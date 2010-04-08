GOLD 전용 마이크로 트렌드 추종 EA

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

(공식 한국어 사용자 설명서)

1️⃣ EA 개요

NEXA ADX-EMA Trend Ride는

GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된

마이크로 타임프레임 기반 트렌드 추종 자동매매 EA입니다.

이 EA는 일반적인 고타임프레임(H1/H4) 추세 추종이 아니라,

**이미 형성된 추세 구간에서 발생하는 미세 가속(Micro Momentum)**을

정밀하게 포착하여 진입하는 구조를 가지고 있습니다.

📌 핵심 컨셉

작은 손실 + 드물게 발생하는 큰 추세 수익(Fat Tail Capture)

2️⃣ 타임프레임 구조 설명 (중요)

🔹 내부 계산 타임프레임 (EA 로직 기준)

본 EA는 내부적으로 아래 타임프레임을 사용하여

모든 거래 판단을 수행합니다.

TrendTF : M5 (마이크로 추세 판단) TriggerTF : M1 (정밀 진입 트리거)

M5 : EMA + ADX를 이용한 단기 추세 방향 판단

M1: RSI Pullback 및 미세 가속 구간에서 정밀 진입

⚠️ 중요 안내

차트에 EA를 부착하는 타임프레임은 거래 로직에 영향을 주지 않습니다.

EA는 설정된 내부 타임프레임(M5/M1)을 기준으로 자동 작동합니다.

🔹 고타임프레임(H1 / M15) 참고용 설명

H1 및 M15 타임프레임은

EA의 계산에는 직접 사용되지 않으며,

사용자의 시장 이해 및 운용 판단을 돕기 위한 참고용 컨텍스트입니다.

권장 활용 방법

H1 차트 GOLD의 전체 방향성 확인 장기 횡보 vs 추세 구간 구분

M15 차트 변동성 수축/확장 구간 파악 주요 지지·저항대 확인



📌 주의

H1/M15는 시각적 참고용이며,

수동 개입이나 임의 종료 판단을 권장하지 않습니다.

3️⃣ 거래 전략 구조

✅ 추세 필터

EMA 125 기반 방향성 판단

ADX 14 사용 약한 추세 구간 자동 차단 강한 추세 구간만 거래



✅ 진입 조건

추세 방향과 일치한 상태에서

RSI Pullback 발생 시

M1 미세 가속 구간 진입

✅ 손절(SL) / 이익실현(TP)

SL : ATR 기반 동적 손절 (작고 빠른 손실)

TP : ATR 기반 목표 + Smart TP 확장

Break-Even: 일정 수익 도달 시 자동 보호

👉 대부분의 거래는

작은 손익 또는 손절로 종료되며,

일부 거래만 큰 추세 수익으로 이어지는 구조입니다.

4️⃣ 리스크 관리 구조

본 EA는 다음과 같은 보호 장치를 포함합니다.

최대 포지션 수 제한

스프레드 필터

슬리피지 제한

Break-Even 보호

Smart TP 확장

(옵션) SAR 트레일링

⚠️ 단, M1 기반 전략 특성상

브로커 환경(스프레드, 체결 속도)에 민감할 수 있습니다.

5️⃣ 권장 운용 환경

✅ 권장 조건

GOLD (XAUUSD) 전용

낮은 스프레드 브로커

빠른 체결 환경 (VPS 권장)

런던 / 뉴욕 세션 중심 운용

❌ 비권장

높은 스프레드 환경

뉴스 직후 극단적 변동성 구간

잦은 수동 개입

6️⃣ 자본 및 로트 가이드

보수적 운용 : 0.01 Lot (권장)

공격적 운용: 0.05 Lot (경험자 한정)

📌 본 EA는

높은 승률이 아닌, 기대값 기반 구조입니다.

연속 손실 구간이 발생할 수 있으나

장기적으로 수익 구조를 목표로 설계되었습니다.

7️⃣ 중요 리스크 고지

본 EA는 자동매매 시스템으로,

과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특히 M1 기반 전략 특성상

브로커 환경 및 시장 상황에 따라

결과가 달라질 수 있습니다. 반드시 데모 계좌에서 충분히 테스트 후

실계좌에 적용하시기 바랍니다.

8️⃣ 마무리 요약