AVWAP Machine Gun
- Эксперты
- Rowan Stephan Buys
- Версия: 4.0
- Обновлено: 13 декабря 2025
- Активации: 5
AVWAP Machine Gun – Описание эксперта
AVWAP Machine Gun сочетает точность анализа Anchored VWAP с фильтрами тренда на основе скользящих средних, подтверждением MFI и управлением волатильностью на основе ATR для создания высоковероятного торгового движка с множественными входами.
Этот советник предназначен для трейдеров, которые хотят масштабироваться на сильных движениях, не пропуская ключевые возможности — открывая несколько сделок за одну свечу, когда моментум совпадает с институциональными сигналами.
Движок Anchored VWAP
Используется пользовательский индикатор Anchored VWAP для определения направления и динамических зон поддержки/сопротивления.
Индикатор полностью интегрирован, но его можно скачать для визуального контроля (бесплатно):
Скачать здесь
Основные функции
-
Режим Multi-entry Machine-Gun: открытие настраиваемого количества сделок за свечу при сильных сигналах.
-
Обнаружение трендов и разворотов на основе AVWAP.
-
Фильтрация тренда с помощью скользящих средних.
-
Подтверждение объема через MFI.
-
Динамические уровни стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR.
-
Полный контроль направления позиции.
-
Точное управление риском.
-
Изоляция по Magic Number.
-
Кнопка Kill Switch для мгновенного закрытия всех сделок.