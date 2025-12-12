EA Crypto Player
- Experts
- Vitali Vasilenka
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
EA Crypto Player è un innovativo consulente di trading progettato specificamente per il trading di criptovalute. Integra più di 7 strategie di trading, analizza l'andamento dei prezzi su tutti gli intervalli temporali, da M1 a D1, e utilizza un sistema di media per massimizzare i profitti.
Edizione limitata
Copie limitate disponibili per la vendita (al prezzo di $150). Prezzo finale: $900.
Importante: test lento del consulente.
A causa della logica complessa e dell'analisi multi-intervallo temporale, il test potrebbe richiedere più tempo del solito. Questo è normale ed è dovuto all'elevata precisione dell'algoritmo.
Per garantire risultati di test accurati, nonché impostazioni e consigli ottimali, si prega di contattare l'autore dopo l'acquisto. Vi fornirò impostazioni VIP personalizzate in base al vostro stile di trading e agli strumenti selezionati.
Algoritmo EA di Crypto Player
L'Expert Advisor combina oltre 7 strategie che funzionano in parallelo e si completano a vicenda:
Strategia n. 1 — Trend Following
Strategia n. 2 — Range Trading
Strategia n. 3 — Scalping
Strategia n. 4 — Swing Trading
Strategia n. 5 — Grid Trading
Strategia n. 6 — Arbitraggio/Funding Carry
Strategia n. 7 — Strategia Pivot Point
Caratteristiche uniche
Algoritmo EA: adattato per il trading di BTC, ETH, SOL e altre criptovalute popolari.
Analisi multi-timeframe: analisi simultanea di M1, M5, M15, H1, H4 e D1.
Sistema di media: consente di ottenere profitti aggiuntivi durante le fluttuazioni di prezzo.
Logica di gestione degli ordini affidabile: basata sul sistema collaudato del consulente EA New Player, che si è dimostrato uno dei più stabili sul mercato.
Risultati reali: i test su BTC da agosto 2021 hanno dimostrato redditività.
Requisiti tecnici
Deposito minimo: 1.000 $
Orario di apertura: M30
Tipo di conto: supporto per criptovalute con spread minimo (contattateci tramite messaggio privato se necessario: vi aiuteremo a scegliere un broker)
Leva finanziaria: da 1:100 a 1:500
Server VPS veloce per un funzionamento stabile
Roadmap delle versioni
V1.0 – versione base per l'utilizzo con tutti i broker che supportano le criptovalute (BTC, ETH, SOL).
V2.0 – integrazione della prima mini-app (Telegram) come piattaforma di trading.
V3.0 — Aggiunta del trading di futures tramite l'API di Bybit.
V4.0 — Aggiunta del trading di futures tramite l'API di Binance.
V5.0 — Aggiunta del trading di futures tramite l'API di OKX.