Multi Currency Strength Dashboard Mini

Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRÁTIS) – Medidor de Força de Moedas para MetaTrader 5

Multi Currency Strength Dashboard Mini é um indicador gratuito para MetaTrader 5 que exibe em tempo real a força relativa de 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) em um dashboard visual limpo e fácil de interpretar.

Objetivo: ajudar você a identificar rapidamente quais moedas estão fortes e quais estão fracas, para montar sua watchlist e escolher pares com lógica forte vs fraca.

Principais recursos (versão Mini)

  • Análise de 8 moedas principais em um único painel.
  • Dashboard visual com barras de força e porcentagens.
  • Atualizações automáticas em tempo real (leve).
  • Funciona em todos os timeframes (o cálculo usa um timeframe selecionado).
  • Compatível com a maioria das corretoras (suporte a sufixos comuns de símbolos).

Como funciona

O indicador calcula uma força normalizada (0 a 100) a partir das variações de preço em um conjunto de pares Forex principais disponíveis no seu Market Watch. Em seguida, exibe os resultados como um ranking visual no painel.

Como usar (passo a passo rápido)

  1. Mostre os símbolos principais no Market Watch (mostrar tudo / adicionar pares maiores).
  2. Anexe o indicador a qualquer gráfico.
  3. Defina Calculation Timeframe e Calculation Period.
  4. Acompanhe a moeda mais forte e a mais fraca e selecione pares coerentes com sua estratégia.

Parâmetros (Inputs)

  • CalculationTimeframe: timeframe usado no cálculo (ex.: H1).
  • CalculationPeriod: número de candles considerados (ex.: 24).
  • ShowDashboard: mostrar/ocultar o painel.
  • PanelX / PanelY: posição do dashboard.
  • PanelWidth: largura do painel.
  • FontSize e opções visuais: legibilidade e cores.

Limitações da versão gratuita

A versão Mini foi criada para ser simples e leve: visualização rápida da força das moedas. Alguns recursos avançados estão disponíveis apenas na versão PRO.

Por que fazer upgrade para a versão PRO

Se você quer um fluxo de trabalho mais avançado (varredura, filtros e suporte à decisão), procure no Market a “Multi Currency Strength Dashboard PRO” (no meu perfil de vendedor). A versão PRO normalmente inclui:

  • Identificação dos melhores pares para operar (forte vs fraca).
  • Alertas e notificações (dependendo das configurações).
  • Análise multi-timeframe.
  • Visualização de tendência / sinais históricos (dependendo da versão).
  • Opções avançadas de suavização e personalização.

Mercados e compatibilidade

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Mercados: principalmente Forex (pares maiores). Funciona se sua corretora disponibilizar os símbolos necessários.
  • Timeframes: todos (o cálculo usa o timeframe escolhido).

Suporte

Se precisar de ajuda (instalação, símbolos com sufixos, painel não aparece), envie uma mensagem via MQL5 com um print do seu Market Watch e os nomes exatos dos símbolos da sua corretora.

Aviso de risco

Trading envolve alto risco de perda de capital. Este indicador é uma ferramenta de análise e não constitui recomendação de investimento. Teste sempre em conta demo antes de usar em conta real.

