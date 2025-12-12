EA Crypto Player est un conseiller de trading innovant conçu spécifiquement pour le trading de cryptomonnaies. Il intègre plus de 7 stratégies de trading, analyse l'évolution des prix sur toutes les unités de temps (de M1 à D1) et utilise un système de moyenne pour maximiser les profits.





Édition limitée

Quantités limitées disponibles (prix initial : 150 $). Prix final : 900 $.





Important : Les tests du conseiller peuvent être longs.





En raison de la complexité de sa logique et de l'analyse multi-unités de temps, les tests peuvent prendre plus de temps que d'habitude. Ceci est normal et s'explique par la haute précision de l'algorithme.





Pour garantir des résultats de test précis, ainsi que des paramètres et des recommandations optimaux, veuillez contacter l'auteur après votre achat. Je vous fournirai des paramètres VIP adaptés à votre style de trading et aux instruments sélectionnés.





Algorithme EA Crypto Player





Ce conseiller expert combine plus de 7 stratégies fonctionnant en parallèle et se complétant mutuellement :





Stratégie n° 1 — Suivi de tendance





Stratégie n° 2 — Trading en range





Stratégie n° 3 — Scalping





Stratégie n° 4 — Swing trading





Stratégie n° 5 — Trading en grille





Stratégie n° 6 — Arbitrage/Carding de financement





Stratégie n° 7 — Stratégie des points pivots





Fonctionnalités uniques

Algorithme crypto : Adapté au trading de BTC, ETH, SOL et autres cryptomonnaies populaires.





Analyse multi-temporelle : Analyse simultanée des unités de temps M1, M5, M15, H1, H4 et D1.





Système de lissage : Permet de générer des profits supplémentaires lors des fluctuations de prix.





Logique de gestion des ordres fiable : Basée sur le système éprouvé du conseiller expert EA New Player, reconnu comme l’un des plus stables du marché.





Résultats concrets : Des tests sur BTC depuis août 2021 ont démontré sa rentabilité.





Exigences techniques





Dépôt minimum : 1 000 $

Période de trading : M30





Type de compte : compatible avec les cryptomonnaies et un spread minimal (contactez-nous par message privé si besoin ; nous vous aiderons à choisir un courtier)





Effet de levier : de 1:100 à 1:500





Serveur VPS rapide pour un fonctionnement stable





Feuille de route des versions





V1.0 : Version de base compatible avec tous les courtiers prenant en charge les cryptomonnaies (BTC, ETH, SOL).





V2.0 : Intégration de la première mini-application (Telegram) comme plateforme de trading.





V3.0 : Ajout du trading de contrats à terme via l’API de la plateforme Bybit.





V4.0 : Ajout du trading de contrats à terme via l’API de la plateforme Binance.





V5.0 : Ajout du trading de contrats à terme via l’API de la plateforme OKX.