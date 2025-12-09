AVWAP Bands Scalper
- Uzman Danışmanlar
- Rowan Stephan Buys
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 5
AVWAP Bands Scalper, scalping ve gün içi işlem yapanlar için tasarlanmış tamamen otomatik bir Uzman Danışman’dır. AVWAP (Anchored VWAP) ve özel standart sapma bantlarını kullanarak yüksek olasılıklı alım-satım fırsatları belirler.
Temel özellikler:
Entegre özel gösterge:
EA, giriş/SL/TP hesaplamaları için AVWAP + StdDev Bands göstergesini tam entegre şekilde kullanır.
Grafikte görüntüleme için göstergeyi indirin:
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
Çoklu senaryo algılama:
Son kapanış mumuna göre üç alım ve üç satış senaryosu.
Alım senaryoları:
-
Kapanış VWAP üzerinde → Alış, hedef +2SD.
-
–1SD ~ VWAP → Alış, hedef +1SD.
-
–2SD ~ –1SD → Alış, hedef VWAP.
Satış senaryoları:
-
Kapanış VWAP altında → Satış, hedef –2SD.
-
+1SD ~ VWAP → Satış, hedef –1SD.
-
+2SD ~ +1SD → Satış, hedef VWAP.
Risk yönetimi: 1:2 risk-ödül oranı + ayarlanabilir maksimum risk yüzdesi.
Esnek işlem seçenekleri: Sadece long, sadece short veya her ikisi.
Otomatik lot hesaplama: Sabit lot + broker sınır uyumluluğu.
Tek pozisyon kontrolü: Sinyir başına tek işlem.
Her zaman diliminde çalışır: Varsayılan optimizasyon M1.
AVWAP ankraj seçimi: Kullanıcı tanımlı anchor noktası.
Nasıl çalışır:
EA son kapanış mumunu analiz eder, yön belirler ve hassas SL/TP seviyeleri hesaplar.
AVWAP hassasiyeti ile scalping avantajı elde edin.