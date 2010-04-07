SMC Trade Pilot MT4
- Утилиты
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Prime Horizon🎯 MT5 Developer — Market Structure, Smart Money & Funded Trading Tools
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- Версия: 1.5
- Активации: 5
SMC Trade Pilot MT4
Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров Smart Money Concepts. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика и открывайте сделку одним касанием. Управляйте позициями со смартфона, даже находясь вдали от компьютера.
Какую задачу решает
Сетапы Smart Money не ждут. Ордер-блоки и снятия ликвидности формируются на открытии Лондона, Нью-Йорка или в середине азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто не у экрана. Пока вы посмотрите на график, сетап уже отыгран или цена ушла.
SMC Trade Pilot превращает ваш смартфон в торговый кокпит в реальном времени. Советник непрерывно сканирует график на наличие сигналов SMC. Когда формируется сетап, он отправляет в Telegram полный торговый билет: скриншот графика, направление, цену входа, рекомендованный стоп-лосс, рекомендованный тейк-профит и оценку качества. Решение за вами. Одно касание исполнить, одно касание пропустить.
Как это работает
- Советник отслеживает график в фоновом режиме.
- При обнаружении сигнала Smart Money (BOS, ChoCH, ранний пробой, новый ордер-блок или снятие ликвидности) в Telegram приходит подробное сообщение со скриншотом графика, деталями сигнала, ценой входа и предложениями по SL/TP.
- Три встроенные кнопки позволяют решить: EXECUTE открывает сделку, SKIP отклоняет сигнал, MODIFY ручная корректировка.
- После исполнения сообщение обновляется и показывает открытый тикет и одну кнопку CLOSE NOW. Вы можете закрыть позицию из Telegram в любой момент.
- Пока позиция открыта, советник может перевести стоп в безубыток после 1R, затем применить трейлинг-стоп на основе ATR.
Основные возможности
- Движок сигналов Smart Money: Break of Structure, Change of Character, обнаружение раннего пробоя, ордер-блоки с оценкой силы, Fair Value Gaps, снятия ликвидности и Volume Profile.
- Мультитаймфрейм-панель: мгновенное направление M15, H1, H4 и D1 с оценкой конфлюэнции.
- Двусторонняя интеграция с Telegram: подробные сообщения со скриншотом графика и кнопками EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE.
- Встроенное управление риском: размер лота в процентах от средств, настраиваемый риск на сделку, защита от дневной просадки и дневной лимит сделок.
- Автоматические SL/TP: на основе множителя ATR или последнего ордер-блока, с настраиваемым соотношением риск/прибыль.
- Управление позицией: безубыток после 1R, затем трейлинг-стоп по ATR.
- Фильтр качества: каждый сигнал получает оценку. Задайте минимальный порог, и в Telegram попадут только более чистые сетапы.
- Фильтр сессий: опциональное ограничение азиатской, лондонской или нью-йоркской kill zone.
- Фильтр спреда: блокирует исполнение, когда спред превышает ваш порог.
- Статистика ордер-блоков: процент попаданий, процент митигации и средняя сила исторических ордер-блоков.
- Сканирование истории: анализ ордер-блоков до 2000 баров при запуске.
- Дашборд: перемещаемая панель со структурой в реальном времени, мультитаймфрейм-обзором, kill zones и статусом текущего сигнала.
Для кого
- Ручные трейдеры SMC и ICT, которые не хотят упускать сетапы в свое отсутствие.
- Дей-трейдеры и свинг-трейдеры, которые не могут следить за графиками в рабочее время.
- Путешественники и удаленные работники, которым нужен торговый кокпит в смартфоне.
- Кандидаты funded challenge, которым нужна строгая система управления риском.
Требования и установка
- MetaTrader 4, любой брокер.
- Токен Telegram-бота, бесплатно через @BotFather в приложении Telegram.
- Ваш личный Telegram chat ID, бесплатно через @userinfobot.
- Разрешите https://api.telegram.org в Сервис, Настройки, Советники.
- После покупки предоставляется подробное PDF-руководство с пошаговой инструкцией и скриншотами.
Основные параметры
|Параметр
|По умолчанию
|Назначение
|InpTelegramEnable
|false
|Включение модуля Telegram
|InpTelegramBotToken
|пусто
|Ваш токен бота @BotFather
|InpTelegramChatID
|пусто
|Ваш chat ID @userinfobot
|InpExecEnable
|false
|Включение исполнения. Оставьте false только для оповещений.
|InpExecRiskPct
|1.0
|Риск на сделку в процентах от средств
|InpExecRRRatio
|2.0
|Соотношение риск/прибыль автоматического TP
|InpExecMaxTradesDay
|5
|Дневной лимит количества сделок
|InpExecMaxDailyDDPct
|3.0
|Максимальная дневная просадка в процентах, 0 отключает
|InpExecMinQualityScore
|0
|Минимальная оценка качества 0-100 для исполнения, 0 без фильтра
Важные замечания
- Этот советник полуавтоматический помощник. Сделки открываются только после вашего нажатия EXECUTE в Telegram. Советник не открывает позиции самостоятельно.
- Прошлые результаты не гарантируют будущих. Маржинальная торговля сопряжена со значительным риском потерь.
- Всегда тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальном.
- Поддержка осуществляется через сообщения MQL5.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке Forex и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Прежде чем принять решение о торговле, тщательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и готовность к риску. Вы можете понести частичную или полную потерю первоначальных средств, поэтому не вкладывайте деньги, потерю которых не можете себе позволить.