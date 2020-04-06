GOLD専用 マイクロトレンド追従EA

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

公式ユーザーマニュアル（日本語）

1️⃣ 概要

NEXA ADX-EMA Trend Ride は、

GOLD（XAUUSD）専用に設計された完全自動売買EAです。

従来のH1やH4といった高タイムフレーム型トレンドEAとは異なり、

本EAは すでに形成されたトレンド内部で発生する

「マイクロ加速（Micro Momentum）」 を精密に捉えることに特化しています。

📌 コアコンセプト

小さな損失 + まれに発生する大きなトレンド利益

（ファットテール収益構造）

2️⃣ タイムフレーム構造（重要）

🔹 内部計算タイムフレーム（EAロジック）

本EAのすべての取引判断は、

以下の 内部固定タイムフレーム を使用して行われます。

TrendTF : M5 （マイクロトレンド方向判定） TriggerTF : M1 （高精度エントリー）

M5 ：EMA＋ADXによる短期トレンド方向の判定

M1：RSIの押し目 + マイクロモメンタムによるエントリー

⚠️ 重要事項

EAを設置するチャートの時間足は、取引ロジックに影響しません。

EAは常に内部の M5 / M1 構造で動作します。

🔹 上位タイムフレーム（H1 / M15）— 参考用

H1およびM15はEAの計算には使用されません。

これらは、ユーザーが市場環境を理解するための

視覚的な参考タイムフレームです。

推奨される使い方

H1 GOLDの全体的な方向性を確認 トレンド相場かレンジ相場かを判断

M15 ボラティリティの収縮・拡大を確認 重要なサポート／レジスタンスの把握



📌 注意

H1 / M15は参考用であり、

これらに基づく手動介入は推奨されません。

3️⃣ トレード戦略の仕組み

✅ トレンドフィルター

EMA（期間125）による方向判定

ADX（期間14）によるトレンド強度確認

レンジ相場・弱い相場は自動的に除外

✅ エントリー条件

トレンド方向にのみ取引

RSIによる押し目確認

M1のマイクロ加速で精密エントリー

✅ 損切り（SL）・利確（TP）

SL ：ATRベースの動的損切り（小さく・速い）

TP ：ATR目標 + Smart TP拡張

ブレイクイーブン：一定利益到達後に自動保護

👉 多くの取引は

小さな利益 / 小さな損失 / 建値決済で終了します。

👉 ごく一部の取引が 大きなトレンド利益 を生み出します。

4️⃣ リスク管理機能

本EAには以下のリスク管理機能が搭載されています。

最大ポジション数制限

スプレッド・スリッページ制御

ブレイクイーブン機能

Smart TP拡張

SARトレーリング（オプション）

⚠️ M1ベースの戦略のため、

ブローカー環境と約定速度が非常に重要です。

5️⃣ 推奨取引環境

✅ 推奨

通貨ペア： GOLD（XAUUSD）

低スプレッドブローカー

高速約定環境（VPS推奨）

ロンドン／ニューヨーク時間帯

❌ 非推奨

高スプレッド環境

重要経済指標発表直後

頻繁な手動介入

6️⃣ 資金管理・ロット設定

保守的運用 ：0.01ロット（推奨）

積極的運用：0.05ロット（上級者のみ）

📌 本EAは

勝率重視ではなく期待値重視の設計です。

連続損失が発生する場合もあります。

7️⃣ リスクに関する注意事項

本EAは自動売買プログラムです。

過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。 M1ベースの実行ロジックのため、

ブローカー、スプレッド、約定速度により

結果が異なる場合があります。 必ずデモ口座で十分にテストしてから

実口座でご利用ください。

8️⃣ まとめ