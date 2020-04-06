AVWAP Bands Scalper
- エキスパート
- Rowan Stephan Buys
- バージョン: 1.10
- アクティベーション: 5
AVWAP Bands Scalper
AVWAP Bands Scalper は、スキャルパーおよびデイトレーダー向けに設計された完全自動のエキスパートアドバイザーです。アンカード VWAP（AVWAP）とカスタム標準偏差バンドを活用し、高確率の売買ポイントを特定します。
主な特徴：
統合カスタムインジケーター：
この EA は AVWAP + StdDev Bands インジケーターを完全統合し、すべてのエントリー・SL・TP を計算します。
チャート表示と監視用インジケーターのダウンロード：
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
複数シナリオ：
最新の確定足と AVWAP の位置関係から、3つの買いシナリオと3つの売りシナリオを判定。
買いシナリオ：
-
VWAP 上 → ロング、ターゲット +2SD。
-
–1SD〜VWAP → ロング、ターゲット +1SD。
-
–2SD〜–1SD → ロング、ターゲット VWAP。
売りシナリオ：
-
VWAP 下 → ショート、ターゲット –2SD。
-
+1SD〜VWAP → ショート、ターゲット –1SD。
-
+2SD〜+1SD → ショート、ターゲット VWAP。
リスク管理： リスクリワードは 1:2、最大リスク割合を設定可能。
取引モード： ロングのみ、ショートのみ、または両方。
ロット自動計算： 固定ロット＋ブローカー制限に準拠した自動調整。
ポジション制御： シグナルにつき 1ポジションのみ。
自動ストップロス管理：各トレードのストップロスは、エントリーポイントから標準偏差1つ分の位置に自動的に設定されます。
AVWAP アンカー設定： 任意のアンカーポイントが選択可能。
動作概要：
EA は足のクローズ位置から方向性を判断し、最適な SL/TP を計算します。
AVWAP 精度によるスキャルピングの優位性を体感してください。