Anchored VWAP with STD Deviation Bands
- Rowan Stephan Buys
- Версия: 1.0
Anchored VWAP (AVWAP) с полосами стандартного отклонения – MT5
Поднимите свой трейдинг на новый уровень с точными Anchored VWAP, дополненными динамическими полосами стандартного отклонения. Разработано для трейдеров, которым важны скорость, ясность и практические рыночные инсайты.
Основные функции:
-
Несколько якорей: Размещайте неограниченное количество VWAP с индивидуальными датами и временем начала.
-
Расширенные полосы Std Dev: До 3 полос на VWAP с полностью настраиваемыми множителями для детального анализа волатильности.
-
Мгновенные рыночные инсайты: Быстро определяйте ключевые уровни поддержки/сопротивления, тренды и возможные развороты.
-
Интуитивный интерфейс: Элегантный и простой в использовании для эффективного принятия решений.
Почему трейдеры выбирают это:
Профессиональные инструменты сочетаются с простотой, что делает индикатор идеальным для внутридневной, свинг- и алгоритмической торговли. Получите конкурентное преимущество с более четким пониманием рынка.