Moving Average Surfer
- Эксперты
- Rowan Stephan Buys
- Версия: 2.2
- Активации: 5
Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5
Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности.
Ключевые особенности:
-
Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка и повышения точности входов.
-
Встроенный фильтр RSI: Добавляет проверку импульса, помогая избегать низкокачественных сделок и оставаться в тренде.
-
Динамическое управление рисками: Настраиваемый максимальный процент риска от баланса закрытых сделок и адаптивный размер лота.
-
Гибкое управление направлениями: Выбор только покупок, только продаж или обоих направлений.
-
Стопы и цели на основе ATR: Автоматический расчет стоп-лосса и тейк-профита обеспечивает стабильность и адаптацию к рыночным условиям.
-
Поддержка любого таймфрейма: Работает на любом ТФ — от скальпинга до свинг-трейдинга.
-
Уникальный magic number: Гарантирует безопасную работу на нескольких графиках.
Почему трейдеры выбирают Moving Average Surfer:
Этот EA создан для тех, кто ищет полностью автоматизированную, дисциплинированную торговую систему с сочетанием трендового анализа, проверки импульса и умного риск-менеджмента. Все параметры настраиваемы, что позволяет адаптировать систему под себя, сохраняя надежную архитектуру.
Moving Average Surfer снимает догадки с торговли, позволяя точно и уверенно захватывать сделки с высокой вероятностью.