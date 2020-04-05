Wizard of Gold

🧙‍♂️ Wizard of Gold (M3) — Высокоточный внутридневной торговый робот на основе волатильности
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Wizard of Gold — это высокоэффективная система алгоритмической торговли, разработанная исключительно для XAUUSD (золото) на таймфрейме M3. Созданный для скорости, точности и адаптивности, этот советник работает в рамках динамической структуры волатильности — непрерывно корректируя объемы позиций, фильтрующие условия и логику исполнения в режиме реального времени, чтобы соответствовать стремительному характеру рынка золота. В отличие от жестких систем, основанных на сетке ордеров или стратегиях Мартингейла, Wizard of Gold ставит в приоритет защиту капитала и контролируемую агрессию, выявляя высоковероятные возможности в фазах расширения ликвидности и избегая низкокачественных рыночных условий.
🛡️ Продвинутое управление рисками и динамический расчет лота
В основе Wizard of Gold лежит сложный модуль расчета размера позиций, который интеллектуально сопоставляет рыночную волатильность с нагрузкой на счет:
• Динамический расчет по волатильности: Советник оценивает поведение наклона ATR в реальном времени, увеличивая объемы позиций во время импульсных движений и снижая риски на медленных или неопределенных рынках.
• Мультитаймфреймовое определение рыночного режима: Модуль старшего таймфрейма (M30) оценивает общую структуру рынка. Если на рынке наблюдается флэт или неопределенность, советник автоматически переключается на консервативный профиль риска.
• Точная калибровка риска: Размеры позиций пересчитываются на каждом тике для поддержания точного процента риска, учитывая волатильность, спецификации брокера и текущие изменения средств (equity).
📊 Интеллектуальная система входа в рынок (Конфлюэнция 5 фильтров)
Чтобы гарантировать исполнение только качественных сделок, Wizard of Gold применяет мощную модель схождения пяти фильтров:
• Anchored VWAP (AVWAP) — согласовывает сделки с потоками ликвидности внутри торговых сессий.
• Hull Moving Average (HMA) — определяет направление тренда с минимальным запаздыванием.
• Каналы Кельтнера — выявляют границы волатильности и зоны пробоя.
• Volume Momentum Delta (VMD) — подтверждает силу и направление объемного потока.
• Money Flow Index (MFI) — измеряет приток/отток капитала и импульсные сдвиги.
Этот многоуровневый подход значительно снижает количество ложных сигналов и предотвращает избыточную торговлю во время фаз низкого качества рынка.
⚡ Поток рынка и фильтры исполнения
• Согласование с AVWAP по сессиям: Советник отслеживает основные мировые сессии (азиатскую, лондонскую, нью-йоркскую), чтобы сделки следовали за доминирующим направлением ликвидности.
• Валидация импульса объема: Исполнение сделок блокируется, если сила объема слабая или угасает, что позволяет отфильтровать ненадежные пробои и движения истощения.
⚠️ Встроенные механизмы безопасности
• Защита от важных новостей: Автоматически закрывает сделки и приостанавливает работу перед выходом важных экономических новостей, возобновляя торговлю только после стабилизации условий.
• Блокировка рисков в конце дня: Позиции закрываются перед ролловером во избежание издержек по свопам и резких расширений спреда на неликвидном рынке. Торговля возобновляется после дневного перезапуска.
🖥️ Торговая панель в реальном времени
Чистый, легкий интерфейс на графике обеспечивает полную видимость активности системы:
• Мониторинг спреда в реальном времени с оповещениями о превышении пороговых значений.
• Направление сессии (бычье/медвежье) на основе согласования с AVWAP.
• Импульс рынка и условия потока через сигналы MFI.
⚙️ Рекомендации по использованию
• Актив: XAUUSD (Золото)
• Таймфрейм: M3 (с внутренним анализом M30)
• Настройка: Оптимизирована для работы "из коробки" — настраивайте только ключевые параметры, такие как размер лота, % риска, лимиты спреда и время сессий.
• Брокер: Для оптимальной производительности рекомендуются ECN или счета с низким спредом.
⏱️ Важная настройка времени
Для поддержания точности временные привязки сессий AVWAP и новостные фильтры должны быть согласованы с серверным временем вашего брокера. Из-за перехода на летнее/зимнее время на мировых рынках и серверах брокеров эти смещения могут меняться дважды у год. Регулярно проверяйте время сессий и соответствующим образом корректируйте входные данные для точной синхронизации с реальными рыночными условиями.
📈 Адаптивный риск и оптимизация тренда
Wizard of Gold объединяет расчет лота на основе волатильности с фильтрацией силы тренда:
• Корректировка риска на основе наклона ATR динамически масштабирует нагрузку в зависимости от ускорения волатильности.
• Фильтр рыночного режима ADX (M30) определяет пороговые значения силы тренда:
  • Низкий риск: ADX 25–30
  • Средний риск: ADX 20–24
  • Агрессивный риск: ADX 15–19
    Это обеспечивает стабильный контроль рисков при адаптации как к трендовым, так и к переходным фазам рынка.
🧪 Обзор бэктеста
Протестировано в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков» с реалистичными условиями исполнения:
• Сценарий 1 — Консервативная настройка
  • 6 месяцев | Начальный баланс $1,000
  • Фиксированный размер лота (0.01)
  • Фильтр режима отключен
  • Стабильный, контролируемый профиль роста
    • Сценарий 2 — Динамическая настройка роста
  • 3 месяца | Начальный баланс $1,000
  • Расчет лота на основе ATR
  • Риск 2% на сделку
  • Фильтр режима включен (ADX 20)
  • Более высокий потенциал доходности при повышенной активности
⚠️ Примечание к бэктестингу
Из-за высокой точности, требующейся для торговли золотом на младших таймфреймах, точные результаты зависят от качественных тиковых данных. Всегда используйте моделирование на реальных тиках, чтобы правильно отразить поведение спреда, проскальзывания и динамику исполнения.
Wizard of Gold разработан для трейдеров, ищущих утонченный, адаптивный и дисциплинированный подход к внутридневной торговле золотом, объединяя точную фильтрацию, интеллектуальный контроль рисков и понимание рынка в реальном времени в одну мощную систему.
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      Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
      XT Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      5 (4)
      Эксперты
      XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (507)
      Эксперты
      Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
      Pulse Engine
      Jimmy Peter Eriksson
      4 (36)
      Эксперты
      ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
      Nexorion Initium Novum EA
      Valentina Zhuchkova
      4.32 (25)
      Эксперты
      NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
      Chiroptera
      Rob Josephus Maria Janssen
      4.64 (47)
      Эксперты
      Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
      HFT Spike EA
      OMG FZE LLC
      5 (3)
      Эксперты
      [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
      Range Breakout EA with Range Filters
      Jimmy Peter Eriksson
      4.5 (20)
      Эксперты
      ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
      Byrdi
      William Brandon Autry
      5 (20)
      Эксперты
      BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
      Aetherion Prime EA
      Valentina Zhuchkova
      1 (2)
      Эксперты
      AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
      ArtQuant Gold
      Miguel Angel Vico Alba
      4.2 (25)
      Эксперты
      ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
      SomaGold
      Andrii Soma
      5 (9)
      Эксперты
      SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
      BB Return mt5
      Leonid Arkhipov
      4.42 (125)
      Эксперты
      BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
      XIRO Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      5 (34)
      Эксперты
      XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
      Burning Grid
      Magma Software Solutions UG
      4.59 (29)
      Эксперты
      BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
      Gold House MT5
      Chen Jia Qi
      4.49 (59)
      Эксперты
      Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.77 (128)
      Эксперты
      Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.32 (53)
      Эксперты
      Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
      Daytrade Pro Algo MT5
      Profalgo Limited
      4.18 (11)
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      Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
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      We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
      One Man Army
      Ihor Otkydach
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      БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
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