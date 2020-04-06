EA de Seguimento de Micro-Tendência para GOLD

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

Manual Oficial do Usuário (Português)

1️⃣ Visão Geral

NEXA ADX-EMA Trend Ride é um sistema de trading totalmente automatizado,

desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD).

Diferente dos sistemas tradicionais baseados em timeframes maiores (H1/H4),

este EA foca em acelerações micro-tendenciais que ocorrem dentro de uma tendência já estabelecida.

📌 Conceito Central

Pequenas perdas controladas + ganhos grandes ocasionais por expansão de tendência

(captura de “fat tails”)

2️⃣ Estrutura de Timeframes (IMPORTANTE)

🔹 Timeframes Internos de Cálculo (Lógica do EA)

Todas as decisões de trading são feitas internamente usando os seguintes timeframes fixos:

TrendTF : M5 (direção da micro-tendência) TriggerTF : M1 (execução precisa da entrada)

M5 : Filtro de tendência com EMA e ADX

M1: Pullback de RSI e gatilho de micro-momento

⚠️ Aviso Importante

O timeframe do gráfico onde o EA é anexado não influencia a lógica de trading.

O EA sempre opera com sua estrutura interna M5 / M1.

🔹 Timeframes Superiores (H1 / M15) – Apenas Referência

Os timeframes H1 e M15 não são utilizados nos cálculos do EA.

Eles servem apenas como referência visual para auxiliar o usuário a compreender o contexto do mercado.

Uso Recomendado

H1 Identificar a direção geral do mercado GOLD Diferenciar entre mercado em tendência e consolidação

M15 Observar compressão / expansão da volatilidade Identificar níveis-chave de suporte e resistência



📌 Nota

H1/M15 são apenas ferramentas de análise visual.

Intervenções manuais não são recomendadas.

3️⃣ Lógica da Estratégia

✅ Filtro de Tendência

EMA (período 125) para direção do mercado

ADX (período 14) para confirmar a força da tendência

Mercados laterais ou fracos são automaticamente filtrados

✅ Condições de Entrada

Operações somente na direção da tendência

Confirmação de pullback via RSI

Execução precisa usando micro-momento no M1

✅ Stop Loss e Take Profit

Stop Loss (SL) : dinâmico baseado em ATR (perdas pequenas e rápidas)

Take Profit (TP) : alvo ATR com extensão Smart TP

Break-Even: proteção automática após lucro inicial

👉 A maioria das operações termina com pequeno lucro, pequena perda ou break-even.

👉 Apenas algumas operações resultam em grandes ganhos de tendência.

4️⃣ Gestão de Risco

O EA inclui múltiplos mecanismos de proteção:

Limite máximo de posições abertas

Controle de spread e slippage

Sistema de break-even

Extensão Smart TP

Trailing stop SAR opcional

⚠️ Devido à execução em M1, a qualidade do broker e a velocidade de execução são fatores críticos.

5️⃣ Ambiente de Trading Recomendado

✅ Recomendado

Ativo: GOLD (XAUUSD)

Broker com spread baixo

Execução rápida (VPS recomendado)

Sessões de Londres e Nova York

❌ Não Recomendado

Ambientes com spread elevado

Trading durante notícias de alta volatilidade

Intervenção manual frequente

6️⃣ Capital e Tamanho do Lote

Modo conservador : 0.01 lote (recomendado)

Modo agressivo: 0.05 lote (somente para usuários experientes)

📌 Este EA é baseado em expectativa matemática, não em alta taxa de acerto.

Sequências de perdas fazem parte do funcionamento normal do sistema.

7️⃣ Aviso de Risco

Este Expert Advisor é um sistema de trading automatizado.

Resultados passados não garantem resultados futuros. Devido à lógica de execução em M1, os resultados podem variar conforme broker, spread e velocidade de execução. Teste sempre o EA em conta demo antes de utilizá-lo em conta real.

8️⃣ Resumo