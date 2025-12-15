NEXA Adx Ema Trend Ride
- Uzman Danışmanlar
- Park Seongcheon
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 15 Aralık 2025
- Etkinleştirmeler: 5
GOLD için Mikro-Trend Takip EA
Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe)
1️⃣ Genel Bakış
NEXA ADX-EMA Trend Ride,
yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır.
H1/H4 gibi yüksek zaman dilimlerine dayalı klasik trend sistemlerinin aksine,
bu EA halihazırda oluşmuş bir trendin içinde meydana gelen mikro hızlanmaları
hassas biçimde yakalamaya odaklanır.
📌 Temel Konsept
Küçük ve kontrollü kayıplar + nadiren oluşan güçlü trend kazançları
(“Fat Tail” getiri yapısı)
2️⃣ Zaman Dilimi Yapısı (ÖNEMLİ)
🔹 Dahili Hesaplama Zaman Dilimleri (EA Mantığı)
Tüm işlem kararları, EA içinde aşağıdaki sabit zaman dilimleri kullanılarak alınır:
-
M5: EMA ve ADX ile mikro-trend filtresi
-
M1: RSI pullback ve mikro-momentum tetikleyicisi
⚠️ Önemli Uyarı
-
EA’nın eklendiği grafik zaman dilimi, işlem mantığını etkilemez.
-
EA her zaman dahili M5 / M1 yapısıyla çalışır.
🔹 Üst Zaman Dilimleri (H1 / M15) – Sadece Referans
H1 ve M15, EA hesaplamalarında kullanılmaz.
Kullanıcının piyasa bağlamını daha iyi anlaması için yalnızca görsel referans olarak sunulur.
Önerilen Kullanım
-
H1
-
GOLD piyasasının genel yönünü belirlemek
-
Trend mi, yatay piyasa mı ayırt etmek
-
-
M15
-
Volatilite sıkışması / genişlemesini gözlemlemek
-
Önemli destek ve direnç seviyelerini tespit etmek
-
📌 Not
H1 / M15 yalnızca analiz amaçlıdır.
Bu zaman dilimlerine dayanarak manuel müdahale önerilmez.
3️⃣ Strateji Mantığı
✅ Trend Filtresi
-
Piyasa yönü için EMA (periyot 125)
-
Trend gücü onayı için ADX (periyot 14)
-
Zayıf veya yatay piyasalar otomatik olarak filtrelenir
✅ Giriş Koşulları
-
Yalnızca trend yönünde işlem
-
RSI ile pullback onayı
-
M1 üzerinde mikro-momentum ile hassas giriş
✅ Stop Loss & Take Profit
-
Stop Loss (SL): ATR tabanlı dinamik koruma (küçük ve hızlı kayıplar)
-
Take Profit (TP): ATR hedefi + Smart TP uzatması
-
Break-Even: İlk kâr sonrası otomatik koruma
👉 İşlemlerin çoğu küçük kâr, küçük zarar veya başa baş seviyesinde kapanır.
👉 Az sayıdaki işlem büyük trend kazançları üretir.
4️⃣ Risk Yönetimi
EA aşağıdaki koruma mekanizmalarını içerir:
-
Maksimum açık pozisyon sınırı
-
Spread ve slippage kontrolü
-
Break-even sistemi
-
Smart TP uzatması
-
Opsiyonel SAR trailing stop
⚠️ M1 tabanlı yürütme nedeniyle, broker kalitesi ve işlem hızı kritik öneme sahiptir.
5️⃣ Önerilen Trading Ortamı
✅ Önerilen
-
Enstrüman: GOLD (XAUUSD)
-
Düşük spread’li broker
-
Hızlı yürütme (VPS önerilir)
-
Londra ve New York seansları
❌ Önerilmeyen
-
Yüksek spread ortamları
-
Önemli ekonomik haberler sırasında işlem
-
Sık manuel müdahale
6️⃣ Sermaye ve Lot Ayarları
-
Muhafazakâr kullanım: 0.01 lot (önerilir)
-
Agresif kullanım: 0.05 lot (yalnızca deneyimli kullanıcılar)
📌 Bu EA kazanma oranına değil, matematiksel beklentiye dayanır.
Kayıp serileri oluşabilir ve bu sistemin doğal bir parçasıdır.
7️⃣ Risk Uyarısı
Bu Expert Advisor otomatik bir işlem sistemidir.
Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
M1 yürütme mantığı nedeniyle sonuçlar broker, spread ve yürütme hızına göre değişebilir.
Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test ediniz.
8️⃣ Özet
-
✔ Dahili mantık: M5 / M1 mikro-trend motoru
-
✔ Referans zaman dilimleri: H1 / M15
-
✔ Strateji özü: küçük kayıplar + nadir büyük kazançlar
-
✔ GOLD (XAUUSD) için özel olarak optimize edilmiştir