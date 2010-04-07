Hull Moving Average or HMA for MT5
- Rowan Stephan Buys
- Версия: 1.0
Hull Moving Average (HMA) для MT5 – быстрый, плавный, безлаговый трендовый индикатор
Hull Moving Average (HMA) — это высокопроизводительный трендовый индикатор MT5, который обеспечивает сверхплавные и практически безлаговые сигналы. В отличие от SMA, EMA или WMA, HMA мгновенно реагирует на изменение направления рынка, отфильтровывая рыночный шум — идеален для скальперов и внутридневных трейдеров.
Основанный на эффективном алгоритме взвешенного скользящего среднего, он использует истинную формулу Алана Халла и отображает точную, стабильную трендовую линию без перерисовки.
✔ Преимущества
Нулевая задержка при смене тренда
Очень плавная и стабильная линия
Точнее, чем SMA/EMA/WMA
Без перерисовки, подходит для советников
Работает на всех инструментах: Forex, золото, индексы, криптовалюты
Идеально подходит для:
определения тренда, входов/выходов, откатов, разворотов и автоматических стратегий.
Чистый, надежный и быстрый HMA — для серьезных трейдеров.