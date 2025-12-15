GOLD için Mikro-Trend Takip EA

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe)

1️⃣ Genel Bakış

NEXA ADX-EMA Trend Ride,

yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır.

H1/H4 gibi yüksek zaman dilimlerine dayalı klasik trend sistemlerinin aksine,

bu EA halihazırda oluşmuş bir trendin içinde meydana gelen mikro hızlanmaları

hassas biçimde yakalamaya odaklanır.

📌 Temel Konsept

Küçük ve kontrollü kayıplar + nadiren oluşan güçlü trend kazançları

(“Fat Tail” getiri yapısı)

2️⃣ Zaman Dilimi Yapısı (ÖNEMLİ)

🔹 Dahili Hesaplama Zaman Dilimleri (EA Mantığı)

Tüm işlem kararları, EA içinde aşağıdaki sabit zaman dilimleri kullanılarak alınır:

TrendTF : M5 (mikro-trend yönü) TriggerTF : M1 (yüksek hassasiyetli giriş)

M5 : EMA ve ADX ile mikro-trend filtresi

M1: RSI pullback ve mikro-momentum tetikleyicisi

⚠️ Önemli Uyarı

EA’nın eklendiği grafik zaman dilimi, işlem mantığını etkilemez .

EA her zaman dahili M5 / M1 yapısıyla çalışır.

🔹 Üst Zaman Dilimleri (H1 / M15) – Sadece Referans

H1 ve M15, EA hesaplamalarında kullanılmaz.

Kullanıcının piyasa bağlamını daha iyi anlaması için yalnızca görsel referans olarak sunulur.

Önerilen Kullanım

H1 GOLD piyasasının genel yönünü belirlemek Trend mi, yatay piyasa mı ayırt etmek

M15 Volatilite sıkışması / genişlemesini gözlemlemek Önemli destek ve direnç seviyelerini tespit etmek



📌 Not

H1 / M15 yalnızca analiz amaçlıdır.

Bu zaman dilimlerine dayanarak manuel müdahale önerilmez.

3️⃣ Strateji Mantığı

✅ Trend Filtresi

Piyasa yönü için EMA (periyot 125)

Trend gücü onayı için ADX (periyot 14)

Zayıf veya yatay piyasalar otomatik olarak filtrelenir

✅ Giriş Koşulları

Yalnızca trend yönünde işlem

RSI ile pullback onayı

M1 üzerinde mikro-momentum ile hassas giriş

✅ Stop Loss & Take Profit

Stop Loss (SL) : ATR tabanlı dinamik koruma (küçük ve hızlı kayıplar)

Take Profit (TP) : ATR hedefi + Smart TP uzatması

Break-Even: İlk kâr sonrası otomatik koruma

👉 İşlemlerin çoğu küçük kâr, küçük zarar veya başa baş seviyesinde kapanır.

👉 Az sayıdaki işlem büyük trend kazançları üretir.

4️⃣ Risk Yönetimi

EA aşağıdaki koruma mekanizmalarını içerir:

Maksimum açık pozisyon sınırı

Spread ve slippage kontrolü

Break-even sistemi

Smart TP uzatması

Opsiyonel SAR trailing stop

⚠️ M1 tabanlı yürütme nedeniyle, broker kalitesi ve işlem hızı kritik öneme sahiptir.

5️⃣ Önerilen Trading Ortamı

✅ Önerilen

Enstrüman: GOLD (XAUUSD)

Düşük spread’li broker

Hızlı yürütme (VPS önerilir)

Londra ve New York seansları

❌ Önerilmeyen

Yüksek spread ortamları

Önemli ekonomik haberler sırasında işlem

Sık manuel müdahale

6️⃣ Sermaye ve Lot Ayarları

Muhafazakâr kullanım : 0.01 lot (önerilir)

Agresif kullanım: 0.05 lot (yalnızca deneyimli kullanıcılar)

📌 Bu EA kazanma oranına değil, matematiksel beklentiye dayanır.

Kayıp serileri oluşabilir ve bu sistemin doğal bir parçasıdır.

7️⃣ Risk Uyarısı

Bu Expert Advisor otomatik bir işlem sistemidir.

Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. M1 yürütme mantığı nedeniyle sonuçlar broker, spread ve yürütme hızına göre değişebilir. Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test ediniz.

8️⃣ Özet