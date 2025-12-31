Trendline Targets Dashboard MT5
- Индикаторы
- Prime Horizon
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Trendline Targets Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает полный визуальный торговый план: сигнал, точку входа (Entry), Stop Loss и Take Profits, автоматически рассчитанные в коэффициентах риска R. Индикатор не открывает сделки. Это инструмент визуального анализа и управления, а не торговый робот.
Специальное предложение: при покупке вы получаете 1 индикатор в подарок на выбор из моего профиля MQL5. Исключение: бонус не распространяется на Market Structure Order Block Dashboard MT5. Чтобы получить бонус, напишите мне личное сообщение на MQL5 после покупки, указав название выбранного продукта.
Что отображает индикатор
- Трендовая линия с неоновым эффектом (Bull/Bear)
- Сигнал BUY/SELL при смене (флипе) тренда на закрытии свечи
- Автоматический расчет Entry, SL, TP1, TP2, TP3 на основе риска (1R)
- Take Profit в множителях R и Stop Loss на основе волатильности (настраиваемый буфер)
- Next Target Highlight: выделение следующей цели (TP1, TP2, TP3 или SL)
- Hit Rate по каждому TP (TP1, TP2, TP3) на основе исторического анализа
- Премиум-панель: сигнал, цели, процент успеха, прибыль (в пунктах)
- Trade Visualizer: значки, точки входа, маркеры TP/SL
- Режимы Clean Chart (чистый график) и Cinematic (кинематографичный)
Пример использования
- Выберите таймфрейм (от M5 до H1 для интрадей, от H4 до D1 для свинг-трейдинга).
- Дождитесь смены тренда на закрытии свечи (сигнал BUY/SELL).
- Мгновенно получите уровни Entry, SL и TP1/TP2/TP3 в величинах риска R.
- Управляйте позицией согласно вашему плану (частичная фиксация, безубыток, трал и т.д.).
Основные параметры
- Amplitude, Multiplier, Sensitivity (настройки для скальпинга, интрадей и свинга)
- Коэффициенты TP1, TP2, TP3 и множитель SL
- Отображение: панель, цели, неоновый эффект, масштаб и позиция
- Anti-flicker: ограничение FPS панели для оптимизации ресурсов
- Уведомления: смена тренда, достижение TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Sound)
Рынки и таймфреймы
- Forex, индексы, CFD, крипто (зависит от вашего брокера)
- Интрадей: M5 – H1
- Свинг: H4 – D1
Руководство пользователя и поддержка
Для покупателей доступно руководство пользователя в формате PDF. Чтобы получить его, напишите мне через мессенджер MQL5 после покупки.
Предупреждение
Данный продукт не гарантирует результат и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с высоким риском потери капитала. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальных средствах.