EA de Suivi de Micro-Tendance pour GOLD

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

Manuel Officiel de l’Utilisateur (Français)

1️⃣ Présentation Générale

NEXA ADX-EMA Trend Ride est un Expert Advisor entièrement automatisé,

conçu exclusivement pour le GOLD (XAUUSD).

Contrairement aux systèmes de suivi de tendance classiques basés sur des unités de temps élevées (H1/H4),

cet EA se concentre sur les accélérations micro-tendancielles

qui apparaissent à l’intérieur d’une tendance déjà établie.

📌 Concept clé

Petites pertes contrôlées + gains importants mais rares liés à l’expansion de tendance

(structure de rendement “Fat Tail”)

2️⃣ Structure des Timeframes (IMPORTANT)

🔹 Timeframes Internes de Calcul (Logique EA)

Toutes les décisions de trading sont prises en interne à l’aide des timeframes fixes suivants :

TrendTF : M5 (direction de la micro-tendance) TriggerTF : M1 (exécution d’entrée de haute précision)

M5 : Filtre de tendance basé sur EMA et ADX

M1 : Pullback RSI et déclencheur de micro-momentum

⚠️ Information importante

Le timeframe du graphique sur lequel l’EA est attaché n’influence pas la logique de trading.

L’EA fonctionne toujours selon sa structure interne M5 / M1.

🔹 Timeframes Supérieurs (H1 / M15) – Référence uniquement

Les timeframes H1 et M15 ne sont pas utilisés dans les calculs de l’EA.

Ils sont fournis uniquement comme référence visuelle afin d’aider l’utilisateur à comprendre le contexte du marché.

Utilisation recommandée

H1 Identifier la direction générale du marché GOLD Distinguer un marché en tendance d’un marché en range

M15 Observer la compression / expansion de la volatilité Identifier les niveaux clés de support et de résistance



📌 Remarque

H1 / M15 sont destinés à l’analyse visuelle uniquement.

Toute intervention manuelle basée sur ces timeframes n’est pas recommandée.

3️⃣ Logique de la Stratégie

✅ Filtre de Tendance

EMA (période 125) pour déterminer la direction

ADX (période 14) pour confirmer la force de la tendance

Les marchés faibles ou en range sont automatiquement filtrés

✅ Conditions d’Entrée

Trades uniquement dans le sens de la tendance

Confirmation du pullback via RSI

Entrée précise grâce au micro-momentum sur M1

✅ Stop Loss & Take Profit

Stop Loss (SL) : dynamique basé sur l’ATR (pertes petites et rapides)

Take Profit (TP) : objectif ATR avec extension Smart TP

Break-Even : protection automatique après un gain initial

👉 La majorité des trades se clôturent avec un petit gain, une petite perte ou à l’équilibre.

👉 Seule une minorité de trades génère de grands gains de tendance.

4️⃣ Gestion du Risque

L’EA intègre plusieurs mécanismes de protection :

Limitation du nombre de positions ouvertes

Contrôle du spread et du slippage

Système de break-even

Extension Smart TP

Trailing stop SAR optionnel

⚠️ En raison de l’exécution basée sur M1, la qualité du broker et la vitesse d’exécution sont essentielles.

5️⃣ Environnement de Trading Recommandé

✅ Recommandé

Instrument : GOLD (XAUUSD)

Broker à faible spread

Exécution rapide (VPS recommandé)

Sessions de Londres et de New York

❌ Non recommandé

Environnements à spread élevé

Trading pendant les annonces économiques majeures

Interventions manuelles fréquentes

6️⃣ Capital & Taille de Lot

Mode conservateur : 0.01 lot (recommandé)

Mode agressif : 0.05 lot (réservé aux traders expérimentés)

📌 Cet EA est basé sur l’espérance mathématique, et non sur un taux de réussite élevé.

Des séries de pertes peuvent survenir et font partie du fonctionnement normal.

7️⃣ Avertissement sur les Risques

Cet Expert Advisor est un système de trading automatisé.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. En raison de la logique d’exécution sur M1, les résultats peuvent varier selon le broker, le spread et la vitesse d’exécution. Il est fortement recommandé de tester l’EA sur un compte démo avant toute utilisation en compte réel.

8️⃣ Résumé