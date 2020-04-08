Anchored VWAP with STD Deviation Bands

Anchored VWAP (AVWAP) с полосами стандартного отклонения – MT5

Поднимите свой трейдинг на новый уровень с точными Anchored VWAP, дополненными динамическими полосами стандартного отклонения. Разработано для трейдеров, которым важны скорость, ясность и практические рыночные инсайты.

Основные функции:

  • Несколько якорей: Размещайте неограниченное количество VWAP с индивидуальными датами и временем начала.

  • Расширенные полосы Std Dev: До 3 полос на VWAP с полностью настраиваемыми множителями для детального анализа волатильности.

  • Мгновенные рыночные инсайты: Быстро определяйте ключевые уровни поддержки/сопротивления, тренды и возможные развороты.

  • Интуитивный интерфейс: Элегантный и простой в использовании для эффективного принятия решений.

Почему трейдеры выбирают это:
Профессиональные инструменты сочетаются с простотой, что делает индикатор идеальным для внутридневной, свинг- и алгоритмической торговли. Получите конкурентное преимущество с более четким пониманием рынка.


Рекомендуем также
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Индикаторы
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
Spread and Price Tracker
Fernando Carreiro
Индикаторы
Для создания этого текста с оригинала на английском языке был использован автоматический перевод. Этот индикатор обрабатывает исторические тиковые данные и отслеживает либо спред в пунктах (не пипсах), либо Mid цены, либо котировки Ask или Bid , и отображает результаты в под okне в виде свечей OHLC. Графики в MetaTrader показывают только бары/свечи, основанные на котировках Bid (или котировках Last для определенных типов символов). Однако это не полная картина, так как необходимо учитывать такж
Bollinger Prophecy
Andrey Frolov
Индикаторы
Мультивалютный трендовый инструмент технического анализа финансовых рынков Bollinger Prophecy. Прорисовывает на графике 3 линии, отображающие текущие отклонения цены валютной пары. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Параметрами для расчета служит стандартное двойное отклонение и период скользящей средней, который зависит от настроек самого трейдера. Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора. В данный момент индика
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Индикаторы
Откройте для себя силу продвинутого анализа объема с Weis Wave Scouter — революционным индикатором для MetaTrader 5, который сочетает проверенные временем принципы метода Вайкоффа и анализа объема VSA (Volume Spread Analysis). Разработанный для трейдеров, стремящихся к точности и глубине в своих операциях, этот индикатор предлагает тактическое чтение рынка через анализ кумулятивных волн объема, помогая выявлять ключевые точки разворота и продолжения тренда. Weis Wave Scouter имеет четкий визуаль
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Индикаторы
Индикатор среднего направленного индекса Gekko — это модифицированная версия знаменитого индикатора ADX. Индикатор сочетает стандартный индикатор ADX с различными расчетами сигналов входа и оповещением о потенциальных точках входа и выхода. Входные параметры Period: период расчета ADX; PlotSignalType: метод расчета сигнала входа (свинг): 1- ShowSwingsOnTrendLevel : показывает сигналы с подтверждением тренда; 2- ShowSwingsOnTrendLevelDirection: показывает сигналы с подтверждением тренда и направ
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Индикаторы
Индикатор Renko Chart позволяет отображать графики "ренко" в окне индикатора. Тип графиков "ренко" показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах. При построении графика время не учитывается, используются лишь ценовые движения. По этой причине графики "Ренко" не похожи на графики цены. Индикатор работает в 2 режимах: CLOSE - при построении графика "ренко" используются только цены Close; HIGH_LOW - при построении график
FREE
Gino Renko
Stephane, Andr Valette
1 (1)
Индикаторы
Another renko-based indicator. It returns different usable values ​​for an EA, and is directly displayed on the main chart. Its setting is very simple: The size of the renko The number of bars taken into account The falling color The color on the rise Returned values: Buffer 0 : Value of the middle Buffer 1 : Value of the Top Buffer 2 : Value of the Bottom Buffer 3 : Direction of renko (0.0 for top ; 1.0 for bottom) Buffer 4 : Ratio of the renko, for example, if it is twice, 3 times, ro more of
Projected Moving Average MT5
Mario Jemic
Индикаторы
Projected Moving Average  A clean and practical moving-average tool designed for traders who want a clearer view of short-term and medium-term trend direction. The   Projected Moving Average   shifts a standard SMA forward by half of its period, creating a smooth projection zone that updates dynamically with each new candle. This makes it easier to visually anticipate where the moving average is heading without repainting past values. Key Features Forward-shifted SMA (Length/2) for clearer trend
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Индикаторы
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Precision Arrows – Умные сигналы входа с встроенными TP и SL Precision Arrows — это мощный торговый индикатор, созданный для трейдеров, ценящих точность, прозрачность и надежность. Он определяет сигналы на покупку и продажу с высокой вероятностью успеха и автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss , помогая торговать дисциплинированно и стабильно на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических инструментах . Индикатор сочетает в себе точное определение сигналов, интеллектуальну
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
Индикатор Trend Detect сочетает в себе особенности как трендовых индикаторов, так и осцилляторов. Индикатор является удобным инструментом для выявления краткосрочных рыночных циклов и определения уровней перекупленности или перепроданности рынка. Длинную позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перепроданности и пробивает нулевой уровень снизу вверх. Короткую позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перекупленности и пробивает нулевой уровень
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Renko Pro 5
Kaijun Wang
Индикаторы
Кирпичная диаграмма - альтернативный способ торговли Если вы трейдер, которого смущают свечи на бесчисленных графиках, или вы не знаете, как рисовать линии или как рисовать линии поддержки и сопротивления, вам следует найти другой метод торговли, который вам подходит в настоящее время. NS. Подобно тому, как водитель останавливается для полного ремонта после неоднократного столкновения с проблемами, то же самое верно и для транзакции. Кирпичный график представляет собой простой метод торговли для
Market Structure Analyzer
Philani Mthembu
Индикаторы
The Market Structure Analyzer is a powerful tool designed for traders who follow market structure and smart money concepts. This comprehensive indicator provides a suite of features to assist in identifying key market levels, potential entry points, and areas of liquidity. Here's what it offers: 1. Swing High/Low Detection : Accurately identifies and marks swing highs and lows, providing a clear view of market structure. 2. Dynamic Supply and Demand Zones: Draws precise supply and demand zone
AdvancedForecasterPro
Le Parquet Trading Floor
Индикаторы
Обзор Advanced Key Levels Predictor EA — это продвинутый экспертный советник для MetaTrader 5, сочетающий технический анализ и предиктивные алгоритмы для определения ключевых рыночных уровней и прогнозирования будущих движений цены. Советник предоставляет расширенные возможности визуализации с четкими индикаторами, помогающими трейдерам принимать обоснованные торговые решения. Основные функции Обнаружение ключевых уровней Уровни поддержки и сопротивления : Автоматически определяет важные уров
Double moving average customizable
Jessica Courtois
Индикаторы
L’indicateur Double Moving Average est un outil simple, efficace et personnalisable pour identifier les changements de tendance en un coup d’œil. Il combine deux moyennes mobiles paramétrables (rapide et lente) pour générer des signaux de croisement puissants, souvent utilisés dans des stratégies de suivi de tendance ou de scalping. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, cet indicateur vous aide à : Détecter les points d’entrée et de sortie optimaux. Suivre les phases de tendance haussiè
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Индикаторы
Рынок несправедлив, хотя бы потому, что всего лишь 10% игроков управляют 90% капитала. У рядового трейдера мало шансов, чтобы противостоять этим «хищникам». Но выход есть, необходимо всего лишь перейти на другую сторону, необходимо находиться в числе этих 10% «акул», научиться распознавать их намерения и двигаться вместе с ними. Объем - это единственный опережающий фактор, который безупречно работает на любом периоде и любом торговом инструменте. Сначала зарождается и накапливается объем, и толь
Mario Order Blocks
Sandeep Kumar Tiwary
Индикаторы
Mario Order Block Indicator Overview The Professional Order Block Indicator is an advanced technical analysis tool that automatically identifies and displays institutional order blocks on your chart. Based on smart money concepts, this indicator helps traders identify high-probability support and resistance zones where institutional traders have placed significant orders. Key FeaturesAutomatic Order Block Detection Identifies bullish and bearish order blocks based on pivot point analysis Uses so
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Liquidity Sweep Filter выявляет и выделяет ключевые зоны ликвидности. Он сочетает эти зоны с явными отскоками от ценовых уровней и адаптивным фильтром тренда для генерации точных сигналов на покупку и продажу, соответствующих направлению рынка. Индикатор различает основные и второстепенные зоны ликвидности, отмечая основные области большими стрелками, а второстепенные — меньшими, для легкой визуальной идентификации. Большие стрелки: Обозначают сильные сигналы на разворот, исходящие из основны
SMT divergence indicator
Ehsan Ashoori
5 (3)
Индикаторы
This SMT (Smart Money Technique) divergence indicator identifies discrepancies in price movement between two different trading symbols, helping traders detect potential market reversals. This tool compares the price action of two correlated assets, such as two currency pairs or indices, to spot divergences where one asset's price moves in the opposite direction of the other. For example, while one symbol may be making higher highs, the other might be making lower highs, signaling a divergence. T
FREE
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
The Holy Grail MotherBar Indicator: Your Ultimate Path to Consistent Trading Profits   The Problem With Every Other Indicator You've Tried Let me guess - you've spent countless hours and hundreds (maybe thousands) of dollars on indicators that promise the world but deliver mediocre results. You've tried: · Lagging indicators that tell you what already happened · Over-optimized systems that work in backtests but fail in live markets · Complex setups with 20+ confusing lines on your chart · "S
RSD Force
Jonathan Pereira
Индикаторы
Operating Principle: The "RSDForce" merges trading volume analysis and price movements to provide valuable market insights. Here's how it works: Volume and Price Analysis : The indicator examines the trading volume (quantity of traded assets) and price variations over time. Market Force Calculation : It calculates a value that reflects the market's 'force', indicating whether the price trend is strong and based on substantial trading volume. Simple Visualization : The result is displayed as a li
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Your Pointer - это не обычный форекс канал. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Именно они и создают линии канала. Он как и все каналы имеет среднюю линию а также линию максимума и минимума. Этот канал стоит внимания из-за своего необычного поведения. Применение индикатора Your Pointer позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее кан
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
График Weis Wave Forex для MT5 — это индикатор цены и объема. Чтение цены и объема было широко распространено через Ричарда Демиля Вайкоффа на основе трех созданных им законов: спроса и предложения, причины и следствия и усилия против результата. В 1900 году Р. Вайкофф уже использовал волновую диаграмму в своих анализах. Много лет спустя, примерно в 1990 году, Дэвид Вайс автоматизировал волновой график Р. Вайкоффа, и сегодня мы представляем вам эволюцию волнового графика Дэвида Вайса. Он показыв
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Индикаторы
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
Индикаторы
ATR Индикатор на основе Heiken Ashi   – это уникальный инструмент анализа волатильности, который сочетает   Средний Истинный Диапазон (ATR)   с   расчетами свечей Heiken Ashi , обеспечивая более плавное и надежное измерение рыночной волатильности. В отличие от традиционного ATR, который использует стандартные свечи, этот индикатор применяет формулу Heiken Ashi, чтобы исключить рыночный шум и предоставить более точные сигналы. Основные особенности: •   ATR на основе свечей Heiken Ashi   – более
FREE
Breakout Trend Scanner MT5
Elif Kaya
Индикаторы
Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Introduction Breakout Trend Scanner indicator works based on the Elliott Wave in technical analysis describes price movements in the financial market that are related to changes in trader sentiment and psychology and finds end of movement and breakout trend. The Elliott Wave pattern that is f
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Индикаторы
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Breakout Boxes with Volume Pressure This indicator automates the identification of key consolidation zones (Supply and Demand) based on Market Pivots and Volatility (ATR). Unlike standard support/resistance tools, this indicator provides a unique   Volume Pressure Analysis   inside every box, giving you insight into the battle between Buyers and Sellers before a breakout occurs. Key Features Automated Supply & Demand Zones:   Automatically detects significant Pivot Highs and Lows to draw dyna
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Индикаторы
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Другие продукты этого автора
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Hull Moving Average (HMA) для MT5 – быстрый, плавный, безлаговый трендовый индикатор Hull Moving Average (HMA) — это высокопроизводительный трендовый индикатор MT5, который обеспечивает сверхплавные и практически безлаговые сигналы. В отличие от SMA, EMA или WMA, HMA мгновенно реагирует на изменение направления рынка, отфильтровывая рыночный шум — идеален для скальперов и внутридневных трейдеров. Основанный на эффективном алгоритме взвешенного скользящего среднего, он использует истинную формул
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Anchored VWAP (AVWAP) для MT5 Легко добавляйте несколько линий Anchored VWAP на один график с точными датами и временем привязки. Разработан для трейдеров, которым нужен быстрый, ясный и гибкий анализ ключевых уровней цен. Основные возможности: Привязывайте несколько VWAP к одному графику Устанавливайте индивидуальную дату и время начала для каждой линии Интуитивно понятный и удобный интерфейс Идеально для внутридневной и среднесрочной торговли Анализируйте тренды, выявляйте динамическую поддерж
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Crossover + RSI EA — Чистая и Надёжная Трендовая Система, Которая Просто Работает Ищете советник, который простой, дисциплинированный и эффективный — без лишней сложности? Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которым нужны чёткие входы по тренду, сильное подтверждение и умное управление рисками, адаптирующееся к рынку. MA Crossover + RSI EA объединяет классическую трендовую стратегию с подтверждением импульса, обеспечивая качественные сигналы, меньше ложных входов и полнос
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Sniper – Описание советника AVWAP Sniper стратегически ориентирован на уровни Anchored VWAP и использует направление скользящей средней и индикатор MFI для определения высоковероятностных торговых сигналов. Этот EA открывает только одну сделку на сигнал, что помогает контролировать риск и аккуратно использовать возможности рынка. Используемый индикатор: Пользовательский Anchored VWAP полностью интегрирован в EA, но его можно скачать бесплатно: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Machine Gun – Описание эксперта AVWAP Machine Gun сочетает точность анализа Anchored VWAP с фильтрами тренда на основе скользящих средних, подтверждением MFI и управлением волатильностью на основе ATR для создания высоковероятного торгового движка с множественными входами. Этот советник предназначен для трейдеров, которые хотят масштабироваться на сильных движениях, не пропуская ключевые возможности — открывая несколько сделок за одну свечу, когда моментум совпадает с институциональными си
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Bands Scalper Откройте точность в трейдинге с AVWAP Bands Scalper — полностью автоматизированным советником, созданным для скальперов и внутридневных трейдеров. Этот EA использует мощь Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) в сочетании с пользовательскими полосами стандартного отклонения для определения высоковероятных точек входа и выхода. Основные функции: Интегрированный пользовательский индикатор: EA полностью интегрирует индикатор AVWAP + StdDev Bands, который является осново
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5 Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности. Ключевые особенности: Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Эксперты
HMA Crossover EA HMA Crossover EA — это точный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для выявления торговых возможностей с помощью динамичного и отзывчивого индикатора Hull Moving Average (HMA). Комбинируя быстро реагирующую HMA с более медленной HMA, советник сканирует рынок на предмет потенциальных смен тренда, помогая трейдерам использовать возможные направленные движения при сохранении надёжного риск-менеджмента. Основные функции: Обнаружение пересечения HMA: Советник отслежива
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв