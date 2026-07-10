KS Multisymbol Daily Week Month Live Dashboard
- Индикаторы
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
🌐 smarttradingpip.com | advocateprosuit.in | cctvpeoplecounting.com
- Версия: 1.7
- Обновлено: 2 августа 2026
Это индикатор-дашборд для MetaTrader 5, отслеживающий сразу несколько инструментов и предоставляющий информацию о рыночной тенденции (направлении движения) и статусе диапазона для 20 символов одновременно. Версия Pro с функцией уведомлений доступна в магазине MQL5.
Основные характеристики:
Установка на любой график — работает независимо от того, какой символ открыт на графике.
Интерактивная таблица-дашборд, отображающая:
Текущую цену
Направление движения (Bias) за день, неделю и месяц (сравнение текущей цены с ценой открытия периода)
Статус диапазона за день, неделю и месяц:
HIGH (Максимум) → Цена пробила максимум предыдущего периода (бычий пробой)
LOW (Минимум) → Цена пробила минимум предыдущего периода (медвежий пробой)
NO BIAS (Нет направления) → Цена остается внутри диапазона предыдущего периода
Общее направление (Overall Bias) — определяется большинством голосов на основе дневных, недельных и месячных данных (бычье или медвежье)
Умные уведомления (только при закрытии свечи M15 для фильтрации рыночного шума): (только в версии Pro)
Изменение общего направления
Пробои диапазона (максимум/минимум)
Смена направления для отдельных периодов
При первой установке: отправка сводного отчета по всем символам
Настройка визуального оформления:
Включение/выключение дашборда кнопкой
Регулировка ширины, цветов и размера шрифта
Возможность сортировки по направлению (бычьи тренды — вверху)
Поддержка любых символов (Forex, золото, индексы и т. д.) — просто введите точные названия символов, как они указаны в окне «Обзор рынка» (Market Watch).
Идеально подходит для:
Быстрой оценки рыночных настроений
Выявления пробоев на разных таймфреймах
Мониторинга множества пар без переключения графиков
Получения четких, информативных уведомлений без лишнего спама
Итог: профессиональный дашборд для отслеживания направлений и пробоев в реальном времени на разных таймфреймах, оснащенный умной системой уведомлений. Отличное решение для дейтрейдеров, свинг-трейдеров и тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами.
Основные характеристики:
Установка на любой график — работает независимо от того, какой символ открыт на графике.
Интерактивная таблица-дашборд, отображающая:
Текущую цену
Направление движения (Bias) за день, неделю и месяц (сравнение текущей цены с ценой открытия периода)
Статус диапазона за день, неделю и месяц:
HIGH (Максимум) → Цена пробила максимум предыдущего периода (бычий пробой)
LOW (Минимум) → Цена пробила минимум предыдущего периода (медвежий пробой)
NO BIAS (Нет направления) → Цена остается внутри диапазона предыдущего периода
Общее направление (Overall Bias) — определяется большинством голосов на основе дневных, недельных и месячных данных (бычье или медвежье)
Умные уведомления (только при закрытии свечи M15 для фильтрации рыночного шума): (только в версии Pro)
Изменение общего направления
Пробои диапазона (максимум/минимум)
Смена направления для отдельных периодов
При первой установке: отправка сводного отчета по всем символам
Настройка визуального оформления:
Включение/выключение дашборда кнопкой
Регулировка ширины, цветов и размера шрифта
Возможность сортировки по направлению (бычьи тренды — вверху)
Поддержка любых символов (Forex, золото, индексы и т. д.) — просто введите точные названия символов, как они указаны в окне «Обзор рынка» (Market Watch).
Идеально подходит для:
Быстрой оценки рыночных настроений
Выявления пробоев на разных таймфреймах
Мониторинга множества пар без переключения графиков
Получения четких, информативных уведомлений без лишнего спама
Итог: профессиональный дашборд для отслеживания направлений и пробоев в реальном времени на разных таймфреймах, оснащенный умной системой уведомлений. Отличное решение для дейтрейдеров, свинг-трейдеров и тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами.