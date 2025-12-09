AVWAP Bands Scalper

AVWAP Bands Scalper
AVWAP Bands Scalper, scalping ve gün içi işlem yapanlar için tasarlanmış tamamen otomatik bir Uzman Danışman’dır. AVWAP (Anchored VWAP) ve özel standart sapma bantlarını kullanarak yüksek olasılıklı alım-satım fırsatları belirler.

Temel özellikler:

Entegre özel gösterge:
EA, giriş/SL/TP hesaplamaları için AVWAP + StdDev Bands göstergesini tam entegre şekilde kullanır.

Grafikte görüntüleme için göstergeyi indirin:
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

Çoklu senaryo algılama:
Son kapanış mumuna göre üç alım ve üç satış senaryosu.

Alım senaryoları:

  • Kapanış VWAP üzerinde → Alış, hedef +2SD.

  • –1SD ~ VWAP → Alış, hedef +1SD.

  • –2SD ~ –1SD → Alış, hedef VWAP.

Satış senaryoları:

  • Kapanış VWAP altında → Satış, hedef –2SD.

  • +1SD ~ VWAP → Satış, hedef –1SD.

  • +2SD ~ +1SD → Satış, hedef VWAP.

Risk yönetimi: 1:2 risk-ödül oranı + ayarlanabilir maksimum risk yüzdesi.

Esnek işlem seçenekleri: Sadece long, sadece short veya her ikisi.

Otomatik lot hesaplama: Sabit lot + broker sınır uyumluluğu.

Tek pozisyon kontrolü: Sinyir başına tek işlem.

Her zaman diliminde çalışır: Varsayılan optimizasyon M1.

AVWAP ankraj seçimi: Kullanıcı tanımlı anchor noktası.

Nasıl çalışır:
EA son kapanış mumunu analiz eder, yön belirler ve hassas SL/TP seviyeleri hesaplar.

AVWAP hassasiyeti ile scalping avantajı elde edin.


Yazarın diğer ürünleri
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Göstergeler
Anchored VWAP (AVWAP) ve Standart Sapma Bantları – MT5 Hassas Anchored VWAP’ler ve dinamik standart sapma bantları ile ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın. Hız, netlik ve uygulanabilir piyasa analizleri isteyen traderlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Çoklu Ankraj: Özelleştirilmiş başlangıç tarih ve saatleriyle sınırsız VWAP ekleyin. Gelişmiş Std Dev Bantları: VWAP başına 3’e kadar bant ekleyebilir, volatiliteyi hassas analiz etmek için çarpanları tamamen ayarlayabilirsiniz. Anında Piy
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Göstergeler
MT5 için Anchored VWAP (AVWAP) Hassas tarih ve saat demir noktalarıyla tek bir grafiğe birden fazla Anchored VWAP çizgisi kolayca ekleyin. Önemli fiyat seviyelerinin hızlı, net ve esnek analizini yapmak isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Öne Çıkanlar: Grafikte birden fazla VWAP demirleyin Her çizgi için özel başlangıç tarihi ve saati ayarlayın Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz Gün içi ve swing ticareti için ideal Trendleri analiz edin, dinamik destek/dirençleri belirleyin ve karmaşıklık ol
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Uzman Danışmanlar
"Ticareti Hassasiyet ve Sadelik ile Değiştirin" RSI ile Hareketli Ortalama Kesişim EA, ticaret kararlarınızdaki belirsizliği ortadan kaldırmak için tasarlanmış, güçlü ve kullanımı kolay bir otomatik ticaret aracıdır. Bu Uzman Danışman (EA), hareketli ortalama kesişimlerinin hassasiyetini ve Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) onayını birleştirerek her işlemin güvenle ve doğrulukla gerçekleştirilmesini sağlar. Ana Özellikler: Dinamik Hareketli Ortalama Kesişimleri: Özelleştirilebilir hızlı ve yavaş ha
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Uzman Danışmanlar
AVWAP Sniper Bu EA, yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için Anchored VWAP seviyelerini, Hareketli Ortalama yönünü ve Para Akışı Endeksi (MFI) kontrolünü stratejik olarak hedefler. Hassas yürütme için tasarlanmıştır: Bu sürüm, giriş sinyali başına yalnızca bir işlem açar, böylece trader’lar risklerini yönetirken açık piyasa fırsatlarından yararlanabilir. Özel Anchored VWAP göstergesi kullanır, ücretsiz indirilebilir (zorunlu değil, EA’ya tamamen entegre): Buradan İndir Risk Yönetimi
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Uzman Danışmanlar
AVWAP Machine Gun – Uzman Danışman Açıklaması AVWAP Machine Gun, Anchored VWAP analizinin hassasiyetini Hareketli Ortalama trend filtreleri, MFI onayı ve ATR tabanlı volatilite yönetimi ile birleştirerek yüksek olasılıklı çoklu giriş işlem motoru sunar. Bu EA, momentum kurumsal düzey sinyallerle uyumlu olduğunda, güçlü hareketlere ölçeklenmek isteyen ve önemli fırsatları kaçırmak istemeyen trader’lar için tasarlanmıştır — her bar’da birden fazla işlem açabilir. Anchored VWAP Motoru Bu EA, yöns
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt