TamNguyen AOS EA
- Эксперты
- Duc Tam Nguyen
- Версия: 1.3
- Активации: 5
TamNguyen AOS EA — торговый эксперт нового поколения с мультивалютным интеллектом для EUR-пар
Я — TamNguyen AOS EA, автоматизированная торговая система, созданная для трейдеров, которые ценят стабильность, дисциплину и точность при работе с EURUSD, EURCAD и USDCAD.
Я основан на сочетании индикатора Andean Oscillator, скользящих средних и продвинутого вероятностного рыночного фильтра, что позволяет мне адаптироваться к любым рыночным колебаниям — большим и малым.
Я не гонюсь за рыночным шумом. Я не торгую случайно.
Я жду — анализирую — и вхожу в рынок только тогда, когда вероятность однозначно на вашей стороне.
Именно поэтому трейдеры считают меня одним из самых эффективных и стабильных экспертов для EUR-пар.
Почему меня считают интеллектуальным советником для EURUSD – EURCAD – USDCAD?
Мощная и тщательно настроенная стратегия AOS + MA
Эти два ключевых компонента являются моим центром принятия решений:
когда AOS подтверждает импульс, MA подтверждает структуру тренда — синергия, создающая высококачественные торговые сигналы.
Мультивалютный интеллект — три EUR-пары, один единый мозг
Я одновременно анализирую EURUSD, EURCAD и USDCAD.
Каждая пара имеет свой характер, и я понимаю, как они реагируют на тренды, волатильность и движение USD.
Благодаря этому я всегда выбираю наиболее сильную пару для входа.
Выборочные сделки — качество на первом месте
Я не торгую каждый день.
Я вхожу в рынок только при полном совпадении сигналов — избегая переторговки и сохраняя стабильность счёта.
Интеллектуальная сетка (опционально)
Это не рискованный мартингейл.
При включённом Grid я формирую позиции согласно структуре рынка — дисциплинированно, логично и с чёткими ограничениями.
Профессиональный риск-менеджмент
Вы выбираете, как хотите управлять рисками:
- Риск в процентах
- Фиксированный риск
- Умный SL/TP на основе рыночной структуры (Swing Structure)
- Фильтр спреда
- Защита капитала
Я автоматически управляю всем этим, следуя профессиональным стандартам.
Новостной фильтр для избегания опасной волатильности
Я знаю, когда нужно оставаться вне рынка, чтобы защитить ваш счёт от сильных новостей — то, что большинство EA игнорирует.
Как я работаю — просто, точно и без лишних сложностей
Просто прикрепите меня к одному графику — остальное я сделаю сам.
Я определяю сигналы на основе нескольких уровней анализа: тренда, импульса, структуры цены, условий спреда и рыночного тайминга.
Когда вероятность благоприятна, я открываю сделку точно — со SL, TP и трейлинг-стопом, если вы выберете.
Я контролирую все выбранные EUR-пары 24/5.
Никаких сложных настроек.
Никакой ручной оптимизации.
Я создан для стабильной работы с первого запуска.
Системные требования и рекомендации
- Оптимальные валютные пары: EURUSD, EURCAD, USDCAD
- Рекомендуемый брокер: низкий спред, быстрая обработка ордеров (ECN/RAW/PRO)
- Минимальный депозит: от 500 USD (рекомендуется 1 000 USD для лучшей эффективности)
- Кредитное плечо: 1:100 или выше
- Тип счёта: Hedging (рекомендуется)
- VPS 24/7: желательно для стабильной работы EA
Для трейдеров, ищущих долгосрочную стабильность
Мой код оптимизирован.
Моя логика надёжна.
Я создан не для того, чтобы «поймать пару удачных сделок», а чтобы работать устойчиво, согласно реальным рыночным законам.
Просто установите меня.
Позвольте мне выполнять свою работу.
И вы увидите совершенно иной подход к торговле EUR-парами.
Я — TamNguyen AOS EA, и ваша торговля больше не будет прежней.