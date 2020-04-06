Moving Average Surfer

Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5

Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности.

Ключевые особенности:

  • Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка и повышения точности входов.

  • Встроенный фильтр RSI: Добавляет проверку импульса, помогая избегать низкокачественных сделок и оставаться в тренде.

  • Динамическое управление рисками: Настраиваемый максимальный процент риска от баланса закрытых сделок и адаптивный размер лота.

  • Гибкое управление направлениями: Выбор только покупок, только продаж или обоих направлений.

  • Стопы и цели на основе ATR: Автоматический расчет стоп-лосса и тейк-профита обеспечивает стабильность и адаптацию к рыночным условиям.

  • Поддержка любого таймфрейма: Работает на любом ТФ — от скальпинга до свинг-трейдинга.

  • Уникальный magic number: Гарантирует безопасную работу на нескольких графиках.

Почему трейдеры выбирают Moving Average Surfer:
Этот EA создан для тех, кто ищет полностью автоматизированную, дисциплинированную торговую систему с сочетанием трендового анализа, проверки импульса и умного риск-менеджмента. Все параметры настраиваемы, что позволяет адаптировать систему под себя, сохраняя надежную архитектуру.

Moving Average Surfer снимает догадки с торговли, позволяя точно и уверенно захватывать сделки с высокой вероятностью.

