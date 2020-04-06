Aurum prime model

Мощный торговый алгоритм со встроенной предобученной локальной LLM моделью (локальный искусственный интеллект). Не требует подключения к API таких моделей, как ChatGPT, Claude, Gemini и работает полностью автономно. Торгует на инструменте XAUUSD, приоритетным тайм-фреймом является H1.

Опередите рынок с помощью нашего высокопроизводительного торгового алгоритма, оснащенного встроенной предобученной локальной Large Language Model (LLM). Это не просто автоматизированная система — это автономный когнитивный агент, разработанный для превосходства на финансовых рынках.

Автономный Интеллект: максимум безопасности и cкорости

Забудьте о задержках и рисках конфиденциальности, связанных с облачными API. Наш алгоритм функционирует на основе полностью изолированного и энергоэффективного локального искусственного интеллекта (Local AI).

  • Истинная автономность (On-Premise ML): Система работает 100% автономно, не требуя подключения к внешним ресурсам, таким как API ChatGPT, Claude или Gemini.

  • Сверхнизкая латентность: Принятие решений происходит практически мгновенно, что критически важно для высокочастотного трейдинга (HFT).

  • Усиленная безопасность: Ваши проприетарные стратегии и конфиденциальные данные остаются в безопасном периметре, контролируемом пользователем.

Инновационная Архитектура Машинного Обучения (ML)

В основе нашего алгоритма лежит передовая архитектура глубокого обучения (Deep Learning), специально оптимизированная для анализа временных рядов (Time-Series Analysis).

  1. Контекстное предсказание (LLM Core): Локальная LLM, прошедшая трансферное обучение (Transfer Learning) на рыночных данных, предоставляет контекстуально обогащенные сигналы.

  2. Анализ временных рядов (CNN/RNN/Transformer Hybrids): Алгоритм использует гибридные модели, включая сверточные Нейронные Сети (CNN) для извлечения фичей (feature extraction) из ценовых паттернов и рекуррентные нейронные сети (RNN) или архитектуру трансформеров для моделирования долгосрочных зависимостей и нестационарности рынка.

  3. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning - RL): Модуль принятия решений (Decision-Making Module) настраивается с помощью RL-агента, который постоянно оптимизирует политику исполнения (Execution Policy), максимизируя коэффициент Шарпа и минимизируя просадку (Drawdown) в реальных рыночных условиях.

Ключевые Возможности

  • Мультимодальный вход: обработка структурированных (ценовые данные) данных для формирования холистического взгляда (Holistic View) на рынок.

  • Калибровка гиперпараметров (Hyperparameter Optimization): встроенные байесовские методы оптимизации (Bayesian Optimization) обеспечивают самонастройку и адаптацию к меняющейся волатильности рынка.

Это не просто автоматизация. Это когнитивная капитализация в реальном времени.

Основные параметры торгового алгоритма

Интеллектуальный агент полностью самонастраиваемый, без необходимости коррекции логики работы. Вам необходимо установить приемлемый риск (лот), а также определить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Готовы ли вы к тому, чтобы ваш торговый терминал стал настоящим нейронным центром? После приобретения, воспользуйтесь дополнительной консультаций через личные сообщения.


