SMC Trade Pilot MT4

Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров Smart Money Concepts. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика и открывайте сделку одним касанием. Управляйте позициями со смартфона, даже находясь вдали от компьютера.

Какую задачу решает

Сетапы Smart Money не ждут. Ордер-блоки и снятия ликвидности формируются на открытии Лондона, Нью-Йорка или в середине азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто не у экрана. Пока вы посмотрите на график, сетап уже отыгран или цена ушла.

SMC Trade Pilot превращает ваш смартфон в торговый кокпит в реальном времени. Советник непрерывно сканирует график на наличие сигналов SMC. Когда формируется сетап, он отправляет в Telegram полный торговый билет: скриншот графика, направление, цену входа, рекомендованный стоп-лосс, рекомендованный тейк-профит и оценку качества. Решение за вами. Одно касание исполнить, одно касание пропустить.

Как это работает

Советник отслеживает график в фоновом режиме. При обнаружении сигнала Smart Money (BOS, ChoCH, ранний пробой, новый ордер-блок или снятие ликвидности) в Telegram приходит подробное сообщение со скриншотом графика, деталями сигнала, ценой входа и предложениями по SL/TP. Три встроенные кнопки позволяют решить: EXECUTE открывает сделку, SKIP отклоняет сигнал, MODIFY ручная корректировка. После исполнения сообщение обновляется и показывает открытый тикет и одну кнопку CLOSE NOW. Вы можете закрыть позицию из Telegram в любой момент. Пока позиция открыта, советник может перевести стоп в безубыток после 1R, затем применить трейлинг-стоп на основе ATR.

Основные возможности

Движок сигналов Smart Money : Break of Structure, Change of Character, обнаружение раннего пробоя, ордер-блоки с оценкой силы, Fair Value Gaps, снятия ликвидности и Volume Profile.

: Break of Structure, Change of Character, обнаружение раннего пробоя, ордер-блоки с оценкой силы, Fair Value Gaps, снятия ликвидности и Volume Profile. Мультитаймфрейм-панель : мгновенное направление M15, H1, H4 и D1 с оценкой конфлюэнции.

: мгновенное направление M15, H1, H4 и D1 с оценкой конфлюэнции. Двусторонняя интеграция с Telegram : подробные сообщения со скриншотом графика и кнопками EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE.

: подробные сообщения со скриншотом графика и кнопками EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE. Встроенное управление риском : размер лота в процентах от средств, настраиваемый риск на сделку, защита от дневной просадки и дневной лимит сделок.

: размер лота в процентах от средств, настраиваемый риск на сделку, защита от дневной просадки и дневной лимит сделок. Автоматические SL/TP : на основе множителя ATR или последнего ордер-блока, с настраиваемым соотношением риск/прибыль.

: на основе множителя ATR или последнего ордер-блока, с настраиваемым соотношением риск/прибыль. Управление позицией : безубыток после 1R, затем трейлинг-стоп по ATR.

: безубыток после 1R, затем трейлинг-стоп по ATR. Фильтр качества : каждый сигнал получает оценку. Задайте минимальный порог, и в Telegram попадут только более чистые сетапы.

: каждый сигнал получает оценку. Задайте минимальный порог, и в Telegram попадут только более чистые сетапы. Фильтр сессий : опциональное ограничение азиатской, лондонской или нью-йоркской kill zone.

: опциональное ограничение азиатской, лондонской или нью-йоркской kill zone. Фильтр спреда : блокирует исполнение, когда спред превышает ваш порог.

: блокирует исполнение, когда спред превышает ваш порог. Статистика ордер-блоков : процент попаданий, процент митигации и средняя сила исторических ордер-блоков.

: процент попаданий, процент митигации и средняя сила исторических ордер-блоков. Сканирование истории : анализ ордер-блоков до 2000 баров при запуске.

: анализ ордер-блоков до 2000 баров при запуске. Дашборд: перемещаемая панель со структурой в реальном времени, мультитаймфрейм-обзором, kill zones и статусом текущего сигнала.

Для кого

Ручные трейдеры SMC и ICT, которые не хотят упускать сетапы в свое отсутствие.

Дей-трейдеры и свинг-трейдеры, которые не могут следить за графиками в рабочее время.

Путешественники и удаленные работники, которым нужен торговый кокпит в смартфоне.

Кандидаты funded challenge, которым нужна строгая система управления риском.

Требования и установка

MetaTrader 4, любой брокер.

Токен Telegram-бота, бесплатно через @BotFather в приложении Telegram.

Ваш личный Telegram chat ID, бесплатно через @userinfobot.

Разрешите https://api.telegram.org в Сервис, Настройки, Советники.

в Сервис, Настройки, Советники. После покупки предоставляется подробное PDF-руководство с пошаговой инструкцией и скриншотами.

Основные параметры

Параметр По умолчанию Назначение InpTelegramEnable false Включение модуля Telegram InpTelegramBotToken пусто Ваш токен бота @BotFather InpTelegramChatID пусто Ваш chat ID @userinfobot InpExecEnable false Включение исполнения. Оставьте false только для оповещений. InpExecRiskPct 1.0 Риск на сделку в процентах от средств InpExecRRRatio 2.0 Соотношение риск/прибыль автоматического TP InpExecMaxTradesDay 5 Дневной лимит количества сделок InpExecMaxDailyDDPct 3.0 Максимальная дневная просадка в процентах, 0 отключает InpExecMinQualityScore 0 Минимальная оценка качества 0-100 для исполнения, 0 без фильтра

Важные замечания

Этот советник полуавтоматический помощник. Сделки открываются только после вашего нажатия EXECUTE в Telegram. Советник не открывает позиции самостоятельно.

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Маржинальная торговля сопряжена со значительным риском потерь.

Всегда тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальном.

Поддержка осуществляется через сообщения MQL5.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Прежде чем принять решение о торговле, тщательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и готовность к риску. Вы можете понести частичную или полную потерю первоначальных средств, поэтому не вкладывайте деньги, потерю которых не можете себе позволить.