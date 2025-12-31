Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает полный визуальный торговый план: сигнал, точку входа (Entry), Stop Loss и Take Profits, автоматически рассчитанные в коэффициентах риска R. Индикатор не открывает сделки. Это инструмент визуального анализа и управления, а не торговый робот.

Специальное предложение: при покупке вы получаете 1 индикатор в подарок на выбор из моего профиля MQL5. Исключение: бонус не распространяется на Market Structure Order Block Dashboard MT5. Чтобы получить бонус, напишите мне личное сообщение на MQL5 после покупки, указав название выбранного продукта.

Что отображает индикатор

Трендовая линия с неоновым эффектом (Bull/Bear)

Сигнал BUY/SELL при смене (флипе) тренда на закрытии свечи

Автоматический расчет Entry, SL, TP1, TP2, TP3 на основе риска (1R)

Take Profit в множителях R и Stop Loss на основе волатильности (настраиваемый буфер)

Next Target Highlight: выделение следующей цели (TP1, TP2, TP3 или SL)

Hit Rate по каждому TP (TP1, TP2, TP3) на основе исторического анализа

Премиум-панель: сигнал, цели, процент успеха, прибыль (в пунктах)

Trade Visualizer: значки, точки входа, маркеры TP/SL

Режимы Clean Chart (чистый график) и Cinematic (кинематографичный)

Пример использования

Выберите таймфрейм (от M5 до H1 для интрадей, от H4 до D1 для свинг-трейдинга). Дождитесь смены тренда на закрытии свечи (сигнал BUY/SELL). Мгновенно получите уровни Entry, SL и TP1/TP2/TP3 в величинах риска R. Управляйте позицией согласно вашему плану (частичная фиксация, безубыток, трал и т.д.).

Основные параметры

Amplitude, Multiplier, Sensitivity (настройки для скальпинга, интрадей и свинга)

Коэффициенты TP1, TP2, TP3 и множитель SL

Отображение: панель, цели, неоновый эффект, масштаб и позиция

Anti-flicker: ограничение FPS панели для оптимизации ресурсов

Уведомления: смена тренда, достижение TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Sound)

Рынки и таймфреймы

Forex, индексы, CFD, крипто (зависит от вашего брокера)

Интрадей: M5 – H1

Свинг: H4 – D1

Руководство пользователя и поддержка

Для покупателей доступно руководство пользователя в формате PDF. Чтобы получить его, напишите мне через мессенджер MQL5 после покупки.

Предупреждение

Данный продукт не гарантирует результат и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с высоким риском потери капитала. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальных средствах.