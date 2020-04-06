Moving Average Crossover with RSI

Moving Average Crossover + RSI EA — Чистая и Надёжная Трендовая Система, Которая Просто Работает
Ищете советник, который простой, дисциплинированный и эффективный — без лишней сложности?
Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которым нужны чёткие входы по тренду, сильное подтверждение и умное управление рисками, адаптирующееся к рынку.

MA Crossover + RSI EA объединяет классическую трендовую стратегию с подтверждением импульса, обеспечивая качественные сигналы, меньше ложных входов и полностью автоматическую работу на любых инструментах и таймфреймах.

🚀 Почему трейдеры выбирают этот EA

1️⃣ Чистые и Надёжные Входы по Тренду
Советник определяет смену тренда с помощью настраиваемых быстрых/медленных MA (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
Только валидные сигналы — никакой догадки, никаких «может быть».

2️⃣ Подтверждение RSI = Более Высокая Точность
Перед открытием сделки RSI должен подтверждать направление тренда:

Покупка только если RSI > 50
Продажа только если RSI < 50

Этот фильтр отсекает слабые развороты и снижает рыночный шум.

3️⃣ Встроенное Адаптивное Управление Рисками
Выберите один из двух режимов:

ATR SL/TP (Режим Волатильности):
SL/TP рассчитываются динамически по ATR — идеально при быстро меняющихся условиях.

Выход по Обратному Пересечению MA (Трендовый Режим):
Можно полностью отказаться от фиксированных SL/TP.
Сделки закрываются только при обратном пересечении — отлично для взятия длинных трендовых движений.

4️⃣ Полная Гибкость и Контроль
Настройте всё под себя:

Периоды MA + тип MA
Период RSI
Настройки ATR
Контроль проскальзывания
Фильтры трендового выхода
Фиксированный лот или риск в %

Используйте для скальпинга, внутридневной торговли, свинга или тестирования стратегий.

📌 Как работает стратегия

Сделка открывается, только если оба условия совпадают:

✔️ Покупка
Быстрая MA пересекает медленную вверх
RSI > 50

✔️ Продажа
Быстрая MA пересекает медленную вниз
RSI < 50

Далее вы выбираете управление сделкой:

ATR SL/TP: динамические уровни по волатильности
Обратное пересечение MA: без фиксированных SL/TP, выход по тренду

🎯 Идеально для трейдеров, которые хотят:
Дисциплинированную трендовую систему
Чёткие сигналы + импульс по RSI
Автоматизацию с минимальным контролем
Гибкие инструменты управления риском
Стабильную производительность на любых символах/таймфреймах

⚙️ Параметры
Фиксированный лот
Периоды быстрых/медленных MA
Типы MA
Период RSI
ATR SL/TP
ATR множители
Фильтр зазора выхода
Макс. проскальзывание
Magic Number
Опциональный риск %

💡 Финал
Никакой воды — только:
Чистые сигналы. Чёткое подтверждение. Умные риски.

Другие продукты этого автора
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Anchored VWAP (AVWAP) с полосами стандартного отклонения – MT5 Поднимите свой трейдинг на новый уровень с точными Anchored VWAP, дополненными динамическими полосами стандартного отклонения. Разработано для трейдеров, которым важны скорость, ясность и практические рыночные инсайты. Основные функции: Несколько якорей: Размещайте неограниченное количество VWAP с индивидуальными датами и временем начала. Расширенные полосы Std Dev: До 3 полос на VWAP с полностью настраиваемыми множителями для деталь
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Hull Moving Average (HMA) для MT5 – быстрый, плавный, безлаговый трендовый индикатор Hull Moving Average (HMA) — это высокопроизводительный трендовый индикатор MT5, который обеспечивает сверхплавные и практически безлаговые сигналы. В отличие от SMA, EMA или WMA, HMA мгновенно реагирует на изменение направления рынка, отфильтровывая рыночный шум — идеален для скальперов и внутридневных трейдеров. Основанный на эффективном алгоритме взвешенного скользящего среднего, он использует истинную формул
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Anchored VWAP (AVWAP) для MT5 Легко добавляйте несколько линий Anchored VWAP на один график с точными датами и временем привязки. Разработан для трейдеров, которым нужен быстрый, ясный и гибкий анализ ключевых уровней цен. Основные возможности: Привязывайте несколько VWAP к одному графику Устанавливайте индивидуальную дату и время начала для каждой линии Интуитивно понятный и удобный интерфейс Идеально для внутридневной и среднесрочной торговли Анализируйте тренды, выявляйте динамическую поддерж
FREE
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Sniper – Описание советника AVWAP Sniper стратегически ориентирован на уровни Anchored VWAP и использует направление скользящей средней и индикатор MFI для определения высоковероятностных торговых сигналов. Этот EA открывает только одну сделку на сигнал, что помогает контролировать риск и аккуратно использовать возможности рынка. Используемый индикатор: Пользовательский Anchored VWAP полностью интегрирован в EA, но его можно скачать бесплатно: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Machine Gun – Описание эксперта AVWAP Machine Gun сочетает точность анализа Anchored VWAP с фильтрами тренда на основе скользящих средних, подтверждением MFI и управлением волатильностью на основе ATR для создания высоковероятного торгового движка с множественными входами. Этот советник предназначен для трейдеров, которые хотят масштабироваться на сильных движениях, не пропуская ключевые возможности — открывая несколько сделок за одну свечу, когда моментум совпадает с институциональными си
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Bands Scalper Откройте точность в трейдинге с AVWAP Bands Scalper — полностью автоматизированным советником, созданным для скальперов и внутридневных трейдеров. Этот EA использует мощь Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) в сочетании с пользовательскими полосами стандартного отклонения для определения высоковероятных точек входа и выхода. Основные функции: Интегрированный пользовательский индикатор: EA полностью интегрирует индикатор AVWAP + StdDev Bands, который является осново
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5 Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности. Ключевые особенности: Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Эксперты
HMA Crossover EA HMA Crossover EA — это точный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для выявления торговых возможностей с помощью динамичного и отзывчивого индикатора Hull Moving Average (HMA). Комбинируя быстро реагирующую HMA с более медленной HMA, советник сканирует рынок на предмет потенциальных смен тренда, помогая трейдерам использовать возможные направленные движения при сохранении надёжного риск-менеджмента. Основные функции: Обнаружение пересечения HMA: Советник отслежива
