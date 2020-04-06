AVWAP Bands Scalper

AVWAP Bands Scalper は、スキャルパーおよびデイトレーダー向けに設計された完全自動のエキスパートアドバイザーです。アンカード VWAP（AVWAP）とカスタム標準偏差バンドを活用し、高確率の売買ポイントを特定します。

主な特徴：

統合カスタムインジケーター：

この EA は AVWAP + StdDev Bands インジケーターを完全統合し、すべてのエントリー・SL・TP を計算します。

チャート表示と監視用インジケーターのダウンロード：

https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

複数シナリオ：

最新の確定足と AVWAP の位置関係から、3つの買いシナリオと3つの売りシナリオを判定。

買いシナリオ：

VWAP 上 → ロング、ターゲット +2SD。

–1SD〜VWAP → ロング、ターゲット +1SD。

–2SD〜–1SD → ロング、ターゲット VWAP。

売りシナリオ：

VWAP 下 → ショート、ターゲット –2SD。

+1SD〜VWAP → ショート、ターゲット –1SD。

+2SD〜+1SD → ショート、ターゲット VWAP。

リスク管理： リスクリワードは 1:2、最大リスク割合を設定可能。

取引モード： ロングのみ、ショートのみ、または両方。

ロット自動計算： 固定ロット＋ブローカー制限に準拠した自動調整。

ポジション制御： シグナルにつき 1ポジションのみ。

自動ストップロス管理：各トレードのストップロスは、エントリーポイントから標準偏差1つ分の位置に自動的に設定されます。



AVWAP アンカー設定： 任意のアンカーポイントが選択可能。

動作概要：

EA は足のクローズ位置から方向性を判断し、最適な SL/TP を計算します。

AVWAP 精度によるスキャルピングの優位性を体感してください。