EA de Seguimiento de Micro-Tendencias para GOLD

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

Manual Oficial de Usuario (Español)

1️⃣ Descripción General

NEXA ADX-EMA Trend Ride es un sistema de trading totalmente automatizado,

diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD).

A diferencia de los sistemas tradicionales basados en marcos temporales altos (H1/H4),

este EA se enfoca en aceleraciones micro-tendenciales que ocurren dentro de una tendencia ya establecida.

📌 Concepto Clave

Pequeñas pérdidas controladas + ganancias grandes ocasionales por expansión de tendencia

(captura de “colas gruesas”)

2️⃣ Estructura de Timeframes (IMPORTANTE)

🔹 Timeframes Internos de Cálculo (Lógica del EA)

Todas las decisiones de trading se realizan internamente utilizando los siguientes marcos temporales fijos:

TrendTF : M5 (dirección de micro-tendencia) TriggerTF : M1 (ejecución de entrada precisa)

M5 : Filtro de tendencia mediante EMA y ADX

M1: Retroceso RSI y activación por micro-momento

⚠️ Aviso Importante

El timeframe del gráfico donde se coloca el EA no afecta la lógica de trading.

El EA siempre opera con su estructura interna M5 / M1.

🔹 Timeframes Superiores (H1 / M15) – Solo Referencia

Los timeframes H1 y M15 no se utilizan en los cálculos del EA.

Se proporcionan únicamente como referencia visual para ayudar al usuario a comprender el contexto del mercado.

Uso Recomendado

H1 Identificar la dirección general del mercado GOLD Diferenciar entre mercado tendencial y lateral

M15 Observar compresión / expansión de volatilidad Identificar niveles clave de soporte y resistencia



📌 Nota

H1/M15 son solo herramientas de análisis visual.

No se recomienda la intervención manual basada en estos timeframes.

3️⃣ Lógica de la Estrategia

✅ Filtro de Tendencia

EMA (período 125) para dirección del mercado

ADX (período 14) para confirmar fuerza de tendencia

Mercados laterales o débiles se filtran automáticamente

✅ Condiciones de Entrada

Operaciones solo en la dirección de la tendencia

Confirmación de retroceso mediante RSI

Ejecución precisa con micro-momento en M1

✅ Stop Loss y Take Profit

Stop Loss (SL) : dinámico basado en ATR (pérdidas pequeñas y rápidas)

Take Profit (TP) : objetivo ATR con extensión Smart TP

Break-Even: protección automática tras alcanzar beneficio inicial

👉 La mayoría de las operaciones finalizan con pequeñas ganancias, pequeñas pérdidas o break-even.

👉 Solo unas pocas operaciones generan grandes beneficios de tendencia.

4️⃣ Gestión de Riesgo

El EA incorpora múltiples mecanismos de protección:

Límite de posiciones abiertas

Control de spread y deslizamiento

Sistema de break-even

Extensión Smart TP

Trailing stop SAR opcional

⚠️ Debido a la ejecución en M1, la calidad del broker y la velocidad de ejecución son factores críticos.

5️⃣ Entorno de Trading Recomendado

✅ Recomendado

Símbolo: GOLD (XAUUSD)

Broker con bajo spread

Ejecución rápida (VPS recomendado)

Sesiones de Londres y Nueva York

❌ No Recomendado

Entornos con spread alto

Trading durante noticias de alta volatilidad

Intervención manual frecuente

6️⃣ Capital y Tamaño de Lote

Modo conservador : 0.01 lote (recomendado)

Modo agresivo: 0.05 lote (solo usuarios experimentados)

📌 Este EA se basa en expectativa matemática, no en un alto porcentaje de aciertos.

Las rachas de pérdidas son parte normal del sistema.

7️⃣ Advertencia de Riesgo

Este Expert Advisor es un sistema de trading automatizado.

Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Debido a la lógica de ejecución en M1, los resultados pueden variar según el broker, el spread y la velocidad de ejecución. Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

8️⃣ Resumen