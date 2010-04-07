Hull Moving Average or HMA for MT5

Hull Moving Average (HMA) для MT5 – быстрый, плавный, безлаговый трендовый индикатор
Hull Moving Average (HMA) — это высокопроизводительный трендовый индикатор MT5, который обеспечивает сверхплавные и практически безлаговые сигналы. В отличие от SMA, EMA или WMA, HMA мгновенно реагирует на изменение направления рынка, отфильтровывая рыночный шум — идеален для скальперов и внутридневных трейдеров.

Основанный на эффективном алгоритме взвешенного скользящего среднего, он использует истинную формулу Алана Халла и отображает точную, стабильную трендовую линию без перерисовки.

Преимущества

  • Нулевая задержка при смене тренда

  • Очень плавная и стабильная линия

  • Точнее, чем SMA/EMA/WMA

  • Без перерисовки, подходит для советников

  • Работает на всех инструментах: Forex, золото, индексы, криптовалюты

Идеально подходит для:
определения тренда, входов/выходов, откатов, разворотов и автоматических стратегий.

Чистый, надежный и быстрый HMA — для серьезных трейдеров.


