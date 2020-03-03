AVWAP Sniper

AVWAP Sniper – Описание советника

AVWAP Sniper стратегически ориентирован на уровни Anchored VWAP и использует направление скользящей средней и индикатор MFI для определения высоковероятностных торговых сигналов. Этот EA открывает только одну сделку на сигнал, что помогает контролировать риск и аккуратно использовать возможности рынка.

  • Используемый индикатор: Пользовательский Anchored VWAP полностью интегрирован в EA, но его можно скачать бесплатно: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

  • Управление риском: Max Risk Percentage ограничивает потери по закрытым сделкам, ATR-основанные стопы и тейк-профиты автоматически подстраиваются под волатильность рынка.

  • Magic Number: Уникальный идентификатор для каждой сделки EA, предотвращающий конфликты при запуске нескольких советников.

EA открывает позиции только при высоковероятных сигналах, соответствующих уровню VWAP, направлению MA и MFI. VWAP Anchor Start Point настраивается пользователем для корректного начала анализа и торговли в нужной сессии, обеспечивая соответствие стратегии целевым рыночным условиям.

Ответ на отзыв