SMC Trade Pilot MT4

SMC Trade Pilot MT4

Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров Smart Money Concepts. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика и открывайте сделку одним касанием. Управляйте позициями со смартфона, даже находясь вдали от компьютера.

Какую задачу решает

Сетапы Smart Money не ждут. Ордер-блоки и снятия ликвидности формируются на открытии Лондона, Нью-Йорка или в середине азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто не у экрана. Пока вы посмотрите на график, сетап уже отыгран или цена ушла.

SMC Trade Pilot превращает ваш смартфон в торговый кокпит в реальном времени. Советник непрерывно сканирует график на наличие сигналов SMC. Когда формируется сетап, он отправляет в Telegram полный торговый билет: скриншот графика, направление, цену входа, рекомендованный стоп-лосс, рекомендованный тейк-профит и оценку качества. Решение за вами. Одно касание исполнить, одно касание пропустить.

Как это работает

  1. Советник отслеживает график в фоновом режиме.
  2. При обнаружении сигнала Smart Money (BOS, ChoCH, ранний пробой, новый ордер-блок или снятие ликвидности) в Telegram приходит подробное сообщение со скриншотом графика, деталями сигнала, ценой входа и предложениями по SL/TP.
  3. Три встроенные кнопки позволяют решить: EXECUTE открывает сделку, SKIP отклоняет сигнал, MODIFY ручная корректировка.
  4. После исполнения сообщение обновляется и показывает открытый тикет и одну кнопку CLOSE NOW. Вы можете закрыть позицию из Telegram в любой момент.
  5. Пока позиция открыта, советник может перевести стоп в безубыток после 1R, затем применить трейлинг-стоп на основе ATR.

Основные возможности

  • Движок сигналов Smart Money: Break of Structure, Change of Character, обнаружение раннего пробоя, ордер-блоки с оценкой силы, Fair Value Gaps, снятия ликвидности и Volume Profile.
  • Мультитаймфрейм-панель: мгновенное направление M15, H1, H4 и D1 с оценкой конфлюэнции.
  • Двусторонняя интеграция с Telegram: подробные сообщения со скриншотом графика и кнопками EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE.
  • Встроенное управление риском: размер лота в процентах от средств, настраиваемый риск на сделку, защита от дневной просадки и дневной лимит сделок.
  • Автоматические SL/TP: на основе множителя ATR или последнего ордер-блока, с настраиваемым соотношением риск/прибыль.
  • Управление позицией: безубыток после 1R, затем трейлинг-стоп по ATR.
  • Фильтр качества: каждый сигнал получает оценку. Задайте минимальный порог, и в Telegram попадут только более чистые сетапы.
  • Фильтр сессий: опциональное ограничение азиатской, лондонской или нью-йоркской kill zone.
  • Фильтр спреда: блокирует исполнение, когда спред превышает ваш порог.
  • Статистика ордер-блоков: процент попаданий, процент митигации и средняя сила исторических ордер-блоков.
  • Сканирование истории: анализ ордер-блоков до 2000 баров при запуске.
  • Дашборд: перемещаемая панель со структурой в реальном времени, мультитаймфрейм-обзором, kill zones и статусом текущего сигнала.

Для кого

  • Ручные трейдеры SMC и ICT, которые не хотят упускать сетапы в свое отсутствие.
  • Дей-трейдеры и свинг-трейдеры, которые не могут следить за графиками в рабочее время.
  • Путешественники и удаленные работники, которым нужен торговый кокпит в смартфоне.
  • Кандидаты funded challenge, которым нужна строгая система управления риском.

Требования и установка

  • MetaTrader 4, любой брокер.
  • Токен Telegram-бота, бесплатно через @BotFather в приложении Telegram.
  • Ваш личный Telegram chat ID, бесплатно через @userinfobot.
  • Разрешите https://api.telegram.org в Сервис, Настройки, Советники.
  • После покупки предоставляется подробное PDF-руководство с пошаговой инструкцией и скриншотами.

Основные параметры

Параметр По умолчанию Назначение
InpTelegramEnable false Включение модуля Telegram
InpTelegramBotToken пусто Ваш токен бота @BotFather
InpTelegramChatID пусто Ваш chat ID @userinfobot
InpExecEnable false Включение исполнения. Оставьте false только для оповещений.
InpExecRiskPct 1.0 Риск на сделку в процентах от средств
InpExecRRRatio 2.0 Соотношение риск/прибыль автоматического TP
InpExecMaxTradesDay 5 Дневной лимит количества сделок
InpExecMaxDailyDDPct 3.0 Максимальная дневная просадка в процентах, 0 отключает
InpExecMinQualityScore 0 Минимальная оценка качества 0-100 для исполнения, 0 без фильтра

Важные замечания

  • Этот советник полуавтоматический помощник. Сделки открываются только после вашего нажатия EXECUTE в Telegram. Советник не открывает позиции самостоятельно.
  • Прошлые результаты не гарантируют будущих. Маржинальная торговля сопряжена со значительным риском потерь.
  • Всегда тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальном.
  • Поддержка осуществляется через сообщения MQL5.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Прежде чем принять решение о торговле, тщательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и готовность к риску. Вы можете понести частичную или полную потерю первоначальных средств, поэтому не вкладывайте деньги, потерю которых не можете себе позволить.

Рекомендуем также
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Утилиты
Утилита BreakEven Grid для MT4 BreakEven Grid — мощная утилита для ручного управления торговлей на платформе MetaTrader 4. Она предоставляет удобную экранную панель с кнопками, которые помогут вам управлять открытыми позициями одним щелчком мыши. Функции: Установить BE+Profit:   автоматически устанавливает Take Profit на уровень безубыточности + желаемая прибыль в пунктах или деньгах. Закрыть КУПИТЬ/ПРОДАТЬ:   мгновенно закрыть все ордера на покупку или продажу для текущего символа. Закрыть
Break Even Point Finder
Hamid Esmaeil Khani
Утилиты
An  MT4 Expert advisor for finding Break-Even point of open position, especially grid or hedge orders. also, you can close all open orders, or delete all pending orders , and set your desire Take Profit how far from Break Even point. All traders that using Grid strategy, or Hedge strategy should use this ea. it shows you break-even point by drawing a line and also automatically set your Take profit and stop loss.
Universal TP SL Pips
Genesis Hafalla
5 (1)
Утилиты
This EA utility does not trade on its own, but it only modifies the   open  trades    to add   take profit   and   stop loss   that was  opened manually or by any other expert advisors.  The distance is based on Pips . How Does It Work? If   Symbol to modify   is set to   "All Symbol"   simply attach it to one chart, and all   open trades   in the entire terminal will set the   take profit   and   stop loss   .  If  Symbol to modify   is set to   "Local Symbol"   , it will only set the   ta
Open by Clik
Dariusz Grywaczewski
Утилиты
Open by Clik is a tool that allows you to open positions with two mouse clicks. The place of the click and the direction of clicking decide what position will be opened. Opening of positions is quick and intuitive. If the second click is above the first click, opened are positions Long. If the second click is belowe the first click, opened are positions Short. By clicking in the chart area, opened are Market Order (BUY and SELL). By clicking in the area in front of the chart, opened are Pendin
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка. Версия MT5  |
Easy Trade Executor MT4
Sergey Ermolov
Утилиты
Easy Trade Executor — инструмент для быстрого расчета лота, открытия и сопровождения сделок в MT5. Размещайте уровни Open Price, Stop Loss и Take Profit прямо на графике, получайте автоматический расчет объема позиции и открывайте сделки с контролируемым риском всего за несколько кликов. Почему Easy Trade Executor? Easy Trade Executor создан для трейдеров, которые хотят не только рассчитывать риск, но и быстро управлять сделками на графике. Инструмент объединяет расчет позиции, открытие ордеро
SimpleOrderRepeater
iDeplo, Inc.
Утилиты
本エキスパートアドバイザ（EA）は、以下の条件をすべて満たした注文が決済された場合に、自動的に同一内容の注文を再設定します。 対象となるのは指値注文または逆指値注文で、必ずテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されているものです。 そして、その注文がTPまたはSLによって決済された際、同じロット数・価格・TP・SL・有効期限などの条件を引き継いだ注文を自動で再発注します。 これにより、一度設定した戦略を継続的に適用でき、裁量判断なしに取引を繰り返すことが可能となります。 ただし、ブローカーによっては再注文時にスリッページが発生する場合がありますので、必ずご利用環境をご確認の上、自己責任でお使いください。
Pomo Panel
Jermias Perkasa
Утилиты
Pomo Panel is a simple panel to help trader using grid strategy. It is designed with grid strategy in mind.  Its features: Open standard transactions Set up pending transactions Delete all pending transactions Modify multiple Stop-Loss and Target-Profit Calculate Lots of all opened transactions Calculate average Open-Close, High-Low Close All Opened Orders
SL InfoPanel
Sergei Lopukhov
Утилиты
SL InfoPanel - это удобная и полезная информационная панель, которая выводит оперативную торговую информацию по текущему торговому инструменту. На панели собраны следующие сведения: Первая колонка: Зафиксированная прибыль за указанный промежуток времени и процентное соотношение этой прибыли к текущему депозиту (период времени настраивается в "Истории счета"). Значение окрашивается в синий - если прибыль и в красный - если убыток. Открытые Long ордера (количество лотов/количество ордеров). Открыт
Porsaj News and Economic Calendar
Jan Bungeroth
Утилиты
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! An economic calendar in the context of forex refers to a tool or resource that provides information about upcoming economic events, indicators, and data releases that can potentially impact the financial markets, particularly the foreign exchange market. It helps traders stay informed about key economic announce
Trade panel manual
Wiktor Keller
Утилиты
Trade panel manual это многофункциональный помощник  в торговле. Он позволяет в один клик отрывать рыночные и отложенные ордера. Устанавливается значение через эдит меню  кнопки или  удаляет  определенными  кнопками отложенные ордера и значение тейк профита и стоп лоса в один клик. Через эдит меню  кнопки устанавливается значение которое можно легко изменить простым  перемещением  линии  level_tp  для уровней тейк профитов или стоп лосов  и для отложенных ордеров. Предусмотрена возможность выбир
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
Утилиты
Профессиональная панель для ручной торговли: весь цикл сделки в одном окне на графике, от точного входа до защиты счёта. Рассчитывайте объём строго под заданный риск, стройте сделку линиями прямо на графике с помощью RR Tool, открывайте рыночные и отложенные ордера, сетки и OCO. Сопровождение позиции панель берёт на себя: частичное закрытие до пяти уровней, шесть типов трейлинг-стопа, безубыток и Virtual SL/TP. Дневные, недельные и месячные лимиты защищают депозит и срабатывают автоматически при
MT4 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (1)
Утилиты
MT4 To Telegram Signal Bridge (RU) Повышайте эффективность своих торговых сигналов с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пришло время увлечь вашу аудиторию с помощью торговых обновлений в реальном времени, которые выглядят профессионально и визуально привлекательно. Попробуйте бесплатно, скачав   демо-версию здесь   - ПРИМЕЧАНИЕ: полностью рабочая, но только с торговыми парами EURUSD. Мы значительно инвестировали в удобные для пользователя функции, которые создают уникальный опыт для клиентов
Position Cloner
Bernhard Stremayr
Утилиты
Position Cloner (PC) is a helpful utility that can be used like an EA to duplicate specific positions within the same MT4 instance. This is valuable e.g. to increase the risk when copying a signal to your account. When trading big capital you can also decrease the original risk of your EAs or manually opened positions and then let PC duplicate them. This way you avoid negative slippage due to inordinate lot sizes. You can choose between different, fully customizable options of how PC must clone
ScalpingOne
Xian Er Sha Ao
Утилиты
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One for MT4 setting faile (for white Chart)    http://www.emkyuradias.shop/indexenglish.html One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.   Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) Lot, take profit and
Spread Costs and Swap Benefits MT4 Version
Yupeng Xiao
Утилиты
Spread Costs указывает размер убытка от спреда, а Swap Benefits - объем прибыли по ночным позициям. Spread Costs особенно важен для краткосрочных трейдеров, особенно скальперов, а Swap Benefits - важный индикатор для долгосрочных трейдеров. Так как спреды и свопы в платформе MetaTrader 4 указываются в пунктах, необходимо конвертировать их в валюту счета. Утилита отображает Spread Costs и Swap Benefits всех форекс-пар (включая золото XAU и серебро XAG) на разных типах счетов (USD, EUR и т.д.). Вс
Trade Manager G2 MT4
Ida Bagus Putu Mahardika
Утилиты
TRADE MANAGER G2 – PRODUCT DESCRIPTION By Ida Bagus Putu Mahardika Trade Manager G2 – All-in-One Trading Panel for Professional Execution & Risk Management Trade Manager G2 is a next-generation trading panel designed to give you full control over order execution, position management, and profit optimization in real time on MetaTrader 5. With a modern card-based user interface and individual TP actions per level, this panel elevates your trading experience to the next level. KEY ADVANTAGES OF
TSMouseTP
Salvatore Labriola
Утилиты
Script to move the Takeprofit of your positions all on one level, or just a Takeprofit of one of them. Convenient and quick to use. Just drag the script to a point in your template, at the price level you want, and the utility will ask you if you want to move all the Takeprofits to that level, or just move one Takeprofit of a position. Very useful when the positions are very close or the Takeprofits are too close. We would appreciate your feedback, so we can improve ourselves. Good trading.
Broker Analysis Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
Broker Analysis Utility – Your Ultimate Broker Performance Monitor! Get Full Transparency on Your Broker's Execution Quality! Are you a trader who values precision, transparency, and performance? Broker Analysis Utility is an essential tool designed to monitor your broker's execution quality, connection stability, spreads, slippage, and trading costs in real-time. Whether you are a scalper, day trader, or long-term investor, understanding your broker's performance is crucial to optimizing your
Grid Trading
Waseem Raza
5 (3)
Утилиты
Grid Trading - полуавтоматический советник для ручной торговли по сетке в один клик. Обычный режим Вы нажимаете на кнопку Sell или Buy на графике, затем эксперт добавит уровни стоп-лосс, тейк-профит для сделки, а функции трейлинг-стопа и безубытка позаботятся о сделке, если она не сможет достичь цели профита. Хеджирование При выборе торговли с использованием хеджирования, советник начнет торговлю по сетке, которая начинается с противоположного входа и продолжается, пока все сделки не будут зак
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Утилиты
Очень разочаровывает, когда цена разворачивается, не достигнув нескольких пунктов до уровня Take Profit. Этот советник устанавливает виртуальные уровни рядом с уровнями TakeProfit. Если эти уровни достигнуты ценой, то ордер будет переведен в безубыток или к нему применяется трейлинг-стоп. Особенности Советник самостоятельно не устанавливает ордера. Его работа заключается в управлении уровнями стоп-лосс существующих ордеров, установленных другим советником или вручную (с магическим числом 0). Дл
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Утилиты
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
HurtLockerPro Risk Manager
Vladimir Kähri
Утилиты
Риск менеджер Риск менеджер - упростит отслеживание просадки и оповестит при критическом достижении указанного риска, а также закроет ордера при достижении критического (указанного) уровня риска. При превышении указанной просадки, можно выбрать два варианта событий Все ордера закрываются и фиксируется убыток. Терминал также полностью закрывается Вместо фиксирования убытка открывается противоположный ордер - и происходит локирование. Ни один ордер не закрывается. Логику раскрытия локов можно п
Aurora Session Pilot Ultimate Market Timer
Thorsten Fuehrmann
Утилиты
SESSION PILOT MT4 – MARKET SESSION & NEWS FILTER Session Pilot is an intelligent filtering tool designed to focus trading activity on the most liquid market sessions and avoid trades during high-volatility news events. The system continuously monitors current time and upcoming economic announcements. MAIN FEATURES • Automatic detection of London, New Y
EA Hedger
Sergej Chukhista
4 (4)
Утилиты
Купили торговый советник, подписались на сигнал или торгуете вручную?! Не забывайте об управлении рисками. EA Hedger – это профессиональная торговая утилита с множеством настроек, которая позволяет управлять рисками с помощью хеджирования. Хеджирование – это методика торговли, которая предполагает открытие противоположных позиций к уже открытым позициям. С помощью хеджирования позиция может быть полностью или частично локирована (взята в замок). Почему приобрести данный продукт выгодно: Надёж
HungrySpiderMulti
Aleksandr Hudilainen
Утилиты
HungrySpiderMulti - это удобная мультивалютная торговая панель позволяющая торговать 28 торговых пар в одном окне . Панель также позволяет активировать усреднение, и трейлинг стоп. Используя эту панель трейдер будет получать уведомление о новых событиях. Открытие ордера: Открытие ордера происходит в один клик . Достаточно напротив необходимой валютной пары, в разделе Open нажать на кнопку Sell или Buy . Усреднение: Напротив необходимой пары, имеется кнопка Grid . У кнопки есть два состояния, зе
Dashboard Extreme TMA System
Wang Yu
4 (1)
Утилиты
Существует демо-версия панели Dashboard Extreme TMA System Demo, для начала ознакомьтесь с ее функциональностью в бесплатной версии ( ссылка ). В качестве основных индикаторов система использует набор из четырех индикаторов наклона TMA (Triangular Moving Average) на 4 таймфреймах и диапазона TMA Band для формирования сигналов на основном таймфрейме M15. Сигналы затем фильтруются при помощи Стохастика на ТФ M15 Для более легкого и быстрого понимания принципов работы продукта, в первом комментарии
TesterPro
Miguel Angel Barahona Ochoa
Утилиты
TesterPro — это панель, разработанная для использования в Strategy Tester MT4. Она позволяет симулировать ордера на покупку и продажу, задавать размер лота, take profit и stop loss . Вы можете изменять открытые ордера и частично закрывать их в любое время. Также можно корректировать уровни take profit и stop loss , просто перетаскивая соответствующие линии мышью. Во время бэктестинга TesterPro  предоставляет отчет в реальном времени с подробной информацией о вашей работе, включая количество выи
Candle Close Pending Orders
Mothusi Malau
Утилиты
This tool allows you to place pending orders that cannot be triggered by wicks . You set your desired entry price and order type, and the EA watches the level. A trade will only be opened if a full candle body closes beyond your price , ensuring the move is real and confirmed — not just a spike or spread touch. This gives you cleaner entries, eliminates premature triggers, and keeps your strategy disciplined and intentional.
Jimdandy Navigator
James Hodges
Утилиты
Ваша проблема Устали от навигации по разным меню и поиска панелей инструментов для смены валютных пар или таймфреймов? Вам надоело открывать и закрывать множество графиков, чтобы "понять", как себя ведет валюта? Вы бы хотели получить быстрый доступ к наиболее часто используемым валютным парам и таймфреймам по одному клику ? Мое решение Утилита Jimdandy Navigator позволит вам быстро настроить собственную панель навигации. Вы можете выбрать только наиболее часто используемые валюты, CFD или метал
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (443)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4 . Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике. Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложен
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
Утилиты
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Утилиты
Это визуальная торговая панель, которая помогает вам легко размещать сделки и управлять ими, избегая человеческих ошибок и повышая вашу торговую активность. Он сочетает в себе простой в использовании визуальный интерфейс с надежным подходом к управлению рисками и положением [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно простой в использовании Торгуйте легко с графика Торгуйте с точным управлением рисками, без проблем Сохранение
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Утилиты
TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Почему TradeMirror Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов: Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять Фокус на конфиденциальности и безопасности,
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
Утилиты
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Утилиты
MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов. Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить. [ Демо ] [ Руководство ] [ Версия MT5 ] [ Версия Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Следуйте
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Утилиты
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Genesis Multiorder Assistent V3
Thorsten Kicherer
Утилиты
MultiOrder Assistent V3.0   - Your professional trading assistant for MetaTrader 4 The  MultiOrder Manager  is a powerful trading tool designed to optimize your trading while managing risk efficiently. With intuitive features and a user-friendly interface, this Tool is ideal for traders who want to manage multiple orders simultaneously without losing track.   Symbols: FX pairs, gold and cryptocurrencies Here you get a detailed description of the parameters and functions Manual     Features and
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
Утилиты
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (2)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
Trader Evolution MT4
Siarhei Vashchylka
5 (2)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ5 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Утилиты
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Утилиты
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
GerFX BreakingNews Filter
Exler Consulting GmbH
Утилиты
In the current version this filter will only work with my   night scalpers and the EA Profitection Filter  or with other EAs that utilize the global variables set by this EA.  An MT5 version is availalble   here .  Many scalpers these days have a "normal" news filter, which filters calendar news such as interest rate decisions or CPI releases.  However, this breaking news filter is able to filter non-standard breaking news. It will check every minute for news and if it finds a news event, it w
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Утилиты
Если нужен советник по сигналах   любого стрелочного индикатора   - эта утилита однозначно вам поможет.  Вы сможете, с помощью этой утилиты сформировать неограниченное количество советников по ВАШИХ сигналах , с вашим набором настроек, с вашим копирайтом и полным исходным кодом . Вы сможете неограниченно использовать полученные советники, в том числе размещать на Маркете и других ресурсах.  Бесплатная простая версия скрипта для генерации,  которая поможет вам понять принцип работы - вот Что дела
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Утилиты
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
Auto Trade Driver
Vu Trung Kien
4.6 (15)
Утилиты
Auto Trade Driver - мощный автоматический инструмент (работает как советник), который поможет вам управлять рисками и контролировать ордера для максимизации прибыли с правилами мультизащиты и трейлинг-стопа. Этот инструмент будет очень полезен как для скальперов, так и трейдеров, торгующих по тренду. Он не только вычисляет точный торговый риск, но также защищает и увеличивает прибыль в реальном времени. Работая с этим инструментом, единственное, что вам нужно сделать, это открывать сделки в соот
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Hidden Manager предназначена для управления ордерами прямо на графике. Особенности: Уровни тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп скрыты Для каждого ордера на графике есть отдельная линия Перетащите необходимую линию, чтобы изменить уровни тейк-профит/стоп-лосс Функция автоматического перетаскивания уровня стоп-лосс в безубыток, когда достигнут йровень тейк-профит 1 Возможность выбора типа тейк-профита/стоп-лосса (в пунктах или по цене) Возможность выбора типа трейлинг-стопа (в пунк
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Risk Calculator поможет вам легко рассчитать размер ваших трейдов, стоп-лоссов или риска прямо на графике. Особенности продукта: Параметры для расчета: Risk (риск), Stop Loss (стоп-лосс) или Lot Size (размер лота) Панель показывает, допустимо ли использовать данный размер лота при текущем значении свободной маржи на счете Кнопка для свертывания/развертывания панели Возможность перетащить панель в любое место на графике Применение Выберите параметр для расчета. Расчет будет основан на
Другие продукты этого автора
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор MT5, разработанный для трейдеров, которые хотят читать рыночную структуру и основные зоны реакции цены прямо на графике. Он объединяет BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Ликвидность, Kill Zones, Volume Profile и компактную панель для быстрого анализа. Индикатор предназначен для трейдеров, использующих рыночную структуру, концепции ICT и Smart Money как основу для принятия решений. Он помогает выявлять продолжения тренда, во
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator Lite MT5 - Бесплатный индикатор управления рисками (v2.0) Бесплатная Lite-версия Position Size Calculator. Если вам нужно интерактивное перетаскивание линий SL/TP, режим фиксированного лота и регулировка Risk/R:R/ATR с панели, см. PRO-версию на Market: Position Size Calculator PRO MT5 . Обзор Position Size Calculator Lite MT5 — бесплатный индикатор, рассчитывающий рекомендуемый размер лота для сделки на основе процента риска, Stop Loss на базе ATR и целевого соотношения
FREE
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Калькулятор лота и риска PRO MT5 (v2.30) Position Size Calculator PRO — продвинутый инструмент управления рисками для MetaTrader 5, который рассчитывает рекомендуемый объем лота на основе вашего риска на сделку, расстояния Stop Loss и спецификаций символа (значение тика, размер тика, минимальный/максимальный/шаг объема, маржа). Без торговых операций: этот индикатор не открывает и не закрывает ордера и не управляет позициями. Это инструмент поддержки принятия решений для стандартизации управления
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4 Индикатор Smart Money Concepts (SMC / ICT), который размечает ликвидность buy-side и sell-side, определяет, когда цена снимает уровень ликвидности, и подтверждает последующий Market Structure Shift (MSS). Каждый валидный sweep + MSS отмечается стрелкой и оценивается мультитаймфреймовой конфлюэнцией, с автоматической проекцией риск-прибыль и живой панелью на графике. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ Размечает ликвидность buy-side (BSL) и sell-side (SSL) по подтверждённым свинг-ма
SMC Trade Pilot MT5
Prime Horizon
5 (1)
Утилиты
SMC Trade Pilot MT5 Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров, использующих концепции Smart Money. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика, затем размещайте сделку одним нажатием. Управляйте позициями со смартфона, даже когда вы вдали от компьютера. Какую проблему решает Сетапы Smart Money не ждут вас. Order Blocks и Liquidity Sweeps формируются во время открытия Лондона, Нью-Йорка или в разгар азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто вдали от э
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
5 (1)
Индикаторы
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v3.0) – Единый интерфейс, встроенные спарклайны, экспорт CSV Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это индикатор для MetaTrader 5 , который измеряет относительную силу 8 основных валют в реальном времени (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD), анализируя до 28 валютных пар Forex (в зависимости от символов, доступных у вашего брокера). Версия 3.0 представляет полное визуальное обновление, соответствующее теме TradingTips Dashboard Suite (такой же вне
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — Версия 1.5 Multi-Timeframe Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — индикатор технического анализа для MetaTrader 5, который обнаруживает снятия ликвидности (liquidity sweeps) с подтверждением смены структуры рынка (MSS) . На основе методологии Smart Money Concepts / ICT он определяет уровни Buy Side Liquidity (BSL) и Sell Side Liquidity (SSL) и сигнализирует о снятии стопов с последующей сменой структуры. Индикатор обеспечивает встроенный мультитаймфреймовый анал
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT4 - индикатор для MetaTrader 4, разработанный для трейдеров, которые хотят читать структуру рынка и основные зоны реакции цены прямо на графике. Он объединяет BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Ликвидность, Kill Zones, Volume Profile и компактный дашборд для быстрого анализа. Этот индикатор предназначен для трейдеров, использующих структуру рынка, концепции ICT и Smart Money как основу принятия решений. Он помогает определять продолжения тре
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Утилиты
ИЩЕТЕ ВЕРСИЮ ДЛЯ MT5? Если вы используете MetaTrader 5, нажмите здесь, чтобы получить нативную версию: https://www.mql5.com/ru/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Профессиональный индикатор силы валют (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который измеряет относительную силу основных валют рынка Форекс в реальном времени. Он анализирует до 28 основных пар, рассчитывает нормализованную силу 8 главных валют и отобр
Trailing Stop Manager Basic
Prime Horizon
Утилиты
Trailing Stop Manager Basic — Бесплатный трейлинг-стоп советник (MT5) Trailing Stop Manager Basic — бесплатная версия Trailing Stop Manager PRO. Этот советник для MetaTrader 5 автоматизирует управление трейлинг-стопом в фиксированных пипсах, безубытком и одноуровневым частичным закрытием по всем открытым позициям счёта. Работает с ручными ордерами и ордерами от любого другого советника. Инструмент включает профессиональную визуальную панель, идентичную PRO-версии — дневная статистика, P&L в реал
FREE
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Trendline Targets Dashboard MT5 Трендовый индикатор на основе адаптивного движка SuperTrend . Он строит чёткую линию тренда, отмечает каждую смену тренда и проецирует стоп-лосс и три цели тейк-профита на основе кратных риска (R). Каждый параметр настраивается прямо на графике через панель управления, с опциональными фильтрами качества, настраиваемыми оповещениями и встроенным калькулятором размера позиции. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Откройте панель Quick Settings на графике и настраивайте всё на лету,
Session Volume Profile SMC MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем. Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене . Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накла
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Индикаторы
Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini – это бесплатный индикатор для MetaTrader 5 , который в реальном времени показывает относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в виде понятной и быстрой к чтению панели. Цель: за несколько секунд определить сильные и слабые валюты, чтобы сформировать целевой watchlist (например, выбрать пары, где сильная валюта противостоит слабой). Что
FREE
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Утилиты
Trailing Stop Manager PRO v3.0 — Комплекс управления позициями (MT5) Trailing Stop Manager PRO — это эксперт-советник для MetaTrader 5, автоматизирующий управление всеми открытыми позициями: trailing stop, безубыток, частичные закрытия, защита от просадки и оповещения. Версия 3.0 — полная переработка, которая увеличивает количество режимов trailing, добавляет уведомления Telegram, интегрирует защиту от просадки для счетов Funded и предоставляет визуальную панель с интерактивными элементами управ
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Расчёт лота + визуальные зоны SL/TP (Drag & Drop) для быстрой и точной риск-менеджмент системы Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 — это индикатор управления риском и расчёта размера позиции (position sizing / money management) для MetaTrader 4. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе вашего риска на сделку , расстояния до Stop Loss и параметров символа (tick value, tick size, маржа, плечо и т.д.). Версия 2.0 — это крупное обновле
Session Volume Profile SMC MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем. Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене . Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накла
SMC Signal Matrix MT5
Prime Horizon
Индикаторы
SMC Signal Matrix — это мультисимвольный сканер на основе Smart Money Concepts. Он анализирует множество символов одновременно и показывает на одной панели тренд структуры рынка, торговый сигнал, оценку качества (confluence), ближайший ордер-блок и последнее снятие ликвидности по каждой паре. Вместо того чтобы открывать по одному графику, вы читаете структуру рынка всего списка наблюдения на одной панели. Сканер применяет один и тот же движок Smart Money Concepts к каждому символу: структура рын
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв