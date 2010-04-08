NEXA Adx Ema Trend Ride
- Experts
- Park Seongcheon
- 버전: 1.10
- 업데이트됨: 15 12월 2025
- 활성화: 5
GOLD 전용 마이크로 트렌드 추종 EA
(공식 한국어 사용자 설명서)
1️⃣ EA 개요
NEXA ADX-EMA Trend Ride는
GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된
마이크로 타임프레임 기반 트렌드 추종 자동매매 EA입니다.
이 EA는 일반적인 고타임프레임(H1/H4) 추세 추종이 아니라,
**이미 형성된 추세 구간에서 발생하는 미세 가속(Micro Momentum)**을
정밀하게 포착하여 진입하는 구조를 가지고 있습니다.
📌 핵심 컨셉
작은 손실 + 드물게 발생하는 큰 추세 수익(Fat Tail Capture)
2️⃣ 타임프레임 구조 설명 (중요)
🔹 내부 계산 타임프레임 (EA 로직 기준)
본 EA는 내부적으로 아래 타임프레임을 사용하여
모든 거래 판단을 수행합니다.
-
M5: EMA + ADX를 이용한 단기 추세 방향 판단
-
M1: RSI Pullback 및 미세 가속 구간에서 정밀 진입
⚠️ 중요 안내
-
차트에 EA를 부착하는 타임프레임은 거래 로직에 영향을 주지 않습니다.
-
EA는 설정된 내부 타임프레임(M5/M1)을 기준으로 자동 작동합니다.
🔹 고타임프레임(H1 / M15) 참고용 설명
H1 및 M15 타임프레임은
EA의 계산에는 직접 사용되지 않으며,
사용자의 시장 이해 및 운용 판단을 돕기 위한 참고용 컨텍스트입니다.
권장 활용 방법
-
H1 차트
-
GOLD의 전체 방향성 확인
-
장기 횡보 vs 추세 구간 구분
-
-
M15 차트
-
변동성 수축/확장 구간 파악
-
주요 지지·저항대 확인
-
📌 주의
H1/M15는 시각적 참고용이며,
수동 개입이나 임의 종료 판단을 권장하지 않습니다.
3️⃣ 거래 전략 구조
✅ 추세 필터
-
EMA 125 기반 방향성 판단
-
ADX 14 사용
-
약한 추세 구간 자동 차단
-
강한 추세 구간만 거래
-
✅ 진입 조건
-
추세 방향과 일치한 상태에서
-
RSI Pullback 발생 시
-
M1 미세 가속 구간 진입
✅ 손절(SL) / 이익실현(TP)
-
SL: ATR 기반 동적 손절 (작고 빠른 손실)
-
TP: ATR 기반 목표 + Smart TP 확장
-
Break-Even: 일정 수익 도달 시 자동 보호
👉 대부분의 거래는
작은 손익 또는 손절로 종료되며,
일부 거래만 큰 추세 수익으로 이어지는 구조입니다.
4️⃣ 리스크 관리 구조
본 EA는 다음과 같은 보호 장치를 포함합니다.
-
최대 포지션 수 제한
-
스프레드 필터
-
슬리피지 제한
-
Break-Even 보호
-
Smart TP 확장
-
(옵션) SAR 트레일링
⚠️ 단, M1 기반 전략 특성상
브로커 환경(스프레드, 체결 속도)에 민감할 수 있습니다.
5️⃣ 권장 운용 환경
✅ 권장 조건
-
GOLD (XAUUSD) 전용
-
낮은 스프레드 브로커
-
빠른 체결 환경 (VPS 권장)
-
런던 / 뉴욕 세션 중심 운용
❌ 비권장
-
높은 스프레드 환경
-
뉴스 직후 극단적 변동성 구간
-
잦은 수동 개입
6️⃣ 자본 및 로트 가이드
-
보수적 운용: 0.01 Lot (권장)
-
공격적 운용: 0.05 Lot (경험자 한정)
📌 본 EA는
높은 승률이 아닌, 기대값 기반 구조입니다.
연속 손실 구간이 발생할 수 있으나
장기적으로 수익 구조를 목표로 설계되었습니다.
7️⃣ 중요 리스크 고지
본 EA는 자동매매 시스템으로,
과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
특히 M1 기반 전략 특성상
브로커 환경 및 시장 상황에 따라
결과가 달라질 수 있습니다.
반드시 데모 계좌에서 충분히 테스트 후
실계좌에 적용하시기 바랍니다.
8️⃣ 마무리 요약
-
✔ 내부 로직: M5 / M1 마이크로 트렌드 엔진
-
✔ 운용 참고: H1 / M15 시장 컨텍스트
-
✔ 전략 핵심: 작은 손실 + 드문 대형 수익
-
✔ GOLD 전용 최적화 EA