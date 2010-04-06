Anchored VWAP for MT5
- Индикаторы
- Rowan Stephan Buys
- Версия: 1.0
Anchored VWAP (AVWAP) для MT5
Легко добавляйте несколько линий Anchored VWAP на один график с точными датами и временем привязки. Разработан для трейдеров, которым нужен быстрый, ясный и гибкий анализ ключевых уровней цен.
Основные возможности:
-
Привязывайте несколько VWAP к одному графику
-
Устанавливайте индивидуальную дату и время начала для каждой линии
-
Интуитивно понятный и удобный интерфейс
-
Идеально для внутридневной и среднесрочной торговли
-
Анализируйте тренды, выявляйте динамическую поддержку/сопротивление и принимайте обоснованные торговые решения без лишней сложности
Автоматизируйте эту стратегию Anchored VWAP с полным EA: 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/156780