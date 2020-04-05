Wizard of Gold
- Эксперты
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- Версия: 4.5
- Обновлено: 9 августа 2026
- Активации: 10
🧙♂️ Wizard of Gold (M3) — Высокоточный внутридневной торговый робот на основе волатильности
👉 Следите за живыми торговыми сигналами этого советника
👉 Следите за живыми торговыми сигналами этого советника
Wizard of Gold — это высокоэффективная система алгоритмической торговли, разработанная исключительно для XAUUSD (золото) на таймфрейме M3. Созданный для скорости, точности и адаптивности, этот советник работает в рамках динамической структуры волатильности — непрерывно корректируя объемы позиций, фильтрующие условия и логику исполнения в режиме реального времени, чтобы соответствовать стремительному характеру рынка золота. В отличие от жестких систем, основанных на сетке ордеров или стратегиях Мартингейла, Wizard of Gold ставит в приоритет защиту капитала и контролируемую агрессию, выявляя высоковероятные возможности в фазах расширения ликвидности и избегая низкокачественных рыночных условий.
🛡️ Продвинутое управление рисками и динамический расчет лота
В основе Wizard of Gold лежит сложный модуль расчета размера позиций, который интеллектуально сопоставляет рыночную волатильность с нагрузкой на счет:
• Динамический расчет по волатильности: Советник оценивает поведение наклона ATR в реальном времени, увеличивая объемы позиций во время импульсных движений и снижая риски на медленных или неопределенных рынках.
• Мультитаймфреймовое определение рыночного режима: Модуль старшего таймфрейма (M30) оценивает общую структуру рынка. Если на рынке наблюдается флэт или неопределенность, советник автоматически переключается на консервативный профиль риска.
• Точная калибровка риска: Размеры позиций пересчитываются на каждом тике для поддержания точного процента риска, учитывая волатильность, спецификации брокера и текущие изменения средств (equity).
В основе Wizard of Gold лежит сложный модуль расчета размера позиций, который интеллектуально сопоставляет рыночную волатильность с нагрузкой на счет:
• Динамический расчет по волатильности: Советник оценивает поведение наклона ATR в реальном времени, увеличивая объемы позиций во время импульсных движений и снижая риски на медленных или неопределенных рынках.
• Мультитаймфреймовое определение рыночного режима: Модуль старшего таймфрейма (M30) оценивает общую структуру рынка. Если на рынке наблюдается флэт или неопределенность, советник автоматически переключается на консервативный профиль риска.
• Точная калибровка риска: Размеры позиций пересчитываются на каждом тике для поддержания точного процента риска, учитывая волатильность, спецификации брокера и текущие изменения средств (equity).
📊 Интеллектуальная система входа в рынок (Конфлюэнция 5 фильтров)
Чтобы гарантировать исполнение только качественных сделок, Wizard of Gold применяет мощную модель схождения пяти фильтров:
• Anchored VWAP (AVWAP) — согласовывает сделки с потоками ликвидности внутри торговых сессий.
• Hull Moving Average (HMA) — определяет направление тренда с минимальным запаздыванием.
• Каналы Кельтнера — выявляют границы волатильности и зоны пробоя.
• Volume Momentum Delta (VMD) — подтверждает силу и направление объемного потока.
• Money Flow Index (MFI) — измеряет приток/отток капитала и импульсные сдвиги.
Этот многоуровневый подход значительно снижает количество ложных сигналов и предотвращает избыточную торговлю во время фаз низкого качества рынка.
Чтобы гарантировать исполнение только качественных сделок, Wizard of Gold применяет мощную модель схождения пяти фильтров:
• Anchored VWAP (AVWAP) — согласовывает сделки с потоками ликвидности внутри торговых сессий.
• Hull Moving Average (HMA) — определяет направление тренда с минимальным запаздыванием.
• Каналы Кельтнера — выявляют границы волатильности и зоны пробоя.
• Volume Momentum Delta (VMD) — подтверждает силу и направление объемного потока.
• Money Flow Index (MFI) — измеряет приток/отток капитала и импульсные сдвиги.
Этот многоуровневый подход значительно снижает количество ложных сигналов и предотвращает избыточную торговлю во время фаз низкого качества рынка.
⚡ Поток рынка и фильтры исполнения
• Согласование с AVWAP по сессиям: Советник отслеживает основные мировые сессии (азиатскую, лондонскую, нью-йоркскую), чтобы сделки следовали за доминирующим направлением ликвидности.
• Валидация импульса объема: Исполнение сделок блокируется, если сила объема слабая или угасает, что позволяет отфильтровать ненадежные пробои и движения истощения.
• Согласование с AVWAP по сессиям: Советник отслеживает основные мировые сессии (азиатскую, лондонскую, нью-йоркскую), чтобы сделки следовали за доминирующим направлением ликвидности.
• Валидация импульса объема: Исполнение сделок блокируется, если сила объема слабая или угасает, что позволяет отфильтровать ненадежные пробои и движения истощения.
⚠️ Встроенные механизмы безопасности
• Защита от важных новостей: Автоматически закрывает сделки и приостанавливает работу перед выходом важных экономических новостей, возобновляя торговлю только после стабилизации условий.
• Блокировка рисков в конце дня: Позиции закрываются перед ролловером во избежание издержек по свопам и резких расширений спреда на неликвидном рынке. Торговля возобновляется после дневного перезапуска.
• Защита от важных новостей: Автоматически закрывает сделки и приостанавливает работу перед выходом важных экономических новостей, возобновляя торговлю только после стабилизации условий.
• Блокировка рисков в конце дня: Позиции закрываются перед ролловером во избежание издержек по свопам и резких расширений спреда на неликвидном рынке. Торговля возобновляется после дневного перезапуска.
🖥️ Торговая панель в реальном времени
Чистый, легкий интерфейс на графике обеспечивает полную видимость активности системы:
• Мониторинг спреда в реальном времени с оповещениями о превышении пороговых значений.
• Направление сессии (бычье/медвежье) на основе согласования с AVWAP.
• Импульс рынка и условия потока через сигналы MFI.
Чистый, легкий интерфейс на графике обеспечивает полную видимость активности системы:
• Мониторинг спреда в реальном времени с оповещениями о превышении пороговых значений.
• Направление сессии (бычье/медвежье) на основе согласования с AVWAP.
• Импульс рынка и условия потока через сигналы MFI.
⚙️ Рекомендации по использованию
• Актив: XAUUSD (Золото)
• Таймфрейм: M3 (с внутренним анализом M30)
• Настройка: Оптимизирована для работы "из коробки" — настраивайте только ключевые параметры, такие как размер лота, % риска, лимиты спреда и время сессий.
• Брокер: Для оптимальной производительности рекомендуются ECN или счета с низким спредом.
• Актив: XAUUSD (Золото)
• Таймфрейм: M3 (с внутренним анализом M30)
• Настройка: Оптимизирована для работы "из коробки" — настраивайте только ключевые параметры, такие как размер лота, % риска, лимиты спреда и время сессий.
• Брокер: Для оптимальной производительности рекомендуются ECN или счета с низким спредом.
⏱️ Важная настройка времени
Для поддержания точности временные привязки сессий AVWAP и новостные фильтры должны быть согласованы с серверным временем вашего брокера. Из-за перехода на летнее/зимнее время на мировых рынках и серверах брокеров эти смещения могут меняться дважды у год. Регулярно проверяйте время сессий и соответствующим образом корректируйте входные данные для точной синхронизации с реальными рыночными условиями.
Для поддержания точности временные привязки сессий AVWAP и новостные фильтры должны быть согласованы с серверным временем вашего брокера. Из-за перехода на летнее/зимнее время на мировых рынках и серверах брокеров эти смещения могут меняться дважды у год. Регулярно проверяйте время сессий и соответствующим образом корректируйте входные данные для точной синхронизации с реальными рыночными условиями.
📈 Адаптивный риск и оптимизация тренда
Wizard of Gold объединяет расчет лота на основе волатильности с фильтрацией силы тренда:
• Корректировка риска на основе наклона ATR динамически масштабирует нагрузку в зависимости от ускорения волатильности.
• Фильтр рыночного режима ADX (M30) определяет пороговые значения силы тренда:
Wizard of Gold объединяет расчет лота на основе волатильности с фильтрацией силы тренда:
• Корректировка риска на основе наклона ATR динамически масштабирует нагрузку в зависимости от ускорения волатильности.
• Фильтр рыночного режима ADX (M30) определяет пороговые значения силы тренда:
- Низкий риск: ADX 25–30
- Средний риск: ADX 20–24
- Агрессивный риск: ADX 15–19
Это обеспечивает стабильный контроль рисков при адаптации как к трендовым, так и к переходным фазам рынка.
🧪 Обзор бэктеста
Протестировано в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков» с реалистичными условиями исполнения:
• Сценарий 1 — Консервативная настройка
Протестировано в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков» с реалистичными условиями исполнения:
• Сценарий 1 — Консервативная настройка
- 6 месяцев | Начальный баланс $1,000
- Фиксированный размер лота (0.01)
- Фильтр режима отключен
- Стабильный, контролируемый профиль роста
• Сценарий 2 — Динамическая настройка роста
- 3 месяца | Начальный баланс $1,000
- Расчет лота на основе ATR
- Риск 2% на сделку
- Фильтр режима включен (ADX 20)
- Более высокий потенциал доходности при повышенной активности
⚠️ Примечание к бэктестингу
Из-за высокой точности, требующейся для торговли золотом на младших таймфреймах, точные результаты зависят от качественных тиковых данных. Всегда используйте моделирование на реальных тиках, чтобы правильно отразить поведение спреда, проскальзывания и динамику исполнения.
Из-за высокой точности, требующейся для торговли золотом на младших таймфреймах, точные результаты зависят от качественных тиковых данных. Всегда используйте моделирование на реальных тиках, чтобы правильно отразить поведение спреда, проскальзывания и динамику исполнения.
Wizard of Gold разработан для трейдеров, ищущих утонченный, адаптивный и дисциплинированный подход к внутридневной торговле золотом, объединяя точную фильтрацию, интеллектуальный контроль рисков и понимание рынка в реальном времени в одну мощную систему.