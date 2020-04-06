AVWAP Bands Scalper

Der AVWAP Bands Scalper bietet präzises Trading für Scalper und Intraday-Trader. Dieser vollautomatische Expert Advisor nutzt den Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) und benutzerdefinierte Standardabweichungsbänder zur Identifikation hochwahrscheinlicher Handelsgelegenheiten.

Hauptfunktionen:

Integrierter Indikator: Der EA verwendet vollständig den AVWAP + StdDev Bands-Indikator für alle Ein-, SL- und TP-Berechnungen.

Indikator hier herunterladen:

https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

Mehrere Handelsszenarien: Drei Kauf- und drei Verkaufsszenarien basierend auf der Schlusskerze relativ zum AVWAP.

Kaufszenarien:

Schlusskurs über VWAP → Long, Ziel +2SD.

Zwischen –1SD und VWAP → Long, Ziel +1SD.

Zwischen –2SD und –1SD → Long, Ziel VWAP.

Verkaufsszenarien:

Unter VWAP → Short, Ziel –2SD.

Zwischen +1SD und VWAP → Short, Ziel –1SD.

Zwischen +2SD und +1SD → Short, Ziel VWAP.

Risikomanagement: 1:2 Chance-Risiko-Verhältnis und konfigurierbares Maximalrisiko.

Flexible Handelsmodi: Nur Long, nur Short oder beide Richtungen.

Automatische Lotgröße: Feste Lotgröße mit Broker-Konformität.

Einzelpositionskontrolle: Pro Signal nur eine offene Position.

Automatische Stop-Loss-Steuerung: Der Stop-Loss pro Trade wird automatisch in einem Abstand von einer Standardabweichung vom Einstiegspunkt gesetzt.



AVWAP-Anker: Benutzerdefiniertes Anchor-Level einstellbar.

Funktionsweise:

Der EA analysiert die letzte Kerze und berechnet präzise SL/TP-Werte mit optimalem CRV.

Erleben Sie präzises Scalping mit AVWAP-Technologie.