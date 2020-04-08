Multi Currency Strength Dashboard PRO
- Индикаторы
- Prime Horizon
- Версия: 2.70
- Обновлено: 18 декабря 2025
- Активации: 10
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Индикатор силы валют с визуальной панелью
Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это индикатор для MetaTrader 5, который измеряет относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в реальном времени, анализируя до 28 валютных пар Forex (в зависимости от доступных у вашего брокера символов).
Цель инструмента — дать быстрый и структурированный обзор силы/слабости валют, чтобы помочь выбирать пары для анализа (сильная валюта против слабой) и избегать пар с низким дифференциалом силы.
Основные функции
- Визуальная панель (dashboard) на графике с полосами силы (нормированная шкала 0–100).
- Анализ до 28 пар (автоматический список, поддержка суффиксов брокера при наличии).
- Best Pairs — список пар по настраиваемому минимальному дифференциалу силы.
- Worst Pairs — список пар с низким дифференциалом (для фильтрации).
- Оповещения по очень сильным/очень слабым валютам и по лучшей возможности (опциональные push-уведомления).
Что нового в v2.6
- 3 режима расчёта:
- Price Change: классический метод на основе изменения цены.
- RSI: метод на основе осциллятора, рассчитанный на более стабильное поведение в волатильных условиях.
- Hybrid: комбинированный подход Price + RSI (мультифакторный анализ).
- Multi-Timeframe матрица (3 настраиваемых таймфрейма) для проверки согласованности силы на разных горизонтах.
- Сворачиваемая панель (minimize/maximize) для экономии места на графике.
- Панель “28 Pairs” (показ/скрытие): пары автоматически сортируются по дифференциалу силы.
- Переключение графика в один клик: клик по Best Pair открывает соответствующий символ на графике.
- Улучшения стабильности (fallback при недоступности RSI), более точная нормализация и более плавные значения за счёт улучшенного сглаживания.
Как интерпретировать значения
- 0–100: нормированная шкала силы (чем выше значение, тем сильнее валюта относительно остальных).
- Дифференциал: используется для отбора пар “сильная против слабой” в списке Best Pairs.
- Тренд (опционально): сравнение текущего расчёта с предыдущим для отображения направления.
Важные настройки
- CalculationMode: Price Change / RSI / Hybrid
- CalculationTimeframe: основной таймфрейм расчёта
- CalculationPeriod: период (в барах) для расчётов
- RSI_Period: период RSI (режимы RSI/Hybrid)
- ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3: настройка multi-timeframe
- MinStrengthDiff: минимальная разница силы для Best Pairs
- EnableAlerts: включение оповещений и анти-спам задержка
Установка и использование
- Установите индикатор и добавьте его на любой график MT5.
- Выберите режим расчёта и таймфрейм под ваш стиль торговли.
- Сканируйте силу валют на панели и открывайте пару из Best Pairs для дальнейшего анализа.
- (Опционально) Включите MTF Matrix для подтверждения согласованности по таймфреймам.
История изменений
- v2.6: добавлены режимы Price/RSI/Hybrid, multi-timeframe матрица, сворачиваемая панель, сортируемая панель 28 пар, переключение графика по клику, улучшения интерфейса/оповещений/стабильности.
Отказ от ответственности
Этот индикатор является инструментом анализа. Он не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результат. Всегда тестируйте в подходящих условиях (демо/бэктест) и соблюдайте правила управления рисками.