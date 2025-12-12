EA Crypto Player

EA Crypto Player est un conseiller de trading innovant conçu spécifiquement pour le trading de cryptomonnaies. Il intègre plus de 7 stratégies de trading, analyse l'évolution des prix sur toutes les unités de temps (de M1 à D1) et utilise un système de moyenne pour maximiser les profits.

Édition limitée
Quantités limitées disponibles (prix initial : 150 $). Prix final : 900 $.

Important : Les tests du conseiller peuvent être longs.

En raison de la complexité de sa logique et de l'analyse multi-unités de temps, les tests peuvent prendre plus de temps que d'habitude. Ceci est normal et s'explique par la haute précision de l'algorithme.

Pour garantir des résultats de test précis, ainsi que des paramètres et des recommandations optimaux, veuillez contacter l'auteur après votre achat. Je vous fournirai des paramètres VIP adaptés à votre style de trading et aux instruments sélectionnés.

Algorithme EA Crypto Player

Ce conseiller expert combine plus de 7 stratégies fonctionnant en parallèle et se complétant mutuellement :

Stratégie n° 1 — Suivi de tendance

Stratégie n° 2 — Trading en range

Stratégie n° 3 — Scalping

Stratégie n° 4 — Swing trading

Stratégie n° 5 — Trading en grille

Stratégie n° 6 — Arbitrage/Carding de financement

Stratégie n° 7 — Stratégie des points pivots

Fonctionnalités uniques
Algorithme crypto : Adapté au trading de BTC, ETH, SOL et autres cryptomonnaies populaires.

Analyse multi-temporelle : Analyse simultanée des unités de temps M1, M5, M15, H1, H4 et D1.

Système de lissage : Permet de générer des profits supplémentaires lors des fluctuations de prix.

Logique de gestion des ordres fiable : Basée sur le système éprouvé du conseiller expert EA New Player, reconnu comme l’un des plus stables du marché.

Résultats concrets : Des tests sur BTC depuis août 2021 ont démontré sa rentabilité.

Exigences techniques

Dépôt minimum : 1 000 $
Période de trading : M30

Type de compte : compatible avec les cryptomonnaies et un spread minimal (contactez-nous par message privé si besoin ; nous vous aiderons à choisir un courtier)

Effet de levier : de 1:100 à 1:500

Serveur VPS rapide pour un fonctionnement stable

Feuille de route des versions

V1.0 : Version de base compatible avec tous les courtiers prenant en charge les cryptomonnaies (BTC, ETH, SOL).

V2.0 : Intégration de la première mini-application (Telegram) comme plateforme de trading.

V3.0 : Ajout du trading de contrats à terme via l’API de la plateforme Bybit.

V4.0 : Ajout du trading de contrats à terme via l’API de la plateforme Binance.

V5.0 : Ajout du trading de contrats à terme via l’API de la plateforme OKX.
Plus de l'auteur
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.91 (43)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor en Trading Nouvelle Génération Il ne se contente pas de trader, il révolutionne le marché. EA New Player est un Expert Advisor de portefeuille innovant pour MT5, basé sur sept stratégies d'analyse technique éprouvées. Il n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais surpasse de nombreuses solutions de réseaux neuronaux grâce à son architecture sophistiquée, sa logique transparente et son système de filtrage des signaux flexible. PROMOTION 1+1 : Achetez un Exp
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (4)
Experts
EA Underdog est un conseiller expert professionnel de Quantum Lab Technologies. Il exploite les divergences de prix, n'utilise aucune méthode risquée, et se contente d'ordres Stop Loss et Take Profit stricts. Sa stabilité d'exécution est garantie par le système QuantumCore (entraîné et optimisé sur l'historique de 2020 à 2025). Prix réduit. Le prix augmentera de 100 $ par tranche de 20 unités achetées. 20 unités : 250 $ 20 unités : 350 $ Prix final : 550 $ Nombre d'unités limité Paramètres et
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (6)
Experts
Cet Expert Advisor est conçu pour une approche institutionnelle du trading, utilisant les principes clés de l'ICT (Inner Circle Trader). Il analyse la structure du marché, les niveaux de liquidité et les zones de déséquilibre afin d'identifier les points d'entrée et de sortie les plus probables. PROMOTION 1+1   : Achetez un Expert Advisor et recevez-en un deuxième gratuitement ! Quantité limitée ! Structure du marché : L'EA CyberPunk identifie les extrêmes à court terme (STH/STL), moyen terme (
Old School Trading
Vitali Vasilenka
Experts
Trading à l'ancienne — Conseiller en analyse des vagues d'Elliott Un conseiller en trading intelligent basé sur les principes de la théorie des vagues d'Elliott. Il est conçu pour les traders qui privilégient une approche structurée du marché et recherchent une grande précision d'entrée en position et une maîtrise optimale des risques. OFFRE SPÉCIALE 1+1 : Achetez un conseiller et recevez-en un deuxième gratuitement ! Offre limitée ! Contactez-moi après votre achat pour bénéficier des paramè
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.89 (18)
Experts
Synthetic Metal — Un Expert Advisor innovant pour XAUUSD et XAGUSD Un Expert Advisor alliant intelligence artificielle, précision et contrôle. Synthetic Metal est un algorithme de trading intelligent pour MT5, conçu spécifiquement pour l'or (XAUUSD) et l'argent (XAGUSD). Il allie des technologies d'analyse propriétaires, une gestion flexible des risques et une adaptation automatique aux conditions de marché. PROMOTION 1+1 : Achetez un Expert Advisor et recevez-en un deuxième gratuitement ! Nomb
Pure AI
Vitali Vasilenka
3.93 (14)
Experts
Conseiller de trading unique pour la paire XAUUSD Il repose sur une architecture dans laquelle chaque décision de trading n'est pas prise par un algorithme monolithique, mais résulte de l'interaction de blocs logiques indépendants : filtres d'indicateurs, conditions d'entrée, de sortie et règles de contrôle. IMPORTANT ! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le guide d'installation et les instructions de configuration. Caractéristiques principales : modularité et flexibilit
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
The King Trading — Conseiller de trading universel basé sur des indicateurs techniques et algorithmes propriétaires. Conçu pour le trading automatisé de tout instrument financier : paires de devises, indices, matières premières, cryptomonnaies, etc. PROMOTION 1+1   : Achetez un Expert Advisor et recevez-en un deuxième gratuitement ! Nombre limité d'exemplaires disponibles ! Principales fonctionnalités : Prise en charge de tous les instruments de trading Le Conseiller est adapté à toutes les pa
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Experts
AI Quantum Trading – Révolution dans le trading algorithmique. Conseiller en trading de nouvelle génération pour les instruments JPY 1 achat = 2 versions ! Achetez AI Quantum Trading sur MT5 - et obtenez la version MT4 gratuitement ! Tradez comme vous le souhaitez : deux plateformes, un conseiller, zéro trop-payé. Écrivez-moi en MP après votre achat et recevez votre cadeau ! Dans le monde actuel de la technologie financière, le trading automatisé est devenu un élément essentiel du succès sur
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Indicateurs
Synthetic Trend AI : un indicateur de tendance intelligent optimisé par l'intelligence artificielle L'indicateur Synthetic Trend AI est un puissant outil d'analyse technique qui combine la formule classique de SuperTrend avec des algorithmes d'intelligence artificielle (k-Nearest Neighbors, KNN) et l'analyse des volumes. Il est conçu pour ceux qui souhaitent analyser le marché en profondeur et prendre des décisions plus éclairées. Ce qui rend Synthetic Trend AI unique : Prévisions de tendance
FREE
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Utilitaires
Panneau de contrôle SmartTrade — votre centre de contrôle pour le trading algorithmique Le panneau de contrôle SmartTrade est un panneau de contrôle multifonctionnel conçu pour ceux qui privilégient le contrôle, la flexibilité et l'efficacité à chaque transaction. Il allie un aspect visuel convivial à une puissante logique de suivi des ordres, transformant le trading de routine en un processus contrôlé. Vous pouvez désormais : Mettre en œuvre n'importe quelle idée de trading, du scalping au tr
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis