управления рисками.