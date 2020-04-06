NEXA Adx Ema Trend Ride
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 1.10
- アップデート済み: 15 12月 2025
- アクティベーション: 5
GOLD専用 マイクロトレンド追従EA
公式ユーザーマニュアル（日本語）
1️⃣ 概要
NEXA ADX-EMA Trend Ride は、
GOLD（XAUUSD）専用に設計された完全自動売買EAです。
従来のH1やH4といった高タイムフレーム型トレンドEAとは異なり、
本EAは すでに形成されたトレンド内部で発生する
「マイクロ加速（Micro Momentum）」 を精密に捉えることに特化しています。
📌 コアコンセプト
小さな損失 + まれに発生する大きなトレンド利益
（ファットテール収益構造）
2️⃣ タイムフレーム構造（重要）
🔹 内部計算タイムフレーム（EAロジック）
本EAのすべての取引判断は、
以下の 内部固定タイムフレーム を使用して行われます。
-
M5：EMA＋ADXによる短期トレンド方向の判定
-
M1：RSIの押し目 + マイクロモメンタムによるエントリー
⚠️ 重要事項
-
EAを設置するチャートの時間足は、取引ロジックに影響しません。
-
EAは常に内部の M5 / M1 構造で動作します。
🔹 上位タイムフレーム（H1 / M15）— 参考用
H1およびM15はEAの計算には使用されません。
これらは、ユーザーが市場環境を理解するための
視覚的な参考タイムフレームです。
推奨される使い方
-
H1
-
GOLDの全体的な方向性を確認
-
トレンド相場かレンジ相場かを判断
-
-
M15
-
ボラティリティの収縮・拡大を確認
-
重要なサポート／レジスタンスの把握
-
📌 注意
H1 / M15は参考用であり、
これらに基づく手動介入は推奨されません。
3️⃣ トレード戦略の仕組み
✅ トレンドフィルター
-
EMA（期間125）による方向判定
-
ADX（期間14）によるトレンド強度確認
-
レンジ相場・弱い相場は自動的に除外
✅ エントリー条件
-
トレンド方向にのみ取引
-
RSIによる押し目確認
-
M1のマイクロ加速で精密エントリー
✅ 損切り（SL）・利確（TP）
-
SL：ATRベースの動的損切り（小さく・速い）
-
TP：ATR目標 + Smart TP拡張
-
ブレイクイーブン：一定利益到達後に自動保護
👉 多くの取引は
小さな利益 / 小さな損失 / 建値決済で終了します。
👉 ごく一部の取引が 大きなトレンド利益 を生み出します。
4️⃣ リスク管理機能
本EAには以下のリスク管理機能が搭載されています。
-
最大ポジション数制限
-
スプレッド・スリッページ制御
-
ブレイクイーブン機能
-
Smart TP拡張
-
SARトレーリング（オプション）
⚠️ M1ベースの戦略のため、
ブローカー環境と約定速度が非常に重要です。
5️⃣ 推奨取引環境
✅ 推奨
-
通貨ペア：GOLD（XAUUSD）
-
低スプレッドブローカー
-
高速約定環境（VPS推奨）
-
ロンドン／ニューヨーク時間帯
❌ 非推奨
-
高スプレッド環境
-
重要経済指標発表直後
-
頻繁な手動介入
6️⃣ 資金管理・ロット設定
-
保守的運用：0.01ロット（推奨）
-
積極的運用：0.05ロット（上級者のみ）
📌 本EAは
勝率重視ではなく期待値重視の設計です。
連続損失が発生する場合もあります。
7️⃣ リスクに関する注意事項
本EAは自動売買プログラムです。
過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。
M1ベースの実行ロジックのため、
ブローカー、スプレッド、約定速度により
結果が異なる場合があります。
必ずデモ口座で十分にテストしてから
実口座でご利用ください。
8️⃣ まとめ
-
✔ 内部ロジック：M5 / M1 マイクロトレンドエンジン
-
✔ 参考タイムフレーム：H1 / M15
-
✔ 戦略の本質：小さな損失 + まれな大きな利益
-
✔ GOLD（XAUUSD）専用最適化EA