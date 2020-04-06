Moving Average Crossover with RSI
- Эксперты
- Rowan Stephan Buys
- Версия: 1.0
- Активации: 10
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Чистая и Надёжная Трендовая Система, Которая Просто Работает
Ищете советник, который простой, дисциплинированный и эффективный — без лишней сложности?
Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которым нужны чёткие входы по тренду, сильное подтверждение и умное управление рисками, адаптирующееся к рынку.
MA Crossover + RSI EA объединяет классическую трендовую стратегию с подтверждением импульса, обеспечивая качественные сигналы, меньше ложных входов и полностью автоматическую работу на любых инструментах и таймфреймах.
🚀 Почему трейдеры выбирают этот EA
1️⃣ Чистые и Надёжные Входы по Тренду
Советник определяет смену тренда с помощью настраиваемых быстрых/медленных MA (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
Только валидные сигналы — никакой догадки, никаких «может быть».
2️⃣ Подтверждение RSI = Более Высокая Точность
Перед открытием сделки RSI должен подтверждать направление тренда:
Покупка только если RSI > 50
Продажа только если RSI < 50
Этот фильтр отсекает слабые развороты и снижает рыночный шум.
3️⃣ Встроенное Адаптивное Управление Рисками
Выберите один из двух режимов:
ATR SL/TP (Режим Волатильности):
SL/TP рассчитываются динамически по ATR — идеально при быстро меняющихся условиях.
Выход по Обратному Пересечению MA (Трендовый Режим):
Можно полностью отказаться от фиксированных SL/TP.
Сделки закрываются только при обратном пересечении — отлично для взятия длинных трендовых движений.
4️⃣ Полная Гибкость и Контроль
Настройте всё под себя:
Периоды MA + тип MA
Период RSI
Настройки ATR
Контроль проскальзывания
Фильтры трендового выхода
Фиксированный лот или риск в %
Используйте для скальпинга, внутридневной торговли, свинга или тестирования стратегий.
📌 Как работает стратегия
Сделка открывается, только если оба условия совпадают:
✔️ Покупка
Быстрая MA пересекает медленную вверх
RSI > 50
✔️ Продажа
Быстрая MA пересекает медленную вниз
RSI < 50
Далее вы выбираете управление сделкой:
ATR SL/TP: динамические уровни по волатильности
Обратное пересечение MA: без фиксированных SL/TP, выход по тренду
🎯 Идеально для трейдеров, которые хотят:
Дисциплинированную трендовую систему
Чёткие сигналы + импульс по RSI
Автоматизацию с минимальным контролем
Гибкие инструменты управления риском
Стабильную производительность на любых символах/таймфреймах
⚙️ Параметры
Фиксированный лот
Периоды быстрых/медленных MA
Типы MA
Период RSI
ATR SL/TP
ATR множители
Фильтр зазора выхода
Макс. проскальзывание
Magic Number
Опциональный риск %
💡 Финал
Никакой воды — только:
Чистые сигналы. Чёткое подтверждение. Умные риски.