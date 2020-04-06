AVWAP Bands Scalper

Desbloqueie precisão no trading com o AVWAP Bands Scalper, um Expert Advisor totalmente automático projetado para scalpers e traders intradiários. Ele utiliza o Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) junto com bandas personalizadas de desvio padrão para identificar oportunidades de alta probabilidade.

Principais recursos:

Indicador integrado: O EA integra totalmente o indicador AVWAP + StdDev Bands, base de todos os cálculos de entrada, stop-loss e take-profit.

Baixe o indicador para exibição e monitoramento nos gráficos:

https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

Múltiplos cenários de operação: Detecta dinamicamente três cenários de compra e três de venda com base no fechamento da última vela em relação ao AVWAP.

Cenários de compra:

Fechamento acima do VWAP → Compra com alvo em +2SD.

Fechamento entre –1SD e VWAP → Compra com alvo em +1SD.

Fechamento entre –2SD e –1SD → Compra com alvo no VWAP.

Cenários de venda:

Fechamento abaixo do VWAP → Venda com alvo em –2SD.

Fechamento entre +1SD e VWAP → Venda com alvo em –1SD.

Fechamento entre +2SD e +1SD → Venda com alvo no VWAP.

Gestão de risco: Relação risco-retorno de 1:2 e limite configurável de risco máximo da conta.

Opções flexíveis: Operações somente Buy, somente Sell ou ambas.

Cálculo automático de lote: Lote fixo com validação de limites do corretor.

Controle de posição única: Apenas uma operação aberta por sinal.

Controle automático de stop loss: o stop loss por operação é definido automaticamente a uma distância de um desvio padrão do ponto de entrada.

Ancoragem AVWAP personalizada: Permite escolher ponto de ancoragem específico.

Como funciona:

O EA analisa o fechamento da última vela e determina o cenário adequado, calculando SL e TP com precisão.

Ganhe vantagem no scalping com a precisão do AVWAP — totalmente automático, integrado e controlado.