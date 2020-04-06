NEXA Adx Ema Trend Ride

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

GOLD 专用微趋势跟随 EA

官方用户使用说明（简体中文）

1️⃣ 产品概述

NEXA ADX-EMA Trend Ride 是一款
专为 GOLD（XAUUSD）设计的全自动交易 EA

与传统基于高周期（H1/H4）的趋势系统不同，
本 EA 专注于已形成趋势内部出现的微观加速行情
通过精确入场捕捉趋势扩展机会。

📌 核心理念
小亏损 + 少数但强劲的趋势爆发行情
（Fat Tail 收益结构）

2️⃣ 时间周期结构（重要）

🔹 内部计算周期（EA 核心逻辑）

EA 的所有交易判断均基于以下内部固定时间周期

TrendTF : M5 （微趋势方向判断） TriggerTF : M1 （精确入场执行）

  • M5：通过 EMA 与 ADX 判断短期趋势方向

  • M1：RSI 回调 + 微动量触发精确入场

⚠️ 重要说明

  • EA 所附加的图表周期不会影响交易逻辑

  • EA 始终按照内部 M5 / M1 结构运行

🔹 高周期参考（H1 / M15）— 仅用于观察

H1 与 M15 不参与 EA 的任何计算逻辑
仅用于帮助用户理解市场环境和趋势背景

建议参考方式

  • H1

    • 判断 GOLD 的整体方向

    • 区分趋势行情与震荡行情

  • M15

    • 观察波动率收缩 / 扩张

    • 识别关键支撑与阻力区域

📌 注意
H1 / M15 仅为视觉参考周期
不建议基于这些周期进行手动干预。

3️⃣ 交易策略逻辑

✅ 趋势过滤

  • EMA（周期 125）判断方向

  • ADX（周期 14）确认趋势强度

  • 自动过滤震荡与弱趋势市场

✅ 入场条件

  • 仅顺趋势方向交易

  • RSI 回调确认

  • M1 微动量精确入场

✅ 止损与止盈

  • 止损（SL）：基于 ATR 的动态止损（小而快速）

  • 止盈（TP）：基于 ATR 的目标 + Smart TP 扩展

  • 保本（Break-Even）：达到一定收益后自动保护

👉 大多数交易以小利润 / 小亏损 / 保本结束
👉 少数交易可捕捉到大幅趋势收益

4️⃣ 风险管理机制

EA 内置多重风险控制：

  • 最大持仓数量限制

  • 点差与滑点控制

  • 自动保本机制

  • Smart TP 扩展

  • 可选 SAR 跟踪止损

⚠️ 由于采用 M1 入场逻辑
对执行速度和点差环境较为敏感。

5️⃣ 推荐交易环境

✅ 推荐

  • 交易品种：GOLD（XAUUSD）

  • 低点差经纪商

  • 快速执行环境（建议 VPS）

  • 伦敦 / 纽约交易时段

❌ 不推荐

  • 高点差环境

  • 重大新闻公布时段

  • 频繁手动干预

6️⃣ 资金与手数建议

  • 保守模式：0.01 手（推荐）

  • 激进模式：0.05 手（仅限有经验用户）

📌 本 EA 基于长期期望值结构
而非单纯追求高胜率。
出现连续亏损属于正常现象。

7️⃣ 风险提示

本 EA 为自动化交易系统，
历史业绩不代表未来收益。

由于 M1 级别执行逻辑，
不同经纪商的点差与执行速度
可能导致结果存在差异。

请务必先在模拟账户中充分测试，
再用于真实交易。

8️⃣ 总结

  • ✔ 内部逻辑：M5 / M1 微趋势引擎

  • ✔ 参考周期：H1 / M15 市场背景

  • ✔ 策略核心：小亏损 + 少数大趋势收益

  • ✔ 专为 GOLD（XAUUSD） 优化


