NEXA Adx Ema Trend Ride
- Experts
- Park Seongcheon
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 15 dicembre 2025
- Attivazioni: 5
EA di Seguimento Micro-Trend per GOLD
Manuale Ufficiale dell’Utente (Italiano)
1️⃣ Panoramica
NEXA ADX-EMA Trend Ride è un Expert Advisor completamente automatizzato,
sviluppato esclusivamente per GOLD (XAUUSD).
A differenza dei classici sistemi trend-following basati su timeframe più alti (H1/H4),
questo EA si concentra sulle accelerazioni micro-trend
che si verificano all’interno di un trend già stabilito.
📌 Concetto chiave
Piccole perdite controllate + rari ma significativi guadagni di trend
(struttura di rendimento “Fat Tail”)
2️⃣ Struttura dei Timeframe (IMPORTANTE)
🔹 Timeframe Interni di Calcolo (Logica EA)
Tutte le decisioni operative vengono prese internamente utilizzando i seguenti timeframe fissi:
-
M5: filtro di trend basato su EMA e ADX
-
M1: pullback RSI e attivazione del micro-momentum
⚠️ Avviso importante
-
Il timeframe del grafico su cui viene applicato l’EA non influisce sulla logica di trading.
-
L’EA opera sempre con la propria struttura interna M5 / M1.
🔹 Timeframe Superiori (H1 / M15) – Solo come Riferimento
I timeframe H1 e M15 non vengono utilizzati nei calcoli dell’EA.
Sono forniti solo come riferimento visivo per aiutare l’utente a comprendere il contesto di mercato.
Utilizzo consigliato
-
H1
-
Identificare la direzione generale del mercato GOLD
-
Distinguere tra mercato in trend e fase laterale
-
-
M15
-
Osservare la compressione / espansione della volatilità
-
Identificare livelli chiave di supporto e resistenza
-
📌 Nota
H1 / M15 sono strumenti di analisi visiva בלבד.
Non è consigliato intervenire manualmente sulle operazioni basandosi su questi timeframe.
3️⃣ Logica della Strategia
✅ Filtro di Trend
-
EMA (periodo 125) per la direzione del mercato
-
ADX (periodo 14) per confermare la forza del trend
-
I mercati laterali o deboli vengono automaticamente filtrati
✅ Condizioni di Ingresso
-
Operazioni solo nella direzione del trend
-
Conferma del pullback tramite RSI
-
Ingresso preciso grazie al micro-momentum su M1
✅ Stop Loss & Take Profit
-
Stop Loss (SL): dinamico basato su ATR (perdite piccole e rapide)
-
Take Profit (TP): obiettivo ATR con estensione Smart TP
-
Break-Even: protezione automatica dopo il primo profitto
👉 La maggior parte delle operazioni si chiude con piccoli profitti, piccole perdite o in pareggio.
👉 Solo una parte ridotta delle operazioni genera grandi guadagni di trend.
4️⃣ Gestione del Rischio
L’EA include diversi meccanismi di protezione:
-
Limite massimo di posizioni aperte
-
Controllo di spread e slippage
-
Sistema di break-even
-
Estensione Smart TP
-
Trailing stop SAR opzionale
⚠️ A causa dell’esecuzione basata su M1, la qualità del broker e la velocità di esecuzione sono fattori critici.
5️⃣ Ambiente di Trading Consigliato
✅ Consigliato
-
Strumento: GOLD (XAUUSD)
-
Broker con spread ridotto
-
Esecuzione rapida (VPS consigliato)
-
Sessioni di Londra e New York
❌ Non consigliato
-
Ambienti con spread elevato
-
Trading durante notizie economiche ad alta volatilità
-
Interventi manuali frequenti
6️⃣ Capitale e Dimensione del Lotto
-
Modalità conservativa: 0.01 lotto (consigliata)
-
Modalità aggressiva: 0.05 lotto (solo per trader esperti)
📌 Questo EA è basato sull’aspettativa matematica, non su un’elevata percentuale di vincita.
Sono possibili sequenze di perdite, considerate normali nel funzionamento del sistema.
7️⃣ Avvertenza sui Rischi
Questo Expert Advisor è un sistema di trading automatizzato.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
A causa della logica di esecuzione su M1, i risultati possono variare in base al broker, allo spread e alla velocità di esecuzione.
Si consiglia vivamente di testare l’EA su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale.
8️⃣ Riepilogo
-
✔ Logica interna: motore micro-trend M5 / M1
-
✔ Timeframe di riferimento: H1 / M15
-
✔ Cuore della strategia: piccole perdite + rari grandi guadagni
-
✔ Ottimizzato esclusivamente per GOLD (XAUUSD)