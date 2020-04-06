NEXA Adx Ema Trend Ride

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

EA de Seguimento de Micro-Tendência para GOLD

Manual Oficial do Usuário (Português)

1️⃣ Visão Geral

NEXA ADX-EMA Trend Ride é um sistema de trading totalmente automatizado,
desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD).

Diferente dos sistemas tradicionais baseados em timeframes maiores (H1/H4),
este EA foca em acelerações micro-tendenciais que ocorrem dentro de uma tendência já estabelecida.

📌 Conceito Central
Pequenas perdas controladas + ganhos grandes ocasionais por expansão de tendência
(captura de “fat tails”)

2️⃣ Estrutura de Timeframes (IMPORTANTE)

🔹 Timeframes Internos de Cálculo (Lógica do EA)

Todas as decisões de trading são feitas internamente usando os seguintes timeframes fixos:

TrendTF : M5 (direção da micro-tendência) TriggerTF : M1 (execução precisa da entrada)

  • M5: Filtro de tendência com EMA e ADX

  • M1: Pullback de RSI e gatilho de micro-momento

⚠️ Aviso Importante

  • O timeframe do gráfico onde o EA é anexado não influencia a lógica de trading.

  • O EA sempre opera com sua estrutura interna M5 / M1.

🔹 Timeframes Superiores (H1 / M15) – Apenas Referência

Os timeframes H1 e M15 não são utilizados nos cálculos do EA.
Eles servem apenas como referência visual para auxiliar o usuário a compreender o contexto do mercado.

Uso Recomendado

  • H1

    • Identificar a direção geral do mercado GOLD

    • Diferenciar entre mercado em tendência e consolidação

  • M15

    • Observar compressão / expansão da volatilidade

    • Identificar níveis-chave de suporte e resistência

📌 Nota
H1/M15 são apenas ferramentas de análise visual.
Intervenções manuais não são recomendadas.

3️⃣ Lógica da Estratégia

✅ Filtro de Tendência

  • EMA (período 125) para direção do mercado

  • ADX (período 14) para confirmar a força da tendência

  • Mercados laterais ou fracos são automaticamente filtrados

✅ Condições de Entrada

  • Operações somente na direção da tendência

  • Confirmação de pullback via RSI

  • Execução precisa usando micro-momento no M1

✅ Stop Loss e Take Profit

  • Stop Loss (SL): dinâmico baseado em ATR (perdas pequenas e rápidas)

  • Take Profit (TP): alvo ATR com extensão Smart TP

  • Break-Even: proteção automática após lucro inicial

👉 A maioria das operações termina com pequeno lucro, pequena perda ou break-even.
👉 Apenas algumas operações resultam em grandes ganhos de tendência.

4️⃣ Gestão de Risco

O EA inclui múltiplos mecanismos de proteção:

  • Limite máximo de posições abertas

  • Controle de spread e slippage

  • Sistema de break-even

  • Extensão Smart TP

  • Trailing stop SAR opcional

⚠️ Devido à execução em M1, a qualidade do broker e a velocidade de execução são fatores críticos.

5️⃣ Ambiente de Trading Recomendado

✅ Recomendado

  • Ativo: GOLD (XAUUSD)

  • Broker com spread baixo

  • Execução rápida (VPS recomendado)

  • Sessões de Londres e Nova York

❌ Não Recomendado

  • Ambientes com spread elevado

  • Trading durante notícias de alta volatilidade

  • Intervenção manual frequente

6️⃣ Capital e Tamanho do Lote

  • Modo conservador: 0.01 lote (recomendado)

  • Modo agressivo: 0.05 lote (somente para usuários experientes)

📌 Este EA é baseado em expectativa matemática, não em alta taxa de acerto.
Sequências de perdas fazem parte do funcionamento normal do sistema.

7️⃣ Aviso de Risco

Este Expert Advisor é um sistema de trading automatizado.
Resultados passados não garantem resultados futuros.

Devido à lógica de execução em M1, os resultados podem variar conforme broker, spread e velocidade de execução.

Teste sempre o EA em conta demo antes de utilizá-lo em conta real.

8️⃣ Resumo

  • ✔ Lógica interna: M5 / M1 micro-tendência

  • ✔ Timeframes de referência: H1 / M15

  • ✔ Núcleo da estratégia: pequenas perdas + grandes ganhos ocasionais

  • ✔ Otimizado exclusivamente para GOLD (XAUUSD)


