KS Multisymbol Daily Week Month Live Dashboard

Это индикатор-дашборд для MetaTrader 5, отслеживающий сразу несколько инструментов и предоставляющий информацию о рыночной тенденции (направлении движения) и статусе диапазона для 20 символов одновременно. Версия Pro с функцией уведомлений доступна в магазине MQL5.



Основные характеристики:



Установка на любой график — работает независимо от того, какой символ открыт на графике.



Интерактивная таблица-дашборд, отображающая:



Текущую цену



Направление движения (Bias) за день, неделю и месяц (сравнение текущей цены с ценой открытия периода)



Статус диапазона за день, неделю и месяц:



HIGH (Максимум) → Цена пробила максимум предыдущего периода (бычий пробой)



LOW (Минимум) → Цена пробила минимум предыдущего периода (медвежий пробой)



NO BIAS (Нет направления) → Цена остается внутри диапазона предыдущего периода



Общее направление (Overall Bias) — определяется большинством голосов на основе дневных, недельных и месячных данных (бычье или медвежье)



Умные уведомления (только при закрытии свечи M15 для фильтрации рыночного шума): (только в версии Pro)



Изменение общего направления



Пробои диапазона (максимум/минимум)



Смена направления для отдельных периодов



При первой установке: отправка сводного отчета по всем символам



Настройка визуального оформления:



Включение/выключение дашборда кнопкой



Регулировка ширины, цветов и размера шрифта



Возможность сортировки по направлению (бычьи тренды — вверху)



Поддержка любых символов (Forex, золото, индексы и т. д.) — просто введите точные названия символов, как они указаны в окне «Обзор рынка» (Market Watch).



Идеально подходит для:



Быстрой оценки рыночных настроений



Выявления пробоев на разных таймфреймах



Мониторинга множества пар без переключения графиков



Получения четких, информативных уведомлений без лишнего спама



Итог: профессиональный дашборд для отслеживания направлений и пробоев в реальном времени на разных таймфреймах, оснащенный умной системой уведомлений. Отличное решение для дейтрейдеров, свинг-трейдеров и тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами.