Multi Currency Strength Dashboard Mini

Multi Currency Strength Dashboard Mini (KOSTENLOS) – Währungsstärke-Meter für MetaTrader 5

Multi Currency Strength Dashboard Mini ist ein kostenloser Indikator für MetaTrader 5, der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit in einem klaren Dashboard anzeigt.

Ziel: In wenigen Sekunden erkennen, welche Währungen stark bzw. schwach sind, um die Watchlist effizienter aufzubauen und Paare nach dem Prinzip stark vs. schwach auszuwählen.

Hauptfunktionen (Mini-Version)

  • Analyse von 8 Major-Währungen in einem einzigen Panel.
  • Visuelles Dashboard mit Stärke-Balken und Prozentwerten.
  • Automatische Updates in Echtzeit (leichtgewichtig).
  • Funktioniert auf allen Timeframes (Berechnung über einen gewählten Timeframe).
  • Kompatibel mit den meisten Brokern (Unterstützung gängiger Symbol-Suffixe).

Wie es funktioniert

Der Indikator berechnet eine normalisierte Stärke (0 bis 100) aus Preisänderungen über eine Auswahl wichtiger Forex-Paare, die in Ihrem Market Watch verfügbar sind, und stellt das Ergebnis als visuelles Ranking dar.

Schnellstart (einfacher Ablauf)

  1. Zeigen Sie die wichtigsten FX-Symbole im Market Watch an (alle anzeigen / Major-Paare hinzufügen).
  2. Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu.
  3. Stellen Sie Calculation Timeframe und Calculation Period ein.
  4. Beobachten Sie die stärksten und schwächsten Währungen und wählen Sie passende Paare für Ihre Strategie.

Parameter (Inputs)

  • CalculationTimeframe: Timeframe für die Berechnung (z.B. H1).
  • CalculationPeriod: Anzahl der verwendeten Kerzen/Bars (z.B. 24).
  • ShowDashboard: Dashboard ein-/ausblenden.
  • PanelX / PanelY: Position des Dashboards.
  • PanelWidth: Breite des Panels.
  • FontSize und visuelle Optionen: Lesbarkeit und Farben.

Einschränkungen der kostenlosen Version

Die Mini-Version ist bewusst einfach und leicht gehalten: klare Anzeige der Währungsstärke. Einige fortgeschrittene Funktionen sind nur in der PRO-Version verfügbar.

Warum auf die PRO-Version upgraden?

Wenn Sie einen erweiterten Workflow möchten (Scanning, Filter, Entscheidungs-Support), suchen Sie im Market nach „Multi Currency Strength Dashboard PRO“ (in meinem Verkäuferprofil). Die PRO-Version enthält typischerweise:

  • Ermittlung der besten handelbaren Paare (stark vs. schwach).
  • Alarme und Benachrichtigungen (je nach Einstellungen).
  • Multi-Timeframe Analyse.
  • Historische Trend-/Signal-Visualisierung (je nach Version).
  • Erweiterte Glättung und Personalisierung.

Märkte und Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Märkte: hauptsächlich Forex (Major-Paare). Funktioniert, wenn die benötigten Symbole beim Broker verfügbar sind.
  • Timeframes: alle (Berechnung über den ausgewählten Timeframe).

Support

Bei Fragen (Installation, Symbol-Suffixe, Anzeigeprobleme) kontaktieren Sie mich bitte über die MQL5-Nachrichten und fügen Sie einen Screenshot Ihres Market Watch sowie die exakten Symbolnamen Ihres Brokers bei.

Risikohinweis

Trading ist mit einem hohen Verlustrisiko verbunden. Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug und stellt keine Anlageberatung dar. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto, bevor Sie ihn im Live-Handel verwenden.

