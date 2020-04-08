Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRATIS) – Medidor de Fuerza de Divisas para MetaTrader 5

Multi Currency Strength Dashboard Mini es un indicador gratuito para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) en un panel visual claro y rápido de interpretar.

Objetivo: ayudarte a identificar en segundos qué divisas están fuertes y cuáles están débiles, para construir tu watchlist y seleccionar pares con lógica fuerte vs débil.

Funciones principales (versión Mini)

Análisis de 8 divisas mayores en un único panel.

en un único panel. Dashboard visual con barras de fuerza y porcentajes.

y porcentajes. Actualizaciones automáticas en tiempo real (ligeras).

Funciona en todos los timeframes (el cálculo usa un timeframe seleccionado).

(el cálculo usa un timeframe seleccionado). Compatible con la mayoría de brokers (soporta sufijos comunes de símbolos).

Cómo funciona

El indicador calcula una fuerza normalizada (0 a 100) a partir de los cambios de precio en un conjunto de pares Forex principales disponibles en tu Market Watch. Luego muestra los resultados como un ranking visual.

Guía rápida de uso

Muestra los símbolos principales en Market Watch (mostrar todo / añadir pares mayores). Adjunta el indicador a cualquier gráfico. Configura Calculation Timeframe y Calculation Period. Observa la divisa más fuerte y la más débil y selecciona pares coherentes con tu estrategia.

Parámetros (Inputs)

CalculationTimeframe : timeframe usado para el cálculo (ej. H1).

: timeframe usado para el cálculo (ej. H1). CalculationPeriod : número de velas utilizadas (ej. 24).

: número de velas utilizadas (ej. 24). ShowDashboard : mostrar/ocultar el panel.

: mostrar/ocultar el panel. PanelX / PanelY : posición del dashboard.

: posición del dashboard. PanelWidth : ancho del panel.

: ancho del panel. FontSize y opciones visuales: legibilidad y colores.

Limitaciones de la versión gratuita

La versión Mini está diseñada para ser simple y ligera: visualización clara de la fuerza de las divisas. Algunas funciones avanzadas están disponibles solo en la versión PRO.

¿Por qué actualizar a la versión PRO?

Si quieres un flujo de trabajo más completo (escaneo, filtrado y ayuda a la decisión), busca en el Market la “Multi Currency Strength Dashboard PRO” (en mi perfil de vendedor). La versión PRO suele incluir:

Identificación de los mejores pares para operar (fuerte vs débil).

(fuerte vs débil). Alertas y notificaciones (según configuración).

y notificaciones (según configuración). Análisis multitimeframe .

. Visualización de tendencia / señales históricas (según versión).

Opciones avanzadas de suavizado y personalización.

Mercados y compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5

Mercados: principalmente Forex (pares mayores). Funciona si tu broker ofrece los símbolos necesarios.

(pares mayores). Funciona si tu broker ofrece los símbolos necesarios. Timeframes: todos (el cálculo usa el timeframe elegido).

Soporte

Si necesitas ayuda (instalación, símbolos con sufijos, panel no visible), contáctame por mensaje en MQL5 e incluye una captura de tu Market Watch con los nombres exactos de los símbolos.

Aviso de riesgo

El trading implica un alto riesgo de pérdida de capital. Este indicador es una herramienta de análisis y no constituye asesoramiento de inversión. Prueba siempre en cuenta demo antes de usarlo en real.