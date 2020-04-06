AVWAP Bands Scalper
- Experten
- Rowan Stephan Buys
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
Der AVWAP Bands Scalper bietet präzises Trading für Scalper und Intraday-Trader. Dieser vollautomatische Expert Advisor nutzt den Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) und benutzerdefinierte Standardabweichungsbänder zur Identifikation hochwahrscheinlicher Handelsgelegenheiten.
Hauptfunktionen:
Integrierter Indikator: Der EA verwendet vollständig den AVWAP + StdDev Bands-Indikator für alle Ein-, SL- und TP-Berechnungen.
Indikator hier herunterladen:
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
Mehrere Handelsszenarien: Drei Kauf- und drei Verkaufsszenarien basierend auf der Schlusskerze relativ zum AVWAP.
Kaufszenarien:
-
Schlusskurs über VWAP → Long, Ziel +2SD.
-
Zwischen –1SD und VWAP → Long, Ziel +1SD.
-
Zwischen –2SD und –1SD → Long, Ziel VWAP.
Verkaufsszenarien:
-
Unter VWAP → Short, Ziel –2SD.
-
Zwischen +1SD und VWAP → Short, Ziel –1SD.
-
Zwischen +2SD und +1SD → Short, Ziel VWAP.
Risikomanagement: 1:2 Chance-Risiko-Verhältnis und konfigurierbares Maximalrisiko.
Flexible Handelsmodi: Nur Long, nur Short oder beide Richtungen.
Automatische Lotgröße: Feste Lotgröße mit Broker-Konformität.
Einzelpositionskontrolle: Pro Signal nur eine offene Position.
Automatische Stop-Loss-Steuerung: Der Stop-Loss pro Trade wird automatisch in einem Abstand von einer Standardabweichung vom Einstiegspunkt gesetzt.
AVWAP-Anker: Benutzerdefiniertes Anchor-Level einstellbar.
Funktionsweise:
Der EA analysiert die letzte Kerze und berechnet präzise SL/TP-Werte mit optimalem CRV.
Erleben Sie präzises Scalping mit AVWAP-Technologie.