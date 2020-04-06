NEXA Adx Ema Trend Ride
- 专家
- Park Seongcheon
- 版本: 1.10
- 更新: 15 十二月 2025
GOLD 专用微趋势跟随 EA
官方用户使用说明（简体中文）
1️⃣ 产品概述
NEXA ADX-EMA Trend Ride 是一款
专为 GOLD（XAUUSD）设计的全自动交易 EA。
与传统基于高周期（H1/H4）的趋势系统不同，
本 EA 专注于已形成趋势内部出现的微观加速行情，
通过精确入场捕捉趋势扩展机会。
📌 核心理念
小亏损 + 少数但强劲的趋势爆发行情
（Fat Tail 收益结构）
2️⃣ 时间周期结构（重要）
🔹 内部计算周期（EA 核心逻辑）
EA 的所有交易判断均基于以下内部固定时间周期：
-
M5：通过 EMA 与 ADX 判断短期趋势方向
-
M1：RSI 回调 + 微动量触发精确入场
⚠️ 重要说明
-
EA 所附加的图表周期不会影响交易逻辑
-
EA 始终按照内部 M5 / M1 结构运行
🔹 高周期参考（H1 / M15）— 仅用于观察
H1 与 M15 不参与 EA 的任何计算逻辑，
仅用于帮助用户理解市场环境和趋势背景。
建议参考方式
-
H1
-
判断 GOLD 的整体方向
-
区分趋势行情与震荡行情
-
-
M15
-
观察波动率收缩 / 扩张
-
识别关键支撑与阻力区域
-
📌 注意
H1 / M15 仅为视觉参考周期，
不建议基于这些周期进行手动干预。
3️⃣ 交易策略逻辑
✅ 趋势过滤
-
EMA（周期 125）判断方向
-
ADX（周期 14）确认趋势强度
-
自动过滤震荡与弱趋势市场
✅ 入场条件
-
仅顺趋势方向交易
-
RSI 回调确认
-
M1 微动量精确入场
✅ 止损与止盈
-
止损（SL）：基于 ATR 的动态止损（小而快速）
-
止盈（TP）：基于 ATR 的目标 + Smart TP 扩展
-
保本（Break-Even）：达到一定收益后自动保护
👉 大多数交易以小利润 / 小亏损 / 保本结束
👉 少数交易可捕捉到大幅趋势收益
4️⃣ 风险管理机制
EA 内置多重风险控制：
-
最大持仓数量限制
-
点差与滑点控制
-
自动保本机制
-
Smart TP 扩展
-
可选 SAR 跟踪止损
⚠️ 由于采用 M1 入场逻辑，
对执行速度和点差环境较为敏感。
5️⃣ 推荐交易环境
✅ 推荐
-
交易品种：GOLD（XAUUSD）
-
低点差经纪商
-
快速执行环境（建议 VPS）
-
伦敦 / 纽约交易时段
❌ 不推荐
-
高点差环境
-
重大新闻公布时段
-
频繁手动干预
6️⃣ 资金与手数建议
-
保守模式：0.01 手（推荐）
-
激进模式：0.05 手（仅限有经验用户）
📌 本 EA 基于长期期望值结构，
而非单纯追求高胜率。
出现连续亏损属于正常现象。
7️⃣ 风险提示
本 EA 为自动化交易系统，
历史业绩不代表未来收益。
由于 M1 级别执行逻辑，
不同经纪商的点差与执行速度
可能导致结果存在差异。
请务必先在模拟账户中充分测试，
再用于真实交易。
8️⃣ 总结
-
✔ 内部逻辑：M5 / M1 微趋势引擎
-
✔ 参考周期：H1 / M15 市场背景
-
✔ 策略核心：小亏损 + 少数大趋势收益
-
✔ 专为 GOLD（XAUUSD） 优化