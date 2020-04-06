NEXA Adx Ema Trend Ride

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

GOLD専用 マイクロトレンド追従EA

公式ユーザーマニュアル（日本語）

1️⃣ 概要

NEXA ADX-EMA Trend Ride は、
GOLD（XAUUSD）専用に設計された完全自動売買EAです。

従来のH1やH4といった高タイムフレーム型トレンドEAとは異なり、
本EAは すでに形成されたトレンド内部で発生する
「マイクロ加速（Micro Momentum）」 を精密に捉えることに特化しています。

📌 コアコンセプト
小さな損失 + まれに発生する大きなトレンド利益
（ファットテール収益構造）

2️⃣ タイムフレーム構造（重要）

🔹 内部計算タイムフレーム（EAロジック）

本EAのすべての取引判断は、
以下の 内部固定タイムフレーム を使用して行われます。

TrendTF : M5 （マイクロトレンド方向判定） TriggerTF : M1 （高精度エントリー）

  • M5：EMA＋ADXによる短期トレンド方向の判定

  • M1：RSIの押し目 + マイクロモメンタムによるエントリー

⚠️ 重要事項

  • EAを設置するチャートの時間足は、取引ロジックに影響しません。

  • EAは常に内部の M5 / M1 構造で動作します。

🔹 上位タイムフレーム（H1 / M15）— 参考用

H1およびM15はEAの計算には使用されません。
これらは、ユーザーが市場環境を理解するための
視覚的な参考タイムフレームです。

推奨される使い方

  • H1

    • GOLDの全体的な方向性を確認

    • トレンド相場かレンジ相場かを判断

  • M15

    • ボラティリティの収縮・拡大を確認

    • 重要なサポート／レジスタンスの把握

📌 注意
H1 / M15は参考用であり、
これらに基づく手動介入は推奨されません。

3️⃣ トレード戦略の仕組み

✅ トレンドフィルター

  • EMA（期間125）による方向判定

  • ADX（期間14）によるトレンド強度確認

  • レンジ相場・弱い相場は自動的に除外

✅ エントリー条件

  • トレンド方向にのみ取引

  • RSIによる押し目確認

  • M1のマイクロ加速で精密エントリー

✅ 損切り（SL）・利確（TP）

  • SL：ATRベースの動的損切り（小さく・速い）

  • TP：ATR目標 + Smart TP拡張

  • ブレイクイーブン：一定利益到達後に自動保護

👉 多くの取引は
小さな利益 / 小さな損失 / 建値決済で終了します。
👉 ごく一部の取引が 大きなトレンド利益 を生み出します。

4️⃣ リスク管理機能

本EAには以下のリスク管理機能が搭載されています。

  • 最大ポジション数制限

  • スプレッド・スリッページ制御

  • ブレイクイーブン機能

  • Smart TP拡張

  • SARトレーリング（オプション）

⚠️ M1ベースの戦略のため、
ブローカー環境と約定速度が非常に重要です。

5️⃣ 推奨取引環境

✅ 推奨

  • 通貨ペア：GOLD（XAUUSD）

  • 低スプレッドブローカー

  • 高速約定環境（VPS推奨）

  • ロンドン／ニューヨーク時間帯

❌ 非推奨

  • 高スプレッド環境

  • 重要経済指標発表直後

  • 頻繁な手動介入

6️⃣ 資金管理・ロット設定

  • 保守的運用：0.01ロット（推奨）

  • 積極的運用：0.05ロット（上級者のみ）

📌 本EAは
勝率重視ではなく期待値重視の設計です。
連続損失が発生する場合もあります。

7️⃣ リスクに関する注意事項

本EAは自動売買プログラムです。
過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。

M1ベースの実行ロジックのため、
ブローカー、スプレッド、約定速度により
結果が異なる場合があります。

必ずデモ口座で十分にテストしてから
実口座でご利用ください。

8️⃣ まとめ

  • ✔ 内部ロジック：M5 / M1 マイクロトレンドエンジン

  • ✔ 参考タイムフレーム：H1 / M15

  • ✔ 戦略の本質：小さな損失 + まれな大きな利益

  • GOLD（XAUUSD）専用最適化EA


