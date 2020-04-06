AVWAP Bands Scalper

AVWAP Bands Scalper
Откройте точность в трейдинге с AVWAP Bands Scalper — полностью автоматизированным советником, созданным для скальперов и внутридневных трейдеров. Этот EA использует мощь Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) в сочетании с пользовательскими полосами стандартного отклонения для определения высоковероятных точек входа и выхода.

Основные функции:

Интегрированный пользовательский индикатор: EA полностью интегрирует индикатор AVWAP + StdDev Bands, который является основой для всех расчётов входа, стоп-лосса и тейк-профита.

Скачайте индикатор по ссылке для отображения и мониторинга на графиках:
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

Много сценариев входа: EA динамически определяет три сценария покупок и три сценария продаж на основе положения последней закрытой свечи относительно AVWAP и его полос стандартного отклонения.

Сценарии покупок:

  • Закрытие выше VWAP → вход в Buy, цель +2SD.

  • Закрытие между –1SD и VWAP → вход в Buy, цель +1SD.

  • Закрытие между –2SD и –1SD → вход в Buy, цель VWAP.

Сценарии продаж:

  • Закрытие ниже VWAP → вход в Sell, цель –2SD.

  • Закрытие между +1SD и VWAP → вход в Sell, цель –1SD.

  • Закрытие между +2SD и +1SD → вход в Sell, цель VWAP.

Риск-менеджмент: EA применяет отношение риск/прибыль 1:2 на сделку и регулируемый максимум риска в процентах от баланса счёта, защищая депозит от чрезмерной просадки.

Гибкие режимы торговли: Возможность торговать только Buy, только Sell или оба направления.

Автоматический расчёт лота: Фиксированный размер лота с встроенной логикой соблюдения ограничений брокера.

Контроль одной позиции: В каждый момент открывается только одна сделка по сигналу, чтобы избегать перераскрытия позиции.

Автоматическое управление стоп-лоссом: стоп-лосс по каждой сделке автоматически устанавливается на расстоянии одного стандартного отклонения от точки входа.

Контроль точки привязки AVWAP: Возможность выбирать пользовательскую точку привязки для адаптации к сессиям или уровням структуры рынка.

Как это работает:
EA анализирует последнюю закрытую свечу относительно AVWAP и его полос отклонения, определяет направление входа, затем рассчитывает стоп-лосс и тейк-профит с оптимальным соотношением риск/прибыль.

Получите преимущество в скальпинге с точностью AVWAP — полностью автоматизировано, полностью интегрировано, полностью под контролем.


