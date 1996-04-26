Session Volume Profile SMC MT4

Один профиль на сессию - День, Неделя или Месяц, выбирается автоматически по таймфрейму графика или вручную.

- День, Неделя или Месяц, выбирается автоматически по таймфрейму графика или вручную. POC, VAH, VAL и Зона Стоимости для каждой сессии, с регулируемым охватом Зоны Стоимости.

для каждой сессии, с регулируемым охватом Зоны Стоимости. Уровни предыдущей сессии продлеваются как динамическая поддержка/сопротивление; выходные и праздники учитываются автоматически.

продлеваются как динамическая поддержка/сопротивление; выходные и праздники учитываются автоматически. Независимый таймфрейм расчёта - строить профиль по M1, M5 или M15 для более точного разрешения на любом таймфрейме графика.

- строить профиль по M1, M5 или M15 для более точного разрешения на любом таймфрейме графика. Структура рынка HH / HL / LH / LL (SMC).

(SMC). Уровни Break of Structure - ожидаемые (пунктир) и подтверждённые (сплошные), сохраняются в недавних сессиях.

- ожидаемые (пунктир) и подтверждённые (сплошные), сохраняются в недавних сессиях. Окраска объёма покупок / продаж внутри Зоны Стоимости, чтобы видеть, кто контролировал рынок.

внутри Зоны Стоимости, чтобы видеть, кто контролировал рынок. Перемещаемая и сворачиваемая панель - сессия, POC, VAH/VAL, цена относительно Зоны Стоимости, тренд структуры и ожидаемые уровни одним взглядом.

- сессия, POC, VAH/VAL, цена относительно Зоны Стоимости, тренд структуры и ожидаемые уровни одним взглядом. Работает на всех символах и таймфреймах - Forex, индексы, металлы, крипто - с тиковым или реальным объёмом.

Auto period - период профиля следует за таймфреймом (День / Неделя / Месяц); отключите для ручной установки.

- период профиля следует за таймфреймом (День / Неделя / Месяц); отключите для ручной установки. Calc timeframe - разрешение данных для построения каждого профиля.

- разрешение данных для построения каждого профиля. Periods to show - число отображаемых прошлых сессий.

- число отображаемых прошлых сессий. Value Area % - доля объёма внутри Зоны Стоимости (по умолчанию 70%).

- доля объёма внутри Зоны Стоимости (по умолчанию 70%). Rows и ширина - детализация профиля и ширина на экране.

- детализация профиля и ширина на экране. Show structure / break lines / dashboard - независимые переключатели, цвета и размер шрифта.

показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем.Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение:. Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накладывает сверху взгляд на структуру рынка в стиле Smart Money Concepts (SMC), так что объём и структура видны в одном инструменте.Для каждой сессии индикатор рисует полный профиль объёма с(Point of Control - наиболее торгуемая цена),(верх и низ Зоны Стоимости) и затенённой, содержащей основную часть объёма сессии. При закрытии сессии её POC, VAH и VAL переносятся на следующую, где часто работают как- уровни, оставленные потоком ордеров.Поверх профиля индикатор отмечает- Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs и Lower Lows (HH / HL / LH / LL) - и отслеживает(Break of Structure). Уровни, которые цена ещё не пробила, показаны пунктиром; уровни, уже пробитые закрытием свечи, остаются на графике сплошной линией. Реакция на предыдущем POC вместе с пробоем структуры даёт контекст, который не даст одна цена.Перетащите индикатор на любой график и символ - профили сессий, уровни, структура и панель появятся сразу. Всё настраивается, а значения по умолчанию готовы к работе.Образовательный и аналитический инструмент. Он не открывает сделки и не подаёт сигналов на покупку или продажу. Торговля сопряжена с риском; прошлое поведение уровня не гарантирует будущих результатов.