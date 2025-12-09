AVWAP Bands Scalper
- Experts
- Rowan Stephan Buys
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 5
AVWAP Bands Scalper
AVWAP Bands Scalper è un Expert Advisor completamente automatico per scalpers e trader intraday. Utilizza l’Anchored VWAP e bande di deviazione standard personalizzate per identificare opportunità ad alta probabilità.
Caratteristiche principali:
Indicatore integrato:
Integra completamente AVWAP + StdDev Bands per entrate, SL e TP.
Scarica l’indicatore per il monitoraggio sui grafici:
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
Multi-scenario:
Tre scenari long e tre short basati sulla candela chiusa relativa all’AVWAP.
Scenari long:
-
Chiusura sopra VWAP → Long, target +2SD.
-
Tra –1SD e VWAP → Long, target +1SD.
-
Tra –2SD e –1SD → Long, target VWAP.
Scenari short:
-
Chiusura sotto VWAP → Short, target –2SD.
-
Tra +1SD e VWAP → Short, target –1SD.
-
Tra +2SD e +1SD → Short, target VWAP.
Gestione del rischio: R:R 1:2 + rischio massimo configurabile.
Opzioni operative: Solo long, solo short o entrambi.
Calcolo automatico del lotto: Lotto fisso con rispetto dei limiti broker.
Una posizione per segnale.
Funziona su ogni timeframe: Ottimizzato per M1.
Punto di ancoraggio AVWAP selezionabile.
Come funziona:
Analizza la candela e calcola SL/TP con precisione ottimale.
Ottieni un vantaggio nello scalping con la precisione AVWAP.