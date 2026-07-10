KS Multisymbol Daily Week Month Live Dashboard

Это индикатор-дашборд для MetaTrader 5, отслеживающий сразу несколько инструментов и предоставляющий информацию о рыночной тенденции (направлении движения) и статусе диапазона для 20 символов одновременно. Версия Pro с функцией уведомлений доступна в магазине MQL5.

Основные характеристики:

Установка на любой график — работает независимо от того, какой символ открыт на графике.

Интерактивная таблица-дашборд, отображающая:

Текущую цену

Направление движения (Bias) за день, неделю и месяц (сравнение текущей цены с ценой открытия периода)

Статус диапазона за день, неделю и месяц:

HIGH (Максимум) → Цена пробила максимум предыдущего периода (бычий пробой)

LOW (Минимум) → Цена пробила минимум предыдущего периода (медвежий пробой)

NO BIAS (Нет направления) → Цена остается внутри диапазона предыдущего периода

Общее направление (Overall Bias) — определяется большинством голосов на основе дневных, недельных и месячных данных (бычье или медвежье)

Умные уведомления (только при закрытии свечи M15 для фильтрации рыночного шума): (только в версии Pro)

Изменение общего направления

Пробои диапазона (максимум/минимум)

Смена направления для отдельных периодов

При первой установке: отправка сводного отчета по всем символам

Настройка визуального оформления:

Включение/выключение дашборда кнопкой

Регулировка ширины, цветов и размера шрифта

Возможность сортировки по направлению (бычьи тренды — вверху)

Поддержка любых символов (Forex, золото, индексы и т. д.) — просто введите точные названия символов, как они указаны в окне «Обзор рынка» (Market Watch).

Идеально подходит для:

Быстрой оценки рыночных настроений

Выявления пробоев на разных таймфреймах

Мониторинга множества пар без переключения графиков

Получения четких, информативных уведомлений без лишнего спама

Итог: профессиональный дашборд для отслеживания направлений и пробоев в реальном времени на разных таймфреймах, оснащенный умной системой уведомлений. Отличное решение для дейтрейдеров, свинг-трейдеров и тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами.
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5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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KS Candle Patterns Detector
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS Pattern для MetaTrader 5 Этот индикатор автоматически распознает свечные паттерны и паттерны Price Action на любом графике и таймфрейме. Распознаваемые свечные паттерны (включаются параметром ShowCandlestick = true): Doji – Нейтральный паттерн, указывающий на нерешительность рынка («Doji») Bullish Engulfing – Бычий сигнал разворота («Bullish Engulfing») Bearish Engulfing – Медвежий сигнал разворота («Bearish Engulfing») Hammer – Бычий разворот, часто формируется на потенциальных мин
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RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Визуальный калькулятор соотношения риска и прибыли (RR Ratio KS) Освойте управление соотношением риска и прибыли с помощью визуального калькулятора RR Ratio KS — элегантного профессионального индикатора для MetaTrader 5, который автоматизирует расчеты TP/SL и предоставляет кристально чистые визуальные сигналы прямо на вашем графике. Больше никаких утомительных ручных вычислений или ошибок: он мгновенно вычисляет точные суммы в долларах на основе размера вашего лота и направления позиции (покупк
FREE
RR Ratio KS Simple Calculator Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор-калькулятор RR Ratio KS Simple Обзор: Индикатор RR Ratio KS Simple Calculator — это бесплатный, легковесный инструмент для платформы MetaTrader 5, который автоматически визуализирует соотношение риска и прибыли (RR) непосредственно на вашем графике. Разработанный как для трейдеров, торгующих вручную, так и для автоматизированных систем (советников), он определяет открытые позиции с заданными уровнями стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP), а затем накладывает на график четкие визуальные
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KS Fair Value Gap Alert
Kulvinder Singh
Индикаторы
FVGs + Alerts — это индикатор для обнаружения и визуализации разрывов справедливой стоимости (Fair Value Gaps), разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Он помогает трейдерам выявлять и отслеживать ценовые дисбалансы (Fair Value Gaps), которые в рамках торговых концепций Smart Money (SMC) и ICT часто выступают в качестве ключевых уровней поддержки/сопротивления или зон реакции. Что такое Fair Value Gap (FVG)? Классический FVG, формируемый тремя свечами, возникает при возникновении
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KS Box Breakout with Supertrend
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS BoxBreakout + Supertrend — Гибридный технический индикатор KS BoxBreakout — Детектор пробоев ценовых диапазонов, основанный на анализе волатильности и объема. KS Supertrend — Классическая система следования за трендом, основанная на индикаторе ATR. В результате мы получаем многослойный индикатор, который помогает трейдерам одновременно выявлять зоны консолидации («боксы»), высоковероятные пробои и определять направление/силу тренда. Основная идея В то время как компонент BoxBreakout опред
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA
Kulvinder Singh
Утилиты
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA Освойте управление рисками в долларах как никогда раньше с помощью RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA — революционной утилиты для MetaTrader 5, которая автоматизирует точные настройки риска/вознаграждения с фиксированной суммой в долларах прямо на вашем графике. Идеально подходит для трейдеров, уставших от волатильного размера лота или ручных расчетов. Этот советник фиксирует точные долларовые риски (например, 50 долларов за сделку) и воз
RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA
Kulvinder Singh
Утилиты
Визуальный калькулятор соотношения риска и прибыли (RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA) Улучшите свои навыки управления рисками с помощью визуального калькулятора соотношения риска и прибыли (RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA) — лучшего инструмента для MetaTrader 5, который превращает сложные расчеты соотношения риска и прибыли в простой и наглядный инструмент на вашем графике. Разработанный для трейдеров, предпочитающих точную торговлю, этот советник (EA) автоматизирует ан
KS Invert Chart Pro Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Обзор Откройте для себя новый взгляд на свои графики с помощью индикатора KS Invert Chart Pro — мощного инструмента с нулевой задержкой, разработанного эксклюзивно для платформы MetaTrader 5. Этот инновационный индикатор математически инвертирует бары или свечи (умножая ценовые данные на -1), выявляя скрытые закономерности, контртрендовые возможности и обратные корреляции, которые могут остаться незамеченными при традиционном анализе. Идеально подходит для опытных трейдеров, использующих коррел
KS Trading Book With Performance Calendar
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS Trading Book — Журнал сделок с календарем эффективности Этот индикатор для MetaTrader 5 совершает революцию в том, как трейдеры отслеживают и анализируют свои результаты, превращая необработанные торговые данные в динамичный, наглядный торговый журнал и календарь — прямо на вашем графике. Больше никаких ручных таблиц или дорогостоящих сторонних инструментов (стоимость которых может достигать $30–100 в месяц). Индикатор автоматически собирает информацию о каждой сделке, обновляется в режиме р
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
Kulvinder Singh
Утилиты
KS PropFirm и Broker Dashboard Pro: Ваш надежный страж соблюдения правил в челленджах проп-компаний Выведите свой трейдинг в проп-компаниях на новый уровень благодаря точному мониторингу. Устали жонглировать электронными таблицами, калькуляторами и выполнять ручные проверки, чтобы соблюдать правила во время ответственных челленджей проп-компаний? KS PropFirm и Broker Dashboard Pro — это универсальная утилита для MT5, разработанная специально для серьезных трейдеров, работающих с такими компания
KS Dynamic Trendlines Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
ОПИСАНИЕ: ----------- KS Dynamic Trendlines — это продвинутый индикатор, который автоматически определяет экстремумы (Swing Points) и строит «интеллектуальные» линии тренда, адаптирующиеся к рыночным условиям в режиме реального времени. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ------------ Автоматическое определение локальных максимумов и минимумов Динамическое построение линий тренда, соединяющих экстремумы Обнаружение пробоев в реальном времени — пробитые линии тренда исчезают автоматически При пробое текущей л
KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert
Kulvinder Singh
Эксперты
Запускайте этого советника (EA) на 3-минутном графике. Единственное, что вам потребуется — это переключить параметр «Swing Detection Time Frame» (Таймфрейм для определения свингов) для выбора более крупного временного интервала. При первой установке советника выберите стратегию «Trendline Breakout» (Пробой трендовой линии) для торговли по уровням Фибоначчи. Прежде чем приступать к собственному тестированию, посмотрите полное видео с результатами теста стратегии за период с 1 января 2025 г. по
KS Multiple Independent Strategies AutoTrading
Kulvinder Singh
Эксперты
Обзор советника KS Multiple Independent Strategies Auto Trading 1.9 Это профессиональный советник (EA) на языке MQL5, разработанный преимущественно для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Он поддерживает одновременное использование нескольких независимых торговых стратегий, обладает расширенными функциями управления рисками и включает различные фильтры для оптимизации торговых результатов. Основной акцент в советнике сделан на автоматизации процессов, защите полученной прибыли
KS ABC Pattern Live Signal MSS with FIB
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS ABC Pattern Live Signal MSS with FIB **Основное назначение** Это индикатор Price Action без перерисовки, ориентированный на трейдеров, использующих методологии **ICT (Inner Circle Trader)** или **SMC (Smart Money Concepts)**. Он сфокусирован на выявлении высоковероятных **паттернов коррекции/отката ABC** после сильных импульсных движений, дополняя их подтверждением через **смену рыночной структуры (MSS)** и совпадением сигналов на основе **уровней Фибоначчи** для определения точек входа.
KS AutoTrade Usdjpy Ea
Kulvinder Singh
Эксперты
KS AutoTrade USDJPY EA — это простая программа для автоматической торговли, разработанная специально для валютной пары USD/JPY (доллар США против японской иены). Принцип работы - Робот отслеживает ценовой график на выбранном таймфрейме. - Он ищет на графике определенные свечные формации. - Обнаружив одну из таких формаций в завершении четкого восходящего или нисходящего движения, робот открывает сделку в соответствующем направлении (пытаясь поймать момент разворота тренда). - Для обеспечения п
KS Gold Auto Trade Ea
Kulvinder Singh
Эксперты
Не требуется никаких файлов настроек, просто установите и активируйте стратегию, если вы используете Exness или 5-значного брокера. Просто добавьте еще один ноль в стоп-лосс. (Тестовые данные будут одинаковыми на 1-минутном графике OHLC и 5-минутном графике у всех брокеров) KS Gold AutoTrade EA — это полностью автоматизированный советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Эта стратегия будет демонстрировать высокую производительность на счетах брокеров с низки
KS Gold Moon Pro EA
Kulvinder Singh
Эксперты
(Важно: если сумма вашего депозита составляет 100$, то в поле ввода по умолчанию должно быть указано 300$; если же сумма депозита превышает 300$, то для корректного автоматического увеличения лота в последнем поле следует установить значение 800$.) Фактическая цена KS Gold Moon Pro составляет 3999$, но сейчас он доступен для бесплатного пробного использования всем желающим в режиме реальной торговли (Live). Данный советник (EA) настроен специально для торговли золотом (XAUUSD) в условиях рын
KS ICT Killzone Pro MT5
Kulvinder Singh
Индикаторы
Этот индикатор MT5 — это пользовательская реализация популярной концепции ICT Killzones + Pivots (вдохновленная концепцией SMC ICT). Убедитесь, что у вас включены push-уведомления MT5. Вы будете получать все уведомления на свой мобильный телефон: о перерывах между сессиями, днях, неделях и т. д. Используйте брокера IC Market или 2 GMT. Используйте брокера с часовым поясом -7 (ввод/исключение) или 0 (использование брокера с часовым поясом -5). Время работы брокера повлияет на торговлю в рамках с
KS Ultra Master Slave
Kulvinder Singh
Утилиты
Это советник KS ultra master-slave (копировщик сигналов) с расширенной поддержкой сопоставления символов, предназначенный для копирования сделок с одного счета MetaTrader 5 (master) на другой (slave) — даже в тех случаях, когда брокеры используют разные правила именования торговых инструментов. Основное назначение Копирование торговых сигналов (открытых позиций и отложенных ордеров) со счета-источника (master) на один или несколько счетов-приемников (slave) с интеллектуальной обработкой следую
KS Gold Hunter Pro EA
Kulvinder Singh
Эксперты
Советник KS_Gold_Hunter_Pro EA разработан преимущественно для торговой пары XAUUSD (Золото). (Фактическая стоимость KS Gold Hunter Pro составляет $2999, но в настоящее время он доступен для бесплатного пробного использования на реальных счетах). (Все настройки обновлены для «режима Золото» по состоянию на январь 2026 года; на данных за предыдущие годы советник может работать некорректно). Настройки ключевых параметров для торговли золотом будут меняться и обновляться в зависимости от динамики
KS Smart Trading ICT Concept
Kulvinder Singh
Индикаторы
Концепция KS Smart Trading ICT (Вдохновлено концепцией SMC / ICT) Стиль / Философия торговли: Концепции «умных денег» (SMC) / Методология ICT (Inner Circle Trader) Назначение: Визуализирует ключевые структуры и зоны ценового движения институциональных игроков («умных денег») непосредственно на графике — как в режиме реального времени, так и на исторических данных. Помогает трейдерам выявлять зоны с высокой вероятностью отработки, опираясь на концепции ICT, такие как сломы рыночной структуры,
KS Day Week MultitimeFrame Candle
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS Day Week Multi TimeFrame (в комментариях также упоминается как: Period Box + Corner Multi-TF Live Candles) Основное назначение Это визуальный индикатор, предоставляющий информацию и контекст с нескольких таймфреймов и призванный помочь трейдерам оперативно оценивать: Текущую рыночную структуру и настроения на выбранном старшем таймфрейме (посредством цветных блоков, обозначающих диапазоны/периоды); Текущее состояние свечей на четырех ключевых старших таймфреймах (H4, D1, W1, MN1), компакт
KS Zigzag Channel
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS ZigZag Channels — это пользовательский индикатор для платформы MetaTrader 5 (MQL5). Он строит опорные линии в стиле «зигзаг», соединяющие значимые локальные максимумы и минимумы, а также формирует вокруг каждого сегмента зигзага границы канала (верхнюю и нижнюю полосы отклонения). Цель индикатора — отфильтровать рыночный шум, выделить структуру основного тренда и определить динамические зоны поддержки/сопротивления, основанные на историческом отклонении цены от главной линии зигзаг
KS Fx Session Alert Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS FX Session Alert Индикатор торговых сессий рынка Форекс для платформы MetaTrader 5. Он визуально выделяет четыре основные торговые сессии: Лондонскую, Нью-Йоркскую, Токийскую и Сиднейскую. Разработанный специально для трейдеров, использующих подходы ICT, SMC и Price Action, этот индикатор обеспечивает необходимый контекст по сессиям, а также наглядно отображает периоды волатильности и рыночные движения. Ключевые особенности Визуализация сессий Отображение до четырех сессий (Лондон,
KS Swing High Low Liquidity
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS Swing High Low Liquidity Этот индикатор KS_SwingHighLowLiquidity разработан для MetaTrader 5 и фокусируется на обнаружении максимумов и минимумов колебаний (пивотов), рассматривая их как уровни ликвидности — концепция, используемая в методологиях Smart Money Concepts (SMC) и Inner Circle Trader (ICT). Основная цель Индикатор определяет значимые точки колебаний, где цена, вероятно, накопила стоп-лосс ордера, отложенные ордера или находится в состоянии покоя ликвидности. Эти колеба
KS Support Resistance Retest Signal
Kulvinder Singh
Индикаторы
Торговая стратегия «KS Support Resistance Retest Signal» ориентирована на анализ ценового движения (Price Action) и рыночной структуры. **Основная концепция** Данный индикатор определяет: *   **Ключевые зоны поддержки и сопротивления** — как правило, основанные на локальных или значимых максимумах и минимумах колебаний цены (предыдущих пиках и впадинах). *   **Пробой** — ситуацию, когда цена решительно пробивает уровень поддержки или сопротивления (обычно подтверждается закрытием свечи за пр
KS SuperTrend Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS Supertrend Основные особенности Классический алгоритм Supertrend с точной логикой, реализованной в стиле Pine Script Использует ATR (Average True Range) для динамического построения трендовых границ Двойная визуализация тренда: Зеленая линия = Восходящий тренд (бычий) Красная линия = Нисходящий тренд (медвежий) Интеллектуальная подсветка фона: Светло-зеленая заливка фона во время восходящего тренда Светло-красная заливка фона во время нисходящего тренда Функцию можно включ
KS SuperTrend With OrderBlock
Kulvinder Singh
Индикаторы
Гибридный технический индикатор Классический Supertrend на базе ATR (трендовый индикатор с фильтром волатильности) Концепции Smart Money (SMC) / методология ICT (Inner Circle Trader), включая блоки ордеров (Order Blocks), структуру рынка, разрывы справедливой стоимости (Fair Value Gaps) и многое другое. Индикатор разработан для трейдеров, желающих использовать подтверждение тренда от Supertrend в сочетании со структурой институционального уровня (BOS, CHoCH, блоки ордеров и т. д.). Индикатор
KS SuperTrend EA
Kulvinder Singh
Эксперты
KS Supertrend EA Эта цена действует только для тестирования в реальных условиях, после этого цена будет повышена. Первоначальная цена за год: 999$ Ничего не нужно делать, всё работает автоматически на любом таймфрейме, от 1 до 15 минут. Результаты по золоту лучше, чем по другим валютным парам.  Установите стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с вашим брокером и парой. Основные функции Классический алгоритм Supertrend с точной логикой в стиле Pine Script Использует ATR (средний истинный диа
KS Box Breakout Signal
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS Box Breakout Signal — это пользовательский индикатор MQL5 для платформы MetaTrader 5, который автоматически определяет «коробки» консолидации (ценовые диапазоны) и подает сигналы о пробоях, используя визуальные элементы и анализ объема. **Основная концепция** Индикатор выявляет периоды, когда волатильность цены сжимается (на основе расчета нормализованной волатильности), формирует «коробку» между максимумом и минимумом этой консолидации, а затем ожидает решительного пробоя выше верхней или
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