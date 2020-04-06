AVWAP Bands Scalper
- Эксперты
- Rowan Stephan Buys
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Откройте точность в трейдинге с AVWAP Bands Scalper — полностью автоматизированным советником, созданным для скальперов и внутридневных трейдеров. Этот EA использует мощь Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) в сочетании с пользовательскими полосами стандартного отклонения для определения высоковероятных точек входа и выхода.
Основные функции:
Интегрированный пользовательский индикатор: EA полностью интегрирует индикатор AVWAP + StdDev Bands, который является основой для всех расчётов входа, стоп-лосса и тейк-профита.
Скачайте индикатор по ссылке для отображения и мониторинга на графиках:
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
Много сценариев входа: EA динамически определяет три сценария покупок и три сценария продаж на основе положения последней закрытой свечи относительно AVWAP и его полос стандартного отклонения.
Сценарии покупок:
-
Закрытие выше VWAP → вход в Buy, цель +2SD.
-
Закрытие между –1SD и VWAP → вход в Buy, цель +1SD.
-
Закрытие между –2SD и –1SD → вход в Buy, цель VWAP.
Сценарии продаж:
-
Закрытие ниже VWAP → вход в Sell, цель –2SD.
-
Закрытие между +1SD и VWAP → вход в Sell, цель –1SD.
-
Закрытие между +2SD и +1SD → вход в Sell, цель VWAP.
Риск-менеджмент: EA применяет отношение риск/прибыль 1:2 на сделку и регулируемый максимум риска в процентах от баланса счёта, защищая депозит от чрезмерной просадки.
Гибкие режимы торговли: Возможность торговать только Buy, только Sell или оба направления.
Автоматический расчёт лота: Фиксированный размер лота с встроенной логикой соблюдения ограничений брокера.
Контроль одной позиции: В каждый момент открывается только одна сделка по сигналу, чтобы избегать перераскрытия позиции.
Автоматическое управление стоп-лоссом: стоп-лосс по каждой сделке автоматически устанавливается на расстоянии одного стандартного отклонения от точки входа.
Контроль точки привязки AVWAP: Возможность выбирать пользовательскую точку привязки для адаптации к сессиям или уровням структуры рынка.
Как это работает:
EA анализирует последнюю закрытую свечу относительно AVWAP и его полос отклонения, определяет направление входа, затем рассчитывает стоп-лосс и тейк-профит с оптимальным соотношением риск/прибыль.
Получите преимущество в скальпинге с точностью AVWAP — полностью автоматизировано, полностью интегрировано, полностью под контролем.