AVWAP Machine Gun – Описание эксперта

AVWAP Machine Gun сочетает точность анализа Anchored VWAP с фильтрами тренда на основе скользящих средних, подтверждением MFI и управлением волатильностью на основе ATR для создания высоковероятного торгового движка с множественными входами.

Этот советник предназначен для трейдеров, которые хотят масштабироваться на сильных движениях, не пропуская ключевые возможности — открывая несколько сделок за одну свечу, когда моментум совпадает с институциональными сигналами.

Движок Anchored VWAP

Используется пользовательский индикатор Anchored VWAP для определения направления и динамических зон поддержки/сопротивления.

Индикатор полностью интегрирован, но его можно скачать для визуального контроля (бесплатно):

Скачать здесь

Основные функции