Moving Average Crossover with RSI

⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Чистая и Надёжная Трендовая Система, Которая Просто Работает

Ищете советник, который простой, дисциплинированный и эффективный — без лишней сложности?

Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которым нужны чёткие входы по тренду, сильное подтверждение и умное управление рисками, адаптирующееся к рынку.

MA Crossover + RSI EA объединяет классическую трендовую стратегию с подтверждением импульса, обеспечивая качественные сигналы, меньше ложных входов и полностью автоматическую работу на любых инструментах и таймфреймах.

🚀 Почему трейдеры выбирают этот EA

1️⃣ Чистые и Надёжные Входы по Тренду

Советник определяет смену тренда с помощью настраиваемых быстрых/медленных MA (SMA, EMA, SMMA, LWMA).

Только валидные сигналы — никакой догадки, никаких «может быть».

2️⃣ Подтверждение RSI = Более Высокая Точность

Перед открытием сделки RSI должен подтверждать направление тренда:

Покупка только если RSI > 50

Продажа только если RSI < 50

Этот фильтр отсекает слабые развороты и снижает рыночный шум.

3️⃣ Встроенное Адаптивное Управление Рисками

Выберите один из двух режимов:

ATR SL/TP (Режим Волатильности):

SL/TP рассчитываются динамически по ATR — идеально при быстро меняющихся условиях.

Выход по Обратному Пересечению MA (Трендовый Режим):

Можно полностью отказаться от фиксированных SL/TP.

Сделки закрываются только при обратном пересечении — отлично для взятия длинных трендовых движений.

4️⃣ Полная Гибкость и Контроль

Настройте всё под себя:

Периоды MA + тип MA

Период RSI

Настройки ATR

Контроль проскальзывания

Фильтры трендового выхода

Фиксированный лот или риск в %

Используйте для скальпинга, внутридневной торговли, свинга или тестирования стратегий.

📌 Как работает стратегия

Сделка открывается, только если оба условия совпадают:

✔️ Покупка

Быстрая MA пересекает медленную вверх

RSI > 50

✔️ Продажа

Быстрая MA пересекает медленную вниз

RSI < 50

Далее вы выбираете управление сделкой:

ATR SL/TP: динамические уровни по волатильности

Обратное пересечение MA: без фиксированных SL/TP, выход по тренду

🎯 Идеально для трейдеров, которые хотят:

Дисциплинированную трендовую систему

Чёткие сигналы + импульс по RSI

Автоматизацию с минимальным контролем

Гибкие инструменты управления риском

Стабильную производительность на любых символах/таймфреймах

⚙️ Параметры

Фиксированный лот

Периоды быстрых/медленных MA

Типы MA

Период RSI

ATR SL/TP

ATR множители

Фильтр зазора выхода

Макс. проскальзывание

Magic Number

Опциональный риск %

💡 Финал

Никакой воды — только:

Чистые сигналы. Чёткое подтверждение. Умные риски.