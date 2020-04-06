NEXA Adx Ema Trend Ride
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 1.10
- Atualizado: 15 dezembro 2025
- Ativações: 5
EA de Seguimento de Micro-Tendência para GOLD
Manual Oficial do Usuário (Português)
1️⃣ Visão Geral
NEXA ADX-EMA Trend Ride é um sistema de trading totalmente automatizado,
desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD).
Diferente dos sistemas tradicionais baseados em timeframes maiores (H1/H4),
este EA foca em acelerações micro-tendenciais que ocorrem dentro de uma tendência já estabelecida.
📌 Conceito Central
Pequenas perdas controladas + ganhos grandes ocasionais por expansão de tendência
(captura de “fat tails”)
2️⃣ Estrutura de Timeframes (IMPORTANTE)
🔹 Timeframes Internos de Cálculo (Lógica do EA)
Todas as decisões de trading são feitas internamente usando os seguintes timeframes fixos:
-
M5: Filtro de tendência com EMA e ADX
-
M1: Pullback de RSI e gatilho de micro-momento
⚠️ Aviso Importante
-
O timeframe do gráfico onde o EA é anexado não influencia a lógica de trading.
-
O EA sempre opera com sua estrutura interna M5 / M1.
🔹 Timeframes Superiores (H1 / M15) – Apenas Referência
Os timeframes H1 e M15 não são utilizados nos cálculos do EA.
Eles servem apenas como referência visual para auxiliar o usuário a compreender o contexto do mercado.
Uso Recomendado
-
H1
-
Identificar a direção geral do mercado GOLD
-
Diferenciar entre mercado em tendência e consolidação
-
-
M15
-
Observar compressão / expansão da volatilidade
-
Identificar níveis-chave de suporte e resistência
-
📌 Nota
H1/M15 são apenas ferramentas de análise visual.
Intervenções manuais não são recomendadas.
3️⃣ Lógica da Estratégia
✅ Filtro de Tendência
-
EMA (período 125) para direção do mercado
-
ADX (período 14) para confirmar a força da tendência
-
Mercados laterais ou fracos são automaticamente filtrados
✅ Condições de Entrada
-
Operações somente na direção da tendência
-
Confirmação de pullback via RSI
-
Execução precisa usando micro-momento no M1
✅ Stop Loss e Take Profit
-
Stop Loss (SL): dinâmico baseado em ATR (perdas pequenas e rápidas)
-
Take Profit (TP): alvo ATR com extensão Smart TP
-
Break-Even: proteção automática após lucro inicial
👉 A maioria das operações termina com pequeno lucro, pequena perda ou break-even.
👉 Apenas algumas operações resultam em grandes ganhos de tendência.
4️⃣ Gestão de Risco
O EA inclui múltiplos mecanismos de proteção:
-
Limite máximo de posições abertas
-
Controle de spread e slippage
-
Sistema de break-even
-
Extensão Smart TP
-
Trailing stop SAR opcional
⚠️ Devido à execução em M1, a qualidade do broker e a velocidade de execução são fatores críticos.
5️⃣ Ambiente de Trading Recomendado
✅ Recomendado
-
Ativo: GOLD (XAUUSD)
-
Broker com spread baixo
-
Execução rápida (VPS recomendado)
-
Sessões de Londres e Nova York
❌ Não Recomendado
-
Ambientes com spread elevado
-
Trading durante notícias de alta volatilidade
-
Intervenção manual frequente
6️⃣ Capital e Tamanho do Lote
-
Modo conservador: 0.01 lote (recomendado)
-
Modo agressivo: 0.05 lote (somente para usuários experientes)
📌 Este EA é baseado em expectativa matemática, não em alta taxa de acerto.
Sequências de perdas fazem parte do funcionamento normal do sistema.
7️⃣ Aviso de Risco
Este Expert Advisor é um sistema de trading automatizado.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Devido à lógica de execução em M1, os resultados podem variar conforme broker, spread e velocidade de execução.
Teste sempre o EA em conta demo antes de utilizá-lo em conta real.
8️⃣ Resumo
-
✔ Lógica interna: M5 / M1 micro-tendência
-
✔ Timeframes de referência: H1 / M15
-
✔ Núcleo da estratégia: pequenas perdas + grandes ganhos ocasionais
-
✔ Otimizado exclusivamente para GOLD (XAUUSD)