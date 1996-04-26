Session Volume Profile SMC MT4

Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем.

Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене. Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накладывает сверху взгляд на структуру рынка в стиле Smart Money Concepts (SMC), так что объём и структура видны в одном инструменте.

Что он строит
Для каждой сессии индикатор рисует полный профиль объёма с POC (Point of Control - наиболее торгуемая цена), VAH и VAL (верх и низ Зоны Стоимости) и затенённой Зоной Стоимости, содержащей основную часть объёма сессии. При закрытии сессии её POC, VAH и VAL переносятся на следующую, где часто работают как поддержка и сопротивление - уровни, оставленные потоком ордеров.

Объём и структура рынка в одном представлении
Поверх профиля индикатор отмечает структуру рынка - Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs и Lower Lows (HH / HL / LH / LL) - и отслеживает уровни пробоя (Break of Structure). Уровни, которые цена ещё не пробила, показаны пунктиром; уровни, уже пробитые закрытием свечи, остаются на графике сплошной линией. Реакция на предыдущем POC вместе с пробоем структуры даёт контекст, который не даст одна цена.

Основные возможности
  • Один профиль на сессию - День, Неделя или Месяц, выбирается автоматически по таймфрейму графика или вручную.
  • POC, VAH, VAL и Зона Стоимости для каждой сессии, с регулируемым охватом Зоны Стоимости.
  • Уровни предыдущей сессии продлеваются как динамическая поддержка/сопротивление; выходные и праздники учитываются автоматически.
  • Независимый таймфрейм расчёта - строить профиль по M1, M5 или M15 для более точного разрешения на любом таймфрейме графика.
  • Структура рынка HH / HL / LH / LL (SMC).
  • Уровни Break of Structure - ожидаемые (пунктир) и подтверждённые (сплошные), сохраняются в недавних сессиях.
  • Окраска объёма покупок / продаж внутри Зоны Стоимости, чтобы видеть, кто контролировал рынок.
  • Перемещаемая и сворачиваемая панель - сессия, POC, VAH/VAL, цена относительно Зоны Стоимости, тренд структуры и ожидаемые уровни одним взглядом.
  • Работает на всех символах и таймфреймах - Forex, индексы, металлы, крипто - с тиковым или реальным объёмом.
Основные настройки
  • Auto period - период профиля следует за таймфреймом (День / Неделя / Месяц); отключите для ручной установки.
  • Calc timeframe - разрешение данных для построения каждого профиля.
  • Periods to show - число отображаемых прошлых сессий.
  • Value Area % - доля объёма внутри Зоны Стоимости (по умолчанию 70%).
  • Rows и ширина - детализация профиля и ширина на экране.
  • Show structure / break lines / dashboard - независимые переключатели, цвета и размер шрифта.
Начало работы
Перетащите индикатор на любой график и символ - профили сессий, уровни, структура и панель появятся сразу. Всё настраивается, а значения по умолчанию готовы к работе.

Примечание
Образовательный и аналитический инструмент. Он не открывает сделки и не подаёт сигналов на покупку или продажу. Торговля сопряжена с риском; прошлое поведение уровня не гарантирует будущих результатов.
Рекомендуем также
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Индикаторы
Рынок несправедлив, хотя бы потому, что всего лишь 10% игроков управляют 90% капитала. У рядового трейдера мало шансов, чтобы противостоять этим «хищникам». Но выход есть, необходимо всего лишь перейти на другую сторону, необходимо находиться в числе этих 10% «акул», научиться распознавать их намерения и двигаться вместе с ними. Объем - это единственный опережающий фактор, который безупречно работает на любом периоде и любом торговом инструменте. Сначала зарождается и накапливается объем, и толь
Volume Profile Sniper
Vadim Verkhovtsev
Индикаторы
Volume Profile Sniper v11.1 -комплексный инструмент для анализа рынка и профессиональный подход к торговле Volume Profile Sniper v11.1 объединяет более 15 ключевых фильтров в одном индикаторе, предоставляя чёткие сигналы на основе комплексной оценки рыночной ситуации. Основные возможности Анализ объёмного дисбаланса   – алгоритм вычисляет долю покупателей и продавцов в каждой свече, сигнализируя о преобладании одной из сторон (настраиваемый порог от 50% до 90%). Многоуровневая фильтрация сигн
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
Индикаторы
Индикатор позволяет анализировать изменения тиковых объемов в виде кумулятивных дельта-баров (свечей). Он вычисляет на каждом баре тиковые объемы для покупок и продаж (раздельно), а также их разницу. Кроме того, он может выводить объемы в разбивке по кластерам (ячейкам) цен внутри указанного бара (обычно это последний бар). Данный индикатор производит вычисления аналогично VolumeDelta , но предоставляет иное отображение результатов. Имеется версия для МетаТрейдер 5 - VolumeDeltaBars . Это ограни
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
Ключевые Особенности  Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.  Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориентир
Delta Volume Profile Zones MT4
Mattia Marco Platania
Индикаторы
Paid release: Delta Volume Profile Zones MT4 is a paid MetaCoderStore indicator. Use the product comments for setup questions, feature requests, and feedback for future updates. Delta Volume Profile Zones is a compact volume-profile indicator for traders who want price-level context without turning the chart into a crowded footprint screen. It builds a rolling profile from recent candles and marks the key zones traders usually watch: Point of Control, Value Area High, Value Area Low, high-volume
Trend Scan Friend
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Trend Identification: Look for the color change. When candles turn Green , look for Buy opportunities. When they turn Red , look for Sell opportunities. Entry: Enter on the break of the trend line or on the pullback to the line. Stop Loss: Use the
Market voleum profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The Market Profile & Volume Profile Indicator is a powerful technical analysis tool designed to visualize market activity and price distribution over specific timeframes. Unlike standard technical indicators that focus solely on price over time, th
MR Volume Profile 4
Sergey Khramchenkov
Индикаторы
Индикатор "MR Volume Profile 4" — это графический инструмент, отображающий объем торгов на разных ценовых уровнях, а не во временных интервалах. Ключевым понятием в профиле объема является контрольная точка (POC) — ценовой уровень с наибольшим объемом торгов за сессию или временной диапазон. В то время как такие инструменты, как VWAP или OBV , показывают тренды объема, индикатор "MR Volume Profile 4" предоставляет подробную информацию о том, где происходит наибольшая рыночная активность на конкр
Simply The Best Pro
Szymon Palczynski
5 (1)
Индикаторы
This indicator displays the histogram and arrows on chart. When Simple The Best Pro are placed on a chart, they identify the trend.  The color of may be blue or red. The blue color stands for upside moves and the red color stands for downside trends. The indicator offers to set Stop Loss (SL) and  Take Profit (TP)  setting. The default value is ATR. Indicator has automatic optimization. The STB is a unique indicator that shows the tendency (button Bars) of a particular signals. The STB tells us
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Smart Predictor
Victor Golovkov
Индикаторы
Smart Predictor — Непрерывный прогноз рыночных движений с интеллектуальными сигналами SmartPredictor   — это новый взгляд на технический анализ. Индикатор объединяет сглаживание ценовых данных с элементами прогнозирования, создавая  единую, непрерывную картину «прошлое-настоящее-будущее» . Вы больше не гадаете, куда пойдёт цена — вы видите вероятный сценарий прямо на графике. Ключевая инновация: Устранение визуального запаздывания В отличие от стандартных индикаторов усреднения (скользящих сред
Candle Timer Countdown Pro for MT4
Kun Ming Xie
Индикаторы
Обзор Candle Timer Countdown Pro for MT4 — это индикатор обратного отсчета до закрытия свечи для MetaTrader 4. Он показывает на графике, сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, и дополняет эту информацию круговой дугой прогресса, чтобы трейдер мог с первого взгляда оценить текущий этап свечи. В отличие от простых индикаторов обратного отсчета, которые обновляются только при поступлении нового tick, этот индикатор использует привязку к серверному времени и интерполяцию по локальным ча
Titan AI Volume Profile Pro MT4
Artur Martirosian
Индикаторы
TITAN AI Volume Profile PRO MT4 — это профессиональный технический индикатор для глубинного анализа рынка, распределения гистограммы объема и графической визуализации ключевых уровней в MetaTrader 4. Основные возможности: - Динамический расчет Профиля Объема на основе тиковой истории и ценовых уровней. - Автоматическое определение Зоны Стоимости (VAH, VAL) и Уровня Максимального Объема (POC). - Выделение узлов высокого (HVN) и низкого (LVN) объема для точного поиска точек отскока и пробоя. - В
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Time Bubble
Ahmed Mohamed
Индикаторы
Time Bubble ***Specialized for GBPJPY 1H time frame*** (tested for two years with success rates about 82%) Time Circle's smart algorithm detects the price circles with time . give strong signals at the right time as result of combine the price and time. our team spent months to develop this indicator specially for GBPJPY ..with high success rates about 82% win trades over two years .tested from December 2016 to November 2018. *** in last two years total signals 1012 with 829 Wins and 183 Lo
Session High Low
Jerome Asiusin
Индикаторы
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Market profile market profile
Amyr Shryf Mhmd Salh
Индикаторы
The Market Profile Indicator for MT4 displays the price levels and zones where increased trading activity happens. These zones with substantial forex trading activity provide the forex traders with the best entry levels, support, and resistance levels. Moreover, price levels indicate the best reversal zones. As a result, forex traders can identify BULLISH and BEARISH market trends and BUY and SELL entry points as well as the best reversal points. The indicator works well in all intraday timefram
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Индикаторы
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Индикаторы
Индикатор VR Grid разработан для создания графической сетки с настройками, определяемыми пользователем. В отличие от стандартной сетки VR Grid используется для построения круглых уровней . В зависимости от выбора пользователя, шаг между круглыми уровнями может быть произвольным. Кроме того, в отличие от других индикаторов и утилит, VR Grid сохраняет положение сетки даже при изменении временного периода или перезагрузке терминала. Настройки, set файлы, демо версии, инструкции, решение проблем, мо
FREE
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Price Magnets
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
Supply and Demand Multi Timeframe Indicator
Roman Zhitnik
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор является мультитаймфреймовой версией индикатора Supply and Demand . Он позволяет анализировать график, используя закон спроса и предложения на трех разных таймфреймах одновременно. Вы сможете увидеть, в каких ценовых зонах происходили покупки и продажи, и определить наиболее выгодные места для открытия позиций. В качестве основы индикатора используется принцип фрактальности рынка. Зоны на графике отображают места, где наличие сильного покупателя либо продавца заставило цену развернутьс
FREE
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Индикаторы
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
3 (2)
Индикаторы
Gold Venamax – это лучший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Особенности индикатора: Это супер индикатор с Magic и двумя Блоками трендовых стрелочников для комфортной и профитной торговли. Красная Кнопка переключения по блокам выведена на график. Magic задается в настройках индикатора, так чтобы можно было установить индикатор на два график
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Другие продукты этого автора
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор MT5, разработанный для трейдеров, которые хотят читать рыночную структуру и основные зоны реакции цены прямо на графике. Он объединяет BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Ликвидность, Kill Zones, Volume Profile и компактную панель для быстрого анализа. Индикатор предназначен для трейдеров, использующих рыночную структуру, концепции ICT и Smart Money как основу для принятия решений. Он помогает выявлять продолжения тренда, во
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator Lite MT5 - Бесплатный индикатор управления рисками (v2.0) Бесплатная Lite-версия Position Size Calculator. Если вам нужно интерактивное перетаскивание линий SL/TP, режим фиксированного лота и регулировка Risk/R:R/ATR с панели, см. PRO-версию на Market: Position Size Calculator PRO MT5 . Обзор Position Size Calculator Lite MT5 — бесплатный индикатор, рассчитывающий рекомендуемый размер лота для сделки на основе процента риска, Stop Loss на базе ATR и целевого соотношения
FREE
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Калькулятор лота и риска PRO MT5 (v2.30) Position Size Calculator PRO — продвинутый инструмент управления рисками для MetaTrader 5, который рассчитывает рекомендуемый объем лота на основе вашего риска на сделку, расстояния Stop Loss и спецификаций символа (значение тика, размер тика, минимальный/максимальный/шаг объема, маржа). Без торговых операций: этот индикатор не открывает и не закрывает ордера и не управляет позициями. Это инструмент поддержки принятия решений для стандартизации управления
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4 Индикатор Smart Money Concepts (SMC / ICT), который размечает ликвидность buy-side и sell-side, определяет, когда цена снимает уровень ликвидности, и подтверждает последующий Market Structure Shift (MSS). Каждый валидный sweep + MSS отмечается стрелкой и оценивается мультитаймфреймовой конфлюэнцией, с автоматической проекцией риск-прибыль и живой панелью на графике. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ Размечает ликвидность buy-side (BSL) и sell-side (SSL) по подтверждённым свинг-ма
SMC Trade Pilot MT5
Prime Horizon
5 (1)
Утилиты
SMC Trade Pilot MT5 Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров, использующих концепции Smart Money. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика, затем размещайте сделку одним нажатием. Управляйте позициями со смартфона, даже когда вы вдали от компьютера. Какую проблему решает Сетапы Smart Money не ждут вас. Order Blocks и Liquidity Sweeps формируются во время открытия Лондона, Нью-Йорка или в разгар азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто вдали от э
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
5 (1)
Индикаторы
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v3.0) – Единый интерфейс, встроенные спарклайны, экспорт CSV Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это индикатор для MetaTrader 5 , который измеряет относительную силу 8 основных валют в реальном времени (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD), анализируя до 28 валютных пар Forex (в зависимости от символов, доступных у вашего брокера). Версия 3.0 представляет полное визуальное обновление, соответствующее теме TradingTips Dashboard Suite (такой же вне
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — Версия 1.5 Multi-Timeframe Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — индикатор технического анализа для MetaTrader 5, который обнаруживает снятия ликвидности (liquidity sweeps) с подтверждением смены структуры рынка (MSS) . На основе методологии Smart Money Concepts / ICT он определяет уровни Buy Side Liquidity (BSL) и Sell Side Liquidity (SSL) и сигнализирует о снятии стопов с последующей сменой структуры. Индикатор обеспечивает встроенный мультитаймфреймовый анал
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT4 - индикатор для MetaTrader 4, разработанный для трейдеров, которые хотят читать структуру рынка и основные зоны реакции цены прямо на графике. Он объединяет BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Ликвидность, Kill Zones, Volume Profile и компактный дашборд для быстрого анализа. Этот индикатор предназначен для трейдеров, использующих структуру рынка, концепции ICT и Smart Money как основу принятия решений. Он помогает определять продолжения тре
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Утилиты
ИЩЕТЕ ВЕРСИЮ ДЛЯ MT5? Если вы используете MetaTrader 5, нажмите здесь, чтобы получить нативную версию: https://www.mql5.com/ru/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Профессиональный индикатор силы валют (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который измеряет относительную силу основных валют рынка Форекс в реальном времени. Он анализирует до 28 основных пар, рассчитывает нормализованную силу 8 главных валют и отобр
Trailing Stop Manager Basic
Prime Horizon
Утилиты
Trailing Stop Manager Basic — Бесплатный трейлинг-стоп советник (MT5) Trailing Stop Manager Basic — бесплатная версия Trailing Stop Manager PRO. Этот советник для MetaTrader 5 автоматизирует управление трейлинг-стопом в фиксированных пипсах, безубытком и одноуровневым частичным закрытием по всем открытым позициям счёта. Работает с ручными ордерами и ордерами от любого другого советника. Инструмент включает профессиональную визуальную панель, идентичную PRO-версии — дневная статистика, P&L в реал
FREE
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Индикаторы
Trendline Targets Dashboard MT5 Трендовый индикатор на основе адаптивного движка SuperTrend . Он строит чёткую линию тренда, отмечает каждую смену тренда и проецирует стоп-лосс и три цели тейк-профита на основе кратных риска (R). Каждый параметр настраивается прямо на графике через панель управления, с опциональными фильтрами качества, настраиваемыми оповещениями и встроенным калькулятором размера позиции. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Откройте панель Quick Settings на графике и настраивайте всё на лету,
Session Volume Profile SMC MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Session Volume Profile SMC показывает, где рынок реально торговал, а не только куда шла цена. Для каждой сессии (День, Неделя или Месяц) он строит горизонтальный профиль объёма прямо на графике, выявляя ценовые уровни, которые привлекли наибольшую активность и которые цена обычно уважает в дальнейшем. Большинство графиков показывают только цену. Volume Profile добавляет недостающее измерение: сколько было наторговано на каждой цене . Индикатор превращает это в понятное чтение по сессиям и накла
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Индикаторы
Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini – это бесплатный индикатор для MetaTrader 5 , который в реальном времени показывает относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в виде понятной и быстрой к чтению панели. Цель: за несколько секунд определить сильные и слабые валюты, чтобы сформировать целевой watchlist (например, выбрать пары, где сильная валюта противостоит слабой). Что
FREE
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Утилиты
Trailing Stop Manager PRO v3.0 — Комплекс управления позициями (MT5) Trailing Stop Manager PRO — это эксперт-советник для MetaTrader 5, автоматизирующий управление всеми открытыми позициями: trailing stop, безубыток, частичные закрытия, защита от просадки и оповещения. Версия 3.0 — полная переработка, которая увеличивает количество режимов trailing, добавляет уведомления Telegram, интегрирует защиту от просадки для счетов Funded и предоставляет визуальную панель с интерактивными элементами управ
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Индикаторы
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Расчёт лота + визуальные зоны SL/TP (Drag & Drop) для быстрой и точной риск-менеджмент системы Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 — это индикатор управления риском и расчёта размера позиции (position sizing / money management) для MetaTrader 4. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе вашего риска на сделку , расстояния до Stop Loss и параметров символа (tick value, tick size, маржа, плечо и т.д.). Версия 2.0 — это крупное обновле
SMC Trade Pilot MT4
Prime Horizon
Утилиты
SMC Trade Pilot MT4 Полуавтоматический торговый помощник для трейдеров Smart Money Concepts. Получайте сигналы прямо в Telegram со скриншотом графика и открывайте сделку одним касанием. Управляйте позициями со смартфона, даже находясь вдали от компьютера. Какую задачу решает Сетапы Smart Money не ждут. Ордер-блоки и снятия ликвидности формируются на открытии Лондона, Нью-Йорка или в середине азиатской сессии, часто когда вы на работе, на встрече или просто не у экрана. Пока вы посмотрите на граф
SMC Signal Matrix MT5
Prime Horizon
Индикаторы
SMC Signal Matrix — это мультисимвольный сканер на основе Smart Money Concepts. Он анализирует множество символов одновременно и показывает на одной панели тренд структуры рынка, торговый сигнал, оценку качества (confluence), ближайший ордер-блок и последнее снятие ликвидности по каждой паре. Вместо того чтобы открывать по одному графику, вы читаете структуру рынка всего списка наблюдения на одной панели. Сканер применяет один и тот же движок Smart Money Concepts к каждому символу: структура рын
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв