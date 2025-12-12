EA Crypto Player, özellikle kripto para ticareti için tasarlanmış yenilikçi bir işlem danışmanıdır. 7'den fazla işlem stratejisini entegre eder, M1'den D1'e kadar tüm zaman dilimlerinde fiyat hareketlerini analiz eder ve kârı maksimize etmek için bir ortalama sistemi kullanır.





Sınırlı Üretim

Satışa sunulan sınırlı sayıda kopya mevcuttur (fiyatı 150$). Son fiyat: 900$.





Önemli: Danışmanın test edilmesi yavaş olabilir.

Karmaşık mantık ve çoklu zaman dilimi analizi nedeniyle, test normalden daha uzun sürebilir. Bu normaldir ve algoritmanın yüksek doğruluğundan kaynaklanmaktadır.

Doğru test sonuçları, optimum ayarlar ve öneriler için lütfen satın aldıktan sonra yazarla iletişime geçin. İşlem tarzınıza ve seçtiğiniz enstrümanlara göre uyarlanmış VIP ayarları sağlayacağım.





Crypto Player EA Algoritması

Uzman Danışman, paralel çalışan ve birbirini tamamlayan 7'den fazla stratejiyi bir araya getiriyor:





Strateji #1 — Trend Takibi

Strateji #2 — Aralık İşlemleri

Strateji #3 — Scalping

Strateji #4 — Swing İşlemleri

Strateji #5 — Grid İşlemleri

Strateji #6 — Arbitraj/Fonlama Taşıma

Strateji #7 — Pivot Noktası Stratejisi





Benzersiz Özellikler

Kripto Algoritması: BTC, ETH, SOL ve diğer popüler kripto paralarla işlem yapmak için uyarlanmıştır.

Çoklu zaman dilimi analizi: M1, M5, M15, H1, H4 ve D1'in eş zamanlı analizi.

Ortalama alma sistemi: Fiyat dalgalanmaları sırasında ek kar sağlar.

Güvenilir emir yönetimi mantığı: Piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biri olduğu kanıtlanmış olan EA New Player danışmanının kanıtlanmış sistemine dayanmaktadır.

Gerçek sonuçlar: Ağustos 2021'den beri BTC üzerinde yapılan testler karlılık göstermiştir.





Teknik Gereksinimler

Minimum Depozito: 1.000$

Çalışma Süresi: 30 Ay

Hesap Türü: Minimum spread ile kripto para desteği (gerekirse lütfen özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçin – size bir aracı kurum seçmenize yardımcı olacağız)

Kaldıraç: 1:100 ile 1:500 arası

İstikrarlı çalışma için hızlı VPS sunucusu





Sürüm Yol Haritası

V1.0 – Kripto para birimlerini (BTC, ETH, SOL) destekleyen tüm aracı kurumlarla kullanım için temel sürüm.





V2.0 – İlk mini uygulamanın (Telegram) işlem platformu olarak entegrasyonu.





V3.0 – Bybit borsası API'si aracılığıyla vadeli işlem ticaretinin eklenmesi.





V4.0 – Binance borsası API'si aracılığıyla vadeli işlem ticaretinin eklenmesi.





V5.0 – OKX borsası API'si aracılığıyla vadeli işlem ticaretinin eklenmesi.