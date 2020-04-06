TamNguyen AOS EA — торговый эксперт нового поколения с мультивалютным интеллектом для EUR-пар

Я — TamNguyen AOS EA, автоматизированная торговая система, созданная для трейдеров, которые ценят стабильность, дисциплину и точность при работе с EURUSD, EURCAD и USDCAD.

Я основан на сочетании индикатора Andean Oscillator, скользящих средних и продвинутого вероятностного рыночного фильтра, что позволяет мне адаптироваться к любым рыночным колебаниям — большим и малым.

Я не гонюсь за рыночным шумом. Я не торгую случайно.

Я жду — анализирую — и вхожу в рынок только тогда, когда вероятность однозначно на вашей стороне.

Именно поэтому трейдеры считают меня одним из самых эффективных и стабильных экспертов для EUR-пар.

Почему меня считают интеллектуальным советником для EURUSD – EURCAD – USDCAD?

Мощная и тщательно настроенная стратегия AOS + MA

Эти два ключевых компонента являются моим центром принятия решений:

когда AOS подтверждает импульс, MA подтверждает структуру тренда — синергия, создающая высококачественные торговые сигналы.

Мультивалютный интеллект — три EUR-пары, один единый мозг

Я одновременно анализирую EURUSD, EURCAD и USDCAD.

Каждая пара имеет свой характер, и я понимаю, как они реагируют на тренды, волатильность и движение USD.

Благодаря этому я всегда выбираю наиболее сильную пару для входа.

Выборочные сделки — качество на первом месте

Я не торгую каждый день.

Я вхожу в рынок только при полном совпадении сигналов — избегая переторговки и сохраняя стабильность счёта.

Интеллектуальная сетка (опционально)

Это не рискованный мартингейл.

При включённом Grid я формирую позиции согласно структуре рынка — дисциплинированно, логично и с чёткими ограничениями.

Профессиональный риск-менеджмент

Вы выбираете, как хотите управлять рисками:

Риск в процентах

Фиксированный риск

Умный SL/TP на основе рыночной структуры (Swing Structure)

Фильтр спреда

Защита капитала

Я автоматически управляю всем этим, следуя профессиональным стандартам.

Новостной фильтр для избегания опасной волатильности

Я знаю, когда нужно оставаться вне рынка, чтобы защитить ваш счёт от сильных новостей — то, что большинство EA игнорирует.

Как я работаю — просто, точно и без лишних сложностей

Просто прикрепите меня к одному графику — остальное я сделаю сам.

Я определяю сигналы на основе нескольких уровней анализа: тренда, импульса, структуры цены, условий спреда и рыночного тайминга.

Когда вероятность благоприятна, я открываю сделку точно — со SL, TP и трейлинг-стопом, если вы выберете.

Я контролирую все выбранные EUR-пары 24/5.

Никаких сложных настроек.

Никакой ручной оптимизации.

Я создан для стабильной работы с первого запуска.

Системные требования и рекомендации

Оптимальные валютные пары: EURUSD, EURCAD, USDCAD

Рекомендуемый брокер: низкий спред, быстрая обработка ордеров (ECN/RAW/PRO)

Минимальный депозит: от 500 USD (рекомендуется 1 000 USD для лучшей эффективности)

Кредитное плечо: 1:100 или выше

Тип счёта: Hedging (рекомендуется)

VPS 24/7: желательно для стабильной работы EA

Для трейдеров, ищущих долгосрочную стабильность

Мой код оптимизирован.

Моя логика надёжна.

Я создан не для того, чтобы «поймать пару удачных сделок», а чтобы работать устойчиво, согласно реальным рыночным законам.

Просто установите меня.

Позвольте мне выполнять свою работу.

И вы увидите совершенно иной подход к торговле EUR-парами.

Я — TamNguyen AOS EA, и ваша торговля больше не будет прежней.