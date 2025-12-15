NEXA Adx Ema Trend Ride

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

EA di Seguimento Micro-Trend per GOLD

Manuale Ufficiale dell’Utente (Italiano)

1️⃣ Panoramica

NEXA ADX-EMA Trend Ride è un Expert Advisor completamente automatizzato,
sviluppato esclusivamente per GOLD (XAUUSD).

A differenza dei classici sistemi trend-following basati su timeframe più alti (H1/H4),
questo EA si concentra sulle accelerazioni micro-trend
che si verificano all’interno di un trend già stabilito.

📌 Concetto chiave
Piccole perdite controllate + rari ma significativi guadagni di trend
(struttura di rendimento “Fat Tail”)

2️⃣ Struttura dei Timeframe (IMPORTANTE)

🔹 Timeframe Interni di Calcolo (Logica EA)

Tutte le decisioni operative vengono prese internamente utilizzando i seguenti timeframe fissi:

TrendTF : M5 (direzione del micro-trend) TriggerTF : M1 (esecuzione di ingresso ad alta precisione)

  • M5: filtro di trend basato su EMA e ADX

  • M1: pullback RSI e attivazione del micro-momentum

⚠️ Avviso importante

  • Il timeframe del grafico su cui viene applicato l’EA non influisce sulla logica di trading.

  • L’EA opera sempre con la propria struttura interna M5 / M1.

🔹 Timeframe Superiori (H1 / M15) – Solo come Riferimento

I timeframe H1 e M15 non vengono utilizzati nei calcoli dell’EA.
Sono forniti solo come riferimento visivo per aiutare l’utente a comprendere il contesto di mercato.

Utilizzo consigliato

  • H1

    • Identificare la direzione generale del mercato GOLD

    • Distinguere tra mercato in trend e fase laterale

  • M15

    • Osservare la compressione / espansione della volatilità

    • Identificare livelli chiave di supporto e resistenza

📌 Nota
H1 / M15 sono strumenti di analisi visiva בלבד.
Non è consigliato intervenire manualmente sulle operazioni basandosi su questi timeframe.

3️⃣ Logica della Strategia

✅ Filtro di Trend

  • EMA (periodo 125) per la direzione del mercato

  • ADX (periodo 14) per confermare la forza del trend

  • I mercati laterali o deboli vengono automaticamente filtrati

✅ Condizioni di Ingresso

  • Operazioni solo nella direzione del trend

  • Conferma del pullback tramite RSI

  • Ingresso preciso grazie al micro-momentum su M1

✅ Stop Loss & Take Profit

  • Stop Loss (SL): dinamico basato su ATR (perdite piccole e rapide)

  • Take Profit (TP): obiettivo ATR con estensione Smart TP

  • Break-Even: protezione automatica dopo il primo profitto

👉 La maggior parte delle operazioni si chiude con piccoli profitti, piccole perdite o in pareggio.
👉 Solo una parte ridotta delle operazioni genera grandi guadagni di trend.

4️⃣ Gestione del Rischio

L’EA include diversi meccanismi di protezione:

  • Limite massimo di posizioni aperte

  • Controllo di spread e slippage

  • Sistema di break-even

  • Estensione Smart TP

  • Trailing stop SAR opzionale

⚠️ A causa dell’esecuzione basata su M1, la qualità del broker e la velocità di esecuzione sono fattori critici.

5️⃣ Ambiente di Trading Consigliato

✅ Consigliato

  • Strumento: GOLD (XAUUSD)

  • Broker con spread ridotto

  • Esecuzione rapida (VPS consigliato)

  • Sessioni di Londra e New York

❌ Non consigliato

  • Ambienti con spread elevato

  • Trading durante notizie economiche ad alta volatilità

  • Interventi manuali frequenti

6️⃣ Capitale e Dimensione del Lotto

  • Modalità conservativa: 0.01 lotto (consigliata)

  • Modalità aggressiva: 0.05 lotto (solo per trader esperti)

📌 Questo EA è basato sull’aspettativa matematica, non su un’elevata percentuale di vincita.
Sono possibili sequenze di perdite, considerate normali nel funzionamento del sistema.

7️⃣ Avvertenza sui Rischi

Questo Expert Advisor è un sistema di trading automatizzato.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

A causa della logica di esecuzione su M1, i risultati possono variare in base al broker, allo spread e alla velocità di esecuzione.

Si consiglia vivamente di testare l’EA su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale.

8️⃣ Riepilogo

  • ✔ Logica interna: motore micro-trend M5 / M1

  • ✔ Timeframe di riferimento: H1 / M15

  • ✔ Cuore della strategia: piccole perdite + rari grandi guadagni

  • ✔ Ottimizzato esclusivamente per GOLD (XAUUSD)


